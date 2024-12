Como usar o Undetectable para múltiplas apostas? - Undetectable.io

Adivinhou, por isso não perdeu. E mesmo que não tivesse adivinhado, ainda assim teria ganhado… Graças ao multi-accounting, que os bookmakers combatem tão fervorosamente e vencem. Mas apenas aqueles que usam ferramentas incorretas para acessar serviços de apostas múltiplas. E os usuários do Undetectable Browser se tornam vencedores nessa luta desigual.

As apostas esportivas, em essência, também são uma forma incomum de disciplina esportiva. Afinal, ao lado da vitória do time favorito, a pessoa que faz apostas expressas experimenta as mesmas emoções que seus fãs. E é possível aumentar a felicidade do jogador em dobro, ou até triplo… Mas as casas de apostas resistem a isso de todas as maneiras possíveis. Caso contrário, a receita do serviço de apostas diminuirá e todos os jogadores ficarão ricos e deixarão de fazer apostas.

Embora os clientes das casas de apostas tenham uma opinião diferente sobre isso. Afinal, com uma previsão precisa, é possível ganhar mais, não apenas com apostas múltiplas.

Por que os jogadores precisam de anti-detectores?

Um jogador é igual a uma conta - essa é a regra seguida pelos serviços de apostas em todos os países. E para controlar o cumprimento dessa lei imutável, os bookmakers usam sistemas antifraude que são capazes de reconhecer usuários multifacetados que tentam enriquecer com o multi-accounting.

Informações de referência?

Multi-accounting - o uso simultâneo de várias contas em uma plataforma para aumentar o efeito. No caso das plataformas de apostas, isso se refere ao aumento da receita que os jogadores obtêm com apostas simultâneas.

Portanto, para obter um lucro maior, jogadores profissionais criam várias contas no sistema da plataforma de apostas. Com a ajuda delas, a receita das previsões esportivas bem-sucedidas aumenta várias vezes. Mas os bookmakers não concordam com essa abordagem para aumentar a lucratividade das previsões. Portanto, as empresas lutam ferozmente contra o multi-accounting em apostas usando sistemas especializados capazes de reconhecer os usuários apenas por uma impressão digital digital.

Mas o que impede um jogador de criar contas em diferentes serviços de apostas e ganhar dinheiro com apostas em garfos? No início, ninguém vai atrapalhar ou punir o usuário. Mas depois de três ou quatro previsões a seu favor, feitas em diferentes bookmakers, as impressões digitais do usuário sortudo entram na lista negra geral. E então, todas as contas do usuário que usou garfos de bookmakers nos serviços de apostas “lesados” são bloqueadas. E o jogador não poderá mais criar novas contas.

Como os navegadores anti-detectores aumentam os lucros das previsões esportivas?

Garfos de bookmakers, quando usados habilmente, podem trazer altos lucros. Mas eles reduzem os lucros dos próprios serviços de apostas. Portanto, eles lutam ativamente contra o uso de multi-accounting em suas plataformas. E na maioria das vezes, as empresas de apostas saem vitoriosas dessa luta. Mas por quê?

Para combater efetivamente os garfos em apostas, bem como o acesso multi-accounting, os serviços de apostas não economizam recursos no desenvolvimento de soluções de segurança. Portanto, seus sistemas antifraude são capazes de identificar jogadores que violam as “regras” por meio de impressões digitais digitais. Eles também são chamados de impressões digitais.

Cada usuário que navega na Internet deixa impressões digitais na rede. A impressão digital é entendida como a combinação de características do dispositivo do usuário e do navegador usado para acessar a Internet. Essas características incluem:

Sistema operacional do dispositivo, seu tipo e arquitetura.

Idioma do usuário.

Hora local.

IP do usuário.

Cabeçalhos do User-Agent.

Durante a visita do usuário ao site, o navegador envia ao servidor uma string User-Agent em resposta à solicitação. Essa string contém informações sobre a versão do mecanismo do navegador, hora local, idioma e outras informações que permitem identificar o usuário. Os sistemas de proteção das plataformas de apostas usam o User-Agent para identificar o usuário. E também para combater o uso de várias contas para apostas.

Os anti-detectores são capazes de contornar os sistemas de segurança das casas de apostas. Isso permite que os jogadores façam apostas de várias contas e, assim, aumentem a rentabilidade das previsões.

Para contornar bloqueios, os navegadores anônimos usam impressões digitais coletadas de dispositivos de usuários reais. Em conjunto com proxies, as impressões digitais são uma arma eficaz contra os sistemas antifraude das casas de apostas.

Para entender melhor o funcionamento dos anti-detectores, vamos analisar passo a passo o processo de uso deles para contas de apostas:

Após a instalação do anti-detect, o jogador seleciona a opção de impressão digital desejada. Com base nela, são geradas impressões digitais que não o distinguem entre a massa de outros usuários dos serviços de apostas. Edita os parâmetros da configuração obtida ou seleciona a desejada no catálogo.

Os melhores navegadores anti-detectores, como o Undetectable, permitem alterar os valores de vários parâmetros de impressão digital. Incluindo aqueles especificados nos cabeçalhos User-Agent.

Conecta pacotes de proxies adquiridos antecipadamente e inicia a conta criada. Abre a conta de apostas no primeiro serviço de apostas e faz uma aposta. Em seguida, o jogador cria outra impressão digital no anti-detect e inicia um novo perfil com base nela. Registra-se no segundo serviço de apostas e faz outra aposta. O jogador também pode criar um número ilimitado de impressões digitais e fazer várias apostas no mesmo prognóstico sem restrições no bookmaker. Como resultado, os sistemas de segurança das plataformas de apostas, graças ao uso do navegador anônimo, não bloqueiam as contas múltiplas do jogador. Como resultado, a receita obtida com previsões corretas ou garfos aumenta várias vezes.

Deve-se entender que o navegador anti-detect funciona efetivamente apenas em conjunto com proxies de qualidade. Nessa combinação, os proxies fornecem a identificação correta do usuário pelo IP e, consequentemente, pela localização geográfica e provedor de Internet. E o anti-detect é responsável por dissipar as dúvidas em relação a outros parâmetros que compõem as impressões digitais e são levados em consideração pelos sistemas antifraude ao estabelecer a identidade digital do usuário.

Portanto, o navegador anti-detect para apostas é uma ferramenta eficaz para contornar bloqueios de perfis de usuário. E também é a garantia da longevidade das contas do jogador. Mas qual anti-detect é o melhor? E por que muitos profissionais que ganham dinheiro com previsões esportivas preferem o Undetectable Browser?

Por que o Undetectable?

Existem muitos navegadores anônimos na Internet. Mas o Undetectable Browser se destaca deles de maneira vantajosa. E não apenas por sua ampla funcionalidade. Portanto, vamos analisar as características dessa ferramenta com mais detalhes.

Vantagens do melhor navegador anti-detect para multi-accounting em apostas:

Grande quantidade de avaliações positivas de jogadores - o Undetectable é popular entre especialistas de diferentes áreas cujas atividades na Internet estão relacionadas ao multi-accounting. Incluindo aqueles que ganham dinheiro com previsões esportivas.

Suporta o modo de trabalho em equipe - o que permite usar o navegador anônimo para trabalho em equipe na área de apostas.

Plano de assinatura gratuito - essa opção de assinatura do anti-detect permite que os jogadores não apenas testem as capacidades do anti-detect, mas também trabalhem nele sem restrições.

Dentro do plano de assinatura gratuito do Undetectable Browser, o usuário recebe 10 impressões digitais atualizadas mensalmente. E também cinco perfis em nuvem, cujo número pode ser aumentado para 40. Além disso, as contas compradas são somadas às cinco fornecidas gratuitamente.

Apenas impressões digitais de qualidade - a loja oficial do navegador anônimo para multi-accounting oferece impressões digitais coletadas de dispositivos de usuários reais. Isso permite que o Undetectable faça apostas em garfos com segurança, mesmo com um grande número de contas em um único bookmaker.

Adequado para atividades em grande escala - dentro do plano de assinatura Custom, os jogadores podem conectar seu próprio servidor ao anonimizador. Em seguida, eles podem criar qualquer número de perfis em nuvem nele e obter lucros enormes com previsões em equipe.

Planos de assinatura pagos com configurações flexíveis - permitem conectar de 25 a 100 perfis em nuvem à assinatura existente, um número ilimitado de perfis locais. E também aumentar o número de instâncias do aplicativo Undetectable Browser para cinco.

Transferência de dados fácil - o navegador anti-detect permite a troca rápida de arquivos de cookies e pacotes de proxies entre contas e perfis locais.

Bot embutido para coleta de cookies - projetado para aquecer rapidamente o perfil por meio de visitas automáticas a sites especificados. Como resultado, é criado um histórico de navegação na Internet que aumenta a validade da impressão digital para os sistemas anti-detect das plataformas de apostas.

A capacidade de prever o resultado de competições esportivas é um dom intelectual concedido a poucos. Para os outros jogadores obterem altos lucros com apostas múltiplas, eles precisam aprender com seus próprios erros analíticos por um longo tempo. Portanto, a previsão esportiva deve trazer um lucro sólido, que não deve ser afetado por nenhum sistema antifraude, por mais avançado que seja. E para se proteger dessa influência negativa, instale o Undetectable Browser e aproveite os altos lucros obtidos!