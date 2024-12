Como proteger sua marca online?

A marca é um conceito bastante amplo. E por vezes se estende tanto que se fragmenta. Em consequencia aparecem copias de marcas como “abibas”, “rebok” e outros replicas por efeito das quais o proprietário da marca perde o animo. E o antidetecção aí não tem nada a ver! Mais exatamente, o antidetecção não é a causa do estiramento autoral, mas uma ferramenta efetiva de defesa da marca.

Como as marcas se fragmentam?

E porque deve-se opor a isso?

Os originais são valorizados em todos os campos, não apenas na arte. Todo mundo sabe que as roupas, calçados e dispositivos produzidos por uma marca comercial custam mais caro… Mas por outro lado são mais confortáveis, efetivos e raramente se quebram! Porque uma empresa detentora de uma marca não permite uma produção de baixa qualidade de seu produto. Afinal de contas, o “abaixo do padrão” terá um impacto negativo na credibilidade… Assim como dispersar a marca em vários recantos.

A violação dos direitos de autor é agora mais fácil de rastrear na vida real do que online. Tolice? Não. Uma realidade a que as empresas têm de se adaptar para proteger a marca. E com eles, a confiança do cliente. Nesse sentido o Undetectable pode ajudar.

Nos pequenos recantos onde ninguém vê

A fonte mais comum de contrafações de produtos originais na Internet são o pecado das lojas locais. Ou seja, plataformas comerciais que operam nos mercados regionais onde as marcas que contrabandeiam não têm presença. E para evitar que os serviços de segurança e os reguladores governamentais apanhem as falsificações, os infratores activam a segmentação do público do seu sítio web por IP e definições de linguagem do navegador.

Dito isto, muitas empresas pensam erroneamente que é preciso caçar e apanhar as réplicas nos lugares certos. Mas nos países europeus e nos EUA, os serviços governamentais acompanham de perto os direitos autorais.

De fato, no mesmo Amazon ou eBay pode-se encontrar copias dos produtos nacionais. Os moderadores das market places não prestam atenção neste violação enquanto não vissem em todos os lugares copias chineses. Mas como detectar a cópia? Somente com a ajuda da multicontas acessível na platforma que é fechada para a visita de usuários de países dos quais a marca é originaria. É para isso justamente que o navegador Undetectable é concebido.

O princípio de funcionamento dos antidetetores

Os navegadores anónimos são muito usados por profissionais de diferentes áreas. Esta ferramenta permite visitar livremente sites bloqueados e acessa-los através da multicontas.

A maioria das pessoas que já ouviram falar sobre os antidetectores referem-se a eles como soluções altamente especializadas. Em primeiro lugar para arbitragem de tráfego, promoção SMM, gestão de múltiplas contas de clientes, etc. Mas a área de aplicação dos navegador anónimos vai muito além. Na medidas que tenham a capacidade de defender de forma natural os perfis dos bloqueos. E é capaz de contornar quaisquer obstáculos estabelecidos no site. Inclusive para esconder o fato de vendas de produtos copiados.

O antidetector é um navegador comum dentro do qual é realiza a possibilidade de alterar, gerar e configurar os fingerprints. São igualmente chamados de impressões digitais.

As impressões digitais são utilizadas pelos sistemas de segurança de serviços e websites para filtrar audiências com base em certas características. E também para o bloquear o acesso de recursos da internet por usuários que não satisfaçam os critérios especificados.

Com base nas impressões digitais, pode ser implementada a classificação do público alvo por geografia, idioma, hora local, provedor, sistema operacional, tipo de dispositivo e outros indicadores. Todos estes parâmetros fazem parte das impressões digitais.

O navegador anónimo permite substituir uma impressão digital existente por uma impressão digital de outro utilizador que preencha os critérios de um determinado sítio. Com a ajuda de um antidetector como o Undetectable é possível gerenciar múltiplas impressões digitais. Isso torna possível a realização pelas marcas de um alcance em grande escala de “suspeitos” de venda nos sites de contrafação e identificar os contatantes.

Vale a pena destacar que os antidetectores funcionam junto com os proxies. Os navegadores anónimos apenas fornecem correspondência de impressões digitais para os parâmetros listados acima. E também com os valores passados pelos navegadores de usuários na cadéia de caracteres User-Agent.

Os IPs de proxies permitem que as impressões digitais sejam comparadas pela geolocalização, provedor de serviços de Internet e operador de telemóvel, se forem utilizados proxies móveis. Por esta razão, a eficiência do funcionamento do antidetector em grande part depende da qualidade do IP dados pelo provedor de proxie.

Como tudo isso acontece na prática?

Podemos modelizar a situação onde a marca precisa de um navegador antidetecção fiável:

Suponhamos que no site do fabricante finlandês de discos de hóquei comecam a aparecer avaliações furiosas sobre os compradores da África e Austrália. Até mesmo que estas empresas não tenham fornecidos seus produtos nestes regiões pouquíssimo invernais.

Todas as tentativas do serviço de qualidade do fabricante para entrar em contato com os autores destas avaliações negativas foram água abaixo. Somente dois clientes da Austrália entraram em contato com contaram que são representantes da equipe olímpica de jovens. Para reduzir o custo do equipamento, não compraram os discos no website oficial do fabricante, mas sim a vendedores desconhecidos no mercado local.

Os jovens jogadores de hóquei só tinham discos suficientes para alguns jogos. Depois de algum tempo eles se desfragmentaram-se. Embora o fabricante desse em toda sua produção um garantia de três anos.

A situação piorou ainda mais quando o Google comecou a exibir as avaliações negativas dos resultados locais na primeira pagina de busca. Isso teve um impacto negativo na reputação em geral da marca, asso, como provocou a queda das vendas online da marca de 7%. Além disso, os furiosos compradores australianos exigiram danos morais e materiais. Ameaçaram também processar o fabricante do equipamento desportivo.

Para determinar o quanto mercado de produtos de marca falsificados é extenso, os especialistas da empresa precisam de estudar profundamente a região onde as réplicas de produtos são vendidas. Para isto eles precisam do Undetectable.

A linha seguinte de ação para proteger a marca:

Cadastre-se no site do antidetector. Confirme a conta por email. Baixe a versão necessária do navegador anónimo que é projetado para o Windows, MacOS e outros tipos de máquinas virtuais para a instalação do servidor escolhido. Após o lançamento do programa, identifique-se no sistema do Undetectable. Crie um perfil novo. Nas suas configurações, defina a configuração da impressão digital do dispositivo do utilizador ou seja o sistema operacional, idioma, navegador, tamanho e a resolução do monitor, User-Agent, etc. Na aba “Proxy”, baixe os pacotes IP comprados do provedor com a mesma geolocalização de onde as réplicas dos produtos foram detectadas. Para simplificar as configurações, active a configuração automática em “Impressões em rede”. Estes serão então substituídos por valores correspondentes às características dos proxies carregados: geolocalização, fuso horário e outros parâmetros. Saltar o bloco com as definições de impressão do sistema. Se necessário, baixe os arquivos cookies.

A presença do histórico de visitas eleva a fiabilidade das impressões digitais para os sistemas anti-detecção dos vários serviços. Inclusive os market places.

Após a criação do perfil aperte no botão de lançamento. Em seguida podemos usar o Undetectable como um navegador comun: indicamos na linha de endereço URL do sítio onde os contrafactores foram detectados. Retiramos-os da água pura e cortamos o oxigénio reunimos provas sobre os infractores e colocamo-os à disposição dos especialistas do mercado onde as réplicas da marca são vendidas.

Para executar dado cenário de atos, não é preciso ter uma assinatura paga do antidetector. No quadro da assinatura gratuita no plano de tarefas do Undetectable, lhes apresentamos todo a funcionalidade de base. cinco perfis de nuvens e um conjunto de 10 fingerprints. e contas que se atualização todo mes. Isto é suficiente para implementar medidas destinadas a proteger a marca através da identificação dos locais de venda de falsificações.

Os riscos do uso dos antidetectores

A tecnologia das impressões digitais é amplamente utilizada em sistemas de segurança online. Os fingerprints asseguram 95% de precisão de identificar um usuário. O que joga fora a anonimidade da passa tempo na internet. A antidetecção é, portanto, uma das formas mais eficazes e legítimas de assegurar a privacidade na web. Na medida que a aplicação deles não é proibida em nenhum lugar.

No entanto, a utilização de navegadores anónimos requer pelo menos um conhecimento superficial da Internet. Bem como uma experiência mínima de interação com eles.

Por que o Undetectable?

A qualidade dos antidetectores, assim como qualquer outra ferramenta instrumental não pode ter um preço barato. Navegadores anónimos completamente gratuitos e anónimos estão disponíveis no mercado… Mas a sua gratuidade é largamente compensada pelo roubo de dados do usuário.

O Undetectable é o único antidetector profissional com um plano gratuito cujas possibilidades de defesa da marca são suficientes. Se tiver necessidade é possível ampliar seus limites, adquirindo a assinatura paga ou comprando os perfis de nuvens faltando.

Cadastre-se no serviço e instale a nova versão do navegador antideteção para combater com sucesso aqueles que atacam a credibilidade da sua marca. Pois o Undetectable é capaz disso… e muito mais!