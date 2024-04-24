Обновления
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Обновления Dec 4, 2024 2 minUndetectable 2.29.0: Новая система работы с прокси и улучшения
Обновления Nov 19, 2024 2 minUndetectable 2.28.0: Новое ядро Chromium 131 и другие улучшения
Обновления Oct 22, 2024 2 minUndetectable 2.27.0: Прокси в один клик и обновление ядра Chromium 130
Обновления Oct 10, 2024 2 minUndetectable 2.26.0: Улучшенные Подмены и Безопасность
Обновления Sep 26, 2024 2 minUndetectable 2.25.0: Новые функции, исправления ошибок и обновления
Обновления Aug 27, 2024 2 minUndetectable 2.24: Обновление Chromium, улучшения API и повышение безопасности
Обновления Jul 30, 2024 2 minЧто нового в обновлении браузера Undetectable версии 2.23
Обновления Jun 19, 2024 2 min2.21: IOS + Chrome конфигурации, Chromium 126, новые партнерские прокси