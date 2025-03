SEO 用の無料 VPS プロキシと検出回避ブラウザ

多くの人は、別の地域からコンテンツにアクセスしたり、オンラインで匿名性を確保したりする必要がある状況に遭遇します。市場にある標準的なソリュ多くの人が、別の地域のコンテンツにアクセスしたり、オンラインで匿名性を確保する必要があるとき、よくあるのが、市場に出回っている標準的な解決策で、それは頻繁に財布に痛手を負わせます。

月額$10-20から始まる商用プロキシサービス

1ギガバイトのトラフィックあたり$3-5の価格設定の居住用プロキシ

限られた場所オプション付きの即使用可能なVPNソリューション

多くの人は、IPアドレスのローテーションや数百のプロキシを必要としない - 特定のタスク用の特定の場所を介した安定した接続だけで十分です。

VPSに最適なBudget SOCKSプロキシは誰?

SEOスペシャリスト向け

もし既にウェブサイトのホスティングのためにVPSを支払っている場合で、サーバーがある地域での検索結果をチェックする必要があるなら、なぜ追加のプロキシサービスにお金を払う必要があるのでしょうか? Danteプログラムに基づいた個人用プロキシサーバーは既存のリソースを活用することができます。

アンチディテクトブラウザの所有者

Undetectableや他の検出防止ブラウザを使用するには、固定IPを持つ安定したプロキシが必要です。必要な場所にVPSをすでに持っている場合、Danteを構成することで追加費用なしに必要なプロキシが提供されます。

Proxifier ユーザーと同等品

プロキシ接続を管理するためにプログラムを利用する場合、Danteに基づくSOCKSプロキシは、追加投資を必要とせずに、アプリケーションの信頼できるバックエンドとなります。

VPN複雑性を避けたい方向け

OpenVPNやWireGuardの設定は、準備ができていないユーザーにとっては複雑になることがあります。Danteは、単にトラフィックを別の場所にリダイレクトする必要があるときに、より簡単な代替手段を提供します。

予算ソリューションの利点

コスト削減 : 追加のサービスを購入する代わりに、既存の有料VPSを使用します。 完全な制御 : プロキシの所有者はあなたです – 仲介業者や覗き見る目はありません。接続の構成方法はあなたにのみ決定され、ログへのアクセス権もあなたにのみ与えられます。誰もあなたのトラフィックを監視したり、あなたの行動に関するデータを第三者に売却したりしません。タクシーの代わりに自分の車を持っているようなものです – あなたは行きたいところに行き、誰もがなぜそこに行くのか尋ねません。 接続の安定性 : 他のユーザーと競合しない専用のIPアドレスを使用します。 最小限のシステム要件 : Danteは最小限のサーバーリソースを消費します。 互換性 : SOCKSプロトコルをサポートするほとんどのプログラムと動作します。

この解決策が適していない場合

実生活の使用例

SEO 結果の確認 : "ドイツの検索結果を見てみたいですが、クライアントのウェブサイトをホスティングするためのVPSをすでに持っています"

: "ドイツの検索結果を見てみたいですが、クライアントのウェブサイトをホスティングするためのVPSをすでに持っています" 地理的制限の回避 : "アメリカのVPSを使用して、アメリカでのみ利用可能なコンテンツにアクセスしたいです"

: "アメリカのVPSを使用して、アメリカでのみ利用可能なコンテンツにアクセスしたいです" ソーシャルメディアアカウントの操作 : "特定の地域からの安定したIPが必要ですが、地元のマーケットプレイスで作業するために"

: "特定の地域からの安定したIPが必要ですが、地元のマーケットプレイスで作業するために" ウェブサイトのテスト : "クライアントのウェブサイトで地理的ターゲティングがどのように機能するかを異なる国から確認する必要があります"

Ubuntu での Dante SOCKS プロキシのインストールガイド

このガイドはUbuntu 24.04.2 LTSでテストされましたが、心配しないでください - 古いバージョンでも動作します。Ubuntu 18.04.4 LTS以上をお使いの場合、すべてが簡単になります。Dante Serverは通常の方法で標準のUbuntuリポジトリから直接インストールできます。パッケージの検索やソースからのコンパイルには困難がありません - すべてが公式ソースで利用可能です。

システム要件

Dante SOCKSサーバーをVPSでセットアップして実行するには、非常に少ないリソースが必要です。これはVPNサーバーよりも大きな利点です – Danteはハードウェアに対して負荷が少ないだけでなく、設定も簡単であり、小規模な仮想サーバーにとって優れた選択肢となります。ただし、多くの同時接続を処理したり、高トラフィックを想定する場合は、追加のリソースをRAMに割り当てることをお勧めします。

このようなソリューションを実装するには、必要な場所にVPSが必要です。まだお持ちでない場合は、VPS/VDSホスティングの評価をご利用いただき、希望する国で信頼できるプロバイダーを選択してください。

ダンテ インストール

まず、新しいソフトウェアをインストールする前に、OSのパッケージリストを更新して、オペレーティングシステムが最新状態であることを確認する必要があります。サーバーのターミナルに接続し、以下のコマンドを実行してください:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

その後、次のコマンドを使用してDanteをインストールします:

dante-server パッケージをインストールするには、次のコマンドを実行してください:

sudo apt install dante-server

ダンテが起動時に追加されていることを確認することが重要です。これを行うには、次のコマンドを実行してください: systemctl is-enabled danted

結果は「有効になります」であり、システムがロードされると自動的にサービスが開始されます。

SOCKSサーバーの設定

Dante SOCKSサーバーを構成するには、設定ファイル /etc/danted.conf を編集する必要があります。最初にデフォルトの設定ファイルを削除して新しいものを作成することをお勧めします。デフォルトの設定ファイルをリネームしましょう:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

これで、設定ファイルの作成に進むことができます。テキストエディタを使用して開いてください:

sudo nano /etc/danted.conf

私たちの作業設定は次のようになっています(簡単にコピーして貼り付けてください):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

このファイルでは、インターフェイス名を変更する必要がある場合があります(当該ファイルでは ens3 となっています)。利用可能なネットワークインターフェイスを表示するには、次のコマンドを使用してください:

sudo ip addr list

構成を変更した場合、新しい設定を適用するには、次のコマンドでサービスを再起動する必要があります:

sudo systemctl restart danted

Danteサーバーは通常のLinuxユーザーアカウントの認証に使用されます。他のシステム特権を持たない独自のSOCKSユーザーを作成するのがベターです。

私たちは、弊社のSOCKSサーバーを使用するユーザーを作成し、SSH経由でアクセスを拒否し、プロキシグループまたはDante構成パラメータuser.privilegedで指定されたグループに追加します。

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

ファイアウォールで、受信接続のためにポート1080を開くのを忘れないでください。ufwを使用している場合は、次のコマンドを実行してください:

sudo ufw allow 1080

systemctl status danted.service を使用してサービスの状態を確認し、正しく実行されていることを確認できます。

これらの手順をすべて完了したら、あなたのSOCKS5プロキシサーバーであるDanteは使用準備が整いました。他のデバイスからIPアドレス、ポート1080、およびユーザー認証情報を指定してそれに接続することができます。

アンチ検出ブラウザーでのプロキシチェック

今、プロキシを現代のアンチ検出ブラウザにSOCKS v5サポートを使って接続する必要があります。アンチ検出ブラウザ Undetectable は私たちの目的に完璧です。

プロキシタブに移動し、詳細を入力します。[Check]ボタンをクリックし、IPがドイツのFrankfurt-am-Main市として特定されるのを確認してください。

アンチ検出ブラウザにプロキシをプロファイルに接続するのを忘れないでください。

今、第三者サービスをチェックしましょう。例として、WhoerやPixelscanなどの人気のあるものをいくつか見てみましょう。すべてが素晴らしいですね!

お客様の予算に優しい完全にコントロールされたプロキシが準備完毕です。作業がんばってください。

結論

VPS上の予算SOCKSプロキシは誰にでも適した汎用的な解決策ではありませんが、一定の範囲のタスクにおいて、価格と機能性の最適なバランスを提供しています。必要な場所にVPSを既に持っており、IPアドレスのローテーションを伴う複雑なインフラストラクチャが不要な場合、Danteは追加費用なしでタスクを解決するツールとなり得ます。

この記事は、DIEG.infoチームの専門家によって準備されました。このチームは、ネットワーク技術とセキュリティに長年携わってきたドミトリー・ヤコベンコをリーダーとしています。私たちは、現代のIT技術の動的な世界で課題を効果的に解決するのに役立つ知識を共有することを目指しています。私たちの使命は、複雑なものをシンプルにすることです! ーションは、しばしば財布に重い負担をかけます。