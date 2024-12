Como gerenciar várias contas de publicidade para agências? - Undetectable.io

Sem as várias contas nenhuma agência digital pode funcionar. No entanto, as contas de clientes podem ser afetadas pelo uso delas. Isso pode ser evitado com o navegador Undetectable.

Navegadores anti-detectáveis resolvem muitos problemas de marqueteiros. Graças a eles, as agências poderão proteger as contas dos clientes do bloqueio. Mas como? Isso é explicado em detalhes neste artigo.

Como as agências que gerenciam várias contas de anúncios as protegem do bloqueio?

A inconveniência, o desespero, o auto-desapontamento… Esta lista de emoções negativas sentidas pelos especialistas em publicidade pode ser continuada por muito tempo. E a razão para esses sentimentos amargos é a falta de uma ferramenta eficaz para gerenciar uma variedade de publicidade e contas sociais… ou ignorância, a negligência da existência do navegador Undetectable.

A eficácia da promoção está caindo, a insatisfação do cliente está crescendo e a confiança dos marqueteiros de agências em suas próprias habilidades profissionais está caindo abaixo do rodapé. O que fazer? Fechar?

Na maioria dos casos, o problema está na otimização do gerenciamento de anúncios. Portanto, a introdução da ferramenta certa pode aumentar a lealdade do cliente e devolver a autoestima profissional aos marqueteiros. Mas como colocar essa estratégia em prática?

Por que os marqueteiros não dormem à noite?

O marketing moderno na internet baseia-se em dois pilares: plataformas para publicidade contextual e redes sociais. Mas devido à obsessão de ambos os tipos de plataformas com segurança e ao desejo de monitorar cada espirro de seus usuários, o gerenciamento de contas em seus espaços se transforma em uma corrida com obstáculos. Por que:

Nenhuma capacidade de alternar rapidamente entre contas de publicidade: ao gerenciar perfis de clientes em plataformas de publicidade, o marqueteiro precisa alternar constantemente entre elas. Sair de um perfil e imediatamente entrar em outra conta. Todas essas ações parecem suspeitas para os sistemas antifraude. Portanto, o sistema da plataforma solicita o código PIN de entrada do SMS enviado para o telefone do proprietário. Este procedimento pode ser repetido duas vezes por dia. Como resultado, os clientes perdem a paciência. E ao mesmo tempo as dúvidas do público-alvo no profissionalismo de especialistas de agência também crescem. Isso, combinado com o efeito de outros fatores negativos, leva não apenas à perdas de reputação, mas também a sérias perdas financeiras da empresa.

Banimento de perfis de clientes nas redes sociais: mas esse problema é agravado ao manter contas nas redes sociais. Afinal, seus sistemas de segurança são mais sensíveis a várias contas e, para uso delas, podem banear todos os perfis com os quais o marqueteiro de SMM trabalha. Depois disso, será muito difícil desbloqueá-los e provar aos moderadores da rede social que você gerencia muitas contas por motivos legais. Tais situações também não melhoram a reputação da agência. Portanto, é melhor evitá-las.

A delegação da gestão das contas dos clientes a outros membros da agência também está associada aos problemas acima mencionados.

Uso seguro de bots para melhorar a reputação das marcas é alcançado por meio de comentários e resenhas deixados nas páginas da empresa nas redes sociais, em sites de resenhas, fóruns, etc.

Gerenciar as funções e os acessos concedidos a cada funcionário da agência aumenta a segurança dos perfis dos clientes.

Proteção dos dados dos cliente contra roubo: navegadores anti-detectáveis modernos permitem que você delegue o gerenciamento de contas de clientes a um especialista sem abrir os dados para autorização. Para esse fim os perfis de navegador são usados, cujo acesso é fornecido por meio de uma transferência de arquivo local ou através da nuvem.

Mas o que fazer nesta situação? Como salvar a reputação da agência e proteger contas de clientes em redes sociais e plataformas de publicidade?

Para todos os problemas de um marqueteiro há uma resposta correta

Infelizmente, a maioria das redes de publicidade não tem contas de agente. Adição dessa ferramenta à funcionalidade das plataformas facilitaria a vida das agências digitais e dos seus clientes. Enquanto isso, você só pode resolver os problemas descritos acima com navegadores anônimos que facilitam o trabalho dos marqueteiros com perfis de clientes. Também os protegem de serem bloqueados. Este efeito é alcançado graças a vários talentos de navegadores sem cabeça:

O anonimato das atividades do marqueteiro em plataformas publicitárias e redes sociais por meio da neutralização das ações dos sistemas antifraude é implementado por meio da “alimentação” de impressões digitais e de rede geradas com base em impressões digitais reais.

Otimização do gerenciamento de várias contas: os navegadores anti-detectáveis fornecem uma interface comum para alternar rapidamente entre os perfis do cliente.

A transferência indolor de contas de agências e clientes entre funcionários é conseguida através do uso de impressões digitais.

Informações básicas:

As impressões digitais são um conjunto de características únicas do dispositivo, da conexão de rede e do navegador que os sistemas de segurança especializados usam para identificar o usuário. Tais características incluem: endereço IP, sistema operacional do dispositivo, tipo dele, tipo do sistema, fuso horário, idioma, país, etc. Impressões digitais também são chamadas de fingerprints.

Princípio de funcionamento dos navegadores anti-detectáveis

Os navegadores anônimos fornecem várias contas seguras com impressões digitais de dispositivos e navegadores que são percebidas pelos sistemas de segurança de plataformas de publicidade e redes sociais como usuários comuns.

A funcionalidade dos navegadores sem cabeça inclui impressões digitais de usuários reais, com base nas quais o marqueteiro pode gerar outras impressões. A operação segura com um grande número de perfis de usuário é realizada alternando entre as impressões digitais armazenadas. Ao mesmo tempo, gerenciar perfis de clientes em um navegador anti-detectável para várias contas parece alternar entre guias abertas em um navegador comum.

A delegação do gerenciamento de contas a outro funcionário da agência digital em um navegador anônimo também é segura. As melhores amostras de software, que incluem o navegador Undetectable, incluem um gerenciador para funções e permissões do usuário. Graças a isso, o chefe da agência pode coordenar livremente as tarefas dos marqueteiros. Isso inclui a manutenção de contas de clientes, a cada uma das quais uma impressão digital com características únicas é anexada.

Ou seja, a transferência de controle da conta do cliente ocorre no lado do navegador anti-detectável. Portanto, para o sistema antifraude da rede social, esse processo permanece invisível.

Caso contrário, o princípio dos navegadores anti-detectáveis é semelhante ao mecanismo dos navegadores convencionais. Uma vez que ambos são baseados nos mesmos motores de renderização. Por exemplo, Cromium.

Porque os navegadores anti-detectáveis são bons para as necessidades de uma agência digital?

Características dos navegadores anti-detectáveis:

Simplificam o trabalho com muitas contas de usuários.

Fornecem promoção nas redes sociais eficaz através de um grande número de perfis.

Uso seguro de várias contas.

Fornecem um grande conjunto de parâmetros disponíveis para edição, incluindo tipo de dispositivo, sistema operacional, geolocalização, hora local e idioma.

Alteração dos valores do agente do usuário.

Geração de perfis de navegador baseados em impressões digitais reais.

Conexão de proxy.

Suporte para um grande número de contas.

Conexão com um número ilimitado de impressões digitais a cada conta.

Como configurar o navegador para várias contas e trabalhar nele:

Instale a versão desktop do programa no seu PC. Faça login no sistema de serviço. Crie uma conta de usuário e defina as informações de login para uma rede social ou plataforma de publicidade. Configure um proxy. Conecte uma das impressões digitais padrão. Altere os parâmetros de impressão digital ou geramos uma nova impressão digital com base nela. Configure o acesso à conta de cliente da agência de marqueteiros. Aproveite os resultados da promoção, a gratidão dos clientes e conte o lucro recebido.

As informações fornecidas nas seções anteriores comprovam a eficácia dos navegadores anti-detetáveis. Mas como a lei se relaciona com a aplicação deles?

Aproveite ao máximo!

O uso de navegadores anônimos é completamente legal. A legislação russa e internacional não continha regras que proibissem a utilização deles. Portanto, essas ferramentas são amplamente utilizadas por marqueteiros profissionais em todo o mundo.

A única coisa que as agências devem ter medo é de software não testado que não fornece anonimato confiável. Ele também é fornecido com impressões digitais de baixa qualidade que podem causar o bloqueio de contas de clientes.

Antes de selecionar um navegador anti-detetável para sua agência, leia os comentários na internet. E, com base neles, determine o melhor navegador anti-detetável para várias contas. Provavelmente, serão o navegador Undetectable.

Por que ele?

Ao contrário de seus concorrentes, a funcionalidade do navegador Undetectable é constantemente atualizada. Ao mesmo tempo, a confiabilidade dele foi comprovada por centenas de comentários positivos de marqueteiros. Eles apontam para as seguintes vantagens da nossa solução:

Tarifa gratuita permite usar o navegador anti-detetável gratuitamente em uma base regular. Ao mesmo tempo, esta opção de subscrição suporta até 5 perfis de nuvem e inclui dez impressões digitais, cuja relevância é atualizada mensalmente.

Capacidade de adicionar o número necessário de perfis pagos, que são somados mesmo com os cinco disponíveis no plano tarifário gratuito.

Armazenamento e criação de um número ilimitado de perfis de navegador locais: o número deles é limitado apenas pelas capacidades técnicas do PC. Nesse caso, o uso de perfis locais permite evitar sincronizá-los através da nuvem.

Troca de perfis através do armazenamento em nuvem simplifica a exportação e importação deles entre especialistas da agência. Também facilita o gerenciamento de usuários de perfis, funções e rastreamento das sessões e estados deles.

Usa apenas impressões digitais reais do navegador: o conjunto de impressões digitais pode ser expandido se comprar as configurações necessárias em uma loja especializada. O banco de impressões digitais dele é atualizado duas vezes por mês.

Importação de contas e criação de novos em massa: cada um dos perfis gerados pode se tornar único ao importar agente de usuário, cookies, logins, senhas e outros parâmetros.

Bot de cookie embutido para aquecer o perfil gera automaticamente um histórico de visitas aos sites a partir da lista de URLs baixada. O uso de um bot economiza o tempo de um marqueteiro e aumenta a confiabilidade das impressões digitais para sistemas antifraude.

Armazenamento pessoal na nuvem permite que a agência conecte seu próprio servidor ao serviço e armazene um número ilimitado de perfis nele.

Documentação detalhada sobre o navegador Undetectable em vários idiomas.

O navegador anti-detetável para várias contas Undetectable é a melhor solução para qualquer agência de marketing que valoriza sua reputação. Ele não apenas simplifica a gestão de várias contas de clientes, mas também garante uma promoção segura e eficaz. E se você quiser fazer isso, então é hora de passar para o próximo estágio na evolução do marketing digital. Para fazer isso, você só precisa de se registrar no site do navegador Undetectable e verificar todos os itens acima na prática… Em sua própria prática!