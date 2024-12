Como usar o Undetectable para marketing de afiliados? - Undetectable.io

O artigo fala em uso de navegadores anti-detectáveis no marketing de afiliados. As vantagens do uso dessas ferramentas na arbitragem de tráfego são descritas.

Muitos já ouviram falar sobre as habilidades milagrosas dos navegadores anti-detectáveis. Mas alguns, mesmo árbitros profissionais, ainda não tocaram neste artefato mágico… que é simplesmente uma ferramenta eficaz para a arbitragem de tráfego.

As redes sociais para um webmaster envolvido em arbitragem de tráfego são depósitos sem precedentes do público-alvo, que é fácil de monetizar. Exceto que não é tão fácil chegar até ele. Especialmente com uma conta de usuário, que o sistema de rede social pode banir a qualquer momento. Mas se fosse possível promover ofertas nas redes sociais com a ajuda de muitas contas… Mas que ferramenta é capaz de tal coisa? Claro, o navegador Undetectable.

Dor de cabeça do árbitro

A internet tem muitos programas de afiliados. E cada um deles atrai afiliados, que promovem as ofertas de afiliados entre o público-alvo. Isso é alcançado de várias maneiras:

Ao colocar um link de afiliado no site afiliado: os visitantes do site clicam na página de destino da oferta e executam a ação direcionada. Pelo qual o webmaster recebe uma certa quantia.

Na maioria das vezes, o marketing de afiliados usa dois modelos de acumulação de receita de afiliados: CPA e RevShare.

Campanhas de publicidade contextual em redes: anúncios com a oferta promovida são veiculados nos resultados de busca, em plataformas de afiliados e em serviços de filiais.

Promoção nas redes sociais, onde se concentra um grande número de usuários interessados.

Os métodos listados do marketing de afiliados usam a arbitragem de tráfego de CPA até certo ponto. Por exemplo, ao executar campanhas em redes de anúncios, por meio do link incorporado ao anúncio o árbitro redireciona os usuários interessados (tráfego) dos resultados de pesquisa e de outros sites em que os anúncios são transmitidos para a página de destino da oferta. Nela, o lead executa uma ação alvo, para a qual o webmaster ganha uma certa quantia.

Mas, na prática, a arbitragem de tráfego não está indo tão bem. Ao promover ofertas de redes de CPA, os afiliados enfrentam muitos problemas esperando em cada canto:

Desenvolvimento de criativos

Alguns afiliados fornecem aos webmasters grandes coleções de materiais promocionais. Mas é melhor usar criativos exclusivos para aumentar a eficácia da promoção. Portanto, na maioria das vezes, o árbitro desenvolve materiais publicitários de forma independente.

Configurações de direcionamento corretas

A segmentação do público-alvo é outra dor de cada afiliado. Esse processo é bastante simplificado ao usar plataformas de publicidade. Os parâmetros das campanhas implantadas nelas contêm configurações de segmentação de público-alvo por geolocalização, gênero, idade e idioma. E ao promover a oferta em redes sociais, fóruns e outras plataformas temáticas com a ajuda do marketing de CPA, o webmaster tem que segmentar os próprios usuários usando promoções e selecionando plataformas relevantes para promoção.

A cinzência das ofertas

Na internet, como no mundo real, não há distinção estrita entre escuro e claro. E cada plataforma define os limites do que é permitido. Incluindo na esfera publicitária. Portanto, os tópicos permitidos para promoção em um site podem ser banidos em outro. Essa tendência é particularmente pronunciada nas mídias sociais. Isso complica significativamente a promoção de ofertas cinzentas.

Mas o que um navegador anti-detectável tem a ver com isso? Como este software ajuda a resolver os problemas acima que os árbitros enfrentam constantemente?

Livrar-se da cinzência das ofertas e de outros problemas

Apenas um webmaster surdo não ouviu falar sobre o potencial do Facebook. Nesta rede social estrangeira existem quase três bilhões de usuários que já estão segmentados por interesses e poder de compra pelo sistema de rede social.

Para entender quais são os interesses de um determinado usuário de rede social, o árbitro precisa só percorrer o perfil. Ver seu sexo e data de nascimento, estudar o círculo de conhecidos, descobrir o assunto de posts curtidos, uma lista de contas e comunidades nas quais o usuário está inscrito, etc.

E é um pecado não oferecer as ofertas mais rentáveis e populares para esse público. Ou seja, do nicho de criptomoedas, finanças, namoro, jogos de azar… Mas esses temas cinzentos são proibidos para promoção no Instagram e no Facebook. Portanto, muitos afiliados para arbitragem tentam contornar uma proibição de todas as maneiras possíveis. E, na maioria das vezes, navegadores anônimos são usados para esse fim. O que eles podem fazer:

Gerenciar promoções com segurança em diferentes redes de anúncios por meio da mesma interface economiza tempo na autorização em plataformas de publicidade e no ajuste de cada campanha.

Proteja os perfis dos usuários de bloqueios: com a ajuda do navegador Undetectable, o webmaster pode promover ofertas cinzentas por meio de contas de mídia social adquiridas e, assim, proteger suas próprias páginas do ban possível por violar as regras.

Criar qualquer número de perfis de navegador permite que o árbitro promova com um número ilimitado de contas de usuário.

Vários contas seguras: redes sociais, programas de afiliados e plataformas de publicidade lutam com criação de várias contas. Para uso delas, esses sites bloqueiam todas as contas de usuário. Mas navegadores anônimos permitem que você evite um banimento em massa. Usando impressões digitais criadas por eles, os sistemas antifraude identificam perfis de um navegador como não relacionados entre si. Ou seja, pertencentes aos diferentes usuários.

Trabalhando com vários perfis sociais: um navegador anti-detectável permite que você promova efetivamente ofertas de afiliados em redes sociais com um número ilimitado de contas.

Navegadores anônimos resolvem completamente o problema de bloquear e contornar sistemas antifraude. Mesmo os mais perfeitos, com os quais as redes sociais nacionais e estrangeiras estão presas. Mas como?

Princípio de funcionamento dos navegadores anti-detectáveis

Qualquer pessoa que navega na internet deixa pegadas digitais que podem ser ocultadas com a ajuda de proxy ou serviços de VPN. Mas eles não fornecem ao usuário o anonimato completo. Porque eles só substituem impressões digitais.

As pegadas digitais são características únicas do dispositivo que permitem identificar o usuário com mais de 94% de probabilidade. Tais características incluem:

Modelo do dispositivo.

Sistema operacional usado.

Tipo de sistema.

Configuração do navegador.

Idioma.

Fuso horário.

Agente de usuário.

Endereço IP.

Cookies.

De acordo com o exposto e muitos outros parâmetros os sistemas antifraude das redes sociais e de publicidade identifica o usuário. E se uma impressão digital com as mesmas características for encontrada na plataforma, o perfil do usuário que a deixou é bloqueado. Isso complica significativamente a arbitragem publicitária do tráfego.

Os navegadores anti-detectáveis permitem criar impressões digitais únicas de dispositivos de usuário e navegadores com os parâmetros especificados. Isso reduz a probabilidade de bloqueio em massa para quase zero.

É possível?

A legalidade do uso de navegadores anônimos para arbitragem da publicidade contextual.

O uso do navegador Undetectable e outros softwares similares é completamente legal. Os navegadores anti-detectáveis são navegadores de Internet comuns implantados com base em um dos motores de renderização populares.

Ao contrário dos navegadores convencionais, os navegadores anônimos diferem apenas na disponibilidade de funcionalidade para alterar as impressões digitais deixadas pelos dispositivos do usuário. E, no entanto, a proibição de editá-las não é adicionada ao quadro legislativo de nenhum país do mundo.

Quais são os riscos?

Navegadores anônimos são apenas ferramentas nas mãos de uma pessoa. Portanto, a responsabilidade por sua aplicação é do webmaster. Ao mesmo tempo, a atitude dos programas de afiliados em relação ao uso de navegador anti-detectável para arbitragem de tráfego é bastante leal. A principal exigência deles é obter tráfego com a ajuda de táticas permitidas e sem hackear. No entanto, é melhor consultar um representante do programa de afiliados com o qual você está trabalhando sobre a adequação do uso desta ferramenta.

Mas a operação de anti-detectores é completamente inaceitável para as redes sociais. Ao usar software não confiável, os sistemas antifraude de redes sociais podem bloquear contas de usuário que redirecionam o tráfego. Portanto, use apenas soluções comprovadas.

Por que o navegador Undetectable?

Para garantir a eficácia da promoção, você deve usar apenas os serviços incluídos na lista de melhores navegadores anti-detectáveis para arbitragem. Uma dessas ferramentas confiáveis é o navegador Undetectable. As diferenças dele em relação às contrapartes competitivas:

Geração de impressões digitais com base nas impressões digitais de dispositivos reais.

Ativação do qualquer número de perfis (disponível apenas em opções de subscrição pagas).

Edição rápida dos parâmetros das impressões digitais criadas.

Conexão de proxy.

Alteração das configurações do agente do usuário.

Disponibilidade de um plano tarifário gratuito que permite conectar até 5 perfis de nuvem e vem com 10 modelos de impressão digital predefinidos.

O modo de trabalho em equipe.

Impressões digitais com um grande número de configurações.

Gerenciador conveniente de perfis conectados.

Extensa base de dados de impressões digitais com “sortimento” constantemente atualizado.

Os perfis criados são armazenados no dispositivo local.

Navegador Undetectable está disponível para MacOS e Windows.

Bot de cookie embutido é projetado para coletar e salvar automaticamente cookies em sites especificados pelo webmaster em um determinado perfil. Você também pode definir o número de páginas da web a serem visualizadas pelo bot, a ordem das visitas dele, a duração da sessão e outros parâmetros nas configurações dele.

Tudo isso faz do navegador Undetectable uma das melhores soluções para uma eficiente arbitragem de tráfego em qualquer nicho de afiliados.