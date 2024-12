Wie verwaltet man mehrere Social-Media-Konten?

Einen Witz erzählen? Irgendwie sitzt ein SMM-Manager in der Nähe eines Computers und versucht, ein Kundenkonto in einem sozialen Netzwerk zu entsperren. Er versucht es lange … In dieser Zeit hat es sein ältester Enkel bereits geschafft, zu heiraten, Kinder großzuziehen und sich zurückzuziehen. Kein lustiger Witz? Aber es spiegelt den ganzen Schmerz dieses Berufes wider. Schließlich ist die Verwaltung von Konten in sozialen Netzwerken aufgrund dummer Betrugsbekämpfungssysteme nicht so einfach. Aber alles kann mit einem bewährten Antidetect geändert werden.

Was ist der Sinn des Problems?

Soziale Netzwerke sind viel mehr als eine Plattform für angenehme Kommunikation geworden. Genauer gesagt hat sich die Bedeutung von Social Media für normale Benutzer nicht geändert. Aber für Marken haben sich soziale Netzwerke zu reichen Ablagerungen der Zielgruppe entwickelt, auf deren Suche Sie nicht tief graben müssen. Daher hat die Werbung hier mit Bewertungen und Kommentaren hohe Konversionsraten bei niedrigen Kosten für die Werbung mit Bots. Danach wird die Nachricht von einem interessanten Produkt oder einem gewinnbringenden Angebot schnell durch Mundpropaganda in der Zielgruppe verbreitet. Dies erfordert jedoch ein häufig aktualisiertes Profil, das am besten einem professionellen SMM-Manager überlassen wird.

Aber für alle Marken, die in sozialen Netzwerken beworben werden, gibt es keine wirklichen Profis. Ja, und es ist für ihn unrentabel, soziale Aktivitäten auf nur einer Seite zu führen und abzuwickeln. Daher pflegt ein erfahrener Manager gleich mehrere Dutzend Profile. Doch wie schafft er es, so viele Kundenkonten zu verwalten? Schließlich ist es schwierig und gefährlich. Denn soziale Netzwerke bestrafen Multi-Accounting hart. Auch wenn es für gute Absichten verwendet wird - um Kundenprofile zu verwalten.

Um einen anständigen Gewinn zu erzielen, muss ein Manager mindestens einige soziale Seiten unterhalten. Andererseits kann es einen Spezialisten seine berufliche Autorität kosten … und seine Arbeit im Allgemeinen. Schließlich wird ein Account Manager mit einem beschädigten Ruf nicht viel eingestellt.

Das gesamte Image eines Managers kann durch die Sperrung eines Kundenkontos in einem einzigen Fall zerstört werden. Und höchstwahrscheinlich ist diese Sperrung nicht die Schuld eines Spezialisten, der nur ein anständiges Einkommen erzielen möchte und gezwungen ist, mehrere soziale Profile oder YouTube-Kanäle zu verwalten. Aber warum passiert das? Warum erkennen soziale Medien nicht das Recht eines Managers an, mehrere Konten zu verwalten? Darüber kann man nur raten … Oder noch besser, überlisten Sie einfach ihre Anti-Betrugssysteme mit Hilfe eines zuverlässigen Undetectable Anti-Detect.

Tatsächlich verbietet niemand einem Spezialisten, eine beliebige Anzahl von Konten zu verwalten. Aber nicht gleichzeitig. Er kann mit einem Profil arbeiten, es verlassen. Gehen Sie dann mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu einem anderen, arbeiten Sie damit, melden Sie sich ab … Und wenn Sie während der Kontoverwaltung erneut zum Profil gehen müssen, müssen Sie den Client erneut stören und ihn um eine bitten Validierungscode. Und so ein paar Mal am Tag. Infolgedessen wird die Geduld des Kunden platzen und er wird die Dienste des Managers einfach ablehnen.

Aber selbst das oben beschriebene Verfahren ist für einen Kundenbetreuer gefährlich. Schließlich überwachen soziale Systeme eifrig den Ein- und Ausstieg jedes Nutzers. Und bei jeder weiteren Autorisierung werden seine Fingerabdrücke mit den Fingerabdrücken verglichen, die er während der vorherigen Sitzung hinterlassen hat. Und wenn sie an der Türklinke gefunden werden, die zu einem anderen Benutzerprofil führt, dann ist das Ende der Kontoverwaltung gekommen. Sie können also die Teamarbeit im Bereich Account Management und SMM-Promotion mit Multi-Accounting vergessen? Lass uns tiefer graben…

Wo ist der Hund begraben?

Das Problem mit Betrugsbekämpfungssystemen sozialer Netzwerke kann auf zwei Arten gelöst werden:

Verwalte mehrere Instagram-Konten, aber verwende ein separates Gerät, um mit jedem von ihnen zu arbeiten.

Das heißt, wenn Sie zehn Kundenseiten mit Kommentaren und Beiträgen verwalten und bewerben, dann machen Sie sich bereit, die gleiche Anzahl von Laptops oder Smartphones zu kaufen. Die Entscheidung ist richtig, aber wirtschaftlich nachteilig.

Versuchen Sie, die Schutzsysteme sozialer Programme zu umgehen und wiederzugeben. Darüber hinaus wurde dafür bereits ein zuverlässiges Werkzeug erfunden - Anti-Detect-Browser.

Aber wie schaffen es Betrugsbekämpfungssysteme, ihre Benutzer so genau zu identifizieren … und so effektiv in Social-Media-Konten einzugreifen? Dazu nutzen sie die Technologie des digitalen Fingerabdrucks, den jeder Nutzer beim Surfen im Internet hinterlässt.

Digitale Fingerabdrücke werden auch Fingerabdrücke genannt. Sie sind eine Reihe von Zeichen, anhand derer die Schutzalgorithmen sozialer Netzwerke Benutzer mit einer Genauigkeit von 94% erkennen können.

Es ist klar, dass der Benutzer beim Betreten Ihres Profils keine Fingerabdrücke oder Fußabdrücke hinterlässt. Die Identifizierung erfolgt durch eine Kombination aus technischen Merkmalen des Benutzergeräts, seiner IP, lokalen Einstellungen, User-Agent-String-Werten und anderen Parametern.

User-Agent ist eine Zeichenfolge, die von einer Webanwendung (einschließlich eines Browsers) als Antwort auf ihre Anfrage an den Server gesendet wird. Die Zeichenfolge enthält grundlegende Informationen über das Betriebssystem und die Browser-Engine des Geräts.

Fingerabdrücke sind die Rake, über die ein Manager stolpert, wenn er die Social-Media-Konten eines Kunden verwaltet. Sie stören auch die groß angelegte Förderung der sozialen Aktivität von Konten, ihre Massensympathie und Massenfolge. Aber in unserer Zeit ist es sehr einfach, dieses Hindernis zu umgehen – mit Hilfe eines zuverlässigen und nachweisbaren Undetectable.

Wie wirken Antidetects?

Fingerabdrücke sind ein komplexes Konzept. Sie enthalten viele Funktionen, die mit Hilfe eines Antidetektors ersetzt werden können. Es ist die Funktionalität zum Ersetzen der Parameter digitaler Fingerabdrücke, die anonyme Browser von gewöhnlichen unterscheidet. Ansonsten ähneln sie sich weitgehend. Weil sie dieselben Browser-Engines verwenden.

Antidetects werden mit einem bestimmten Satz von Fingerabdrücken geliefert, um den natürlichen digitalen Fingerabdruck des Browsers zu ersetzen. Dank der kombinierten Fingerabdruckstruktur können Sie mit dieser Software außerdem die Werte jedes Fingerabdruckparameters bearbeiten. Dies vereinfacht die Verwaltung von Multi-Accounting in sozialen Netzwerken erheblich.

Basierend auf dem Fingerabdruck wird ein Browserprofil erstellt, um ein separates soziales Konto zu verwalten. Und es kann eine beliebige Anzahl solcher Profile im Antidetect geben. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit der Sperrung eines Benutzerkontos vollständig eingeebnet. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, sich bei Konten an- und abzumelden und Clients dazu zu bringen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung erneut zu durchlaufen.

Die Aufrechterhaltung von Multi-Accounting für SMM mit Antidetect ist wie folgt:

Um zu einem anderen Konto zu wechseln, startet oder erstellt der Manager ein neues Browserprofil basierend auf einem eindeutigen digitalen Fingerabdruck.

Für Betrugsbekämpfungssysteme sozialer Netzwerke sieht jedes der Profile dank Anti-Detect-Browsern wie ein separater eindeutiger Benutzer aus.

Gleichzeitig kann im Antidetect jedes Konto in einem eigenen Reiter eröffnet werden. Daher sieht Multi-Accounting in Undetectable aus wie das Wechseln zwischen Registerkarten in einem normalen Browser.

Gleichzeitig sollte klar sein, dass Sie für einen effektiven Mehrbenutzerzugriff nicht nur einen zuverlässigen Antidetektor benötigen. Es stellt die Gültigkeit von Benutzerprofilen für Sozialschutzsysteme nur für wenige Parametersätze sicher:

Technische Eigenschaften des Geräts - Betriebssystem, Bittiefe, Bildschirmauflösung usw.

Lokale Einstellungen - Sprache und Zeit.

Die im User-Agent-String angegebenen Werte.

Der Anti-Detect-Browser kann jedoch nicht die Gültigkeit von Multi-Accounts nach Geo, IP und Internetanbieter garantieren. Dies erfordert hochwertige Proxys.

Ein weiterer Vorteil von Antidetects ist die Möglichkeit des Multi-User-Zugriffs auf Kundenkonten. Dadurch kann der Manager die Kontoverwaltung und SMM-Werbung an einen anderen Manager delegieren. Gleichzeitig bleibt dieser Prozess hinter den Kulissen für Betrugsbekämpfungssysteme von Sozialprogrammen. Da die Übertragung des Accounts auf der Ebene des Browserprofils im Antidetect erfolgt. Aber wie funktioniert es im Browser für Multi-Accounting?

Beschreibung der wichtigsten Arbeitsschritte im Antidetect

Anonyme Browser sind professionelle Tools. Daher schenken die meisten Antidetects der Optimierung der Benutzerfunktionalität nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Eine angenehme Ausnahme von dieser Regel ist Undetectable.

Um mit der Verwendung dieses Antidetects zur Verwaltung mehrerer Profile zu beginnen, befolgen Sie einfach ein paar einfache Schritte:

Registrieren Sie sich auf der Undetectable-Website. Laden Sie die erforderliche Version des Programms herunter und installieren Sie sie. Erstellen Sie ein Browserprofil und installieren Sie den gewünschten Fingerabdruck. Proxy importieren. Erwärmen Sie das Profil mit dem eingebauten Cookie-Bot, der automatisch und in der angegebenen Reihenfolge die Liste der von Ihnen angegebenen Websites besucht und so das Vertrauen der Konten für Anti-Betrugssysteme sozialer Netzwerke erhöht. Gewähren Sie einem oder mehreren Teammitgliedern Profilzugriff, damit sie mehrere Konten gleichzeitig verwalten können.

Nachteile der Verwendung von Antidetects

Anonyme Browser sind nicht nur effektiv, sondern völlig legal. Es gibt in keinem Land ein gesetzliches Verbot ihrer Verwendung. Verwenden Sie sie daher für Ihre Gesundheit. Schließlich ist dies der beste Weg, um Ihre Social-Media-Konten zu verwalten, der heute existiert.

Das einzige, wovor man sich in Acht nehmen sollte, sind Proxies von geringer Qualität. Ihre Verwendung kann zu einer teilweisen oder vollständigen Sperrung von Kundenkonten führen. Seien Sie daher nicht geizig und kaufen Sie private IPs und nur von vertrauenswürdigen Anbietern.

Aber Undetectable ist immer noch das Beste!

Denken Sie, dass die gleichzeitige Verwaltung aller Konten teuer ist und sich nur reiche Digitalagenturen leisten können? Undetectable zerstört diesen Mythos! Dies ist der erste professionelle Antidetect mit einem kostenlosen Tarifplan, der über genügend Funktionen verfügt, um mehrere Profile einfach zu bewerben und zu pflegen:

Zehn monatlich aktualisierte Konfigurationen.

Fünf Cloud-Profile.

Die Möglichkeit, bis zu 40 Profile zu kaufen, die zu den kostenlos bereitgestellten hinzugefügt werden.

Und für große digitale Agenturen stehen drei kostenpflichtige Abonnements mit erweiterten Funktionen zur Verfügung:

Lokale und Cloud-Profile – bei jedem Undetectable-Plan können Sie Cloud-Profile und eine unbegrenzte Anzahl lokaler Profile erstellen. Dadurch kann der Manager mit einer beliebigen Anzahl von Konten arbeiten. Und erhöht auch die Datensicherheit durch die Möglichkeit ihrer Speicherung auf Client-Geräten.

Verwaltung des Zugriffs auf Profile mithilfe von Rollen und Gruppen – ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Zugriffshierarchie auf Kundenkonten in sozialen Netzwerken in einem Team aufzubauen, ohne Autorisierungsdaten zu übertragen, sondern nur durch Delegierung ihrer Verwaltung durch Profile im Antidetect, in denen die Autorisierung bereits abgeschlossen ist .

Kaufen Sie die benötigte Anzahl an Konfigurationen – dabei wird das Configuration Store Set mehrmals im Monat aktualisiert.

Profile Warming Cookie Bot – erhöht die Zuverlässigkeit von Profilen, die zur Verwaltung von Kundenkonten verwendet werden.

Massenprofilerstellungstool – spart dem Account Manager Zeit, um jedes Profil zu vervollständigen.

Die Verbindung Ihres eigenen Servers mit Antidetect ermöglicht es der Agentur, eine beliebige Anzahl von Profilen in ihrem virtuellen Raum zu speichern.

Jetzt wissen Sie, dass Sie ohne Angst um Ihren Ruf mehrere Kundenprofile sicher bewerben und verwalten können. Es bleibt nur noch, sich für den Dienst zu registrieren, um all dieses Wissen mit einem der zuverlässigsten anonymen Browser Undetectable in die Praxis umzusetzen!