Политика конфиденциальности

Мы уважаем ваше право на конфиденциальность и не собираем никаких личных данных, кроме тех, которые нам нужны для вашей регистрации, идентификации, а также для комфортного использования наших услуг.

Регистрируясь на веб-сайте undetectable.io (далее Веб-сайт), вы принимаете Политику конфиденциальности, изложенную ниже.

Сбор и хранение ваших данных

Мы можем собирать и обрабатывать следующую информацию:

информация, предоставленная при регистрации и обновлении информации о себе в личном кабинете;

информация, предоставленная вами в сообщениях любого характера, включая запросы на поддержку, отчеты о сбоях и другие запросы. Мы оставляем за собой право отслеживать такие сообщения;

данные о платежах, совершенных на Сайте;

информация о конфигурации вашего компьютера, в том числе о программных и сетевых свойствах и настройках.

Использование файлов cookie

Мы можем собирать информацию об использовании вами Интернета с помощью файлов cookie. Файлы cookie помогают нам улучшить Веб-сайт и сделать ваше времяпрепровождение более приятным. Мы используем файлы cookie, чтобы идентифицировать вас как зарегистрированного члена Веб-сайта, а также для хранения различной информации о вашей учетной записи, чтобы избежать повторного ввода этой информации.

Вы имеете право отказаться от сохранения файлов cookie, выбрав соответствующий пункт в настройках вашего браузера. Однако, если вы это сделаете, вы частично потеряете возможность использовать некоторые элементы нашего веб-сайта.

Мы оставляем за собой право использовать файлы cookie, если вы не настроили отклонение в своем браузере.

Использование полученной информации

Мы оставляем за собой право использовать информацию, которую мы храним о вас, следующим образом:

чтобы предоставить вам доступ к Веб-сайту;

для улучшения услуг Сайта;

для того, чтобы идентифицировать вас среди других участников нашего Веб-сайта, в вопросах публичной публикации ваших данных (например, рейтинги, турнирная таблица и т. д.);

для более точного подбора рекламных кампаний, отвечающих вашим интересам;

для различных типов уведомлений об изменениях и обновлениях Веб-сайта и отправки вам другой информации, непосредственно связанной с Веб-сайтом.

Раскрытие ваших данных

Мы не будем раскрывать вашу личную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Мы оставляем за собой право раскрывать ваши личные данные для выполнения любых установленных законом обязательств или распоряжений уполномоченных государственных органов.

Доступ к информации

У вас есть право и возможность вносить изменения в свои личные данные. Вы можете сделать это в той степени, в которой это позволяет Веб-сайт, через свою учетную запись.

Изменения в политике конфиденциальности

Все возможные изменения в правилах и условиях хранения личной информации регулируются нашими общими Условиями Пользовательского соглашения. На этой странице вы всегда сможете ознакомиться с последней версией этих положений.

Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого положения, вы можете связаться с нашей службой поддержки по электронной почте: support@undetectable.io