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Undetectable Browser работает под управлением 64-разрядных операционных систем Windows 10 и выше, а также macOS (начиная с Big Sur).

Windows 10/11 macOS (M series) macOS (Intel)
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FAQ

Если программа установки не запускается

В папке, где был установлен Undetectable нажмите правой кнопкой мыши по файлу «Undetectable.exe». Выберите пункт «Свойства». В свойствах файла, на вкладке «Общие» отметьте пункт «Разблокировать» и нажмите «Ок». Повторно запустите программу.

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Если софт не запускается на Windows

Нажав по кнопке «Подробнее» в окне появится дополнительная кнопка, позволяющая все равно запустить установщик.

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Если софт не запускается на MacOS

Перейдите в «Системные настройки». Затем войдите в раздел «Защита и безопасность». Нажмите кнопку «Все равно открыть» на панели «Основные», чтобы открыть или установить приложение. Снова появится предупреждение. Нажмите «Открыть». Приложение будет сохранено как исключение из настроек безопасности, и вы сможете открыть его двойным щелчком, как и любое другое авторизованное приложение.

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