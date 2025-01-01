Panopticlick と Undetectable：フィンガープリント検査

プラグインの一覧：プラグインは、ブラウザがネイティブに処理できないコンテンツを扱うための小さなプログラムです。近年、ブラウザプラグインは徐々に使われなくなり、ブラウザはより管理された拡張機能（extensions）を好むようになりました。それでもレガシーなブラウザにはプラグインが残っています。 タイムゾーン：システムに設定されたタイムゾーン。この指標は “America/Los_Angeles” のような文字列で表現されます。ユーザー数が相対的に少ないタイムゾーンにいる場合など、概ねの位置を推定するために利用され得ます。 画面サイズと色深度：この指標は他のデータを補完することはできますが、ユーザーがブラウザウィンドウのサイズを簡単に変更できるため、トラッカーにとってはしばしば「脆弱」すぎます。

高度なフィンガープリンティング手法

インストール済みフォント：システムフォントを判定するため、トラッキングサイトは通常 HTML の `<span>` にテキストを描画し、既知のフォント数百〜数千に渡ってスタイルを高速に切り替えます。それぞれのフォントについて、そのフォントでレンダリングした際に要素の幅が標準と比べて変化したかをチェックします。変化があれば、そのフォントがインストールされていると判断されます。マシン上のフォント一覧は一般に一貫性があり、特定の OS に紐づきます。もしデザイナーフォントのような非典型的なフォントを一つでも入れていれば、それは非常に情報量の多い指標になり得ます。 Cookie サポート：メトリクス「cookies enabled」は True または False のいずれかとなり、ブラウザが Cookie を許可しているかブロックしているかを示します。Cookie の有効性は JavaScript を使って、あるいは使わずに検出可能です。単独ではこれは True / False の 1 ビットの情報に過ぎませんが、他の属性と組み合わせることで遥かに有益になります。 スーパークッキー検出：名称に反して「スーパークッキー」は技術的には従来のクッキーではありません。同様にユニークな識別子を保存・取得しますが、検出や削除がはるかに困難です。スーパークッキーはユーザーが訪れたサイトや滞在時間を追跡できます。また、通常のトラッキングクッキーが収集したデータ（ログイン情報など）にアクセスすることもあります。標準的なクッキーが削除された後でも、スーパークッキーはそれを参照し続けることができます。 言語設定：ブラウザの優先言語。この指標はサイトコンテンツをどの言語で表示したいかを示します。特にその言語があなたのタイムゾーンではあまり一般的でない場合、フィンガープリントにかなりの情報を付加します。 Canvas と WebGL のフィンガープリント：WebGL と Canvas の結果は密接に関連しています。両者ともブラウザがレンダリングするグラフィックの微細な差異を検査します。これは高度で非常に信頼性の高いフィンガープリンティング指標です。レンダリングされる画像は GPU ハードウェア、グラフィックドライバ、OS、インストール済みフォントなどの微小な差異によりわずかに異なります。これらの設定はマシンごとに異なりますが、単一のマシンでは通常十分に安定しており、ユーザーを一意に識別できます。