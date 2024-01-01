PSBProxy - обзор прокси сервиса

PSB Proxy — премиальная платформа мобильных и резидентных прокси, ориентированная на предоставление высококачественных решений для широкого спектра задач. С момента запуска в ноябре 2024 года сервис успешно зарекомендовал себя на рынке премиум-прокси благодаря стабильности работы и богатому функционалу.

Сервис обеспечивает надежность соединения на уровне 99,9% и предоставляет широкие возможности для конфигурации резидентных и мобильных прокси. Пользователи могут устанавливать безлимитное количество параллельных соединений, мгновенно менять IP-адреса или применять статические резидентные IP для длительных сессий.

Покрытие и география присутствия

Техническая инфраструктура PSB Proxy поражает масштабами — премиум-сервис предоставляет доступ к более чем 40 миллионам резидентных IP-адресов, охватывающих 200 стран мира. Ключевые географические зоны:

Соединенные Штаты — более 1,5 миллиона IP

— более 1,5 миллиона IP Бразилия — примерно 908 тысяч IP

— примерно 908 тысяч IP Испания — около 782 тысяч IP

— около 782 тысяч IP Филиппины — приблизительно 546 тысяч IP

— приблизительно 546 тысяч IP Германия — порядка 440 тысяч IP

Наряду с популярными регионами, платформа обеспечивает доступ к резидентным IP-адресам из редких локаций, таких как Польша, Андорра и Ватикан. Премиальные мобильные и резидентные прокси-серверы подходят для парсинга данных, отслеживания цен, продвижения в поисковых системах, преодоления региональных блокировок, обеспечения анонимности и множества других задач.

Все IP-адреса связаны с реальными пользователями сети и мобильными операторами, что существенно снижает риск блокировки сайтами и обеспечивает максимальную анонимность.

Функциональные возможности премиум-сервиса

PSB Proxy уделяет первостепенное внимание информационной безопасности и надежной защите данных. Основные функции премиальной платформы:

Подключение к обширной сети резидентных и мобильных прокси, насчитывающей свыше 40 миллионов качественных IP

Точная геолокация с возможностью выбора государства, региона, населенного пункта и автономной системы

Отличная стабильность — показатель uptime достигает 99,99%

Неограниченное число одновременных сессий с разными IP-адресами

Автоматическая ротация IP через заданные промежутки времени: 1, 10, 30 минут и другие интервалы

Возможность создания статических сессий с постоянным резидентным прокси

Формирование индивидуальных списков адресов вручную

Совместимость с протоколами HTTP(S) и SOCKS5

API для интеграции с парсерами, скриптами и системами автоматизации

Тарификация премиум-прокси

Платформа применяет гибкую систему тарификации — оплата взимается исключительно за реально потребленный трафик. Специальный калькулятор на странице тарифов помогает определить стоимость требуемого объема данных.

Начальный объем составляет 1 ГБ, максимальный — 1000 ГБ. Заказывая пакеты от 10 ГБ, клиенты получают скидки начиная с 10%, размер которых увеличивается в зависимости от объема покупки.

Цена варьируется в зависимости от выбранного пула резидентных IP. PSB Proxy предлагает два премиальных пула:

Pool 1

Стартовая цена: $2 за гигабайт

При крупных заказах стоимость уменьшается до $1,2-1,4 за ГБ

Пакет на 1000 ГБ стоит $1200 (со скидкой 40%)

Пул включает 5 миллионов резидентных IP-адресов

Pool 2 (Премиум)

Премиальный тариф: стартовая стоимость $5 за ГБ

При значительных объемах цена снижается до $3,5 за гигабайт

За 1000 ГБ придется заплатить $3500 (экономия 30%)

Пул содержит 40 миллионов динамических резидентных и мобильных IP — в восемь раз больше первого пула

Цены на другие прокси-серверы:

Мобильные прокси — от 0.7 USD за 1 ГБ.

Дата-центр прокси — от 2.1 USD за 1 ГБ.

Способы расчета

Принимаются следующие варианты оплаты:

Цифровые валюты (Bitcoin, TON, Solana и другие)

Банковские карты Visa, MasterCard, Qiwi (комиссия составляет 3%)

Система платежей LAVA (комиссия отсутствует)

Оплата через СБП с использованием QR-кода для карт МИР (взимается 3%)

Доступна опция предварительного пополнения баланса с последующей покупкой трафика по мере необходимости. Приобретенный трафик не имеет срока годности.

По умолчанию пробный период не предусмотрен, однако техподдержка может выделить тестовый трафик по индивидуальному запросу.

Как приобрести премиум-прокси

Для использования сервиса необходимо зарегистрировать учетную запись:

Перейдите на веб-сайт psbproxy.io и нажмите «Личный кабинет» в верхней области страницы

Кликните «Создать аккаунт» или используйте вход через Google для быстрой регистрации

При ручной регистрации введите имя пользователя, адрес электронной почты и пароль, после чего подтвердите создание профиля

В панели управления выберите один из пулов (Пул 1 или Пул 2) и кликните «Купить сейчас»

Задайте требуемый объем в диапазоне от 1 до 1000 ГБ. При необходимости нестандартного значения воспользуйтесь специальным полем

Выберите метод оплаты — со счета аккаунта, криптовалютой или банковской картой. Для российских карт МИР доступна оплата через СБП

Нажмите «Продолжить»

На странице платежа проверьте финальную сумму и завершите оплату выбранным способом После успешного пополнения станет доступна панель управления трафиком с настройками геолокации и периодичности смены IP

Дизайн личного кабинета отличается простотой и содержит все необходимые инструменты для управления премиум-прокси. Помимо приобретения трафика в разделе «Магазин», можно пополнять баланс в «Кошельке» и копировать API-ключ для внешних интеграций.

Через настройки (правый верхний угол) можно изменить язык интерфейса и отредактировать персональные данные.

Ключевые преимущества премиум-сервиса

Анализ пользовательских отзывов позволяет выделить основные достоинства премиальной платформы мобильных и резидентных прокси:

Внушительная база — свыше 40 миллионов резидентных и мобильных IP-адресов

Прецизионная географическая настройка с точностью до города

Использование легальных источников резидентных прокси, что снижает риск блокировок

Устойчивое соединение без прерываний и лагов

Отсутствие временных ограничений на использование купленного трафика

Служба поддержки 24/7 через Telegram-бота

Множество методов оплаты, в том числе СБП

PSB Proxy — это проверенное премиальное решение для пользователей, которым требуется надежный сервис мобильных и резидентных прокси с гибкими настройками и стабильной производительностью.