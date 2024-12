Condições do Programa de Parceria

1. Qual é a taxa de comissão para parceiros?

Nosso parceiro recebe 10% de todos os pagamentos feitos pelos usuários que você indicar, ao longo do tempo em que esses pagamentos forem feitos com dinheiro do usuário (não inclui bônus ou cashback, que são considerados dinheiro do serviço).

Se você tiver alguma proposta de parceria ou precisar de um código promocional exclusivo, entre em contato com nosso suporte, teremos prazer em ajudar com qualquer dúvida, incluindo o saque dos fundos de referência.

2. Quais materiais de publicidade vocês têm disponíveis?

Para parceiros, temos banners de diferentes tamanhos, além de um link de referência direta.

3. Quem pode participar do programa de parceria?

Qualquer pessoa com tráfego direcionado pode participar do programa de parceria, como blogueiros, proprietários de grupos em redes sociais e membros ativos de fóruns.

4. Quais são as opções de saque das comissões de parceria?

As comissões de parceria só podem ser sacadas para as carteiras WMZ, Capitalist e Crypto.

5. Qual é o valor mínimo para pagamento?

O valor mínimo para pagamento é de 50 dólares americanos.

6. Com que frequência os pagamentos são feitos?

Os pagamentos são processados em até dois dias úteis após a solicitação de pagamento. Em alguns casos, esse prazo pode ser estendido para até cinco dias úteis.

7. Vocês armazenam os cookies do cliente?

Sim. O tempo de vida dos cookies começa quando o cliente clica no link de referência do parceiro e dura 365 dias. Se o cliente se registrar durante esse período com esses cookies, eles serão associados ao parceiro e o parceiro receberá comissões de cada pedido feito por esse cliente.

8. O que é proibido no programa de parceria de vocês?

As seguintes ações são proibidas:

Todos os métodos fraudulentos e ilegais de geração de tráfego;

Usar seu link de referência para comprar licenças e recarregar o saldo;

Usar o conteúdo do site undetectable.io (textos, imagens, fotos) em recursos disponíveis para indexação por qualquer mecanismo de busca;

Otimização de SEO e publicidade contextual para atrair tráfego de marca;

Criar clones do site undetectable.io e/ou usar uma interface semelhante;

Criar grupos em redes sociais em nome da undetectable.io e usar o logotipo e as cores da empresa (qualquer coisa que possa confundir o usuário e indicar que é um grupo oficial);

Todas as palavras-chave contendo a expressão “indetectável” e suas variações (erros ortográficos, alteração de layout, erros de digitação).

A conta do infrator será bloqueada e todas as comissões de parceria serão canceladas. A desativação da conta ocorre após a primeira violação ser detectada.

9. Em quais casos a comissão de parceria pode ser cancelada ou reduzida?

Em caso de violação das regras do programa de parceria (item 8 destes Termos) ou reembolso do valor do pedido com o uso de bônus ou cashback pelo usuário, que são considerados dinheiro do serviço.

10. É possível alterar esses termos?

Sim, a administração do serviço reserva-se o direito de alterar esses termos.