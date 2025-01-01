Whoer.net とアンチディテクトブラウザ：匿名性を確認する方法

Whoer.net の最大の利点は、実際のシステム設定や、第三者があなたのコンピュータや他のデバイスに関する情報収集に利用し得る脆弱性を明らかにするインタラクティブなテストにあります。サービスは指定された各種パラメータをスキャンし、どれだけ巧妙に匿名化できているかを評価します。

デバイス情報の出力 本サービスは、ハードウェア／ソフトウェアの両面の情報を表示します：OS と表示設定、ブラウザのバージョンと拡張機能／プラグイン一覧。送信される HTTP ヘッダーを解析し、スクリプト機能が有効かも確認します（JavaScript、ActiveX、Java、VBScript）。

WebRTC の分析 Web Real-Time Communication は、ブラウザ同士が中継サーバーなしで（音声・映像などの）データを直接やり取りできる技術です。一方で、VPN やプロキシを使っていても実 IP が漏えいするリスクがあります。WebRTC はネットワーク上のローカル IP（IPv4/IPv6）にアクセスでき、VPN 設定を迂回する場合があります。これにより、VPN 接続中でもサイトが実 IP を把握できてしまいます。さらに、WebRTC のリクエストはユーザーへの明示的な通知なしにバックグラウンドで実行され、多くの人が漏えいに気づきません。 Whoer.net のプロキシチェッカーは、ブラウザがこれらの情報を曝露していないかを確認します。

速度テスト このツールでは、プロキシや VPN の接続品質を評価できます。ダウンロード／アップロード速度、ならびにサーバー往復の遅延（ping）を計測し、利用中のプロキシが業務に適しているか判断できます。

Evercookie テスト Evercookie は、ユーザーが標準的な Cookie やその他の保存領域を削除しても、複数のブラウザストレージにデータを保持し続けるための JavaScript API です。これにより、履歴削除の試みを行ってもサイト側は追跡を継続できます。Evercookie は、Flash Cookie、HTML5 ストレージなど利用可能な全ストレージへ一意の識別子を書き込みます。Whoer.net は、ブラウザにその脆弱性がないかを検査します。

IP とジオロケーションの確認 これはオンライン上の匿名性を評価するための基本かつ重要なテストです。サイト、広告ネットワーク、攻撃者に可視となる位置情報や接続情報を示します。whoer.net のプロキシチェッカーは、現在の IP、位置（国・地域・都市）、プロバイダを表示します。 Whoer.net による IP と位置情報の確認は、安全なブラウジングへの第一歩です。VPN を信頼していても、DNS 漏えいが一度起きれば努力は水泡に帰します。

DNS 漏えい分析 Whoer.net は、接続が実際の DNS サーバーを露出していないかを確認し、匿名性の侵害を防ぎます。VPN を使用していても、DNS 漏えいはプライバシー対策を無効化し得ます。VPN／プロキシ利用時は、全てのリクエスト（DNS を含む）が保護されたサーバーを経由すべきです。ISP の DNS を経由してしまうと（VPN ではなく）、実際の位置が推測されます。DNS 漏えいテストは省略せず、Whoer.net で数クリックの確認を行ってください。