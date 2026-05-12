Undetectable 2.46.0 アップデート：MCP による AI 自動化、ローカル API、Chromium 148

今回は、不要なコードやルーティン作業から解放する自動化ツールに本格的に注力しました。また、いつものようにブラウザコアを更新し、モバイルプロファイル向けの置換を部分的に改善しました。これらの新機能が具体的にどのように作業フローを最適化するのか見ていきましょう。

MCP サーバー：AI でブラウザを制御

今回のリリースの主な革新は、MCP サーバーの導入 (Model Context Protocol)です。このプロトコルにより、Undetectable ブラウザを最新のニューラルネットワークや AI アシスタントと直接接続できます。

**なぜこれが本当にすごいのか？ **

以前は、複雑な自動化を行うには、スクリプトを書くためのコーディング知識が必要でした。今では MCP により、ニューラルネットワークにテキストでタスクを設定するだけで済みます。AI はプログラムまたはプロファイル内で必要な操作をすぐに実行します。たとえば、プロファイルを作成して必要なプロキシを接続したり、サイト上で操作を実行したりできます。

ルーティン作業をアルゴリズムに委任し、プロジェクトのスケーリングは何倍も速くなります。

ブラウザ内部を制御するための API

2つ目の重要な新機能は、1つ目と密接に関連しています。サイトと直接連携するための独自 API を追加しました。これにより、Puppeteer、Selenium、Playwright を使用せずに、テキスト入力、クリック、スクロール、ナビゲーションのコマンドを送信できます。必要なメソッドはすべて、ブラウザ本体の内部にすでに組み込まれています。

サードパーティライブラリを使わないことで、複数のメリットがすぐに得られます。第一に、コードとブラウザの間にある余分な層を取り除くため、システム負荷を軽減できます。第二に、このようなスクリプトはより速く動作し、タイムアウトで落ちる頻度も低くなります。自動化は信頼性が高まり、保護システムからも目立ちにくくなります。

Chromium 148

ブラウザエンジンを最新バージョンの Chromium 148 に更新しました。新しいコアを維持することは、デジタルマスキングの基本ルールです。大手プラットフォームのアンチフラウドシステムは、現時点で一般ユーザーのトラフィックがどのように見えるかを常に把握しています。

古いバージョンのコアを使用していると、あなたのプロファイルは一般ユーザーの集団から目立ち始めます。新しい Web 標準のサポートに小さな不一致が現れ、一部の JavaScript メソッドの動作も異なります。新しいコアは、あなたのフィンガープリントが最新の状態を保ち、現代的なサイトが疑わしいエラーなしでレンダリングされることを保証します。

修正について

MacOS でプロファイルの起動タイプを選択するオプションが正しく動作しない不具合を修正しました。以前に設定した内容がリセットされたり、システムによって無視されたりする可能性がありました。

これで、ウィンドウをどのように開くかを再び厳密に制御できます。最小化、全画面、またはバックグラウンドモードです。プロファイルの一括起動が混乱のように見えることはもうありません。

Android プロファイルでの Speech 置換

Android デバイスを模倣する構成向けに、Speech 置換メカニズム（Web Speech API）を改善しました。このインターフェースは、ブラウザ内の音声合成と音声認識を担当します。高度なアンチフラウドシステムは、このパラメータを頻繁に問い合わせます。利用可能な音声リストは、特定のオペレーティングシステムとハードウェアに強く結びついているためです。これにより、強力な保護を持つプラットフォーム上でのモバイルアカウントの生存率が大きく向上します。

まとめ

Undetectable 2.46.0 は、スマートで簡単な自動化に向けて大きな一歩を踏み出します。新しい MCP サーバーとローカル API により、作業の一部を AI に任せ、重いフレームワークを手放すことで、プロジェクトをより速く展開できます。

同時に、新しい Chromium 148 と改善されたモバイル置換により、あなたのプロファイルに非常に強固な信頼性を提供します。主な作業から気を散らすものがないよう、煩わしいインターフェースのバグを修正しました。アップデートし、新しい機能をテストして、作業をさらに効率化してください。