Como gerenciar várias contas de mídia social?

Posso contar-lhes uma anedota? Um gerente de SMM sentado ao lado do seu computador está tentando desbloquear a conta cliente de uma rede social. Fica tentando por um longo tempo… Enquanto isso, o seu neto mais velho teve tempo de se casar, criar filhos e se aposentar. Não é uma anedota engraçada? No entanto, ela traduz a dor da profissão. A tontice dos sistemas antifraudas torna difícil a gestão das contas nas redes sociais. Mas tudo pode ser mudado com o anti-detector comprovado.

Qual é o cerne do problema?

As redes sociais se tornaram muito mais que plataformas para discussão agradável. Mais precisamente, a importância das redes sociais não mudou para os utilizadores habituais. Para as marcas, por outro lado, as redes sociais tornaram-se um rico reservatório de audiências que não é preciso cavar fundo para encontrar. Por essa razão, a promoção das avaliações e comentários com a ajuda de bots a baixo custo de promoção possui uma alta taxa de conversão. Em seguida a publicidade boca-a-boca espalha a noticia no meio do publico alvo sobre um produto interessante ou um serviço útil. Mas isto exigirá um perfil atualizado com frequencia, que é melhor gerido por um gerente SMM profissional.

Mas não há profissionais realmente bons o suficiente para todas as marcas que se promovem nas redes sociais. E não é vantajoso para ele gerir e promover a atividade social em apenas uma página. É por isso que um gestor experiente gere várias dezenas de perfis ao mesmo tempo. Mas como ele consegue gerenciar tantas contas de clientes? Afinal, é difícil e perigoso. Porque as redes sociais penalizam duramente as multi-contas. Mesmo que seja usado de boa fé para gerir perfis de clientes.

Para realizar um lucro decente, o gerente deve gerir pelo menos um pequeno número de páginas sociais. Por outro lado, pode ferir a credibilidade profissional do especialista… E o trabalho no geral. Afinal, um gerente de contas com uma reputação manchada não é facilmente contratado.

Toda a imagem de um gerente pode ser arruinada num piscar de olhos por causa de um único caso de bloqueio da conta de um cliente. E provavelmente não é culpa do profissional que simplesmente quer ganhar um rendimento decente e tem de gerir múltiplos perfis sociais ou canais do YouTube. Mas porque acontece isso? Porque as redes sociais não reconhecem o direito de um gerente a manter múltiplas contas? A esta altura só resta adivinhar… Ou melhor ainda, simplesmente ser mais esperto que os sistemas antifraude graças ao eficaz anti-detectável Undetectable.

De fato, ninguém proíbe um especialista de gerenciar qualquer número de contas. Mas não ao mesmo tempo. Ele pode trabalhar com um só perfil, e sair dele. Em seguida, usar a autenticação de dois fatores para entrar num outro, trabalhar nele, sair… E se precisar de entrar novamente no perfil durante a gerência da conta, terá de incomodar novamente o cliente e pedir-lhe um código de validação. E assim por diante algumas vezes por dia. No final, a paciência do cliente acabará por desmoronar e ele simplesmente recusará os serviços do gestor.

Mas mesmo o procedimento descrito acima é perigoso para um gerente de contas. Afinal de contas, os sistemas de redes sociais controlam zelosamente as entradas e saídas de cada utilizador. E em cada autorização subsequente, comparam as suas impressões digitais com as deixadas por ele durante a sessão anterior. E se forem detectados na porta que conduz ao outro perfil de usuário, terá posto um fim a manutenção da conta. Será que por isso podemos abrir mão do trabalho de equipe na gestão de contas e da promoção SMM com multi-contas? Vamos inspetar mais profundamente…

Qual é o segredo?

Há duas maneiras de lidar com o problema dos sistemas antifraude em sítios de redes sociais:

Manter mais de uma conta Instagram, mas usar um dispositivo diferente para cada uma delas.

Ou seja, se você gerencie e promove dez páginas para clientes com comentários e posts, prepare-se para comprar o mesmo número de notebooks ou smartphones. A decisão é correta, mas economicamente desvantajosa.

Tentar contornar, neutralizar as defesas das redes sociais. Tanto mais que já inventaram uma ferramenta fiável chamada navegador anti-detecção.

Mas como os sistemas antifraude conseguem identificar os seus usuários com tanta precisão… E atrapalham fortemente o trabalho nas contas das redes sociais? Para isso, usam a tecnologia das impressões digitais, que é deixada por cada usuário que navega na Internet.

Estas impressões digitais são também conhecidas como “fingerprint”. São um conjunto de características que os algoritmos de segurança das redes sociais podem utilizar para reconhecer os usuários com 94% de precisão.

É claro que o usuário não deixa nenhuma impressão digital dos dedos das mãos ou dos pés. A identificação é realizada com base numa conjunto de definições do dispositivo do utilizador como IP, configurações locais, cadeia de caracteres User-Agent e outros parâmetros.

O User-Agent é uma sequência de caracteres enviada a um servidor por uma aplicação web (incluindo um browser) em resposta ao seu requerimento. Esta cadéia de caracteres contém informações básicas sobre o sistema operacional do dispositivo e o motor do navegador.

As fingerprints são o ancinho no qual o gerente tropeça quando gere as contas das redes sociais de um cliente. Também dificultam o empenhamento em grande escala das contas sociais, do curtimento e seguimento em massa das mesmas. Mas hoje em dia, contornar este obstáculo é fácil graças ao anti-detectável fiável da Undetectable.

Como funcionam os anti-detectores?

As fingerprints são um conceito complexo. Incluem muitas características que podem ser alteradas utilizando um anti-detector. É justamente a capacidade de substituir as definições das impressões digitais que distingue os navegadores anónimos dos navegadores convencionais. Do resto são semelhantes em muitos aspectos. Pois utilizam os mesmos motores de navegação.

Os anti-detectores vem com um conjunto específico de impressões digitais para substituir a impressão digital própria ao dispositivo do navegador. Além disso, graças à estrutura combinada das fingerprints, este software permite que os valores de cada parâmetro da impressão sejam editados. Isso facilita significativamente o gerenciamento da multiconta das redes sociais.

Um único perfil de navegador é criado a partir da impressão digital para gerir uma conta social separada. E pode haver qualquer número destes perfis no antidetector. Isto neutraliza completamente a possibilidade de bloquear a conta do usuário. E também dispensa a necessidade de ficar entrarando e saindo das contas e pedindo aos clientes de novo a autenticação de dois fatores.

A manutenção de multi-contas para SMM com anti-detecção apresenta-se da seguinte forma:

Para passar para outra conta, o gerente lança ou cria um novo perfil de navegador com base numa impressão digital única.

Para os sistemas antifraude das redes sociais, os navegadores anti-detecção fazem com que cada perfil pareça um usuário único.

No anti-detecção, cada conta pode ser aberta numa aba separada. Assim, a multicontas no Undetectable parece uma comutação entre abas num navegador normal.

Entretanto, é importante entender que, para um acesso multiusuário eficaz, você precisará não apenas de um antidetecção confiável. Garante a validade de perfis de usuários para sistemas de proteção social apenas para alguns conjuntos de parâmetros:

As características técnicas do dispositivo: o sistema operacional, se tem 32 ou 64 bits, a resolução da tela etc.

As configurações locais como idioma e hora.

O valor indicado na cadéia de carateres User-Agent.

Mas o navegador anti-detecção não pode garantir a validade da multi-contas por geolocalização, endereço IP e provedor de Internet. Para isso seria necessário proxies de alta qualidade.

Outra vantagem dos antidetecções é a possibilidade de acesso multiusuário às contas dos clientes. Isto permite que o gerente delege a gestão das contas e do SMM a outro manager. Este é um processo que será negligenciado pelos sistemas antifraude das redes sociais. Uma vez que a passagem de conta é feita ao nível do perfil do navegador no anti-detecção. Mas como funciona no navegador para multicontas?

Descrição das principais etapas de trabalho com o anti-detecção

Os navegadores anónimos fazem parte das ferramentas profissionais. É por isso que a maioria dos anti-detectos não prestam a devida atenção à optimização da funcionalidades para o utilizador. Uma boa excepção a esta regra é o Undetectable.

Para começar a utilizar o antidetector para o gerenciamento de vários perfis, basta seguir alguns passos simples:

Registar-se no site da Undetectable. Descarregar e instalar a versão correcta do software. Criar um perfil de navegador e definir a fingerprint desejada. Importar os proxies. Active o seu perfil com um bot de cookie incorporado - que irá automaticamente e numa ordem especificada visitar uma lista de sites que especificar e assim aumentar a confiabilidade das suas contas para os sistemas antifraude de redes sociais. Conceder acesso ao perfil para um ou mais membros da equipa para que possam gerir mais que uma conta por vez.

As desvantagens da utilização de anti-detectores

Os navegadores anónimos são não só eficazes mas também completamente legais. Não existem proibições legais sobre a sua utilização em qualquer país. Por isso, utilize-os a vontade. Pois é a melhor maneira de gerenciar as contas nas redees sociais que existe hoje em dia.

A única coisa a ter cuidado é com a qualidade dos proxies. A sua utilização pode resultar no bloqueio parcial ou total das contas dos clientes. Portanto, não hesite em comprar IP residenciais e somente de provedores testados.

Mas o Undetectable é realmente o melhor!

Considera que a gestão de todas as suas contas ao mesmo tempo é cara e apenas acessível para as agências digitais ricas? O Undetectable desconstrui este mito! Este é o primeiro anti-detector profissional com um plano gratuito, com capacidade suficiente para promover e gerir vários perfis sem quaisquer problemas:

Dez configurações atualizadas mensalmente.

Cinco perfis de nuvens.

Possibilidade de adquirir até 40 perfis, que se somam aos perfis gratuitos fornecidos.

E três assinaturas pagas com características mais extensas estão disponíveis para agências digitais maiores:

É possível criar perfis de nuvens e um número ilimitado de perfis locais em todos os planos Undetectable. O que permite ao gerente trabalhar com qualquer número de contas. Também aumenta a segurança dos dados pela possibilidade de serem armazenados em dispositivos do cliente.

A gestão dos acessos aos perfis através de papéis e grupos permite construir a hierarquia adequada de acesso às contas dos clientes nas redes sociais da equipa sem passar dados de autorização, mas apenas delegando a sua gestão através de perfis no anti-detecção, nos quais a autorização já tenha sido executada.

Na compra da quantidade necessária delas, as configurações são atualizadas várias vezes por mês.

O bot de coockies ativa o perfil, aumenta a fiabilidade dos perfis com os quais as contas dos clientes são gerenciadas.

A ferramenta de criação de perfis em massa poupa ao gerente de contas o tempo que leva a completar cada perfil.

A conexão do seu próprio servidor ao antidetector permite que a agência armazene qualquer número de perfis no seu espaço virtual.

Agora você já sabe que pode tranquilamente promover e gerenciar múltiplos perfis de clientes sem temer pela sua reputação. Agora só falta que você se registre no serviço, para realizar todos estes conhecimentos na prática com um dos navegadores anónimos mais fiáveis, o Undetectable!