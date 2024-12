Como usar o Undetectable para e-commerce e dropshipping?

Agora até as pessoas vão aos mercados em vez do bazar para comprar chinelos. Portanto, graças ao comércio eletrônico, não há necessidade de um vendedor congelar no inverno ou sofrer o calor no verão. E por que, se os próprios usuários vierem ao mercado… Talvez venham. Afinal de contas, há varejistas suficientes na web para dar a volta. Portanto, o varejista precisa fazer o que for preciso para que os compradores prefiram sua proposta de venda. E isso exigirá um anti-detector confiável. Tais como Undetectable.

O comércio on-line apresenta-se em todas as formas e tamanhos

O comércio eletrônico deu um passo adiante. Agora para obter lucro, o revendedor não precisa nem investir na compra, armazenamento e entrega da mercadoria. Afinal, existe o envio direto, através do qual Você pode vender produtos pelo valor de varejo sem ter que comprá-los de atacadistas. O que distingue esta opção comercial do esquema tradicional de comércio eletrônico.

Vamos comparar estes modelos de vendas on-line com mais clareza:

No varejo convencional, o vendedor investe no desenvolvimento, lançamento e promoção de um site comercial ou loja on-line num mercado. Em seguida, compra a mercadoria e paga pelo seu armazenamento e entrega. E no caso da venda de produtos defeituosos, paga pela sua devolução.

No envio direto, o comerciante não gasta dinheiro na compra, armazenamento e entrega da mercadoria. Todas essas preocupações, assim como o processamento, aceitação de pagamento e entrega de compras, recaem sobre os ombros do fornecedor do produto. Isto restringe a tarefa do varejista on-line à promoção de seu mercado e à realização de pedidos.

Acontece que os comerciantes que fazem envios diretos ganham a mesma renda que os comerciantes clássicos. Mas sem arriscar seus próprios fundos e contornando várias etapas da clássica cadeia comercial.

No entanto, este modelo de fornecimento direto tem várias desvantagens significativas:

O comerciante não tem controle sobre o custo - o revendedor não pode alterar o preço da mercadoria vendida por conta própria. Isto só pode ser feito com a permissão do fornecedor do produto.

Formas limitadas de proteger a reputação do comércio eletrônico - a fidelidade de longa data dos clientes a uma marca comercial pode colapsar devido a atrasos nos prazos de entrega ou à deterioração da qualidade do produto.

Alta concorrência - há muitos comerciantes envolvidos no envio direto, devido à simplicidade do processo de vendas. Isto cria uma alta concorrência neste nicho.

Mas apesar de tais diferenças significativas, tanto os dropshippers quanto os vendedores clássicos da Internet são atormentados pela mesma dor de cabeça - promovendo seus negócios… O que não terá sucesso sem um navegador anti-detecção de para o comércio eletrônico.

Por que um fornecedor precisaria de um anti-detector?

Muitos comerciantes online ainda nem ouviram falar da existência de navegadores anônimos. E aqueles que ouviram falar, referem-se a este kit de ferramentas como mais um chip de marketing profissional. Mas na verdade, os antidetectores têm o potencial de levar as vendas on-line a um nível mais significativo.

Por que os vendedores devem usar um anti-detectores confiável

Para aumentar as vendas nos mercados - a maioria dos agregadores comerciais não se congratula com o uso de contas múltiplas. Para utilizar mais de um perfil para vender, os sistemas de segurança de mercados como Amazon e eBay bloqueiam permanente ou temporariamente a conta do vendedor. Como resultado, perde seu canal principal de vendas e sua fonte de renda regular. É claro, Você pode começar um novo perfil comercial ou tentar desbloquear o antigo. Mas levará tempo e um investimento financeiro significativo para se conseguir uma conta nova e operacional. E um apelo para que o antigo seja desbloqueado pode levar meses.

Anti-Detectores permitem que Você crie um número ilimitado de contas em agregadores comerciais e as utilize para aumentar o alcance e as vendas de seu público-alvo.

Gerenciamento da reputação da marca - para qualquer usuário, as revisões são uma medida chave da credibilidade da marca. Mas a lealdade de longa data de seu público-alvo pode ser minada por algumas críticas negativas deixadas por concorrentes inescrupulosos. Um navegador anônimo para comércio eletrônico permite que Você recupere a confiança do cliente na confiabilidade de uma marca, “prevalecendo” as revisões negativas com um grande número de revisões positivas. O comerciante precisará de um acesso seguro a várias contas, fornecido por anti-detecção.

Análise da concorrência - tornar-se um comerciante on-line de sucesso não é fácil. Primeiro, um empresário precisa conduzir uma análise de mercado para entender quais categorias de mercadorias são lucrativas para vender numa região específica. Em seguida, avaliar quais produtos dos fabricantes são mais procurados aqui. Para isso, o comerciante deve visitar mais de uma dúzia de sites competitivos, consultar o catálogo de produtos e fixar seus preços… Um trabalho cuidadoso que pode ser acelerado com a ajuda dos analisadores.

Os parsers fornecem acesso de múltiplos usuários a mercados específicos e lojas on-line. Os analisadores extraem os dados necessários para a análise desses recursos e os armazenam. O comerciante pode então analisar as informações coletadas e destacar as categorias de produtos populares. E também os produtos que estão em demanda entre o público de uma determinada região. Mas para implementar o multi-acesso no comércio eletrônico, Você precisará de uma anti-detecção confiável. Ele permite o acesso seguro de múltiplos usuários a sites definidos pelo parser.

Análise do mercado global - mercados locais e sites comerciais estão deliberadamente fechando o acesso à sua plataforma a usuários de outros países. Mas existem métodos eficazes para aumentar as vendas e a promoção que podem ser aprendidos com seus homólogos estrangeiros. Os anti-detectos podem ser usados para contornar esses bloqueios e permitir a análise desses locais.

Como os anti-detectores abordam os problemas prementes do comércio varejista on-line?

Acontece que os navegadores de anti-detecção são um instrumento poderoso para impulsionar as vendas e a gestão da reputação através de revisões para o comércio eletrônico. Mas como os anti-detectores conseguem tal eficácia? Para entender isto, vejamos como eles funcionam com mais detalhes.

Os anti-detectores funcionam na base dos navegadores populares. Por exemplo, Undetectable, utiliza o mecanismo de Chromium. Você pode usa-los, assim como os navegadores da Internet, para visitar websites… Qualquer websites. Para fazer isso, os navegadores de anti-detecção utilizam a falsificação de impressões digitais, que cada usuário deixa para trás quando navega na Internet.

As impressões digitais ou fingerprints digitais são um conjunto de atributos que permitem soluções especializadas para identificar a identidade digital de praticamente qualquer usuário. Isto permite que o website e os sistemas de serviços coletem informações analíticas sobre o público. E também para segmentar os visitantes de acordo com os indicadores definidos, bloqueando o acesso ao conteúdo e à funcionalidade do recurso para aqueles que não atendem aos parâmetros definidos.

As impressões digitais que os navegadores anônimos utilizam para o comércio eletrônico incluem os componentes seguintes:

Tipo de dispositivo.

Sistema operacional.

Seu tamanho.

Configurações locais: Idioma e horário.

Parâmetros de Usuário-Agente - linha enviada pelo aplicativo do cliente para o servidor. Inclui as características básicas da aplicação e do navegador do usuário.

Os anti-detectores podem falsificar e editar as impressões digitais. Isto permite que os sistemas antifraude dos mercados e outras plataformas reconheçam os usuários que satisfazem os critérios especificados por Você.

Undetectable profissional permite o uso de um número ilimitado de impressões digitais. Undetectable pode, portanto, ser usado para executar qualquer número de contas em mercados e redes sociais. Ao mesmo tempo, cada um deles será percebido pelos sistemas de proteção como natural.

Um guia rápido para o uso de navegadores anônimos

Para começar a usar o navegador de anti-detecção para comércio eletrônico e envio direto:

Vá para o site da Undetectable e registre-se. Baixe a versão de desktop desejada do aplicativo. Instale-o. Criamos um perfil novo. Nas configurações, definam o sistema operacional, a configuração do dispositivo do usuário, o Agente-usuário e outros parâmetros. Carregando o proxy. Para simplificar as configurações, ative o modo “Automático” nas demais configurações. O navegador anônimo então substituirá automaticamente os valores proxy-relevantes neles. Se necessário, baixe cookies.

Os cookies aumentam a naturalidade das impressões digitais para sistemas de antifraude. A partir de sua torre sineira, as impressões digitais com um histórico salvo de visitas a outros locais parecem mais válidas. As ferramentas não detectáveis também incluem um bot para coletar cookies automaticamente. Nas configurações do navegador anônimo para comércio eletrônico, Você pode definir a lista de recursos a serem visitados, a ordem na qual as páginas da web são visualizadas e outras opções.

É seguro usar anti-detectores?

A tecnologia de impressão digital é amplamente utilizada na Web. As pegadas digitais são utilizadas por plataformas de análise e publicidade para identificar as identidades digitais dos usuários. E os dados obtidos sobre eles são utilizados para direcionar a publicidade ou revendê-los a terceiros. Portanto, o uso de navegadores anônimos é moralmente justificado e não ilegal em nenhum país.

A única coisa a se ter cuidado é o uso analfabeto de anti-detectores e o uso de proxies de baixa qualidade. Neste caso, a segurança da contabilidade múltipla é reduzida e a probabilidade de perfis serem bloqueados aumenta.

Por que Undetectable?

Ao contrário de outros navegadores anônimos, o Undetectable oferece uma funcionalidade mais extensa para uma contabilização segura de múltiplas contas no comércio eletrônico:

Funcionalidade avançada para trabalho em equipe - perfis em nuvem e locais, separação dos usuários por funções e grupos.

A loja de configuração oficial com uma gama constantemente atualizada.

Um cookie-bot para gerar automaticamente um histórico de navegação.

Importação-exportação simples de dados - cookies, proxies e perfis locais.

Plano gratuito - que fornece cinco perfis de nuvens e 10 impressões digitais.

Como Você pode ver, mesmo os comerciantes on-line não podem prescindir de uma confiável anti-detecção. E o Undetectable já foi testado por dezenas de milhares de árbitros, comerciantes e vendedores bem sucedidos… Sucesso que só veio depois de conhecer o Undetectable. Então pegue a ave da felicidade do amanhã pelas asas e corra o mais rápido que puder para se registrar no site anti-detecção. Caso contrário, pode não haver felicidade suficiente para todos!