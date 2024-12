Nutzungsbedingungen

Undetectable Servicevereinbarung/Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Software-Abonnement-Service (SaaS)-Vereinbarung (die “Vereinbarung”) legt die Verpflichtungen und Bedingungen zwischen Ihnen (“Kunde”) und Undetectable fest, die sich auf Ihre Nutzung der hierin definierten Dienste beziehen. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch. Ihre Nutzung der Dienste ist ausdrücklich von Ihrer Zustimmung zu dieser Vereinbarung abhängig. DURCH KLICKEN AUF DAS “ICH STIMME ZU”-SYMBOL UNTEN UND/ODER DURCH DIE NUTZUNG DER DIENSTE ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN. WENN SIE MIT EINER BESTIMMTEN BEDINGUNG DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, NUTZEN SIE DIE DIENSTE NICHT UND VERLASSEN SIE DIESE SOFORT, INDEM SIE AUF DAS “ICH STIMME NICHT ZU”-SYMBOL UNTEN KLICKEN.

Rückerstattungsrichtlinie

Wir erstatten keine Zahlungen, die Sie geleistet haben, sobald Ihr Abonnement beginnt. Wir prüfen jedoch Änderungen der Pläne von Fall zu Fall, für die Sie sich an unser Support-Team wenden können.

Präambel

Der Anbieter ist der Inhaber einer bestimmten proprietären Computersoftware namens Undetectable, die zur Erstellung mehrerer Benutzerkonten auf Websites verwendet wird. Der Anbieter bietet Abonnements für Abonnenten an, um über undetectable.io oder jede dem Abonnenten von Zeit zu Zeit mitgeteilte Website (die “Dienste”) auf die Software zuzugreifen und diese zu nutzen. Der Kunde beabsichtigt, die Dienste für interne Zwecke des Kunden zu nutzen, einschließlich der Erstellung von Profilen auf verschiedenen Websites durch Kunden sowie der Nutzung von Proxy-Diensten, gemäß den festgelegten Bedingungen. Der Anbieter ist bereit, dem Kunden den Zugang zu den Diensten für die interne geschäftliche Nutzung des Kunden gemäß den hierin festgelegten Bedingungen zu gewähren. Der Anbieter und der Kunde erkennen an und stimmen zu, dass diese Vereinbarung ab dem Datum, an dem der Kunde auf das Symbol “Ich stimme zu” unten klickt (das “Wirksamkeitsdatum”), wirksam und in Kraft tritt. IN ANBETRACHT der gegenseitigen Zusagen, die hierin enthalten sind, und weiterer guter und wertvoller Gegenleistungen vereinbaren die Parteien wie folgt:

1. Software-Abonnement.

a. Der Anbieter gewährt dem Kunden und der Kunde akzeptiert vom Anbieter ein beschränktes, nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, auf die Dienste zuzugreifen und diese zu nutzen und autorisierten Benutzern zu gestatten, die Dienste ausschließlich für die interne geschäftliche Nutzung des Kunden zu nutzen. Die Dienste dürfen vom Kunden oder von autorisierten Benutzern nicht für oder im Auftrag von Dritten verwendet werden, die nicht gemäß dieser Vereinbarung autorisiert sind. Der Kunde wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die autorisierten Benutzer die Dienste gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung nutzen. Der Kunde erkennt an, dass sein Recht zur Nutzung der Dienste ausschließlich webbasiert ist gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung und die Software nicht auf Servern oder anderer Computerhardware installiert wird, die dem Kunden gehört oder von ihm kontrolliert wird oder anderweitig dem Kunden zur Verfügung gestellt wird.

b. Die Nutzung der Dienste durch den Kunden oder einen autorisierten Benutzer gemäß dieser Vereinbarung unterliegt einer Endbenutzer-Vereinbarung, Nutzungsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinie, die für undetectable.io oder jede andere anwendbare Website gilt, über die auf die Dienste zugegriffen wird.

c. Jegliche zwischen Anbieter und Kunde vereinbarten Verhandlungen sind vertraulich. Der Kunde darf private Verhandlungen nicht mit anderen Kunden teilen. Der Anbieter behält sich das Recht vor, eine Verhandlung aus beliebigen Gründen ohne Vorankündigung abzubrechen, einschließlich, wenn festgestellt wird, dass der Kunde gegen diesen Abschnitt verstoßen hat.

2. Geistige Eigentumsrechte.

a. Der Kunde erkennt an, dass alle Rechte, Titel und Interessen an den Diensten und der Software sowie deren Codes, Sequenzen, abgeleiteten Werken, Organisation, Struktur, Schnittstellen, jeglicher Dokumentation, Daten, Handelsnamen, Marken oder anderen damit verbundenen Materialien (zusammenfassend das “Anbieter-IP”) ausschließlich dem Anbieter gehören und zu jeder Zeit ausschließlich dem Anbieter gehören werden. Das Anbieter-IP enthält Geschäftsgeheimnisse und proprietäre Informationen, die dem Anbieter gehören und durch das Urheberrecht der Vereinigten Staaten (und andere Gesetze zum geistigen Eigentum) geschützt sind. Mit Ausnahme des Rechts zur Nutzung der Dienste gemäß den ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen gewährt diese Vereinbarung dem Kunden keine Rechte an Patenten, Urheberrechten, Datenbankrechten, Geschäftsgeheimnissen, Handelsnamen, Marken (registriert oder nicht registriert) oder anderen Rechten oder Lizenzen in Bezug auf die Dienste oder die Software.

b. Der Kunde darf nicht versuchen oder direkt oder indirekt zulassen, dass ein autorisierter Benutzer oder eine andere dritte Partei versucht, den gesamten oder einen Teil der Dienste und/oder Software in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Medium zu kopieren, zu ändern, zu vervielfältigen, abgeleitete Werke zu erstellen, zu rahmen, zu spiegeln, zu veröffentlichen, zu dekompilieren, zu zerlegen, herunterzuladen, zu übertragen oder zu verteilen.

3. Abonnementgebühr/Mindestmonatskosten/Preisgestaltung.

a. Der Kunde zahlt dem Anbieter die angefallenen Kosten für die Dienste für die Dauer, die der Kunde eingegeben hat, oder die Mindestnutzungsgebühr (die “Abonnementgebühr”) in Höhe einer Mindestgebühr, die gemäß der Anmeldeseite für diese Vereinbarung festgelegt ist und vereinbart wurde. Der Kunde stimmt den Preisbedingungen zu, die in undetectable.io bei Annahme dieser Vereinbarung festgelegt sind. (Siehe https://undetectable.io/pricing/)

b. Die Abonnementgebühr für den ersten Abonnementzeitraum (der unmittelbar auf den 10-tägigen Testzeitraum folgende Tag bis zum letzten Tag des Monats) wird zum Wirksamkeitsdatum des ersten Tages des folgenden Monats gezahlt. Die Abonnementgebühr für alle nachfolgenden Abonnementzeiträume dieser Vereinbarung wird dem Anbieter am ersten Tag jedes nachfolgenden Abonnementzeitraums gemäß Abschnitt d gezahlt.

c. Der Betrag der Abonnementgebühr enthält keine anwendbaren Steuern. Der Kunde ist für alle anfallenden Steuern verantwortlich.

d. Der Kunde muss dem Anbieter eine gültige Kreditkarte oder eine andere akzeptable Zahlungsmethode zur Verfügung stellen und alle erforderlichen Schritte unternehmen, um die automatische Zahlung der Abonnementgebühr und der Servicekosten zu autorisieren. Durch Zustimmung zu dieser Vereinbarung autorisiert der Kunde den Anbieter hiermit, die genannte Zahlungsmethode automatisch für alle Abonnementzeiträume während der Laufzeit dieser Vereinbarung zu belasten. Wenn aus irgendeinem Grund die automatische Zahlung abgelehnt wird, muss der Kunde die anwendbare Abonnementgebühr und alle angefallenen Preisgestaltungskosten für die Nutzung des Abonnements innerhalb von fünf (5) Tagen nach Mitteilung des Anbieters bezahlen.

e. Jegliche zusätzlichen Zahlungsbedingungen zwischen Anbieter und Kunde müssen schriftlich vereinbart und in einer Rechnung, einer Abrechnungsvereinbarung oder einem anderen schriftlichen Dokument festgehalten werden.

4. Zugänglichkeit/Leistung

Der Anbieter wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Dienste während der Laufzeit rund um die Uhr (vierundzwanzig Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche) zur Verfügung zu stellen, mit Ausnahme von: (i) geplanten Systembackups oder anderen laufenden Wartungsarbeiten, die vom Anbieter erforderlich und im Voraus geplant sind, oder (ii) für jeden unvorhergesehenen Grund, der außerhalb der angemessenen Kontrolle des Anbieters liegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausfälle von Internetdienstanbietern oder Kommunikationsnetzwerken, Denial-of-Service-Angriffe oder ähnliche Angriffe oder jegliche in dieser Vereinbarung festgelegten höheren Gewalt. Der Anbieter überwacht Leistungsindikatoren für die Systeme und Netzwerkinfrastruktur (eigene und von Drittanbietern), um die Gesamtleistung der Hosting-Dienste zu bewerten, und ergreift angemessene Maßnahmen, um Systeme und Netzwerkinfrastruktur nach Bedarf zu optimieren, um eine zufriedenstellende Leistung der Software zu gewährleisten. Der Anbieter behält sich außerdem das Recht vor, die Fähigkeit des Kunden, die Dienste zu nutzen, ohne Benachrichtigung zu überwachen und angemessen einzuschränken, wenn der Kunde übermäßige Rechenressourcen verwendet, die sich auf die Leistung der Dienste für andere Abonnenten auswirken.

5. Wartung und Support

Der Anbieter wird die Software und/oder die Dienste warten und alle Patches und Fixes für die Software und/oder die Dienste ohne zusätzliche Kosten bereitstellen. Vorausgesetzt, diese Wartung umfasst keine wesentlichen Veröffentlichungen neuer Versionen der Software, zusätzliche Funktionen oder kundenspezifische Programmierung, die der Anbieter nach eigenem Ermessen gegen zusätzliche Kosten bereitstellen kann, wie zwischen den Parteien anderweitig vereinbart.

6. Laufzeit.

Die Laufzeit dieser Vereinbarung beginnt am Wirksamkeitsdatum und dauert an, bis sie gemäß den hierin festgelegten Bestimmungen beendet wird. Der Kunde entscheidet, ob die Laufzeit aus jährlichen oder monatlichen Zeiträumen besteht (jeder ein “Abonnementzeitraum”). Die Vereinbarung verlängert sich automatisch für nachfolgende Abonnementzeiträume, es sei denn, eine der Parteien gibt mindestens fünfzehn (15) Tage vor Ablauf des aktuellen Abonnementzeitraums schriftlich bekannt, dass sie diese Vereinbarung nicht verlängern wird, oder beendet diese Vereinbarung anderweitig gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung. Bei Beendigung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund erlöschen alle dem Kunden gewährten Rechte und Abonnements sofort, und der Kunde muss die Nutzung der Dienste einstellen und autorisierten Benutzern verbieten, die Dienste zu nutzen.

7. Verzug

Der Kunde gerät in Verzug dieser Vereinbarung, wenn der Kunde eine Zahlung nicht fristgerecht leistet und den Verzug nicht innerhalb von fünf (5) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung des Anbieters behebt. Zusätzlich zur monetären Verletzung gemäß dem vorherigen Satz befindet sich eine Partei in Verzug dieser Vereinbarung, wenn die Partei eine wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung begeht und diese Verletzung nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung darüber von der nicht verletzenden Partei behebt. Wenn eine Partei in Verzug ist, kann die nicht verletzende Partei diese Vereinbarung kündigen oder andere gesetzlich oder nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zur Verfügung stehende Rechtsbehelfe geltend machen, sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes vorgesehen ist. Im Falle eines Verstoßes oder eines Versuchs eines Verstoßes gegen eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung hat der Anbieter das Recht, zusätzlich zu anderen möglicherweise zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen eine einstweilige Verfügung zu beantragen, die einen solchen Verstoß oder Versuch eines Verstoßes untersagt, wobei der Kunde hiermit die Unzulänglichkeit eines Rechtsbehelfs nach dem Gesetz anerkennt.

8. Vertraulichkeit

a. Zusätzlich zu den Anforderungen in Bezug auf das Anbieter-IP gemäß Abschnitt 2 dieser Vereinbarung wird der Kunde angemessene Anstrengungen unternehmen (jedoch nicht weniger als die Anstrengungen, die er unternimmt, um seine eigenen proprietären Informationen ähnlicher Art zu schützen), um alle proprietären, vertraulichen und/oder nicht öffentlichen Informationen in Bezug auf die Software, die Dienste, die finanziellen, beruflichen und/oder sonstigen Geschäftsangelegenheiten des Anbieters und diese Vereinbarung (die “Vertraulichen Informationen”) zu schützen.

b. Der Kunde darf die vertraulichen Informationen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters nicht offenlegen oder veröffentlichen.

c. Der Kunde wird angemessene Anstrengungen unternehmen (jedoch nicht weniger als die Anstrengungen, die er unternimmt, um seine eigenen proprietären Informationen ähnlicher Art zu schützen), um die vertraulichen Informationen nicht offenzulegen und nicht für seinen eigenen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person, einer dritten Partei, eines Unternehmens oder einer Körperschaft in einer Weise zu verwenden, die dem Zweck dieser Vereinbarung widerspricht.

d. Die Bestimmungen über Vertraulichkeit und Geheimhaltung in dieser Vereinbarung laufen fünf (5) Jahre nach dem Datum der Beendigung dieser Vereinbarung ab. e. Die Beschränkungen der Offenlegung gelten nicht für Informationen, die: (i) zum Zeitpunkt der Offenlegung allgemein der Öffentlichkeit zugänglich waren oder später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, außer durch Verschulden des Kunden; (ii) dem Kunden vor der Offenlegung gemäß dieser Vereinbarung bereits bekannt waren; (iii) zu jeder Zeit rechtmäßig von einem Dritten unter Umständen erhalten wurden, die seine Verwendung oder Offenlegung gegenüber anderen erlauben; oder (iv) gesetzlich oder gerichtlich angeordnet werden müssen.

9. Eingeschränkte Gewährleistung

Der Anbieter gewährleistet, dass er die Befugnis und die Autorität hat, das Abonnement für die dem Kunden hierin gewährten Dienste zu gewähren. MIT AUSNAHME DER HIERIN FESTGELEGTEN GEWÄHRLEISTUNG WERDEN DIE DIENSTE “WIE BESEHEN” ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND DER ANBIETER LEHNT JEGLICHE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AB. Begrenzung der Abhilfe und Haftung. Der Kunde erklärt, dass er die alleinige und vollständige Verantwortung trägt für:

(a) die Auswahl der Dienste, um die beabsichtigten Ergebnisse des Kunden zu erzielen;

(b) die Nutzung der Dienste;

(c) die Ergebnisse, die aus den Diensten erzielt werden; und

(d) die Bedingungen aller Verträge zwischen dem Kunden und autorisierten Benutzern. Der Anbieter garantiert nicht, dass die Nutzung der Dienste durch den Kunden unterbrechungsfrei oder fehlerfrei sein wird. Der Kunde darf keine Ansprüche gegen den Anbieter geltend machen, die auf Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängiger Haftung, Betrug oder Falschdarstellung beruhen, und der Kunde wird den Anbieter gegen jede Forderung oder Klage verteidigen und den Anbieter von jeglichen Verlusten, Kosten, Ausgaben oder Schäden, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, direkt oder indirekt freistellen, die sich direkt oder indirekt aus der Nutzung der Dienste durch den Kunden, die Nutzung der Dienste durch einen autorisierten Benutzer und/oder einer Vereinbarung zwischen dem Kunden und einem autorisierten Benutzer aufgrund oder in Verbindung mit den Diensten ergeben.

IN KEINEM FALL HAFTET DER ANBIETER GEMÄSS GELTENDEM RECHT FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, FOLGESCHÄDEN, STRAFSCHÄDEN, BEISPIELSCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN AUFGRUND VON VERLUSTEN VON GEWERBEGEWINNEN, UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN ODER JEGLICHEM ANDEREN VERMÖGENSSCHADEN), DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER DIENSTE ERGEBEN, GANZ GLEICH AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE, OB VERTRAG, GEWÄHRLEISTUNG, UNERLAUBTE HANDLUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER ANDERWEITIG, SELBST WENN DER ANBIETER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. In keinem Fall haftet der Anbieter für Verluste, Kosten, Ausgaben oder Schäden des Kunden in Höhe der tatsächlich vom Kunden in den letzten zwölf (12) Monaten an den Anbieter gezahlten Abonnementgebühr.

10. Sonstiges

a. Mitteilungen und Forderungen. Mitteilungen, Forderungen oder andere Kommunikationen, die gemäß dieser Vereinbarung von einer Partei an die andere Partei zu richten sind, gelten als ausreichend gegeben oder zugestellt, wenn sie per Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein oder persönlich zugestellt werden. Sofern der Anbieter nicht anderweitig schriftlich benachrichtigt wird, gilt die Adresse des Kunden zu Mitteilungszwecken als die vom Kunden im Rahmen seiner Rechnungsinformationen angegebene Adresse.

b. Rechtswahl; Gerichtsstand. Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem Recht des Bundesstaates Texas, ohne Rücksicht auf seine Kollisionsnormen. Jede Klage im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wird ausschließlich vor dem Bezirksgericht des Grayson County, Texas, erhoben. Die Parteien erklären unwiderruflich, dass dieser Gerichtsstand bequem ist und die Zuständigkeit hat, über eine solche Klage zu entscheiden.

c. Einhaltung von Gesetzen. Der Kunde wird die Dienste in Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen nutzen.

d. Überschriften. Die Absatzüberschriften in dieser Vereinbarung dienen nur der Bequemlichkeit und sie sind kein Bestandteil der Vereinbarung und beeinflussen nicht deren Auslegung.

e. Teilnichtigkeit. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung für rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

f. Kein Verzicht. Die Verzögerung oder das Unterlassen einer Partei, ein Recht aus dieser Vereinbarung auszuüben oder Maßnahmen gegen die andere Partei im Falle eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung zu ergreifen, stellt einen Verzicht auf dieses Recht oder ein anderes Recht oder einen solchen Verstoß oder zukünftige Verstöße gegen diese Vereinbarung dar.

g. Übertragung. Der Kunde darf diese Vereinbarung nicht abtreten oder übertragen.

h. Keine Partnerschaft oder Agentur. Nichts in dieser Vereinbarung ist darauf ausgerichtet oder soll dazu führen, dass eine Partnerschaft zwischen den Parteien entsteht oder dass eine Partei berechtigt ist, als Vertreter der anderen Partei zu handeln, und keine Partei ist berechtigt, im Namen oder im Auftrag der anderen Partei zu handeln oder diese anderweitig zu binden.

i. Höhere Gewalt. Der Anbieter haftet nicht für Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erfüllung eines Teils dieser Vereinbarung, soweit diese Verzögerung durch Ereignisse oder Umstände verursacht wird, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Anbieters liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Feuer, Überschwemmung, Sturm, höhere Gewalt, Krieg, mutwillige Beschädigung, Ausfall eines Versorgungsdienstes oder eines Transport- oder Telekommunikationsnetzes.

j. Vollständige Vereinbarung. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf die Dienste dar und ersetzt alle vorherigen oder gleichzeitigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Absprachen. Eine Änderung oder Modifikation dieser Vereinbarung ist nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich von ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern der Parteien vereinbart wird und diese Schriftlichkeit ausdrücklich auf diese Vereinbarung und ihre Absicht als Änderung hierzu Bezug nimmt. Das Unternehmen kann diese Vereinbarung jederzeit ohne erforderliche Benachrichtigung des Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ändern.

DURCH KLICKEN AUF “ICH STIMME ZU” UND/ODER DURCH DIE NUTZUNG DER SOFTWARE ERKENNEN SIE AN, DASS SIE DIESE VEREINBARUNG GELESEN, VERSTANDEN UND DEN BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN ZUGESTIMMT HABEN. SIE ERKLÄREN WEITERHIN, DASS DIESE VEREINBARUNG VORRANG HAT UND WIDERSPRÜCHLICHE ODER INKONSISTENTE BEDINGUNGEN IN JEDEM KAUFVERTRAG, ANDEREN DOKUMENTEN, DIE VON IHNEN DEM UNTERNEHMEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN, ANDEREN DOKUMENTEN, DIE IHNEN VOM UNTERNEHMEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN, ODER ZUVOR VON DEN PARTEIEN ABGESCHLOSSENEN VEREINBARUNGEN AUSSCHLIESST. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, INSTALLIEREN ODER NUTZEN SIE DIE SOFTWAREANWENDUNG UND/ODER DIE DATEN NICHT UND VERLASSEN SIE DIESE JETZT, INDEM SIE AUF DAS “ICH STIMME NICHT ZU”-SYMBOL UNTEN KLICKEN.