使用条款

Undetectable 服务协议/条款与条件

本软件订阅服务（SaaS）协议（以下简称“协议”）规定了您（以下简称“客户”）与Undetectable之间关于您使用所定义的服务的义务和条件。请仔细阅读本协议。您使用本服务明确表示您接受本协议的条款和条件。通过点击下方的“我同意”图标，和/或使用本服务，即表示您同意受本协议的条款和条件的约束。如果您不同意本协议的任何条款，请不要使用本服务，并立即点击下方的“我不同意”图标退出。

退款政策

一旦您的订阅开始，我们不会为您所支付的任何费用进行退款。然而，我们会根据具体情况考虑更改计划；您可以联系我们的支持团队。

前言

供应商是某种名为Undetectable的专有计算机软件的所有者，该软件用于在网站上创建多个用户帐户。 供应商通过undetectable.io或任何随时通知订户的网站提供和销售订阅以便订户访问和使用该软件（以下简称“服务”）。 客户希望根据本协议的条款和条件使用服务，包括客户创建各种网站上的个人资料以及使用代理服务。 供应商愿意根据本协议的条款和条件为客户的内部业务使用提供对服务的访问。 供应商和客户承认并同意，本协议自客户点击下方的“我同意”图标（以下简称“生效日期”）之日起立即生效。因此，为了考虑本协议中包含的相互承诺以及其他有价值的对价，双方同意如下：

1. 软件订阅。

a. 供应商授予客户，并由客户接受供应商提供的，有限的、非独占的、不可转让的权利，仅用于客户的内部业务使用，以及允许授权用户仅用于客户的内部业务使用访问和使用服务。服务不得由客户或授权用户代表未经本协议授权的第三方使用。客户应尽最大努力确保授权用户按照本协议的条款和条件使用服务。客户承认，根据本协议的条款，其使用服务的权利仅限于基于Web的使用，软件不会安装在客户拥有或控制的任何服务器或其他计算机设备上，也不会提供给客户。

b. 客户或根据本协议使用服务的任何授权用户应遵守适用于undetectable.io或任何其他用于访问服务的网站的任何最终用户协议、使用条款和/或隐私政策。

c. 供应商和客户之间达成的任何谈判应保密，客户不得与其他客户分享私人谈判。供应商保留在未经通知的情况下出于任何原因取消谈判的权利，包括确定客户违反了本节的情况。

2. 知识产权。

a. 客户承认，服务和软件以及其代码、序列、衍生作品、组织、结构、接口、任何文档、数据、商标、商号或其他相关材料（统称为“供应商知识产权”）的所有权、标题和权益均属于供应商，且始终如此。供应商知识产权包含供应商拥有的商业秘密和专有信息，并受到美国版权法（以及其他与知识产权相关的法律）的保护。除非本协议明确规定，否则本协议不授予客户任何与服务或软件相关的专利、版权、数据库权利、商业秘密、商标（无论是否注册）或其他任何权利或许可。

b. 客户不得尝试，也不得直接或间接允许任何授权用户或其他第三方尝试复制、修改、复制、创建衍生作品、框架、镜像、重新发布、反编译、反汇编、反向工程、下载、传输或以任何形式或媒体或任何方式分发服务和/或软件的全部或任何部分。

3. 订阅费用/最低月费/定价。

a. 客户应向供应商支付服务的累计费用，该费用为客户输入的持续时间或最低月使用费（以下简称“订阅费用”），金额为最低费用的金额，并根据本协议的注册页面上的约定支付。客户同意接受本协议时，同意undetectable.io中规定的定价条件。（请参阅https://undetectable.io/pricing/）

b. 第一个订阅期（即在10天试用期之后的立即日期至当月最后一天）的订阅费用将在本协议生效日的次月第一天支付。本协议的任何后续订阅期的订阅费用将根据下文第d款的规定，在每个后续订阅期的第一天支付给供应商。

c. 订阅费用不包括任何适用的税费。客户应对任何适用的税费负责。

d. 客户应向供应商提供有效的信用卡或其他可接受的付款方式，并采取一切必要措施授权自动支付订阅费用和服务费用。通过同意本协议，客户特此授权供应商在本协议有效期内的所有订阅期间自动向该付款方式收取相关订阅费用。如果由于任何原因，自动支付被拒绝，则客户应在供应商通知后的五（5）天内支付适用的订阅费用和所有已产生的订阅使用费用。

e. 供应商和客户之间的任何其他付款条款应以书面形式达成一致，并在发票、计费协议或其他书面文件中明确规定。

4. 可访问性/性能

供应商将尽商业上合理的努力，使服务在整个期限内以24×7（每天24小时，每周7天）的方式可用，但以下情况除外：（i）供应商事先要求和安排的计划系统备份或其他持续维护；（ii）由于供应商无法合理控制的任何意外原因，包括但不限于互联网服务提供商或通信网络故障、拒绝服务攻击或类似攻击，或本协议中列明的任何不可抗力事件。供应商将监控系统和网络基础设施（包括自身和第三方供应商的基础设施）的性能指标，以评估其托管服务的整体性能，并将采取合理措施根据需要维护软件的满意性能。供应商还保留在未经通知的情况下监控和合理限制客户使用服务的能力的权利，如果客户使用过多的计算资源影响了其他订户的服务性能。

5. 维护和支持

供应商将维护软件和/或服务，并免费提供所有软件和/或服务的补丁和修复程序。但是，该维护不包括软件的任何主要新版本、额外功能或定制编程，供应商可以自行决定是否提供，并可能按照双方之间的其他约定收取额外费用。

6. 期限。

本协议的期限从生效日期开始，持续到根据本协议的规定终止。客户应选择期限是由年度还是月度组成（每个为“订阅期”）。除非任何一方在当前订阅期结束前至少提前十五（15）天书面通知对方不续订本协议，或根据本协议的条款终止本协议，否则本协议将自动续订为后续订阅期。本协议终止后，授予客户的所有权利和订阅将立即终止，客户应停止使用服务，并禁止授权用户使用服务。

7. 违约

如果客户未能按时支付任何款项，并在收到供应商书面通知后五（5）天内未能纠正该违约，则客户将违约本协议。除了前一句中描述的货币违约外，如果一方实质性违反本协议并在收到非违约方书面通知后十五（15）天内未能纠正该违约，则任何一方将违约本协议。如果一方违约，非违约方可以终止本协议或寻求法律或衡平法可用的任何其他救济措施，但本协议另有规定的除外。如果客户违反或试图违反本协议的任何规定，供应商除了可能可用的其他救济措施外，还有权寻求禁令救济，禁止该违约或试图违约，客户在此承认法律救济的不充分性。

8. 保密

a. 除了本协议第2节中规定的供应商知识产权的要求之外，客户应尽合理努力（但不得低于保护其自身类似性质的专有信息所使用的努力）保护与软件、服务、供应商的财务、专业和/或其他业务事务以及本协议（以下简称“保密信息”）有关或以任何方式相关的所有专有、机密和/或非公开信息。

b. 未经供应商事先书面同意，客户不得披露或公开保密信息。

c. 客户应尽合理努力（但不得低于保护其自身类似性质的专有信息所使用的努力）不披露和不使用保密信息，不得为自己或任何其他人、第三方、公司或企业的利益以与本协议目的不一致的方式使用保密信息。

d. 本协议中包含的保密和不披露条款的有效期为本协议终止之日起五（5）年。e. 披露限制不适用于以下信息：（i）在披露时已经向公众公开，或者后来通过非客户的过错而向公众公开；（ii）在根据本协议的规定披露之前，客户已经知道的信息；（iii）在任何时候合法地从第三方处获得的信息，以允许其向他人使用或披露；或（iv）根据法律或法院命令要求披露的信息。

9. 有限保证

供应商保证其具有授予客户在本协议项下获得的服务的订阅的权力和权限。除本保证规定外，服务按“原样”提供，供应商不提供任何其他明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或特定用途的默示保证。补救措施和责任限制。客户声明，对于：

(a) 选择服务以实现客户预期的结果；

(b) 使用服务；

(c) 从服务中获得的结果；以及

(d) 客户与授权用户之间的任何合同条款。供应商不保证客户使用服务将是连续的或无错误的。客户不得基于疏忽、重大疏忽、严格责任、欺诈或虚假陈述的理论对供应商提出任何索赔，并且客户应保护供应商免受因客户使用服务、授权用户使用服务和/或基于或与服务有关的客户与授权用户之间的任何协议而直接或间接导致的任何和所有损失、费用、支出或损害赔偿，包括合理的律师费。

在适用法律允许的最大范围内，无论基于合同、保证、侵权、疏忽、严格责任或其他原因，即使供应商已被告知可能发生此类损害，供应商对于因使用或无法使用服务而产生的任何特殊、附带、间接、后果性、惩罚性、示范性或任何损害赔偿不承担任何责任。无论如何，在任何情况下，供应商对客户的损失、费用、支出或损害赔偿的金额不得超过客户在过去十二（12）个月内实际支付给供应商的订阅费用。

10. 其他条款

a. 通知和要求。本协议要求一方向另一方发出的通知、要求或其他通信，如果以挂号或认证邮件发送，邮资预付，要求回执，或者亲自交付，则视为已充分发出或交付。除非供应商另有书面通知，客户的通知地址应为客户在结算信息中提供的地址。

b. 适用法律；论坛选择。本协议应受独家适用于德克萨斯州的法律管辖，不考虑其法律冲突原则。根据或与本协议有关的任何行动应仅在德克萨斯州格雷森县地方法院提起。双方不可撤销地同意并同意该论坛是方便的，并具有审理和决定任何此类诉讼的管辖权。

c. 遵守法律。客户应根据所有适用的地方、州和联邦法律使用服务。

d. 标题。本协议中的段落标题仅为方便起见，不构成协议的一部分，不影响其解释。

e. 可分割性。如果本协议的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，其余部分仍应完全有效。

f. 不放弃。任何一方延迟或未能行使本协议项下的任何权利，或在发生任何违约事件时对另一方采取行动，均构成对该权利或任何其他权利或该违约或任何将来违约的放弃。在任何情况下，供应商对客户的任何损失、费用、支出或损害赔偿的金额不得超过客户在过去十二（12）个月内实际支付给供应商的订阅费用。

g. 转让。客户不得转让或转让本协议。

h. 无合伙关系或代理关系。本协议中的任何内容均不旨在或不得创建双方之间的合伙关系，或授权任何一方代表另一方行事，也不得以任何方式代表或以其他方式约束对方。

i. 不可抗力。供应商对于本协议的任何部分的任何延迟或未能履行，如果该延迟是由供应商合理控制范围之外的事件或情况引起的，包括但不限于火灾、洪水、风暴、天灾、战争、恶意破坏、公用事业服务或运输或电信网络的故障，供应商将不承担任何责任。

j. 完整协议。本协议构成双方就服务达成的完整协议，并取代任何以前或同时达成的书面或口头理解或协议。除非经双方的正式授权代表签署的书面文件明确提到本协议并将其作为修订本协议的意图，否则本协议的任何修订或修改均不具有约束力。公司可以随时在法律允许的范围内对本协议进行更改，而无需向客户发出通知。

通过点击“我同意”和/或使用软件，您确认已阅读本协议，理解其内容，并同意受其条款和条件的约束。您进一步同意，本协议优先于并取代任何与公司之间存在冲突或不一致的条款，包括但不限于任何向公司提供的采购订单、其他文件、公司向您提供的其他文件或双方先前签订的协议。如果您不同意本协议的条款，请不要安装或使用软件应用程序和/或数据，并立即点击下方的“我不同意”图标退出。