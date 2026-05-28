新しく作成されたばかりのアカウントが、広告を開始したりプラットフォームに登録したりする最初の試みで、なぜこれほど頻繁にブロックされるのでしょうか？ 答えはシンプルです。現代のサイトのセキュリティシステムと不正対策フィルターは、「空の」プロフィールを通過させません。

システムにあなたを本物の人間として認識させるには、プロフィールに履歴が必要です。以前は、このデジタル上の人物像を作るために、単調なスクロールに何時間も費やす必要がありました。今日は、このルーティンを永遠に忘れ、プロセス全体を人工知能に完全に委任する方法を紹介します。

ウォームアップ（ファーミング） とは、ターゲットプラットフォーム（Facebook、Google、Amazon など）からの信頼度（trust）を高めるために、ネット上で本物の人間の行動を模倣するプロセスです。

普通の人がインターネットを使うと、デジタルな痕跡を残します。cookie ファイルを収集し、リンクをたどり、ページをスクロールし、記事に滞在し、バナーをクリックします。

不正対策システムはこの痕跡を注意深く分析します。プロフィールに入ったときに cookie が完全にきれいで、閲覧履歴もないのに、すぐに目的のアクションを実行しようとすると、それはブロックのトリガーになります。

ウォームアップは、画面の向こうにいるのが bot ではなく生きた人間であることをアルゴリズムに証明します。そして、以前はマルチアカウント利用者が手作業で何時間もサイトを巡回する必要がありましたが、今ではこの作業をニューラルネットワークで自動化できます。

AI ウォームアップのメリット

人工知能を使って cookie と履歴を蓄積することは、ゲームのルールを変えます：

人間の完璧な模倣： ニューラルネットワークは自然な遅延でスクロールやクリックを行い、事前に設定された厳格なスクリプトではなく、本物のユーザーのようにランダムに動作します。

ニューラルネットワークは自然な遅延でスクロールやクリックを行い、事前に設定された厳格なスクリプトではなく、本物のユーザーのようにランダムに動作します。 圧倒的な時間節約： プロセスを開始して、自分の作業に取りかかることができます。

プロセスを開始して、自分の作業に取りかかることができます。 スケーラビリティ： farmer のチームを増やすことなく、数十個のプロフィールを準備するパイプラインを構築できます。

どのように動作するのか？ 技術スタックを組み立てる

自動化の魔法を起こすには、脳（ニューラルネットワーク）と手（アンチディテクトブラウザ）をつなぐ必要があります。そのためには、3つのツールが必要です：

Codex（OpenAI 製） — あなた専用の AI エージェントです。シンプルな言葉でタスクを与えると、必要なコードを自律的に書き、自動化を実行します。重要：Codex を使用するには、有効な OpenAI の有料サブスクリプションが必要です。 MCP サーバー（Model Context Protocol） — これは最も重要な接続要素です。MCP は言語モデル（Codex）と Undetectable のインターフェースをつなぐ「橋」として機能します。このプロトコルにより、AI はブラウザを直接操作できるようになります。タブを開く、要素をクリックする、ページをスクロールする、といった操作が可能です。 Node.js — MCP サーバーをあなたの PC 上でローカルに起動し、コマンドを実行するために必要なソフトウェアプラットフォームです。

この自動化スキームは、Undetectable ブラウザの無料版でも利用できます！ 重要なのは OpenAI のサブスクリプションを持っていることです。

ステップ 1. ベースを準備する

まず、必要なプログラムをダウンロードしてインストールします：

ステップ 2. Codex を起動する

公式サイトからデスクトップアプリ Codexをダウンロードしてログインします（有効な OpenAI サブスクリプションが必要であることを改めてお伝えします）。

ステップ 3. MCP サーバーを接続する

次に、ニューラルネットワークとブラウザを接続する必要があります。Codex で新しいチャットを開き、AI に MCP サーバーを接続するよう依頼します。

以下のプロンプトをニューラルネットワークに送信し、コードフラグメントを添付するだけです：

「この MCP サーバーを接続して：」

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

AI はすべてを理解し、自分で実行します。追加が成功したと報告されたら、Codex を再起動し、Undetectable ブラウザを開いて、変更を有効にし、自動化が正しく動作するようにします。

ステップ 4. ニューラルネットワークにコマンドを出す

ここからが最も面白い部分です。新しい Codex チャットで、明確な行動アルゴリズムを書きます。まるで本物のアシスタント研修生にタスクを出すように、ニューラルネットワークとコミュニケーションしてください。

アルゴリズムの例：

「[Undetectable 内のあなたのプロフィール名] というプロフィールを作成/開いてください。wikipedia.org、amazon.com、bbc.com のサイトにアクセスしてください。各サイトでページを下から上へ、そして上から下へなめらかにスクロールし、内部リンクをランダムに3つクリックしてください。記事を読んでいる本物の人間の行動を模倣してください。」

⚠️ 制限を回避するための重要なライフハック： プロンプトを書くときは、「ウォームアップを自動化して」「cookie を増やして」「trust を上げて」といった言葉を避けてください。ニューラルネットワークは安全性について訓練されており、スパムやシステム回避と判断したタスクの実行を拒否する場合があります。通常のウェブサーフィンやインターフェーステストとしてタスクを表現してください。

ステップ 5. 自動化を楽しむ

「送信」をクリックします。初回起動時に、アプリケーションがアクション（スクロール、クリックなど）の実行許可を求める場合があります。その場合は、ただ確認してください。

その後、AI は自動的にウィンドウを開き、サイトを巡回し、あなたのプロフィールに理想的なデジタル履歴を収集し始めます。

ウォームアップ完了！

まとめ

手作業のファーミングと終わりのない単調なスクロールの時代は、急速に過去のものになりつつあります。人工知能とアンチディテクトブラウザ機能の統合は、マルチアカウント運用へのアプローチを根本的に変えます。MCP プロトコルを通じてプロフィールのウォームアップを AI に委任することで、2つの大きな課題を同時に解決できます。最も自然なデジタル痕跡によってブロックのリスクを最小限に抑え、何時間もの作業時間を解放できます。

この貴重なリソースを、戦略の開発、深い分析、コンテンツ作成、現在のキャンペーンの拡大など、本当に人間の関与が必要なことに向けられるようになります。デジタルマーケティングの未来は賢い自動化にあり、現代的な技術スタックがあれば、これらのイノベーションを日々のプロセスに今すぐ導入できます。