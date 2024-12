Wie schützt man seine Marke online?

Marke ist ein flexibles Konzept. Und manchmal ist es so gedehnt, dass es in viele Stücke zerbricht. Danach erscheinen „Abibas“, „Rebok“ und andere Repliken … Von denen der Besitzer einer echten Marke seine Hände fallen lässt. Und Antidetect hat nichts damit zu tun! Genauer gesagt ist es nicht der Grund, das Produkt des Autors zu strecken, sondern ein wirksames Instrument zum Markenschutz.

Wie werden Marken gesprüht?

Und warum sollte man sich dagegen wehren?

Originale haben in allen Bereichen einen hohen Stellenwert, nicht nur in der Kunst. Jeder Mann auf der Straße weiß, dass Kleidung, Schuhe und Geräte, die unter einer angesehenen Marke hergestellt werden, teurer sind … Aber sie sind bequem, effizient und gehen selten kaputt! Weil das Unternehmen, dem die Marke gehört, die geringe Qualität seines Produkts nicht zulässt. Schließlich wirkt sich „Nicht-Standard“ negativ auf die Glaubwürdigkeit aus … Genauso wie das Sprühen der Marke in lokale Ecken und Winkel.

Jetzt sind Urheberrechtsverletzungen im wirklichen Leben einfacher aufzuspüren als online. Unsinn? Nein. Eine Realität, an die sich Unternehmen anpassen müssen, um die Marke zu schützen. Und mit ihnen das Vertrauen der Kunden. Und dabei hilft der zuverlässige Antidetect Undetectable.

In den Gassen, wo niemand sehen kann

Meistens sündigen lokale Geschäfte mit Fälschungen von Originalprodukten im Internet. Das heißt, kommerzielle Websites, die in den regionalen Märkten tätig sind, in denen es keine Repräsentanzen der von ihnen gefälschten Marken gibt. Und damit die Sicherheitsdienste und Regulierungsbehörden keine Fälschung erwischen können, aktivieren die Angreifer die gezielte Adressierung der Zielgruppe ihrer Seite nach IP- und Browser-Spracheinstellungen.

Gleichzeitig glauben viele Unternehmen fälschlicherweise, dass es notwendig ist, Replikanten nur in ihren heimischen Ecken und Winkeln aufzuspüren und zu fangen. Und in europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten überwachen Regierungsbehörden sorgfältig die Einhaltung des Urheberrechts.

Aber tatsächlich können Sie auf demselben Amazon oder eBay Nachbildungen von Waren unserer einheimischen Hersteller finden. Und die Moderatoren der Marktplätze werden diesem Verstoß keine Beachtung schenken, bis sie mit der Nase angestupst Werden, dass die chinesische Fälschung vor allen Augen verkauft WIRD. Aber wie findet man diese Replik? Nur mit Hilfe des Multi-Account-Zugriffs auf die Seite, die für Benutzer aus den Ländern gesperrt ist, aus denen die Originalmarke stammt. Dafür wurde der Anti-Erkennungs-Browser Undetectable entwickelt.

Das Funktionsprinzip von Antidetekten

Anonyme Browser werden häufig von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen verwendet. Mit diesem Tool können Sie blockierte Websites frei besuchen und Multi-Account-Zugriff darauf gewähren.

Die meisten, die jemals von Antidetects gehört haben, bezeichnen sie als hochspezialisierte Lösungen. Zunächst einmal für Traffic-Arbitrage, SMM-Werbung, Verwaltung mehrerer Kundenkonten usw. Aber der Anwendungsbereich anonymer Browser ist viel größer. Denn sie sind in der Lage, Benutzerprofile auf natürliche Weise vor Sperrung zu schützen. Und umgehen Sie auch alle Barrieren, die auf den Standorten errichtet wurden. Einschließlich, um die Tatsache des Verkaufs von Warennachbildungen zu verschleiern.

Antidetect ist ein normaler Browser, der die Möglichkeit implementiert, Fingerabdrücke zu ändern, zu generieren und zu konfigurieren. Sie werden auch digitale Fußabdrücke genannt.

Fingerabdrücke werden von den Sicherheitssystemen von Diensten und Websites verwendet, um die Zielgruppe nach bestimmten Kriterien zu filtern. Und auch, um Besuche der Internetressource durch Benutzer zu blockieren, die die angegebenen Kriterien nicht erfüllen.

Basierend auf digitalen Fingerabdrücken können Sie die Zielgruppe nach Geografie, Sprache, Ortszeit, Anbieter, Betriebssystem, Gerätetyp und anderen Indikatoren sortieren. Alle diese Parameter sind in den Fingerprints enthalten.

Mit einem anonymen Browser können Sie einen vorhandenen Fingerabdruck durch einen Fingerabdruck eines anderen Benutzers ersetzen, der die Kriterien einer bestimmten Website erfüllt. Gleichzeitig können Sie mit Hilfe eines solchen Antidetektors wie Undetectable viele Abdrücke verwalten. Dies ermöglicht es Marken, eine groß angelegte Abdeckung von „verdächtigen“ Websites für den Verkauf gefälschter Websites durchzuführen und Fälscher unter ihnen schnell zu identifizieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass Antidetects in Verbindung mit Proxys arbeiten. Anonyme Browser stellen sicher, dass Fingerabdrücke nur für die oben aufgeführten Parameter die Anforderungen erfüllen. Und auch von den Werten, die von Benutzerbrowsern im User-Agent-String übergeben werden.

Proxy-IPs ermöglichen den Abgleich von Fingerabdrücken nach Geo, ISP und Netzbetreiber, wenn mobile Proxys verwendet werden. Daher hängt die Wirksamkeit des Antidetect weitgehend von der Qualität der vom Proxy-Anbieter bereitgestellten IP ab.

Wie funktioniert alles in der Praxis?

Lassen Sie uns eine Situation simulieren, in der eine Marke einen zuverlässigen Anti-Erkennungs-Browser benötigt:

Nehmen wir an, die Website eines finnischen Hockey-Puck-Herstellers erhält verärgerte Kritiken von Käufern in Afrika und Australien. Obwohl das Unternehmen seine Waren noch nie in diese Regionen geliefert hat, in denen überhaupt kein Winter herrscht.

Alle Versuche des Qualitätsdienstes des Herstellers, die Verfasser negativer Bewertungen zu kontaktieren, blieben nahezu erfolglos. Nur zwei Kunden aus Australien meldeten sich und sagten, sie seien Vertreter der Junioren-Olympia-Eishockeymannschaft. Um die Lagerkosten zu senken, kauften sie die Unterlegscheiben nicht auf der offiziellen Website des Herstellers, sondern bei unbekannten Verkäufern auf dem lokalen Markt.

Die erworbenen Pucks reichten jungen Eishockeyspielern nur für wenige Spiele. Danach zerfielen sie in mehrere Teile. Obwohl der Hersteller auf alle seine Produkte drei Jahre Garantie gibt.

Die Situation wurde dadurch verschärft, dass Google begann, negative Bewertungen von lokalen SERPs in den Hauptsuchergebnissen anzuzeigen. Dies wirkte sich negativ auf den allgemeinen Ruf der Marke aus und führte auch zu einem Rückgang der Online-Verkäufe der Produkte der Marke um 7 %. Außerdem forderten verärgerte australische Käufer moralischen und materiellen Schadenersatz. Sie drohten auch, den Hersteller von Sportartikeln zu verklagen.

Um festzustellen, wie groß der Markt für gefälschte Markenprodukte ist, müssen die Spezialisten des Unternehmens die Region, in der Nachahmungen verkauft werden, gründlich untersuchen. Dazu benötigen sie Undetectable.

Weitere Schritte zum Schutz der Marke:

Wir registrieren uns auf der Website des Antidetect. Konto per E-Mail verifizieren. Laden Sie die gewünschte Version des anonymen Browsers herunter - er ist in Versionen für Windows, MacOS und als virtuelle Maschine zur Installation auf einem dedizierten Server implementiert. Nach dem Programmstart melden wir uns beim Undetectable-System an. Ein neues Profil erstellen. In seinen Einstellungen legen wir die Konfiguration des digitalen Fingerabdrucks des Benutzergeräts fest - Betriebssystem, Sprache, Browser, Bildschirmgröße und -auflösung, User-Agent usw. In der Registerkarte “Proxy” laden wir die gekauften IP-Provider-Pakete von dem Geo herunter, in dem die Replikate der Waren gefunden wurden. Um die Konfiguration zu vereinfachen, aktivieren wir im Abschnitt „Netzwerk-Fingerabdrücke“ die automatische Konfiguration von Parametern. Danach werden sie durch Werte ersetzt, die den Eigenschaften der geladenen Proxys entsprechen: Geolokalisierung, Zeitzone und andere Parameter. Wir überspringen den Block mit den System-Fingerprint-Einstellungen. Bei Bedarf laden wir Cookies.

Das Vorhandensein einer Besuchshistorie erhöht die Vertrauenswürdigkeit von Fingerabdrücken für Anti-Detect-Systeme verschiedener Dienste. Einschließlich Marktplätze.

Klicken Sie dann neben dem erstellten Profil auf die Schaltfläche Start. Dann arbeiten wir in Undetectable wie in einem normalen Browser: Wir geben in der Adressleiste die URL der Website an, auf der gefälschte Stempel bemerkt wurden. Wir bringen sie zu sauberem Wasser und stellen den Sauerstoff ab: Wir sammeln Beweise gegen Eindringlinge und stellen Spezialisten einen Marktplatz zur Verfügung, auf dem Nachbauten der Markenware verkauft werden.

Um dieses Aktionsszenario auszuführen, müssen Sie kein kostenpflichtiges Antidetect-Abonnement erwerben. Als Teil des kostenlosen Plans bietet Undetectable alle grundlegenden Funktionen, fünf Cloud-Profile und einen Satz von 10 Fingerabdrücken, deren Relevanz monatlich aktualisiert wird. Dies reicht völlig aus, um Maßnahmen zum Schutz der Marke zu ergreifen, indem Websites identifiziert werden, die Fälschungen verkaufen.

Risiken der Verwendung von Antidetektiven

Die digitale Fingerabdrucktechnologie wird häufig in Sicherheitssystemen für Online-Dienste verwendet. Fingerabdrücke bieten eine 95-prozentige Genauigkeit der Benutzeridentifikation. Was die Anonymität des Surfens im Internet praktisch aufhebt. Daher sind Antidetects eine der effektivsten und legalsten Methoden, um den Datenschutz im Internet zu gewährleisten. Da ihre Verwendung in keinem Land der Welt verboten ist.

Dennoch erfordert die Verwendung anonymer Browser zumindest eine oberflächliche Kenntnis der Komponenten des Internets. Sowie minimale Erfahrung im Umgang mit ihnen.

Warum eigentlich Undetectable wählen?

Hochwertige Antidetects können, wie jedes professionelle Toolkit, nicht billig sein. Es gibt völlig kostenlose anonyme Browser auf dem Markt … Aber ihre Unentgeltlichkeit wird in den meisten Fällen durch den Diebstahl von Benutzerdaten kompensiert.

Undetectable ist das einzige professionelle Anti-Detect-Programm mit einem kostenlosen Plan, der stark genug ist, um Ihre Marke zu schützen. Und bei Bedarf können seine Limits durch den Kauf eines kostenpflichtigen Abonnements oder durch den Kauf der fehlenden Cloud-Profile erweitert werden.

Registrieren Sie sich beim Dienst und installieren Sie die erforderliche Version des Anti-Erkennungs-Browsers, um diejenigen erfolgreich zu bekämpfen, die in die Autorität Ihrer Marke eingreifen. Immerhin ist dieses Undetectable in der Macht … Wie viele andere Dinge!