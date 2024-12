Termos de uso

Contrato de Serviço/Termos e Condições do Undetectable

Este Contrato de Serviço de Assinatura de Software (SaaS) (o “Contrato”) estabelece as obrigações e condições entre você (“Cliente”) e o Undetectable, relacionadas ao seu uso dos Serviços definidos aqui. Por favor, leia este Contrato cuidadosamente. Seu uso dos Serviços está expressamente condicionado à sua aceitação deste Contrato. AO CLICAR NO ÍCONE “CONCORDO” ABAIXO E/OU AO USAR OS SERVIÇOS, VOCÊ CONCORDA EM SE SUBMETER AOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM QUALQUER TERMOS DESTE CONTRATO, NÃO USE OS SERVIÇOS E SAIA IMEDIATAMENTE CLICANDO NO ÍCONE “NÃO CONCORDO” ABAIXO.

Política de Reembolso

Não fazemos reembolso de quaisquer pagamentos que você tenha feito uma vez que sua assinatura comece. No entanto, consideramos a possibilidade de alterar os planos caso a caso; para isso, você pode entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Considerandos

O Provedor é o proprietário de um determinado software de computador proprietário conhecido como Undetectable, que é usado para criar várias contas de usuário em sites. O Provedor fornece e vende assinaturas para que os assinantes acessem e usem o Software por meio do undetectable.io ou qualquer site notificado aos assinantes de tempos em tempos (os “Serviços”). O Cliente deseja usar os Serviços para fins internos do Cliente, incluindo a criação de perfis por clientes em vários sites, bem como o uso de serviços de proxy, de acordo com os termos e condições estabelecidos. O Provedor está disposto a fornecer acesso aos Serviços para uso interno do negócio do Cliente, de acordo com os termos e condições estabelecidos aqui. O Provedor e o Cliente reconhecem e concordam que este Contrato será efetivo e vigorará imediatamente na data em que o Cliente clicar no ícone “Concordo” abaixo (a “Data Efetiva”). PORTANTO, em consideração às promessas mútuas contidas aqui e a outras contraprestações valiosas, as partes concordam da seguinte forma:

1. Assinatura de Software.

a. O Provedor concede ao Cliente e o Cliente aceita do Provedor um direito limitado, não exclusivo e intransferível de acessar e usar e permitir que Usuários Autorizados acessem e usem os Serviços exclusivamente para uso interno do negócio do Cliente. Os Serviços não devem ser usados pelo Cliente ou por Usuários Autorizados em nome de terceiros não autorizados por este Contrato. O Cliente deve fazer todos os esforços para garantir que os Usuários Autorizados usem os Serviços de acordo com os termos e condições deste Contrato. O Cliente reconhece que seu direito de usar os Serviços será exclusivamente baseado na web, de acordo com os termos deste Contrato, e o Software não será instalado em nenhum servidor ou outro equipamento de computador de propriedade ou controlado pelo Cliente ou fornecido de outra forma ao Cliente.

b. O uso dos Serviços pelo Cliente ou por qualquer Usuário Autorizado de acordo com este Contrato estará sujeito a qualquer acordo de usuário final, termos de uso e/ou política de privacidade aplicável ao undetectable.io ou a qualquer outro site aplicável usado para acessar os Serviços.

c. Qualquer negociação acordada entre o Provedor e o Cliente será privada, o Cliente não deve compartilhar negociações privadas com outros clientes. O Provedor reserva-se o direito de cancelar uma negociação por qualquer motivo, sem aviso prévio, incluindo se for determinado que o Cliente violou esta seção.

2. Direitos de Propriedade Intelectual.

a. O Cliente reconhece que todos os direitos, títulos e interesses nos Serviços e no Software, juntamente com seus códigos, sequências, trabalhos derivados, organização, estrutura, interfaces, qualquer documentação, dados, nomes comerciais, marcas comerciais ou outros materiais relacionados (coletivamente, o “IP do Provedor”), são, e permanecerão, exclusivamente de propriedade do Provedor. O IP do Provedor contém segredos comerciais e informações proprietárias de propriedade do Provedor e é protegido pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos (e outras leis relacionadas à propriedade intelectual). Exceto o direito de usar os Serviços, conforme expressamente previsto neste Contrato, este Contrato não concede ao Cliente quaisquer direitos sobre, ou em, patentes, direitos autorais, direitos de banco de dados, segredos comerciais, nomes comerciais, marcas comerciais (registradas ou não registradas) ou quaisquer outros direitos ou licenças em relação aos Serviços ou ao Software.

b. O Cliente não deve tentar, ou permitir direta ou indiretamente que qualquer Usuário Autorizado ou terceiro tente copiar, modificar, duplicar, criar trabalhos derivados, enquadrar, espelhar, republicar, compilar reversamente, desmontar, engenharia reversa, baixar, transmitir ou distribuir total ou parcialmente os Serviços e/ou Software em qualquer forma ou mídia ou por qualquer meio.

3. Taxa de Assinatura/Custo Mínimo Mensal/Preços.

a. O Cliente deverá pagar ao Provedor os custos acumulados dos serviços pelo período em que o Cliente entrou, ou a taxa mínima de uso mensal (a “Taxa de Assinatura”) no valor de uma taxa mínima existente, e acordada de acordo com a página de inscrição deste Contrato. O Cliente concorda com as condições de preço estabelecidas em undetectable.io ao aceitar este contrato. (Veja https://undetectable.io/pricing/)

b. A Taxa de Assinatura para o primeiro Período de Assinatura (a data imediatamente após o período de teste de 10 dias até o último dia do mês), no início do prazo deste Contrato, será paga na Data Efetiva do primeiro dia do mês seguinte. A Taxa de Assinatura para todos os Períodos de Assinatura subsequentes do prazo deste Contrato será paga ao Provedor no primeiro dia de cada Período de Assinatura subsequente, de acordo com a subseção d, abaixo.

c. O valor da Taxa de Assinatura não inclui quaisquer impostos aplicáveis. O Cliente é responsável por todos os impostos aplicáveis.

d. O Cliente deverá fornecer um cartão de crédito válido ou outro método de pagamento aceitável ao Provedor e deverá tomar todas as medidas necessárias para autorizar o pagamento automático da Taxa de Assinatura e dos custos de serviço. Ao concordar com este Contrato, o Cliente autoriza o Provedor a cobrar automaticamente o referido método de pagamento por todos os Períodos de Assinatura durante o prazo deste Contrato. Se, por qualquer motivo, o pagamento automático for negado, o Cliente deverá pagar a Taxa de Assinatura aplicável e todos os custos de preço de uso da assinatura incorridos ao Provedor dentro de cinco (5) dias após o aviso do Provedor.

e. Quaisquer termos de pagamento adicionais entre o Provedor e o Cliente deverão ser acordados por escrito e estabelecidos em uma fatura, acordo de faturamento ou outro documento escrito.

4. Acessibilidade/Desempenho

O Provedor fará esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar os Serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana durante o Prazo, exceto por: (i) backup do sistema programado ou outra manutenção contínua conforme exigido e programado antecipadamente pelo Provedor, ou (ii) por qualquer causa imprevista além do controle razoável do Provedor, incluindo, mas não se limitando a falhas do provedor de serviços de internet ou de rede de comunicações, ataques de negação de serviço ou ataques semelhantes, ou quaisquer eventos de força maior estabelecidos neste Contrato. O Provedor monitorará os indicadores de desempenho nos sistemas e infraestrutura de rede (próprios e de fornecedores terceirizados) para avaliar o desempenho geral de seus serviços de hospedagem e tomará medidas razoáveis para abordar sistemas e infraestrutura de rede conforme necessário para manter o desempenho satisfatório do Software. O Provedor reserva-se ainda o direito de monitorar e restringir razoavelmente a capacidade do Cliente, sem aviso prévio, de usar os Serviços se o Cliente estiver usando recursos computacionais excessivos que estejam afetando o desempenho dos Serviços para outros assinantes.

5. Manutenção e Suporte

O Provedor deverá manter o Software e/ou Serviços e fornecer todas as correções e correções ao Software e/ou Serviços sem custo adicional. No entanto, essa manutenção não incluirá quaisquer lançamentos principais de novas versões do Software, funcionalidades adicionais ou programação personalizada, que o Provedor, a seu critério, poderá fornecer a um custo adicional, conforme acordado entre as partes.

6. Prazo.

O Prazo deste Contrato terá início na Data Efetiva e continuará até ser encerrado conforme previsto aqui. O Cliente deverá escolher se o prazo consistirá em períodos anuais ou mensais (cada um um “Período de Assinatura”). O Contrato será renovado automaticamente para Períodos de Assinatura subsequentes, a menos que uma das partes forneça um aviso por escrito de sua decisão de não renovar este Contrato pelo menos quinze (15) dias antes do término do Período de Assinatura então vigente ou encerre este Contrato de acordo com os termos deste Contrato. Após o término deste Contrato por qualquer motivo, todos os direitos e assinaturas concedidos ao Cliente serão imediatamente encerrados, e o Cliente deverá cessar o uso dos Serviços e proibir que Usuários Autorizados usem os Serviços.

7. Inadimplemento

O Cliente estará em inadimplemento deste Contrato se o Cliente deixar de efetuar qualquer pagamento quando devido e deixar de corrigir tal inadimplemento dentro de cinco (5) dias após o recebimento de aviso por escrito do Provedor. Além da violação monetária descrita na frase anterior, qualquer uma das partes estará em inadimplemento deste Contrato se a parte estiver em violação material deste Contrato e deixar de corrigir tal violação dentro de quinze (15) dias após o recebimento de aviso por escrito da parte não infratora. Se uma parte estiver em inadimplemento, a parte não infratora poderá rescindir este Contrato ou buscar quaisquer outros recursos disponíveis por lei ou em equidade, exceto conforme previsto de outra forma neste Contrato. No caso de o Cliente violar ou tentar violar qualquer uma das disposições deste Contrato, o Provedor terá o direito, além de quaisquer outros recursos disponíveis, de obter medida cautelar para impedir tal violação ou tentativa de violação, sendo que o Cliente reconhece a inadequação de qualquer recurso legal.

8. Confidencialidade

a. Além disso, e sem limitar os requisitos relacionados ao IP do Provedor conforme estabelecido na Seção 2 deste Contrato, o Cliente deverá fazer esforços razoáveis (mas em nenhum caso inferiores aos esforços usados para proteger suas próprias informações proprietárias de natureza semelhante) para proteger todas as informações proprietárias, confidenciais e/ou não públicas relacionadas ou de qualquer forma conectadas ao Software, aos Serviços, aos assuntos financeiros, profissionais e/ou outros negócios do Provedor e a este Contrato (as “Informações Confidenciais”).

b. O Cliente não deve divulgar ou publicar as Informações Confidenciais sem o consentimento prévio por escrito do Provedor.

c. O Cliente deverá fazer esforços razoáveis (mas em nenhum caso inferiores aos esforços usados para proteger suas próprias informações proprietárias de natureza semelhante) para não divulgar e não usar as Informações Confidenciais em benefício próprio ou em benefício de qualquer outra pessoa, terceiro, empresa ou corporação de maneira inconsistente com o propósito deste Contrato.

d. Os termos de confidencialidade e não divulgação contidos aqui expirarão cinco (5) anos a partir da data de rescisão deste Contrato. e. As restrições de divulgação não se aplicarão a informações que: (i) estavam geralmente disponíveis ao público no momento da divulgação, ou posteriormente disponíveis ao público que não seja por culpa do Cliente; (ii) já eram conhecidas pelo Cliente antes da divulgação de acordo com este Contrato; (iii) foram obtidas a qualquer momento de forma lícita de terceiros sob circunstâncias que permitam seu uso ou divulgação a outros; ou (iv) são exigidas por lei ou ordem judicial para serem divulgadas.

9. Garantia Limitada

O Provedor garante que tem o poder e a autoridade para conceder a assinatura dos Serviços concedidos ao Cliente por meio deste. EXCETO PELA GARANTIA ESTABELECIDA AQUI, OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”, E O PROVEDOR RENUNCIA A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Limitação de Recurso e Responsabilidade. O Cliente declara que aceita a responsabilidade exclusiva e completa por:

(a) a seleção dos Serviços para alcançar os resultados pretendidos do Cliente;

(b) uso dos Serviços;

(c) os resultados obtidos dos Serviços; e

(d) os termos de quaisquer contratos entre o Cliente e Usuários Autorizados. O Provedor não garante que o uso dos Serviços pelo Cliente será ininterrupto ou livre de erros. O Cliente não deve apresentar quaisquer reivindicações contra o Provedor com base em teorias de negligência, negligência grave, responsabilidade estrita, fraude ou representação falsa, e o Cliente deverá defender o Provedor de qualquer demanda ou reivindicação e indenizar e isentar o Provedor de todas e quaisquer perdas, custos, despesas ou danos, incluindo honorários advocatícios razoáveis, direta ou indiretamente resultantes do uso dos Serviços pelo Cliente, do uso dos Serviços por um Usuário Autorizado e/ou de qualquer acordo entre o Cliente e um Usuário Autorizado com base ou relacionado de alguma forma aos Serviços.

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO O PROVEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS, EXEMPLARES OU QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS OU QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA) DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USAR OS SERVIÇOS, SEJA COM BASE EM CONTRATO, GARANTIA, ATO ILÍCITO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE O PROVEDOR TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Em qualquer caso, em nenhuma circunstância o Provedor será responsável por qualquer perda, custo, despesa ou dano ao Cliente em um valor superior à Taxa de Assinatura efetivamente paga ao Provedor pelo Cliente nos doze (12) meses anteriores.

10. Diversos

a. Aviso e Requisitos. O aviso, demanda ou outra comunicação obrigatória a ser dada por este Contrato por qualquer das partes à outra será considerado suficientemente dado ou entregue se for enviado por correio registrado ou certificado, com porte pago, com aviso de recebimento solicitado ou entregue pessoalmente. A menos que o Provedor seja notificado por escrito, o endereço do Cliente para fins de aviso será o endereço fornecido pelo Cliente como parte das informações de faturamento do Cliente.

b. Lei Aplicável; Seleção de Foro. Este Contrato será regido exclusivamente pelas leis do Estado do Texas, sem levar em consideração seus princípios de conflitos de leis. Qualquer ação sob ou relacionada a este Contrato será proposta exclusivamente no Tribunal Distrital do Condado de Grayson, Texas. As partes concordam irrevogavelmente e consentem que o referido foro é conveniente e tem jurisdição para ouvir e decidir qualquer ação desse tipo.

c. Cumprimento das Leis. O Cliente deverá usar os Serviços de acordo com todas as leis locais, estaduais e federais aplicáveis.

d. Títulos. Os títulos dos parágrafos deste Contrato são apenas para conveniência e não fazem parte do Contrato e não afetarão sua interpretação.

e. Divisibilidade. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada ilegal, inválida ou inexequível, as partes remanescentes permanecerão em pleno vigor e efeito.

f. Renúncia. O atraso ou a falha de qualquer das partes em exercer qualquer direito sob este Contrato ou em tomar medidas contra a outra parte no caso de qualquer violação deste Contrato constituirá uma renúncia desse direito, ou de qualquer outro direito, ou de tal violação, ou de quaisquer violações futuras, sob este Contrato.

g. Atribuição. O Cliente não poderá ceder ou transferir este Contrato.

h. Nenhuma Parceria ou Agência. Nada neste Contrato tem a intenção de criar uma parceria entre as partes, ou autorizar qualquer uma das partes a atuar como agente da outra, e nenhuma das partes terá autoridade para agir em nome ou em nome da outra, nem vincular a outra de qualquer forma.

i. Força Maior. O Provedor não será responsável por qualquer atraso ou falha no desempenho de qualquer parte deste Contrato na medida em que tal atraso seja causado por eventos ou circunstâncias além do controle razoável do Provedor, incluindo, mas não se limitando a incêndio, inundação, tempestade, ato de Deus, guerra, danos maliciosos, falha de um serviço de utilidade pública ou transporte ou rede de telecomunicações.

j. Acordo Completo. Este Contrato constitui o acordo completo entre as partes em relação aos Serviços e substitui todos e quaisquer entendimentos ou acordos anteriores ou contemporâneos, sejam escritos ou orais. Nenhuma emenda ou modificação deste Contrato será vinculativa, a menos que seja reduzida a escrito e assinada por representantes devidamente autorizados das partes e tal escrita faça referência específica a este Contrato e sua intenção como uma emenda a este. A Empresa pode fazer alterações neste contrato a qualquer momento sem aviso prévio obrigatório ao Cliente, onde permitido por lei.

AO CLICAR EM “CONCORDO” E/OU AO USAR O SOFTWARE, VOCÊ RECONHECE QUE LEU ESTE CONTRATO, ENTENDEU-O E CONCORDA EM SE SUBMETER AOS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ CONCORDA AINDA QUE ESTE CONTRATO SERÁ SUPERIOR E SUBSTITUIRÁ QUAISQUER TERMOS CONFLITANTES OU INCONSISTENTES CONTIDOS EM QUAISQUER ORDENS DE COMPRA, OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS À EMPRESA POR VOCÊ, OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS A VOCÊ PELA EMPRESA OU ACORDOS PREVIAMENTE CELEBRADOS PELAS PARTES. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, NÃO INSTALE OU USE O APLICATIVO DE SOFTWARE E/OU OS DADOS E SAIA AGORA CLICANDO NO ÍCONE “NÃO CONCORDO” ABAIXO.