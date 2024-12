Wie man Undetectable für mehrere Wetten verwendet? - Undetectable.io

Erraten, deshalb habe ich nicht verloren. Und selbst wenn ich nicht erraten hätte, hätte ich trotzdem gewonnen… Dank des Multi-Accountings, gegen das die Buchmacher so vehement kämpfen und gewinnen. Aber nur diejenigen, die falsche Werkzeuge für den Zugriff auf Wett-Services verwenden. Und Benutzer des Undetectable Browsers werden zu Gewinnern in diesem ungleichen Kampf.

Das Wetten ist im Grunde genommen auch eine außergewöhnliche Form des Sports. Denn zusammen mit dem Sieg des Lieblingsteams empfindet derjenige, der Expresswetten abgibt, die gleichen Emotionen wie seine Fans. Und man kann das Glück des Spielers verdoppeln oder verdreifachen… Aber die Buchmacher stellen sich dem entgegen. Andernfalls würde der Umsatz des Wett-Services sinken und alle Spieler würden reich werden und aufhören, Wetten abzugeben.

Obwohl die Kunden der Buchmacher eine andere Meinung dazu haben. Denn mit einer genauen Vorhersage kann man mehr verdienen, und nicht nur durch Mehrfachwetten.

Ein Spieler entspricht einem Konto - diesem Prinzip folgen Wett-Services in allen Ländern. Und zur Überwachung der Einhaltung dieses unerschütterlichen Gesetzes verwenden Buchmacher Anti-Fraud-Systeme, die in der Lage sind, mehrfache Benutzer zu erkennen, die versuchen, durch Multi-Accounting reich zu werden.

Referenzinformationen?

Multi-Accounting ist die gleichzeitige Verwendung mehrerer Konten auf einer Plattform, um die Wirkung zu verstärken. Im Falle von Wettplattformen geht es um die Steigerung des Einkommens, das Spieler aus gleichzeitigen Wetten erzielen.

Das heißt, um mehr Gewinn zu erzielen, erstellen professionelle Spieler auf der Wettplattform mehrere Konten. Mit ihrer Hilfe steigt das Einkommen aus erfolgreichen Sportvorhersagen um ein Vielfaches. Aber die Buchmacher sind nicht einverstanden mit dieser Methode zur Steigerung der Rentabilität von Vorhersagen. Deshalb kämpfen die Unternehmen hart gegen das Multi-Accounting bei Wetten mit spezialisierten Systemen, die Benutzer nur anhand eines digitalen Fingerabdrucks erkennen können.

Aber was hindert einen Spieler daran, Konten bei verschiedenen Wett-Services zu erstellen und durch Arbitrage-Wetten Geld zu verdienen? Anfangs wird niemand Stöcke in die Räder stecken und den Benutzer bestrafen. Aber nach drei oder vier Prognosen, die zu seinen Gunsten abgegeben wurden und bei verschiedenen Buchmachern platziert wurden, geraten die Fingerabdrücke des glücklichen Benutzers in die gemeinsame schwarze Liste. Und dann werden die Konten des Benutzers auf allen “betroffenen” Wett-Services für die Verwendung von Buchmacher-Arbitrage-Wetten gesperrt. Und der Benutzer kann keine neuen Konten mehr erstellen.

Wie erhöhen Anti-Detection-Browser die Einnahmen aus Sportvorhersagen?

Wett-Arbitrage kann bei geschickter Anwendung hohe Gewinne bringen. Aber sie verringert die Gewinne der Wett-Services selbst. Deshalb kämpfen sie aktiv gegen die Verwendung von Multi-Accounting auf ihren Plattformen. Und in diesem Kampf gehen die Buchmacher in der Regel als Sieger hervor. Aber warum?

Um effektiv gegen Arbitrage-Wetten und Multi-Account-Zugriff vorzugehen, zögern Wett-Services nicht, Geld in die Entwicklung von Sicherheitslösungen zu investieren. Deshalb können ihre Anti-Fraud-Systeme Benutzer anhand digitaler Fingerabdrücke erkennen, die gegen die “Kanons” verstoßen. Diese werden auch als Fingerprints bezeichnet.

Jeder Benutzer, der im Internet surft, hinterlässt digitale Fingerabdrücke. Unter einem Fingerabdruck versteht man eine Kombination von Merkmalen des Benutzergeräts und des für den Internetzugriff verwendeten Browsers. Zu diesen Merkmalen gehören:

Das Betriebssystem des Geräts, sein Typ und seine Bit-Version.

Die Sprache des Benutzers.

Die lokale Zeit.

Die IP-Adresse des Benutzers.

Die User-Agent-Header.

Während der Benutzer eine Website besucht, sendet der Browser als Antwort auf eine Serveranfrage eine User-Agent-Zeichenkette. Diese Zeichenkette enthält Informationen über die Version des Browser-Engines, die lokale Zeit, die Sprache und andere Informationen, die es ermöglichen, den Benutzer zu identifizieren. Die Schutzsysteme der Broker-Plattformen verwenden den User-Agent zur Identifizierung des Benutzers. Und auch zur Bekämpfung der Verwendung mehrerer Konten für Wetten.

Anti-Detection-Tools können die Sicherheitssysteme der Wett-Services umgehen. Dadurch können Spieler Wetten mit mehreren Konten platzieren und die Rentabilität von Vorhersagen erhöhen.

Um Sperren zu umgehen, verwenden anonyme Browser digitale Fingerabdrücke, die von echten Benutzergeräten abgeleitet wurden. In Kombination mit Proxy-Servern sind Fingerprints ein effektives Mittel gegen Anti-Fraud-Systeme von Buchmachern.

Um das Funktionieren von Anti-Detection-Browsern für Wett-Konten besser zu verstehen, betrachten wir den Prozess ihrer Anwendung für Buchmacher-Konten schrittweise:

Nach der Installation des Anti-Detection-Tools wählt der Spieler den gewünschten Fingerabdruck aus. Auf dieser Grundlage generiert er Fingerprints, die ihn nicht von der Masse der anderen Benutzer von Wett-Services unterscheiden. Bearbeitet die Parameter der erhaltenen Konfiguration oder wählt die gewünschte aus dem Katalog aus.

Die besten Anti-Detection-Browser wie Undetectable ermöglichen es, die Werte vieler Fingerabdruckparameter zu ändern. Einschließlich derjenigen, die in den User-Agent-Headern angegeben sind.

Schließt vorab erworbene Proxy-Pakete an und startet das erstellte Konto. Öffnet das Wett-Konto im ersten Wett-Service und platziert eine Wette. Dann erstellt der Spieler einen weiteren Fingerabdruck im Anti-Detection-Tool und startet einen neuen Profil basierend darauf. Registriert sich bei einem zweiten Buchmacher und platziert eine weitere Wette. Der Spieler kann eine unbegrenzte Anzahl von Fingerprints erstellen und problemlos mehrmals dieselbe Vorhersage bei einem Buchmacher platzieren. Dank des anonymen Browsers blockieren die Sicherheitssysteme der Wett-Plattformen die mehrfachen Konten des Spielers nicht. Dadurch steigt das Einkommen aus richtigen Vorhersagen oder Arbitrage-Wetten um ein Vielfaches.

Es sollte verstanden werden, dass ein Anti-Detection-Browser für Wetten nur in Verbindung mit hochwertigen Proxies effektiv funktioniert. In dieser Kombination gewährleisten Proxies die richtige Identifizierung des Benutzers durch die Schutzsysteme des Brokers anhand der IP-Adresse und entsprechend des Standorts und des Internetdienstanbieters. Und die Aufgabe des Anti-Detection-Tools besteht darin, Zweifel an anderen Parametern zu beseitigen, die in die Fingerprints einfließen und von Anti-Fraud-Systemen der Wett-Plattformen berücksichtigt werden, wenn die digitale Identität des Benutzers festgelegt wird.

Ein Anti-Detection-Browser für Multi-Accounting ist also ein effektives Werkzeug zur Umgehung von Sperren für Benutzerprofile. Und auch eine Garantie für die Langlebigkeit der Spielerkonten. Aber welcher Anti-Detection-Browser ist der beste? Und warum bevorzugen viele Profis, die mit Sportvorhersagen Geld verdienen, den Undetectable Browser?

Warum Undetectable?

Im Internet gibt es viele anonyme Browser. Aber der Undetectable Browser unterscheidet sich vorteilhaft von ihnen. Und nicht nur durch seine umfangreiche Funktionalität. Deshalb gehen wir genauer auf die Merkmale dieses Tools ein.

Vorteile des besten Anti-Detection-Browsers für Multi-Accounting im Wettbereich:

Eine große Anzahl positiver Bewertungen von Spielern - Undetectable ist bei Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, deren Internetaktivitäten mit Multi-Accounting verbunden sind, beliebt. Auch bei denen, die mit Sportvorhersagen Geld verdienen.

Unterstützt den Teammodus - was es ermöglicht, den anonymen Browser für kollektive Aktivitäten im Wettbereich zu nutzen.

Kostenloser Tarifplan - diese Abonnementoption für Anti-Detection ermöglicht es Spielern nicht nur, die Möglichkeiten des Tools zu testen, sondern auch problemlos damit zu arbeiten.

Im Rahmen des kostenlosen Tarifplans von Undetectable Browser erhält der Benutzer 10 monatlich aktualisierte Fingerprints. Und auch fünf Cloud-Profile, deren Anzahl auf 40 erhöht werden kann. Gekaufte Konten werden mit den fünf kostenlosen Konten addiert.

Nur hochwertige Fingerprints - im offiziellen Shop des anonymen Browsers für Multi-Accounting werden Fingerprints angeboten, die von echten Benutzergeräten abgeleitet wurden. Dadurch ermöglicht Undetectable eine sichere Platzierung von Arbitrage-Wetten, selbst mit einer großen Anzahl von Konten bei einem Buchmacher.

Geeignet für umfangreiche Aktivitäten - im Rahmen des Custom-Tarifplans können Spieler mit Großbuchstaben ihren eigenen Server an den Anonymizer anschließen. Danach können sie beliebig viele Cloud-Profile darauf platzieren und enorme Gewinne aus dem Teamvorhersagen erzielen.

Bezahlte Tarifpläne mit flexiblen Einstellungen - ermöglichen es, von 25 bis 100 Cloud-Profilen zur bestehenden Abonnement hinzuzufügen, eine unbegrenzte Anzahl von lokalen Profilen zu haben. Und auch die Anzahl der gestarteten Instanzen der Undetectable Browser-Anwendung auf fünf zu erhöhen.

Einfacher Datentransfer - der Anti-Detection-Browser ermöglicht einen schnellen Austausch von Cookie-Dateien und Proxy-Paketen zwischen Konten und lokalen Profilen.

Integrierter Bot zum Sammeln von Cookies - dient zur schnellen Aufwärmung des Profils durch automatisches Besuchen bestimmter Websites. Dadurch entsteht ein Surfenverlauf, der die Gültigkeit des Fingerprints für Anti-Detection-Systeme von Buchmacher-Plattformen erhöht.

Die Fähigkeit, den Ausgang von Sportveranstaltungen vorherzusagen, ist eine intellektuelle Gabe, die nur wenigen Menschen gegeben ist. Für andere Spieler, die von Mehrfachwetten hohe Gewinne erzielen möchten, ist es notwendig, lange Zeit aus eigenen analytischen Fehlern zu lernen. Deshalb sollte Sportvorhersage einen soliden Gewinn bringen, der nicht von einem einzigen, selbst dem ausgeklügeltsten Anti-Fraud-System beeinflusst werden sollte. Und um sich vor dieser negativen Einflussnahme zu schützen, installieren Sie den Undetectable Browser und freuen Sie sich über den erzielten hohen Gewinn!