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Уникальные технологии
Наш продукт основан на уникальных технологиях, которые обеспечивают безопасность и автоматизируют рутину.
Мультиаккаунт
Много аккаунтов – один браузер? С антидетект браузером Undetectable это возможно! Наш продукт предоставляет передовое решение для мультиаккаунта, обеспечивая полную анонимность и техническую индивидуальность каждого вашего профиля. Забудьте о блокировках и ограничениях – вы получаете инструмент, который позволит вам максимально эффективно контролировать много аккаунтов.
Браузерные отпечатки
Undetectable antidetect browser поможет обойти системы слежки на основе цифровых отпечатков (фингерпринт), подменив уникальные данные вашего устройства и браузера. Каждый созданный профиль получает уникальный цифровой отпечаток, в котором обмениваются такие параметры, как: UserAgent, OS, Screen, Cores, Memory, Browser, Languages, WebGPU, WebGL, WebRTC, Geolocation, …
Менеджер Прокси
Вы можете использовать и сохранить для повторного использования в нескольких профилей Socks5, HTTP / HTTPS прокси. Антидетект браузер Undetectable поддерживает любое стороннее программное обеспечение для работы с VPN и Proxy. Можно использовать менеджер прокси для быстрого добавления и редактирования, а с помощью прокси-чекера мгновенно узнать доступность к самым популярным сайтам.
Массовое создание
Создавайте в пару кликов сотни уникальных профилей, используя конфигурации или списки User-Agents, Cookies, или универсальный формат (Name, Cookies, Proxy-type, Proxy, User-Agents, Notes).
Куки робот
Генератор популярных сайтов – микросервис антидетекта Undetectable встроенный в cookies-бота. Он автоматически и в случайном порядке формирует перечень популярных интернет-ресурсов в соответствии с выбранной географией. Достаточно открыть cookies-бот, выбрать профили, необходимую страну и число сайтов, которые должен посетить робот. Прогревать профили еще никогда не было так просто!
Синхронизатор
Функция Синхронизации профилей позволяет выполнять одни и те же действия одновременно в нескольких профилях. С момента запуска синхронизации, ваши действия в основном окне будут автоматически воспроизводиться или синхронизироваться в других окнах. Например, ввод текста, открытие новых вкладок, прокрутка социальных сетей, управление расширениями и прочее.
API
C помощью специализированных библиотек, таких как: Puppeteer, Playwright, Selenium у вас есть возможность автоматизировать процессы в Chromium браузере при помощи API посредством Chrome DevTools Protocol. Подробности в документации https://docs.undetectable.io/api. API работает с флагами Chromium.
Техническая поддержка
Профессиональная команда технической поддержки готова оперативно решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании Undetectable Browser на любом этапе работы.