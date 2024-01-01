Đánh giá dịch vụ proxy PSBProxy

PSB Proxy là một nền tảng proxy di động và dân cư cao cấp, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chất lượng cao cho nhiều loại công việc khác nhau. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2024, dịch vụ đã thành công trong việc thiết lập vị thế của mình trong thị trường proxy cao cấp nhờ vào sự hoạt động ổn định và chức năng phong phú.

Dịch vụ đảm bảo độ tin cậy của kết nối ở mức 99,9% và cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình cho các proxy dân cư và di động. Người dùng có thể thiết lập số lượng kết nối song song không giới hạn, thay đổi địa chỉ IP ngay lập tức, hoặc sử dụng các IP dân cư tĩnh cho các phiên dài.

Phạm vi và Sự hiện diện Địa lý

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của PSB Proxy nổi bật về quy mô của nó — dịch vụ cao cấp cung cấp quyền truy cập vào hơn 40 triệu địa chỉ IP dân cư, bao phủ 200 quốc gia trên toàn thế giới. Các khu vực địa lý chính bao gồm:

Hoa Kỳ — hơn 1,5 triệu IP

— hơn 1,5 triệu IP Brazil — khoảng 908 nghìn IP

— khoảng 908 nghìn IP Tây Ban Nha — khoảng 782 nghìn IP

— khoảng 782 nghìn IP Philippines — khoảng 546 nghìn IP

— khoảng 546 nghìn IP Đức — khoảng 440 nghìn IP

Cùng với các khu vực phổ biến, nền tảng cung cấp quyền truy cập vào địa chỉ IP dân cư từ các địa điểm hiếm như Ba Lan, Andorra và Thành Vatican. Máy chủ proxy di động và dân cư cao cấp phù hợp cho việc phân tích dữ liệu, theo dõi giá cả, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bỏ qua các khối khu vực, đảm bảo ẩn danh và nhiều tác vụ khác.

Tất cả địa chỉ IP đều được liên kết với người dùng mạng thực và nhà mạng di động, điều này giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị chặn bởi các trang web và đảm bảo tính ẩn danh tối đa.

Khả Năng Chức Năng Của Dịch Vụ Cao Cấp

PSB Proxy ưu tiên bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy. Các tính năng chính của nền tảng cao cấp là:

Kết nối với một mạng lưới rộng lớn gồm proxy dân cư và di động, với hơn 40 triệu IP chất lượng cao

Định vị địa lý chính xác với khả năng chọn quốc gia, khu vực, khu vực dân cư và Hệ thống Tự trị

Độ ổn định tuyệt vời — chỉ số thời gian hoạt động đạt 99.99%

Số lượng phiên đồng thời không giới hạn với các địa chỉ IP khác nhau

Tự động xoay vòng IP theo các khoảng thời gian chỉ định: 1, 10, 30 phút, và các khoảng thời gian khác

Khả năng tạo các phiên tĩnh với proxy dân cư cố định

Tạo danh sách địa chỉ cá nhân một cách thủ công

Tương thích với các giao thức HTTP(S) và SOCKS5

API cho tích hợp với các trình phân tích cú pháp, script, và hệ thống tự động hóa

Giá Proxy Cao Cấp

Nền tảng sử dụng hệ thống biểu giá linh hoạt — thanh toán chỉ được tính cho lưu lượng thực tế tiêu thụ. Một máy tính đặc biệt trên trang biểu giá giúp xác định chi phí của dung lượng dữ liệu cần thiết.

Dung lượng ban đầu là 1 GB, với tối đa là 1000 GB. Khi đặt hàng các gói 10 GB trở lên, khách hàng nhận được chiết khấu bắt đầu từ 10%, mức chiết khấu sẽ tăng tùy theo khối lượng mua.

Giá cả thay đổi tùy thuộc vào nhóm IP dân cư được chọn. PSB Proxy cung cấp hai nhóm cao cấp:

Nhóm 1

Giá khởi điểm: $2 mỗi gigabyte

Đối với đơn hàng lớn, chi phí giảm xuống còn $1.2-$1.4 mỗi GB

Gói 1000 GB có giá $1200 (với giảm giá 40%)

Kho IP bao gồm 5 triệu địa chỉ IP dân cư

Hồ bơi 2 (Cao cấp)

Biểu phí cao cấp: chi phí ban đầu $5 mỗi GB

Đối với khối lượng lớn, giá giảm xuống còn $3,5 mỗi gigabyte

1000 GB sẽ có giá $3500 (tiết kiệm 30%)

Kho dự trữ bao gồm 40 triệu IP động dân dụng và di động — gấp tám lần so với kho đầu tiên

Giá của máy chủ proxy khác:

Proxy di động — bắt đầu từ $0.7 USD cho mỗi 1 GB.

Proxy trung tâm dữ liệu — bắt đầu từ $2.1 USD cho mỗi 1 GB.

Phương thức thanh toán

Các phương thức thanh toán sau được chấp nhận:

Tiền tệ kỹ thuật số (Bitcoin, TON, Solana, và những loại khác)

Thẻ ngân hàng Visa, MasterCard, Qiwi (áp dụng phí hoa hồng 3%)

Hệ thống thanh toán LAVA (không phí hoa hồng)

Thanh toán qua SBP (Hệ thống Thanh toán Nhanh) sử dụng mã QR cho thẻ MIR (phí hoa hồng 3% được áp dụng)

Tùy chọn nạp tiền vào số dư trước được cung cấp, sau đó mua lưu lượng theo nhu cầu. Lưu lượng đã mua không có ngày hết hạn.

Theo mặc định, không cung cấp thời gian dùng thử, nhưng bộ phận hỗ trợ kỹ thuật có thể phân bổ lưu lượng thử nghiệm theo yêu cầu cá nhân.

Cách Mua Proxy Cao Cấp

Để sử dụng dịch vụ, bạn cần đăng ký một tài khoản:

Truy cập vào trang web psbproxy.io và nhấp vào "Tài khoản cá nhân" ở khu vực trên cùng của trang

Nhấn "Tạo Tài Khoản" hoặc sử dụng đăng nhập Google để đăng ký nhanh chónh

Để đăng ký thủ công, nhập tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu, sau đó xác nhận việc tạo hồ sơ.

Trong bảng điều khiển, chọn một trong các nhóm (Nhóm 1 hoặc Nhóm 2) và nhấp vào "Buy Now"

Đặt dung lượng cần thiết trong khoảng từ 1 đến 1000 GB. Nếu cần một giá trị không tiêu chuẩn, hãy sử dụng trường đặc biệt.

Chọn phương thức thanh toán — từ số dư tài khoản, tiền điện tử, hoặc thẻ ngân hàng. Đối với thẻ MIR của Nga, thanh toán qua SBP có sẵn Nhấp vào "Tiếp tục"

Trên trang thanh toán, kiểm tra số tiền cuối cùng và hoàn tất thanh toán bằng phương thức đã chọn.

Sau khi nạp tiền thành công, bảng điều khiển quản lý lưu lượng truy cập sẽ trở nên khả dụng với cài đặt định vị địa lý và tần suất xoay vòng IP.

Thiết kế của tài khoản cá nhân rất đơn giản và chứa tất cả các công cụ cần thiết để quản lý proxy cao cấp. Ngoài việc mua lưu lượng truy cập trong phần "Shop", bạn có thể nạp tiền vào số dư trong "Wallet" và sao chép khóa API cho tích hợp bên ngoài.

Thông qua cài đặt (góc trên bên phải), bạn có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Lợi Ích Chính của Dịch Vụ Cao Cấp

Phân tích đánh giá của người dùng làm nổi bật những lợi ích chính của nền tảng proxy di động và dân cư cao cấp:

Một cơ sở ấn tượng — hơn 40 triệu địa chỉ IP dân cư và di động

Cấu hình địa lý chính xác tới mức thành phố

Sử dụng các nguồn hợp pháp của proxy dân cư, giảm nguy cơ bị chặn

Kết nối ổn định không bị gián đoạn hay lag

Không giới hạn thời gian sử dụng lưu lượng đã mua

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua bot Telegram

Nhiều phương thức thanh toán, bao gồm cả SBP

PSB Proxy là một giải pháp cao cấp đã được chứng minh cho những người dùng cần một dịch vụ proxy di động và dân cư đáng tin cậy với các cài đặt linh hoạt và hiệu suất ổn định.