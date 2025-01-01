AmIUnique.org と Undetectable アンチデテクトブラウザ

デジタル時代において、インターネット上の匿名性はもはや幻想となっています。VPNやプライベートブラウジングモードを使用しても、ウェブサイトは「ブラウザーフィンガープリント（browser fingerprinting）」と呼ばれる技術によって、数十のパラメータを組み合わせて個人を特定することができます。この「デジタルDNA」によって、トラッカーはクッキーを使わずにユーザーを追跡し、従来のプライバシー保護手段を回避します。

こうした状況の中で、アンチデテクトブラウザは機密性を重視するユーザーにとって不可欠なツールとなっています。マーケター、SMMスペシャリスト、仮想通貨トレーダーなどがその代表例です。これらのブラウザは、プロファイルのパラメータを置き換えることでデジタルフットプリントを隠します。しかし、その効果をどのように検証すればよいのでしょうか？そこで役立つのが AmIUnique.org です。あなたのブラウザのデジタルフィンガープリントを分析し、数百万の他の指紋と比較して、あなたがグローバルネット上でどれほどユニークかを示してくれます。