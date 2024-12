Como usar o Undetectable para múltiplas contas de arbitragem de tráfego?

Se Você está no negócio de arbitragem de tráfego, Você precisará garantir que todas as suas muitas contas não fiquem bloqueadas já amanhã. Temos o prazer de anunciar que encontramos uma solução ótima para Você, o Undetectable navegador de anti-detecção, que permite que os profissionais simplifiquem seu trabalho sério. O presente artigo lhe dirá tudo o que Você precisa saber sobre este navegador: como funciona, se é legal usá-lo, quais são os riscos de ausência de um navegador, e etc. Portanto, leia com atenção, e vamos continuar com isso.

Como funciona o Undetectable?

Como já dissemos antes, o Undetectable é um programa especial que permite aos usuários criar vários perfis de navegadores simultaneamente com configurações únicas para que cada um se pareça com um dispositivo novo para websites. Mas como isso funciona exatamente? Vamos analisar mais detalhadamente esta questão.

Primeiro de tudo, o navegador de anti-detecção oferece-lhe a opção de abrir outra conta de arbitragem em cada aba, usando suas impressões digitais pessoais para fazê-lo. Isto significa que os filtros de spam do site não serão capazes de identificá-lo como o mesmo usuário. Consequentemente, os cookies serão diferentes para cada conta, e seus valores não serão os mesmos de nenhuma forma.

Aliás, Você não terá nenhum problema com o navegador próprio, pois ele tem uma interface fácil de usar, não diferente da que Você está acostumado. Além disso, os navegadores de anti-detecção utilizam principalmente o mecanismo de chromium, de modo que Você não será apenas uma ovelha negra na Internet, mas ao invés disso Você se misturará facilmente com a população geral de usuários.

Então e as impressões digitais (também conhecidas como impressões digitais) que tal navegador mascara? Na realidade, funciona assim: os cookies são carregados cada vez que Você visita websites, mas completamente diferentes. Abaixo apresentamos todos esses arquivos:

Preferências ( incluindo visualização da interface, apresentação e funcionalidade disponível, assim como configurações regionais e linguísticas);

Segurança (usada para impedir acesso não autorizado);

Processos (esses arquivos permitem que o site funcione corretamente);

Campanha promocional (por exemplo, para mostrar ofertas de arbitragens personalizadas);

Estatuto da sessão (informações sobre o modo de interação com o conteúdo).

Quando visita um website, o site verifica os cookies em seu computador e gera configurações personalizadas. Também os cookies nos permitem determinar se Você é ou não um usuário novo. Graças a navegadores de anti-detecção como o Undetectable, Você pode criar um usuário sem cookies ou usar outros cookies.

Existe outro modo para localizar uma pessoa na Internet - através de um endereço de IP. Um endereço de IP é um conjunto de números que é usado para identificar seu dispositivo, e pode ser usado para controlar quais recursos da Internet Você visita, assim como suas contas e geolocalização. Se Você utiliza um navegador de anti-detecção, Você também tem a opção de alterar esta configuração.

E mais, uma impressão digital contém dados “ invisíveis “. Os websites sempre solicitam configurações de navegador exclusivas e específicas do software, incluindo as seguintes:

User-Agent (tipo de software, sistema operacional, versões de software e muito mais);

Idioma do navegador (Inglês, Chinês, Espanhol e outros idiomas);

Zona horária (fuso horário);

Configurações de tela e cores (profundidade de cor);

Tecnologias de HTML5 suportadas (cada software tem suas diferenças);

As configurações de no-tracking;

Plug-ins, suas características;

Fontes, sua visualização (depende de muitos parâmetros: processador, placa de vídeo, programas pré-instalados, bibliotecas, etc.).

Com base nestas informações, os sites constroem um identificador (número sequencial) para cada usuário, capturando posteriormente este parâmetro e utilizando-o para seus fins próprios. De acordo com um estudo da Electronic Frontier Foundation, a singularidade do navegador é cerca de 90%. Por isso, é muito bom que existam muitos navegadores de anti-detecção, como o Undetectable, que permitem esconder a identidade do usuário.

É legal usar um navegador de anti-detecção deste tipo?

Sim, é legal. Os princípios do funcionamento do Undetectable, juntamente com outros navegadores de anti-detecção, não violam nenhuma lei; ao contrário, tais programas ajudam os usuários a proteger seus dados pessoais e geralmente minimizam os riscos de exposição de informações críticas ao lugar incorreto.

Como e por que devemos usar o Undetectable?

Vamos começar com a primeira pergunta - como usar o navegador de anti-detecção? Aliás, não é tão difícil como pode parecer. Abaixo Você encontrará um guia especial passo a passo para ajudá-lo a acertar à primeira tentativa.

Primeiramente, Você precisa se registrar no website oficial do navegador de anti-detecção - https://undetectable.io/. Assim que Você tiver se registrado com sucesso, Você precisará confirmar sua conta com um link que receberá por e-mail. Assim, a página inicial será aberta automaticamente e Você será solicitado a selecionar uma licença - basta clicar em “Adicionar a licença nova”. Depois escolha o plano que funciona melhor para Você. Lembre-se que uma vez que Você tenha adquirido uma licença, Você terá a oportunidade de mudar o seu plano. Ademais, se Você tiver um código promocional, não se esqueça de inseri-lo no campo obrigatório. E no final, após Você ter selecionado o plano certo, uma janela de pagamento aparecerá automaticamente em sua tela. Lá Você verá todas as opções de pagamento disponíveis, incluindo pagamento por Visa e Mastercard, moeda criptográfica através da Coinbase e outras. É isso! Depois do pagamento, Você verá sua licença na seção de “Licenças”. Neste momento Você está completamente pronto para trabalhar com o Undetectable!

Agora passemos à segunda pergunta - por que devemos usar o Undetectable?

Já enfatizamos que a característica principal deste programa é a confidencialidade. É claro que nada pode lhe dar uma garantia de 100% contra a perda de dados, mas há várias opções para minimizar os riscos de informações críticas entrarem no lugar errado e, neste caso, o Undetectable não é uma exceção. Na verdade, isso se tornou possível graças a um princípio operacional incomum - tal navegador garante a anonimidade através da falsificação de dados e da personalização da impressão digital do usuário, ao mesmo tempo em que deixa o mínimo de traços na Internet. Significa que os usuários podem estar seguros do mais importante: se Você quer se proteger, o Undetectable é sua solução ideal, já que o seu uso efetivo praticamente elimina a detecção.

Por que não podemos usar um navegador normal?

É realmente muito simples - um navegador normal não lhe dá nenhuma garantia de segurança.

Embora não seja segredo que proteger informações privadas é uma preocupação importante em todo o mundo, e quase tudo está sob controle, incluindo smartphones, computadores, software, etc. Para começar, um navegador normal coleta cookies, o que significa que a maioria de seus dados é totalmente acessível e pode ser facilmente roubada por hackers. Como já observamos, o navegador de anti-detecção, por sua vez, permite que Você abra uma conta separada em cada aba usando suas impressões digitais pessoais. Com isso, os cookies serão diferentes para cada conta, e seus valores não se sobreporão de qualquer forma.

Adicionalmente, tal navegador está protegido contra plug-ins de Flash e WebRTC, portanto, qualquer site que Você visite não poderá verificar se Você está usando um proxy e, portanto, não terá as características de seu navegador para identificá-lo. Isso é muito importante, especialmente quando se está trabalhando com mais de um perfil de arbitragem.

Com que riscos Você pode enfrentar sem o navegador Undetectable?

Para resumir, os principais riscos que Você pode enfrentar são o bloqueio de contas e a perda de informações pessoais. Na realidade, a tecnologia de impressão digital pode ser interpretada como uma vulnerabilidade significativa de segurança da informação e uma violação da privacidade e confidencialidade do usuário ao mesmo tempo. Por que, Você pode perguntar?

No entanto, a integração de tão elementos como plug-ins, bookmarks, resoluções de tela, etc. que temos num navegador pode ser convencionalmente comparada aos dados biométricos de uma pessoa - impressões digitais reais. Neste caso, qualquer usuário da Internet pode ser identificado independentemente de seu conhecimento ou permissão.

Talvez pareça que a anonimidade na Internet lhe dá uma sensação de liberdade, acessibilidade e impunidade, mas na verdade isso não acontece. Por isso, se seu trabalho está intimamente relacionado a várias contas, Você deve ter um instrumento especial para ajudá-lo a lidar com elas rapidamente, e esse é o navegador de anti-detecção. Tal programa lhe dá garantias de segurança, minimiza todos os riscos possíveis e lhe permite ter certeza de que todos os seus dados pessoais estão protegidos o tempo todo.

Quais são os benefícios do uso do navegador Undetectable?

A seguir estão os benefícios principais inegáveis que Você obterá ao usar o navegador Undetectable: