Условия использования

1. Основные понятия

Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://undetectable.io/

Лицензиар – администрация Сайта.

Лицензиат – пользователь Сайта, зарегистрированный в установленном порядке.

2. Статус Правил

2.1. Настоящие Правила представляют собой соглашение между Администрацией Сайта и Лицензиатом (далее вместе именуемые «Стороны») и регулируют права и обязанности Администрации Сайта и Лицензиата в связи с использованием Сайта.

2.2. Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, разработана Администрацией Сайта и доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Правила». Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила Администрация Сайта уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Правил на Сайте по постоянному адресу https://undetectable.io

2.3. Положения настоящих Правил рассматриваются как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Лицензиат обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами регистрации на Сайте. Регистрация на Сайте Лицензиатом означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения настоящих правил могут быть приняты только в целом без каких-либо изъятий.

2.4. Лицензиат обязан время от времени проверять текущую версию настоящих Правил на предмет внесения изменений и/или дополнений. Продолжение использования Сайта Лицензиатом после вступления в силу соответствующих изменений настоящих Правил означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Лицензиар вправе:

3.1.1. Расширять, дорабатывать и обновлять функционал Сайта без получения согласия Лицензиата.

3.1.2. По истечении срока Подписки прекратить доступ Лицензиата к Сайту путем Блокировки. Возобновление доступа производится после получения Лицензиаром оплаты по Тарифу на новый период.

3.1.3. Осуществить Блокировку в случае выявления несоответствия Лендинга и/или размещенного на нем Контента законодательству РФ, Соглашению или Правилам модерации (далее Правила), а также при получении соответствующей информации от третьих лиц. В течение 1 (одного) рабочего дня после осуществления Блокировки Лицензиар направляет Лицензиату требование с указанием срока устранения нарушения.

3.1.4. Осуществить Удаление при неисполнении требований Лицензиара в срок, указанный в уведомлении, или на основании решения суда.

3.1.5.Запросить у Лицензиата дополнительную информацию: сертификаты или лицензии, а также дополнительную контактную информацию, в случае наличия оснований полагать, что Лицензиатом нарушаются нормы действующего законодательства РФ. В случае отказа Лицензиата предоставить указанную информацию, Лицензиар вправе осуществить Блокировку.

3.1.6.Направлять информацию о вебинарах, видео и другую информацию о работе Сайта путем электронной рассылки и/или смс рассылкой.

3.2. Лицензиар обязан:

3.2.1. Предоставить Лицензиату простое неисключительное право на использование Сайта.

3.2.2. Оказывать Лицензиату информационную поддержку по использованию Сайта.

3.2.3.По запросу Лицензиата, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса, удалить любую информацию, связанную с Аккаунтом Лицензиата, с Сайта.

3.2.4. Без уведомления Лицензиата проводить профилактические работы, влекущие приостановление работы Сайта, на срок не более 24 (двадцати четырех) часов подряд. В случае необходимости проведения более длительных работ Лицензиар вправе проводить их только после уведомления Лицензиата.

3.2.5. Информировать Лицензиата о доработках и изменениях на Сайте, об изменении Тарифов посредством электронной рассылки, и/или смс рассылкой или публикацией на Сайте.

3.2.6. Обеспечить функционирование Сайта и допуск к ней Лицензиата, при условии выполнения последним условий Соглашения.

3.3. Лицензиат вправе:

3.3.1. Самостоятельно выбрать Тариф из предложенных Лицензиаром.

3.3.2. Направлять в адрес Лицензиара предложения и пожелания по улучшению и доработке функционала Сайта.

3.3.3. Самостоятельно принять решение о необходимости регистрации субъекта предпринимательской деятельности и приобретения всех необходимых сертификатов, лицензий, разрешений и других подобных документов.

3.4. Лицензиат обязан:

3.4.1. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования Сайта, в том числе доступ к сети Интернет.

3.4.2. Своевременно оплачивать Подписку в размере и в сроки, предусмотренные Тарифом.

3.4.3. Обеспечить сохранность логина и пароля с целью защиты от несанкционированного доступа.

3.4.4. В случае утери и (или) разглашения Лицензиатом и/или по вине Лицензиата пароля на доступ к Сайту самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для Лицензиата последствий.

3.4.5. При использовании любого Контента, являющегося интеллектуальной собственностью, самостоятельно согласовывать такое использование с её правообладателями.

3.4.6. Перед размещением Контента (включая, но не ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами) предварительно оценивать законность их размещения на соответствие Правилам. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в том числе, по размещению Контента, воздержаться от их осуществления.

3.4.7. Проверять электронную почту на наличие сообщений Лицензиара и поддерживать обратную связь по сообщениям, требующим ответа.

3.5. Лицензиат не вправе:

3.5.1. Копировать, воспроизводить Сайт, ее отдельные элементы и сохранять Сайт на материальном носителе с целью передачи третьим лицам.

3.5.2. Публиковать программные коды Сайта, предоставляя третьим лицам возможность ее копирования.

3.5.3. Предоставлять доступ к Сайту в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам с целью извлечения прибыли.

3.5.4. Предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные на Сайте.

3.5.5. Нарушать условия Правил, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и расположены по адресу https://undetectable.io/

3.6. Запрещено создание и использование нескольких учетных записей

Пользователям запрещается создавать и использовать более одной учетной записи для получения преимуществ или обхода ограничений, установленных сервисом, включая, но не ограничиваясь, использование множества аккаунтов для:

Увеличения лимитов, предоставленных одной учетной записи. Повышения рейтинга, репутации или накопления бонусов в обход правил. Получения доступа к сервису, когда доступ к основной учетной записи был ограничен, приостановлен или заблокирован. Обхода платных функций, скидок, акций или специальных предложений, предназначенных только для новых пользователей.

При обнаружении факта мультиаккаунтинга администрация сервиса оставляет за собой право ограничить доступ к сервису, временно или постоянно заблокировать все учетные записи пользователя, а также аннулировать любые накопленные привилегии или бонусы, полученные посредством мультиаккаунтинга.

4. Интеллектуальная собственность

4.1. Лицензиат признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не ограничиваясь, элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, связанные с Сайтом) защищены авторским правом, товарными знаками, патентами и иными правами, которые принадлежат Администрации Сайта или иным законным правообладателям.

4.2. Лицензиат не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо его компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код компонентов Сайта, являющихся программным обеспечением, а также изменять функционал Сайта без предварительного письменного согласия Администрации Сайта.

4.3. Лицензиат не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, размещенную Администрацией Сайта в рамках Сайта, в том числе знаки охраны авторского права и средств индивидуализации.

4.4. Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Сайт и/или его компоненты Пользователю.

5. Гарантии и Ответственность

5.1. Лицензиат признает и соглашается с тем, что Сайт предоставляется на условиях «как есть». Администрация Сайта не предоставляет гарантий в отношении последствий использования Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным обеспечением.

5.2. Администрация Сайта не предоставляет гарантий того, что Сайт может подходить для конкретных целей использования. Лицензиат признает и соглашается с тем, что результат использования Сайта может не соответствовать ожиданиям Лицензиата.

5.3. Администрация Сайта или иные правообладатели ни при каких обстоятельствах не несут ответственность за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб (включая упущенную выгоду, ущерб, причиненный утратой данных), вызванный в связи с использованием Сайта или невозможностью его использования, в том числе в случае отказа работы Сайта или иного перерыва в использовании Сайта, даже если Администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность такого ущерба.

5.4. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за свои действия по использованию Сайта, в том числе за действия по размещению и передаче информации, комментариев, изображений и иных материалов другим Пользователям с помощью Сайта. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за соблюдение прав третьих лиц, применимого законодательства, настоящих Правил, при использовании Сайта.

5.5. За нарушения, допущенные Пользователем, Администрация Сайта вправе отказать Пользователю в дальнейшем предоставлении услуг или ограничить такое предоставление полностью или частично с уведомлением Лицензиата или без такового.

5.6. Возврат денежных средств за подписку в размере полной стоимости месяца подписки возможен только при выполнении всех последующих условий:

С момента последней оплаты подписки прошло не более 24 часов. Программное обеспечение не выполняет какую-либо из заявленных им функций.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Лицензиар не несет ответственности за:

6.2.1. Невозможность использования Сайта Лицензиатом по причинам, не зависящим от Лицензиара.

6.2.2. Содержание размещаемого Лицензиатом Контента.

6.2.3. Полезность использования Сайта для Лицензиата.

6.2.4. Качество доступа Лицензиата к Сайту через сеть Интернет.

6.3. Лицензиат принимает на себя полную ответственность за:

6.3.1. Результаты своих действий при использовании Сайта, а также за действия третьих лиц, которым Лицензиат предоставил доступ к Сайту, включая, но не ограничиваясь: работу с данными, работу с шаблонами. Лицензиар не гарантирует исправление результатов действий Лицензиата.

6.3.2. Размещение любой информации и материалов, в том числе рекламных и материалов, являющихся объектом авторского права, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3.3. Сохранность параметров доступа, и за убытки, которые могут быть причинены вследствие несанкционированного использования его доступа.

6.3.4. Порядок ведения своих деловых операций с использованием Сайта.

6.4. Любое действие, совершенное с использованием Аккаунта, считается действием, совершенным Лицензиатом или уполномоченным лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Лицензиата в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение Соглашения и (или) законодательства.

7. Заключительные положения

7.1. Администрация Сайта вправе в любой момент приостанавливать или прекращать функционирование Сайта с уведомлением Пользователей или без такового.

7.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих Правил, Администрация Сайта и Пользователь приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.