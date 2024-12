Wenn das Installationsprogramm nicht startet

Im Ordner, in dem Undetectable installiert wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "Undetectable.exe". Wählen Sie "Eigenschaften" aus. Gehen Sie in den Dateieigenschaften zum Register "Allgemein" und aktivieren Sie die Option "Blockierung aufheben", klicken Sie dann auf "OK". Starten Sie das Programm neu.