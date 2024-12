Wie man den Undetectable-Browser zum Ticketweiterverkauf verwendet?

Sie können kein zusätzliches Ticket für das Spiel finden? Nein? Tut mir leid! Was ist mit dir? Nur für die musikalische Löffelausstellung? Klar! Nein danke! Und hast du? Und nicht nur eine, sondern wie viele brauchen Sie? Aber woher? Schließlich gab es vor dem Spiel mehrere Monate lang keine Tickets. Unauffindbar geholfen. Warum lernst du ihn nicht besser kennen? Vielleicht fange ich auch an, Geld mit dem Weiterverkauf von Tickets zu verdienen.

Wie verdient man an der Leidenschaft der Fans?

Jede Person hat Lieblingssänger, -bands, -künstler … und auch Sportteams und Sportler, die Sie von ganzem Herzen anfeuern und um die Sie sich sorgen. Daher wird der Besuch eines Konzerts eines Sängers, unter dessen Liedern Ihre Seele singt, zu einem echten Ereignis. Sowie das Spiel der einheimischen Mannschaft, wo Sie mit eigenen Augen ihren lang ersehnten Sieg sehen können! Das einzige, was noch übrig bleibt, ist, ein Ticket für dieses bedeutende Ereignis zu ergattern. Aber die sind schon lange ausverkauft. Oder vielleicht taucht ein Glückslos auf? Sogar um jeden Preis!

Und das denken die meisten Nutzer. Daher können Sie ein paar zusätzliche Tickets kaufen und dann Tickets weiterverkaufen und die Kosten für Ihre eigenen zurückerhalten. Obwohl es rentabler ist, ein Dutzend auf einmal zu nehmen. Dann kannst du immer noch Geld verdienen. Schließlich kosten Tickets ein paar Tage vor einem so großen Spiel ein Vielfaches. Aber es ist besser, mit einer kleinen Marge anzufangen, um einen Kundenstamm für spätere Wiederverkäufe zu bilden …

Der Businessplan ist wirklich toll. Es hat nur ein paar Nachteile:

Sie müssen Websites finden, auf denen Sie Tickets weiterverkaufen können.

Und irgendwie muss man die allgegenwärtigen Betrugsbekämpfungssysteme überlisten, die mit allen Ticketverkaufsdiensten vollgestopft sind.

Die Lösung des ersten Problems ist einfach. Aber der zweite muss basteln. Nur um zu verstehen, wie man es nivelliert. Andere schaffen es schließlich irgendwie, mit dem Verkauf von Tickets ein gutes Einkommen zu erzielen. Aber wie?

Ticket gekauft - Traum verkauft

Der Weiterverkauf von “Pässen” für Konzerte, Meisterschaften, Premieren von Aufführungen, Filmen und anderen beeindruckenden Veranstaltungen ist zu einer eigenen Nische geworden. Besonders angeregt wurde seine Entwicklung durch das Aufkommen des Internets, dank dem Sie jetzt Tickets kaufen und verkaufen können, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Aber zuerst schauen wir uns an, wie dieser Prozess abläuft:

Ankündigungen über die bevorstehende Veranstaltung erscheinen auf Plakaten offline und im Internet - meistens werden Konzerte 5-6 Monate im Voraus angekündigt, und die Daten von Sportwettkämpfen und Wettkämpfen werden ein Jahr oder länger im Voraus bekannt.

Dann beginnt der Verkauf von Tickets für spezialisierte Dienste - danach werden diejenigen lebendig, die Tickets online weiterverkaufen möchten. Und hier, am wichtigsten, haben Sie Zeit, die meisten Tickets mit den besten Landeplätzen zu kaufen.

Nach einem erfolgreichen Kauf wartet der Verkäufer eine gewisse Zeit ab, um die Macht des Hypes, der um das Event entsteht, einzuschätzen. Dabei kommen verschiedene Tools zum Einsatz: SEO-Plattformen zur Auswertung der Häufigkeit von Suchanfragen, Analysedienste etc.

Im Moment der größten Hitze des Marktes, wenn alle Bestände an spezialisierten Dienstleistungen und anderen Verkäufern aufgebraucht sind, ist es an der Zeit, Ihre Tickets zum Wiederverkauf anzubieten. Gleichzeitig können mehrere Dutzend Tickets gehalten und drei bis fünf Tage vor dem Termin der bevorstehenden Veranstaltung auf den Markt geworfen werden. Und das ist der beste Weg, Tickets online weiterzuverkaufen. Im richtigen Moment können Sie auf diese Weise einen Gewinn erzielen, der um ein Vielfaches höher ist als der Gewinn aus einer früheren Implementierung.

Dienste, bei denen Sie Tickets kaufen müssen: Yandex.Afisha, Kassit-Ru, Ticketmaster, AXS.com.

Es ist nicht einfach, mit dem Weiterverkauf von Tickets Geld zu verdienen. Dies erfordert nicht nur Einfallsreichtum und einen analytischen Verstand, sondern auch so spezialisierte Werkzeuge wie einen Antidetektor. Aber wir werden später auf dieses Problem zurückkommen.

Tickets sind gekauft, der Zeitpunkt der Umsetzung steht fest. Es bleibt, die besten Websites für den Weiterverkauf von Tickets oder andere Möglichkeiten zu finden, mit dieser Aktivität Geld zu verdienen:

Teilnahme an Partnerprogrammen von Ticketdiensten - meistens erhält der Partner eines solchen Partnerprogramms ein festes Einkommen nach dem CPS- oder RevShare-Modell.

Self-Selling ist eine schwieriger umzusetzende Option. Es ist Sache des Einzelhändlers, die besten Orte für den Wiederverkauf von Tickets zu finden. Das können soziale Netzwerke, Foren, Message Boards oder Ihre eigene Website sein.

Dabei ist zu beachten, dass der selbstständige Kauf und Verkauf von Tickets mit vielen Risiken verbunden ist:

Hoher Wettbewerb – der Markt ist überfüllt mit Angeboten großer Aggregatoren. Daher wird es für kleine Einzelhändler sehr schwierig sein, mit ihnen zu konkurrieren.

Geringes Vertrauen in Einzelhändler – dieses Betätigungsfeld wird meist als graue Nische bezeichnet. Daher benötigen Sie Zeit, um Ihren Kundenstamm aufzubauen.

Komplexe Verkaufsmechanismen – der beste Kanal für den Online-Weiterverkauf von Konzertkarten sind soziale Netzwerke. Sie machen es einfach, Gemeinschaften oder Gruppen zu finden, in denen Fans der Musikband leben, deren Konzertkarten Sie zum Weiterverkauf gekauft haben.

Die Gefahr der Sperrung von Ticket-Aggregatoren - Viele Dienste sehen den Großhandelskauf von Tickets als Regelverstoß an. Denn Spekulationsgeschäfte wirken sich negativ auf ihr Ansehen aus und führen zu Umsatzeinbußen. Daher kämpfen die Dienste aktiv mit “Großhandels” -Käufern von Tickets. Doch dieser Kampf kann mit Undetectable effektiv kontert werden.

Antidetects für den Großeinkauf

Tickets online zu kaufen und zu verkaufen ist nicht einfach. Ein oder zwei zu kaufen ist kein Problem. Und wenn Sie versuchen, mehr zu bekommen, kann der Käufer Probleme in Form einer Kontosperrung beim Ticketdienst haben.

In diesem Fall ist es an der Zeit, die Hauptwaffe einzusetzen - Multi-Accounting. Dazu müssen Sie nur mehrere Konten für den Dienst erstellen und von jedem 2-3 Tickets kaufen. Somit hält der Käufer bereits 15 oder mehr Tickets in den Händen! Alles, Sie können den Artikel fertig schreiben. Viel Glück an alle und… Wir gehen zurück, weil das Anti-Erkennungssystem der Plattform die zuvor erstellten Konten gesperrt hat, die Tickets wurden nicht gekauft. Und obendrein werden die in den Deal investierten Gelder eingefroren. Jedoch! Aber warum ist das alles passiert?

Bei Ticketdiensten sowie in sozialen Netzwerken ist Multi-Accounting nicht erwünscht. Um ihren Ruf, das Kundenvertrauen und ihre Einnahmen zu wahren, kämpfen diese Websites eifrig gegen den Multi-User-Zugriff. Um es zu verfolgen, verwenden die Websites die Fingerabdrucktechnologie - digitale Fingerabdrücke, die es 90 % ermöglichen, einen bestimmten Benutzer zu identifizieren. Dadurch wird die Nutzung von Multi-Accounting unmöglich – jeder, der es per digitalem Fingerabdruck nutzt, wird sofort verfolgt und gesperrt. Aber wie können Hunderte von Angeboten im Internet Tickets sicher weiterverkaufen und Zehntausende von Dollar damit verdienen? Magie?

Keine Magie - nur nicht nachweisbar und ähnliche Anti-Erkennungs-Produkte. Sie ermöglichen es Ihnen, die Sicherheitssysteme von Diensten zu umgehen und mehrere Konten zu verwenden, um die erforderliche Anzahl von Tickets zu erwerben. Zu diesem Zweck verwenden anonyme Browser die gleiche Fingerabdruck-Technologie.

Ein digitaler Fingerabdruck ist eine Reihe einzigartiger Merkmale, anhand derer ein Benutzer erkannt wird. Es enthält die folgenden Parameter:

Das Betriebssystem des Benutzergeräts und seine Bittiefe.

Bildschirmauflösung.

Browser-Engine-Version

Lokale Einstellungen - Sprache und Zeitzone.

User-Agent-String, etc.

Der Anti-Detektor des Browsers erlaubt es, die Werte der aufgelisteten Parameter zu ändern und so den Fingerabdruck eindeutig zu identifizieren. Auf der Grundlage jedes Fingerabdrucks wird ein Konto beim Fahrscheinverkaufsdienst erstellt. Und fortschrittliche Anti-Erkennungsprogramme wie Undetectable unterstützen die Erstellung einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Konten.

Anonyme Browser benötigen auch zuverlässige Proxys, um effektiv zu funktionieren. Sie stellen den Abgleich der Fingerabdrücke nach Land und ISP sicher. Aber die Hauptgarantie für die Wirksamkeit von Multi-Accounting ist das Antidetect selbst.

Warum dieser?

Undetectable ist ein leistungsstarkes professionelles Tool. Aber auch ein unerfahrener Benutzer kann seine Funktionalität herausfinden.

Um eine beliebige Anzahl von Tickets in Undetectable sicher zu kaufen, folgen Sie einfach ein paar Schritten:

Registrieren Sie sich und laden Sie antidetect herunter. Erstellen Sie ein neues Profil. Wählen Sie in den Einstellungen die gewünschten Kombinationen aus Betriebssystem, Browser, wichtigsten technischen Merkmalen des Geräts und User-Agent aus. Proxy herunterladen. Aktivieren Sie bei Netzwerk-Fingerprints den Modus „Auto“. Danach werden Netzwerkparameter basierend auf den Eigenschaften des Proxys automatisch generiert. Importieren Sie ggf. Cookies. Starten Sie ein Profil, melden Sie sich beim Ticketservice an und kaufen Sie ein paar Tickets.

Und Sie können in Undetectable hundert oder zweihundert Profile erstellen… und zwar unendlich viele. Aber dieser Browser-Antidetect hat noch einige weitere Vorteile:

Verfügbarkeit eines kostenlosen Plans. Es wird mit fünf Cloud-Profilen und 10 Konfigurationen geliefert. Und bei Bedarf können Sie jederzeit die benötigte Anzahl an Profilen kaufen.

Einfacher Import von Cookies und Proxys.

Die Möglichkeit, Benutzer mithilfe von Rollen und Gruppen nach Zugriffsebene auf Daten zu trennen.

Ein Tool für die Massenprofilerstellung.

Eingebauter Cookie-Bot zum automatischen Generieren eines Besuchsverlaufs für jedes Profil - in seinen Einstellungen können Sie eine Liste von Websites, die Reihenfolge ihrer Besuche, die Sitzungszeit und andere Parameter festlegen.

Erstellen Sie eine unbegrenzte Anzahl lokaler Profile.

Katalogisieren von Profilen mit Labels und Tags.

All diese Vorteile von Undetectable helfen Ihnen, eine beliebige Anzahl von Tickets zu erwerben. Auch auf ausländischen Plattformen. In diesem Fall kann der Antidetect kostenlos verwendet werden. Deshalb registrieren wir uns ohne Zeitverlust bei Undetectable, kaufen die erforderliche Anzahl von Tickets und verkaufen den Fans ihre wahr gewordenen Träume!