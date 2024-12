Como usar o navegador Undetectable para comparação de preços no varejo?

Tem desejos de compra que queremos tanto realizar. Mas acabamos por reportando a compra por mais três anos. Ou pode ser que este objeto custe mais barato em algum lugar do mundo? É preciso verificar os preços! Mas e se o marketplace não nos permite acessar suas paginas por não sermos habitantes daquele país?

Os produtos deles são mais baratos

A internet abrir a possibilidades de fazer compra. Agora as pessoas podem comprar produtos que se vendem em qualquer ponto do planeta estando em um outro ponto. Mas, infelizmente, esta possibilidade de compra a nível internacional é na verdade comprometida.

Muitas plataformas de produtos e mercados online não querem ficar negociando com estrangeiros. Eles preferem trabalhar com um público-alvo local sem ter lidar com quebra-cabeças das organizações de entrega de produtos ao outro lado do Mundo. Portanto as lojas online configuram seus filtros dependendo da localização geográfica dos usuários. Em consequencia disso, os úsuários desaproveitam a possibilidade de comparar os preços nas platformas estrangeiras com os do mercado local.

Não somente os usuários sofrem destas estúpidas proibições, mas também os marqueteiros. Devido aos bloqueios nos sites comerciais, eles também não podem ter acesso a sites estrangeiros a fim de avaliar e obter preços adequados para as lojas on-line pelas quais são responsáveis.

A falta de uma visão em larga escala do mercado externo por parte dos retalhistas tem um impacto negativo sobre a política geral de preços. Como resultado, as mercadorias em plataformas nacionais são vendidas a preços elevados ao qual o consumidor local não está preparado para comprar o produto. No final de contas sofrem tanto os consumidores quanto os vendedores.

A espalhado dos visitantes por país também tem um impacto negativo no desenvolvimento das lojas mesmas que utilizam esse tipo de bloqueio. Alem de perderem potenciais consumidores, eles motivam os concorrentes a estabelecer as mesmas limitações.

Os market-places globais também aplicam estes filtros em relação à países. Um vendedor no Amazon ou no eBay, por exemplo, pode definir em suas configurações na platforma a visibilidade para os usuários dependendo da localização geográfica. Dessa forma, os produtos e seus preços regionais são exibidos para os usuários somente de acordo com uma dada lista de países ou cidades.

Sem esquecer as redes sociais que contam também uma enorme quantidade de produtos. Neste caso, não tem com quase toda certeza barreiras entre o publico alvo e a platforma comercial. Existem também feitas no nível das contas.

Acontece que todas as categorias de usuários precisam urgentemente de um meio de contornar a segmentação regional. Este instrumento existe e é chamado navegador anti-deteção.

O que é isso?

A World Wide Web proporcionou o anonimato da atividade do usuário há 10-15 anos em seu apogeu. E hoje a Internet está se assemelhando cada vez mais ao mundo real, adotando seus fenômenos e leis. Inclusive fenômenos físicos. Toda pessoa passando pela internet deixa de forma ou de outra suas pegadas digitais.

Hoje se torno facil seguir os passos de qualquer usuário ma Rede. As impressões digitais, as chamadas fingerprints, permitem identificar um usuário com mais de 90% de precisão. É claro que não dá ainda para identificar a cor dos olhos com estas impressões. Mas determinar a localização, o idioma e outras características do dispositivo e dos sites já visitados é realmente facil. São justamente estes indicadores constituintes dos fingerprints que os sistemas de recursos da internet usam a fim de identificar os usuários.

Isto é, você não pode analisar os preços nos diferentes países e adquirir o produto à preço mais vantagoso por causa justamente destes impressões digitais. Por isso, é necessário de um instrumento capaz de tornar estas impressões ao máximo naturais para o sistema antifraude. O Undetectable é justamente este instrumento. Mas veremos mais tarde no que diz respeito a suas capacidades. Por enquanto voltamos às evidências digitais.

Todos os bloqueos e interdições existentes e postos em obra até o momento nos diferentes tipos de recursos na internet baseiam-se de uma maneira ou outra nos fingerprints. Esta tecnologia é o método mais preciso para filtrar o publico nas platformas. Mas as impressões digitais são uma lâmina de dois gumes. Uma ferramenta que não só constrói barreiras, mas também as rompe.

Os anti-detectores dos navegadores são amplamente utilizados para sa campanhas de multi-contas nas redes sociais. Mas no mundo real de hoje eles são procurados por usuários comuns. Embora este software tenha sido considerado há muito tempo como uma solução altamente especializada.

Os navegadores anti-detectores têm muitos aptidões. Isto inclui a capacidade, desconhecida dos sistemas de segurança das redes sociais, mercados e lojas on-line, de contornar as restrições que eles impõem. Portant, o Undetectable permite realizar comparações dos preços de retalho, sem classificar os usuários por geolocalização como fazem as platformas de produtos.

O princípio de funcionamento dos anti-detetores:

A mecânica dos navegadores anônimos e convencionais é semelhante em muitos aspectos - ambos são implantados nos mesmos motores.

A funcionalidade dos navegadores anónimos inclui instrumentos para a substituição e edição das impressões digitais.

Os antidetectores mais avançados, incluindo o Undetectable, vêm com um catálogo de impressões digitais cujos parâmetros podem ser alterados a vontade.

Os navegadores anti-detecção são a única maneira eficaz de por em obra o muticontas mesmo nas plataformas e serviços mais seguros: mercados, redes sociais e de publicidade, etc.

Os navegadores antidetectores permitem um número praticamente ilimitado de impressões digitais e acesso multiusuário aos recursos na internet.

Usando o multicontas é possível determinar os valores e a dispersão dos preços estabelecidos pelo vendedor nos seus produtos para os usuários de diferentes países e regiões.

Muito dos retalhadores que operam no mercado internacional fazem uso da tecnologia dos fingerprints a fim de elevar sua receita. Isso se consegue vendendo o mesmo produto com um preço diferente para consumidores de países diferentes. O produto sera vendido a um preço mais caro para consumidores de regiões mais ricas e mais barato para consumidores de paises mais pobres. É Por esta razão que a comparação dos preços de varejo com a ajuda dos navegadores antidetectores é tão efetiva.

Para o alto desempenho qualitativo dos navegador antidetecção é necessário, além de impressões digitais de qualidade, proxies e arquivos coockies.

Nos fingerprints são indicados os seguintes parâmetros: a hora local, o idioma, o sistema operacional do equipamento, a versão do motor do navegador e a resolução da tela (ecrã). Assim como a cadeia de caracteres User-Agent enviada pelo navegador em resposta ao requisito do servidor. Para contornar o bloqueio por geolocalização, é preciso para o antidetector um IP de um definido país e um fornecedor de internet que oferece seus serviços na região. Portant a questão da escolha do proxie é muito importante. Os proxies residenciais - IPs brancos exclusivos fornecidos apenas a uma pessoa, são a melhor escolha para fazer as compras nas lojas do exterior.

Os coockies servem para tornar os fingerprints usados mais naturais. Na medida em que a presença de um histórico de visitas é vista pelos sistemas anti-detecção de redes sociais e market places como prova de que a conta do usuário é natural.

Como usar o antidetector?

Exemplo de um navegador antidetecção de qualidade é o Undetectable.

Muitos usuários que estão cientes da existência de navegadores anônimos os consideram como ferramentas complexas para serem configurados. Na verdade, o software está ao alcance até mesmo do usuário mais inexperiente. Para demonstrar isso, vamos seguir passo a passo o processo de configuração e uso do Undetectable:

Cadastre-se no site do serviço. Baixe a versão que precisa do aplicativo do navegador para a versão desktop - para macOs ou Windows. Instale o programe e execute-o. Faça a sua autenticação. Crie um perfil novo. Edite os parametros escolhendo a configuração técnica que precise, o idioma e outras configurações. Carreg já os proxies de qualidade pré-comprados. Em “Impressões digitais de rede” active o modo “Auto”. Após isso, todas as configurações de rede, incluindo a geolocalização, serão geradas automaticamente pelo Undetectable com base nos proxies utilizados. Se necessário, baixe os arquivos cookies. Após o lançamento do perfil criado já pode fazer as compras que gostar nas lojas estrangeiras a um preço muito mais barato. Pois o Undetectable oferece toda a funcionalidade de que necessita para compras ilimitadas com a opção de subscrição gratuita.

Quem dera isso possível?

Afirmar com toda certeza que o uso do antidetector não é proibido em nenhum pais no mundo. Portant o uso dos navegadores anónimos do ponto de vista jurídico é totalmente seguro. Vale considerar com cuidado a qualidade dos proxies que quando é baixa pode levar ao bloqueio da conta. Por isso, é melhor não usar os perfis pessoais no antidetector.

E ainda não vale buscar alternativa ao Undetectable. É o único navegador de antidetecção profissional no mercado que oferece numa subscrição gratuita um conjunto completo de instrumentos para contornar os bloqueios. Portanto, cadastre-se rapidamente, baixe o navegador e seu sonho postergado há très anos, realize-o agora. Graças ao Undetectable dá para comprar o produto que desejada em outro pais… E por um outro preço!