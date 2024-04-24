アップデート
ウェブプライバシーとセキュリティの最新トレンドとアップデートについて追いつきましょう。ソフトウェアの改善からプライバシー規制まで、Undetectableブラウザのブログで必要なすべてのニュースを入手して、情報を得て保護された状態を維持しましょう。
アップデート Dec 4, 2024 1 minUndetectable 2.29.0: 新しいプロキシシステムとキーアップデート
アップデート Nov 19, 2024 1 minUndetectable 2.28.0: 新しいChromium Core 131 & その他の強化点
アップデート Oct 22, 2024 1 minUndetectable 2.27.0: ワンクリックプロキシ＆クロムコア130の更新
アップデート Oct 10, 2024 1 minUndetectable 2.26.0: スポーフィングとセキュリティの強化
アップデート Sep 26, 2024 1 minUndetectable 2.25.0: 新機能、バグ修正、および更新
アップデート Aug 27, 2024 1 minUndetectable 2.24: クロム更新、APIの強化、およびセキュリティの改善
アップデート Jul 30, 2024 1 min第Undetectable版のV2.23での新機能を教えてください。
アップデート Jun 19, 2024 1 min2.21: IOS + Chrome 構成、Chromium 126、新しいパートナープロキシ
アップデート Apr 24, 2024 1 minサーバーメンテナンスのお知らせとユーザープロファイルのクリーンアップ：知っておくべきこと