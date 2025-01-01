参加网络测验，获得高达25%的折扣！

BrowserLeaks.com：使用 Undetectable 的匿名性检测

我们在 BrowserLeaks 上检查浏览器是否存在 IP 与 WebRTC 泄漏、DNS 解析与指纹（fingerprint）。抗检测浏览器 Undetectable.io 如何帮助通过这些测试。

在一个每个浏览器标签页都可能成为“监控之门”的世界里，隐私已成为奢侈品。数字隐私并不是偏执，而是在数据成为货币的世界中的必要性。跟踪器、广告网络和社交媒体会收集有关您的习惯、购买行为和位置信息。这让广告商和相关机构能够向您展示操纵性的广告（例如，提高您经常搜索的商品价格），甚至通过定向内容影响您的观点。

即使使用 VPN 和反跟踪扩展，您的浏览器仍可能泄露数百项参数——从屏幕分辨率到已安装字体列表。而看似微小的泄漏，如通过浏览器传输真实位置，也会让匿名变成幻觉。要检查您防止被跟踪的程度，BrowserLeaks.com 是一个非常好的匿名检测工具——它展示了您无意间泄露的数据，并提供修复这些漏洞的实用建议。

什么是 BrowserLeaks.com？

BrowserLeaks.com 是一个免费的在线服务，它可以帮助您检查在访问网站时，互联网能“看到”您和您的设备的哪些信息。其主要目的在于检测可能泄露您身份、位置或数字足迹的数据，即使您使用了 VPN、代理或无痕模式。 通过 BrowserLeaks，用户可以判断匿名工具（如抗检测浏览器、VPN）在隐藏真实 IP 地址、位置和其他数据方面的有效性。该服务既适合专业人士（如联盟营销人员、SMM 经理）使用抗检测工具的场景，也适合注重隐私的普通用户。

BrowserLeaks.com 技术说明

BrowserLeaks.com 是一套用于测试和保护数字隐私的综合工具。该服务分析浏览器向网站传输的数据，检测潜在的泄漏并提供修复建议。

IP 地址检测

这是用于检测 IP 隐私的主要工具，展示 VPN 或抗检测浏览器的掩蔽效果。它能识别公共 IPv4/IPv6 地址、地理位置（国家、城市、时区）、ISP 及其他元数据。同时显示 HTTP 标头、语言设置、操作系统和浏览器版本。通过 BrowserLeaks.com 检查 IP 地址是实现匿名的第一步。如果 VPN 或代理泄露真实 IP，其余保护措施都将失效。该服务可帮助发现并修复这些漏洞。

tech image
泄漏检测

BrowserLeaks.com 检查 WebRTC 和 DNS 泄漏，以确定您的浏览器是否暴露了应被 VPN 或代理隐藏的数据。 WebRTC（网页实时通信）用于视频通话、语音聊天和 P2P 连接（如 Zoom、Discord）。它可能在启用 VPN 时仍泄露真实 IP。服务会通过 STUN 服务器建立连接，并返回本地及公共 IP 信息。如果公共 IP 与真实 IP 一致，则判定为泄漏。 DNS（域名系统）将域名（如 google.com）解析为 IP 地址。使用 VPN 时，所有 DNS 请求应通过安全服务器而非 ISP。BrowserLeaks 发送测试请求并分析结果，如果出现 ISP 的 DNS 服务器，即表示存在泄漏。

tech image
数字指纹分析

BrowserLeaks.com 检测两种主要的指纹技术：Canvas 指纹与 Font 指纹。它们能在隐藏 IP 的情况下识别用户。BrowserLeaks 帮助发现这些风险并提出优化建议。

tech image
连接安全检测

BrowserLeaks.com 检查 SSL/TLS 协议与加密算法（Cipher Suites），并分析由此生成的 JA3 指纹。如果浏览器使用罕见算法，则会生成唯一的可追踪指纹。

tech image
HTTP/2 指纹检测

HTTP/2 是现代 HTTP 协议，但不同浏览器实现不同。BrowserLeaks 检查标头顺序（如 :authority, :path）与扩展差异。例如 Chrome 与 Firefox 的标头顺序不同，可据此识别浏览器。BrowserLeaks.com 可帮助您发现这些风险并优化加密配置。

tech image
使用 BrowserLeaks.com 后，用户将获得一份详细报告，显示可能威胁匿名性和安全性的浏览器及网络连接参数。 BrowserLeaks 为您提供清晰的数字脆弱性分析，将抽象的威胁转化为具体指标。完成检测后，您将了解哪些数据被“泄露”到网络中，获得修复风险的指导，并可优化抗检测浏览器与工具（VPN、代理）的设置，以实现最大程度的匿名。 这不仅是一份一次性的检查清单，而是一款用于定期安全审计的工具。

入门很简单 - 只需4步

Step

1. 下载浏览器

获取Windows或macOS版本的Undetectable。安装不到1分钟

Step

2. 注册账户

注册账户以访问所有功能。免费且不到1分钟

Step

3. 创建配置文件

创建配置文件以访问所有功能。免费且不到1分钟

Step

4. 开始工作

开始工作以访问所有功能。免费且不到1分钟

BrowserLeaks.com 匿名检测服务的使用场景

BrowserLeaks.com 是一款为重视数字隐私或处理敏感数据的用户设计的强大工具：

为什么要将 BrowserLeaks.com 与抗检测浏览器 Undetectable.io 结合使用？

使用像 Undetectable 这样的抗检测浏览器，是保护匿名性的关键一步，但它并不能“永久”保证安全。追踪技术在不断进化：网站采用新的指纹识别（fingerprinting）方法、分析行为模式，机器学习算法则越来越擅长识别微小的异常。

即使是一个细微的设置错误，也可能破坏你精心打造的“数字面具”。因此，重要的不仅是使用抗检测浏览器，还要定期通过 BrowserLeaks.com 检查其配置。

  • 走在前沿 —— 在线适应新威胁

    追踪技术每天都在变化：出现了 WebGPU 指纹识别、音频上下文分析、Client Hints 等新方法。BrowserLeaks 紧跟这些趋势，测试你的浏览器是否符合最新的数字隐私标准。 结合可灵活配置参数的 Undetectable，你将始终领先于检测算法一步。

  • 操作中的信心

    将 Undetectable.io 抗检测浏览器与 BrowserLeaks 匿名性检测服务结合使用，并不是“躲藏”，而是掌控匿名性。 定期检测让抽象的“安全”变得可量化：各项参数旁的绿色标记、没有红色警示、IP 纯净确认。这就像数字排毒——在每个新项目中从零开始，保持干净的“数字身份”。

  • 令人印象深刻（且令人安心）的保护级别

    Undetectable 通过伪装 IP、语言和硬件参数来隐藏数字足迹。BrowserLeaks 则进一步检查隐藏泄漏，如 WebRTC 地址或 DNS 请求，防止真实位置暴露。 两者协同工作，如同“数字分身”：抗检测浏览器构建坚固的防护墙，而 BrowserLeaks.com 验证其牢不可破。

如何快速开始使用Undetectable

只需五个步骤，您就能实现安全且隐蔽的网络操作。注册账号，安装浏览器并连接代理——几分钟内，您就可以创建独立的配置文件，无指纹重叠，自由安心地进行多账号管理。

  1. 1

    在官网注册并确认邮箱

  2. 2

    在个人中心选择套餐。默认套餐为免费

  3. 3

    下载并安装Windows / macOS应用程序

  4. 4

    在Undetectable浏览器中创建您的第一个配置文件

  5. 5

    添加代理并无风险地开始管理账号，避免被封禁

BrowserLeaks.com 常见问题 (FAQ)

BrowserLeaks.com 是一个免费的在线服务，用于检查在浏览互联网时，哪些关于您和您的设备的信息可能被泄露。它会分析浏览器和网络参数，识别威胁匿名性和安全性的漏洞。 BrowserLeaks.com 就像一面“镜子”，展示网站如何看到您。无需安装或注册，却提供强大的隐私防护工具。非常适合需要保护隐私或绕过封锁的用户。
BrowserLeaks.com 可以检测信息泄漏，包括真实 IP、地理位置或浏览器指纹，即使使用 VPN 或防跟踪工具也能发现。 主要功能包括： – IP 和 DNS 泄漏检测 – 数字指纹分析（GPU、字体等） – 连接安全性测试 它可以提醒您 VPN 是否泄露了 IP（例如 WebRTC 泄漏），或浏览器配置是否太独特。BrowserLeaks 在问题变成风险之前帮助您发现并解决它们，就像一位私人“隐私检测器”。
完全免费。所有功能均无需注册或订阅。您可以检测 IP、DNS、浏览器指纹、连接安全性以及跟踪器。 服务直接在浏览器中运行。开发者接受自愿捐赠以支持项目。
每次修改配置（更换 IP 或更新浏览器）后都应进行检查。如果您管理多个账户，至少每周检查一次。普通用户每月检查一次即可。若出现封禁或异常活动，请立即运行测试。
Canvas 是 HTML5 的绘图元素，BrowserLeaks 通过它生成图像并转换为哈希值，该哈希取决于 GPU、驱动和系统等。若结果唯一，则意味着存在匿名性风险。 Font Fingerprinting 检查设备安装的字体，通过字体组合生成独特的设备指纹。 这两种方法可在无需 cookies 的情况下识别超过 90% 的用户。
最大优势是让您掌控数据。您可以直观看到自己在网络上留下的痕迹，并学会如何减少它们。 BrowserLeaks 检测 IP、指纹、跟踪器等泄漏并提供修复建议。定期测试有助于发现新的跟踪技术并及时调整设置。
使用 Undetectable 反检测浏览器为每个账户创建唯一配置文件（不同 IP、语言、时区、设备参数）。 之后通过 BrowserLeaks.com 检查是否存在数据泄漏，如真实位置或相同指纹。若发现问题，请在 Undetectable 中调整设置。 这套组合可安全管理多个账户，减少封禁风险并保持匿名。
除主要功能外，还包括： – *Client Hints Test*：检测 HTTP header 及 JavaScript 暴露的设备信息； – *WebGPU Browser Report*：分析新图形接口 WebGPU 的隐私风险； – *ClientRects Fingerprinting*：测量 HTML 元素的渲染差异； – *Firefox Resources Reader*：检测旧版 Firefox 缓存泄漏。 完整列表请访问 [https://browserleaks.com/](https://browserleaks.com/)

结论

使用受保护的抗检测浏览器 Undetectable 为每个账户创建独立配置：设置不同的 IP 地址、语言和时区，并模拟不同设备（智能手机、PC）。这样可以让网站将每个配置视为独立用户。例如，在管理多个社交账号时，可以为每个账号创建来自不同国家的 IP，以避免被怀疑存在多账号行为。

配置完成后，通过 BrowserLeaks.com 的匿名性检测服务检查这些配置。它会显示您是否无意中泄露了真实位置或其他数据。如果发现泄露（例如 IP 通过 DNS 被识别），请在 Undetectable.io 中调整设置：更换代理（可以考虑使用居民代理/residential proxies）或添加随机化的浏览器参数。把这当作对数字隐私的定期保养。

追踪技术不断变化，因此要定期通过 BrowserLeaks 检查配置。在网站开始封禁账号时，更新 Undetectable 的设置并禁用不必要的功能。这样即便检测算法越来越智能，您仍能掌控自己的数字安全。

image

视频评测：Undetectable 20分钟导览

这个简短的视频展示了如何创建配置文件、连接代理并通过 Pixelscan 检查——只需几步即可完成。