BrowserLeaks.com: Undetectableによる匿名性チェック

ブラウザのタブひとつひとつが「監視の扉」になり得るこの世界では、プライバシーは贅沢品となりました。デジタルプライバシーは被害妄想ではなく、データが通貨となった現代社会における必需品です。トラッカー、広告ネットワーク、SNSは、あなたの行動、購入履歴、位置情報などの個人データを収集しています。これにより、広告主や組織はあなたに操作的な広告を表示したり（例：よく検索する商品の価格を上げるなど）、ターゲットコンテンツを通じて意見に影響を与えたりします。

VPNやトラッキング防止拡張機能を使用していても、ブラウザは画面解像度からインストールされているフォントまで、何百もの情報を漏らす可能性があります。さらに、実際の位置情報をブラウザ経由で送信するといった小さな漏えいが、匿名性を幻にしてしまいます。追跡からどの程度守られているかを確認するには、BrowserLeaks.comが最適です。あなたが無意識のうちに共有しているデータを示し、それらの漏えいを防ぐための有用なヒントを提供します。