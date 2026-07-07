Undetectable 2.48.0: Chromium 150, настройка сети Android и фиксы API

Команда Undetectable подготовила свежий релиз. В версии 2.48.0 мы обновили браузерную базу (Хромиум), а также внедрили новые параметры маскировки для мобильных конфигураций. Ниже более детально разберем эти изменения.

Chromium 150

Первое и самое значимое изменение — обновление движка Chromium до версии 150. Постоянная актуализация ядра является фундаментом для безопасной работы с любыми современными площадками. Защитные алгоритмы быстро реагируют на малейшее отставание версии браузера от той, которой сейчас пользуется большинство реальных людей.

Свежее ядро обеспечивает идеальное совпадение вашего цифрового отпечатка с новейшими веб-стандартами. Актуальность ядра — один из факторов того, чтобы ваши сессии выглядели естественно. Это критически важно при масштабировании кампаний.

Что нового: Настройка Network для Android-профилей

В разделе Emulation появилась новая настройка Network, созданная специально для конфигураций на базе Android. Теперь вы можете выбирать тип соединения, который браузер будет передавать целевым сайтам через параметр "navigator.connection.type" . В десктопных системах этот параметр отсутствует, но для мобильных устройств он служит одним из главных индикаторов фингерпринта.

По умолчанию программа автоматически задает каждому новому профилю случайное значение: cellular (сотовая связь) или wifi. Это отлично экономит время при массовом создании аккаунтов. Если же ваша задача требует строгого контроля, вы можете вручную выбрать нужный статус из списка: "cellular", "ethernet", "unknown" или "wifi". Такая глубина эмуляции существенно повышает выживаемость профилей на сайтах с жестким антифродом.

Что исправили

В этом обновлении мы уделили особое внимание устранению визуального шума и системных багов. Мы полностью отключили встроенное предупреждение об утечке пароля в браузере. При постоянном заполнении сотен форм авторизации это назойливое уведомление сильно отвлекало от работы. Теперь интерфейс остается чистым.

Второе важное исправление касается работы с облачными профилями через API. Ранее при программной остановке сессии сервер мог вернуть статус успешного выполнения, даже если данные некорректно ушли в облако. Мы устранили эту ошибку. Теперь скрипты получают только достоверную информацию, исключая риск потери данных при управлении крупными фермами.

Заключение

Версия Undetectable 2.48.0 делает работу с аккаунтами еще более безопасной и удобной. Chromium 150 обеспечивает высокий траст, а новые сетевые параметры для Android открывают возможности для тонкой маскировки мобильного трафика. Исправления в API дают возможность вашим сценариям автоматизации работать без ложных срабатываний. Обновляйтесь до актуальной версии и продолжайте комфортно масштабировать свои проекты.