PSBProxy - Überprüfung des Proxy-Dienstes

PSB Proxy ist eine Premium-Mobil- und Residential-Proxy-Plattform, die sich auf die Bereitstellung hochwertiger Lösungen für eine Vielzahl von Aufgaben konzentriert. Seit seiner Einführung im November 2024 hat sich der Dienst aufgrund seines stabilen Betriebs und seiner umfangreichen Funktionalität erfolgreich im Premium-Proxy-Markt etabliert.

Der Dienst sorgt für eine Verbindungszuverlässigkeit auf 99,9%-Ebene und bietet umfassende Konfigurationsoptionen für Wohn- und mobile Proxys. Benutzer können eine unbegrenzte Anzahl paralleler Verbindungen einrichten, IP-Adressen sofort ändern oder statische Wohn-IP-Adressen für lange Sitzungen verwenden.

Abdeckung und geografische Präsenz

Die technische Infrastruktur von PSB Proxy ist aufgrund ihres Umfangs beeindruckend — der Premiumdienst bietet Zugriff auf über 40 Millionen Residential IP-Adressen und deckt 200 Länder weltweit ab. Wichtige geografische Gebiete umfassen:

Vereinigte Staaten — über 1,5 Millionen IPs

— über 1,5 Millionen IPs Brasilien — ungefähr 908 Tausend IPs

— ungefähr 908 Tausend IPs Spanien — etwa 782 Tausend IPs

— etwa 782 Tausend IPs Philippinen — ungefähr 546 Tausend IPs

— ungefähr 546 Tausend IPs Deutschland — rund 440 Tausend IPs

Zusammen mit beliebten Regionen bietet die Plattform Zugang zu Wohn-IP-Adressen aus seltenen Standorten wie Polen, Andorra und der Vatikanstadt. Die Premium Mobile- und Wohn-Proxy-Server eignen sich für Datenparsing, Preisverfolgung, Suchmaschinenoptimierung, Umgehung regionaler Sperren, Sicherstellung von Anonymität und viele andere Aufgaben.

Alle IP-Adressen sind mit echten Netzwerkbenutzern und Mobilfunkanbietern verbunden, was das Risiko, von Websites blockiert zu werden, erheblich reduziert und maximale Anonymität gewährleistet.

Funktionelle Fähigkeiten des Premium-Service

PSB Proxy priorisiert Informationssicherheit und zuverlässigen Datenschutz. Die Hauptmerkmale der Premium-Plattform sind:

Verbindung zu einem umfangreichen Netzwerk von Wohn- und Mobilproxies, das über 40 Millionen hochwertige IPs umfasst

Präzise Geolokalisierung mit der Möglichkeit, Land, Region, Siedlung und Autonomes System auszuwählen

Hervorragende Stabilität — der Uptime-Indikator erreicht 99,99%

Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Sitzungen mit verschiedenen IP-Adressen

Automatische IP-Rotation in festgelegten Intervallen: 1, 10, 30 Minuten und andere Intervalle

Die Möglichkeit, statische Sitzungen mit einem permanenten Wohnproxy zu erstellen

Manuelle Erstellung von individuellen Adresslisten

Kompatibilität mit HTTP(S)- und SOCKS5-Protokollen

API zur Integration mit Parsern, Skripten und Automatisierungssystemen

Preise für Premium-Proxy

Die Plattform verwendet ein flexibles Tarifsystem — die Zahlung erfolgt ausschließlich für den tatsächlich verbrauchten Traffic. Ein spezieller Rechner auf der Tarifseite hilft dabei, die Kosten für das benötigte Datenvolumen zu bestimmen.

Das Anfangsvolumen beträgt 1 GB, mit einem Maximum von 1000 GB. Bei der Bestellung von Paketen ab 10 GB erhalten Kunden Rabatte, beginnend bei 10%, deren Höhe sich je nach Kaufvolumen erhöht.

Der Preis variiert je nach ausgewähltem Pool von Residential-IPs. PSB Proxy bietet zwei Premium-Pools an:

Pool 1

Startpreis: 2 $ pro Gigabyte

Bei Großaufträgen sinken die Kosten auf 1,2–1,4 $ pro GB

Ein 1000-GB-Paket kostet 1200 $ (mit einem Rabatt von 40 %)

Der Pool umfasst 5 Millionen Wohn-IP-Adressen

Pool 2 (Premium)

Premium-Tarif: Startkosten $5 pro GB

Für große Mengen sinkt der Preis auf $3.5 pro Gigabyte

1000 GB kosten $3500 (eine Ersparnis von 30%)

Der Pool enthält 40 Millionen dynamische Wohn- und mobile IPs — achtmal mehr als der erste Pool

Andere Proxy-Server-Preise:

Mobile Proxys — ab $0,7 USD pro 1 GB.

Rechenzentrums-Proxys — ab $2,1 USD pro 1 GB.

Zahlungsmethoden

Die folgenden Zahlungsoptionen werden akzeptiert:

Digitale Währungen (Bitcoin, TON, Solana und andere)

Bankkarten Visa, MasterCard, Qiwi (eine Gebühr von 3% fällt an)

LAVA-Zahlungssystem (keine Gebühr)

Zahlung über SBP (Schnelles Bezahlsystem) mittels QR-Code für MIR-Karten (eine Gebühr von 3% wird erhoben)

Die Möglichkeit, das Guthaben im Voraus aufzuladen, steht zur Verfügung, gefolgt vom Kauf von Datenverkehr nach Bedarf. Gekaufter Datenverkehr hat kein Ablaufdatum.

Standardmäßig wird keine Testphase bereitgestellt, aber der technische Support kann auf individuelle Anfrage hin Test-Traffic zuteilen.

Wie man Premium-Proxies kauft

Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie ein Konto registrieren:

Gehen Sie zur Website psbproxy.io und klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf "Personal Account".

Klicken Sie auf "Konto erstellen" oder verwenden Sie die Google-Anmeldung für eine schnelle Registrierung.

Für die manuelle Registrierung geben Sie einen Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein und bestätigen dann die Profilerstellung.

Wählen Sie im Bedienfeld einen der Pools (Pool 1 oder Pool 2) aus und klicken Sie auf „Jetzt kaufen“.

Stellen Sie das erforderliche Volumen im Bereich von 1 bis 1000 GB ein. Wenn ein nicht standardmäßiger Wert benötigt wird, verwenden Sie das spezielle Feld.

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus — vom Kontostand, Kryptowährung oder Bankkarte. Für russische MIR-Karten ist die Zahlung über SBP verfügbar Klicken Sie auf "Weiter"

Überprüfen Sie auf der Bezahlseite den Endbetrag und schließen Sie die Zahlung mit der gewählten Methode ab.

Nach erfolgreicher Aufladung wird das Verkehrsverwaltungs-Panel mit Geolokalisierungseinstellungen und IP-Rotationsfrequenz verfügbar.

Das Design des persönlichen Kontos ist einfach und enthält alle notwendigen Werkzeuge zur Verwaltung von Premium-Proxies. Neben dem Kauf von Traffic im Abschnitt "Shop" können Sie das Guthaben im "Wallet" aufladen und den API-Schlüssel für externe Integrationen kopieren.

Über die Einstellungen (oben rechts) können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche ändern und persönliche Daten bearbeiten.

Wichtige Vorteile des Premium-Service

Die Analyse von Nutzerbewertungen hebt die Hauptvorteile der Premium-Mobile- und Residential-Proxy-Plattform hervor:

Eine beeindruckende Basis – über 40 Millionen Wohn- und Mobil-IP-Adressen

Präzise geografische Konfiguration bis auf Stadtebene

Verwendung legitimer Quellen für Wohn-Proxies, was das Blockierungsrisiko reduziert

Stabile Verbindung ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen

Keine Zeitlimits für die Nutzung des gekauften Traffics

24/7 Support-Service über Telegram-Bot

Mehrere Zahlungsmethoden, einschließlich SBP

PSB Proxy ist eine bewährte Premiumlösung für Nutzer, die einen zuverlässigen mobilen und Wohnsitz-Proxy-Dienst mit flexiblen Einstellungen und stabiler Leistung benötigen.