BrowserLeaks.com：使用 Undetectable 的匿名性检测

在一个每个浏览器标签页都可能成为“监控之门”的世界里，隐私已成为奢侈品。数字隐私并不是偏执，而是在数据成为货币的世界中的必要性。跟踪器、广告网络和社交媒体会收集有关您的习惯、购买行为和位置信息。这让广告商和相关机构能够向您展示操纵性的广告（例如，提高您经常搜索的商品价格），甚至通过定向内容影响您的观点。

即使使用 VPN 和反跟踪扩展，您的浏览器仍可能泄露数百项参数——从屏幕分辨率到已安装字体列表。而看似微小的泄漏，如通过浏览器传输真实位置，也会让匿名变成幻觉。要检查您防止被跟踪的程度，BrowserLeaks.com 是一个非常好的匿名检测工具——它展示了您无意间泄露的数据，并提供修复这些漏洞的实用建议。