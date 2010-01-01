发布说明
了解最新功能和改进，保持更新
v2.29.0
2024-12-04
v2.28.0
2024-11-19
v2.27.0
2024-10-22
v2.26.0
2024-10-10
v2.25.0
2024-09-26
v2.24.0
2024-08-27
v2.23.1
2024-08-01
修复
- 修复了在没有 WebGPU 的配置中未禁用 WebGPU 的问题；
- 修复MediaDevices与配置数据不匹配，仅显示一台设备的问题；
v2.23.0
2024-07-30
v2.22.0
2024-07-03
v2.21.0
2024-06-18
v2.20.1
2024-05-23
修复
- 修复了一个问题，即未将曾经启动过的配置文件中的Cookie导入；
v2.20.0
2024-05-21
v2.19.0
2024-04-23
改进修复功能
- 将Chromium内核更新至124版本;
- “复制”功能已重设计为“克隆”，允许选择克隆数量并创建部分克隆或完全克隆（部分克隆将创建一个具有与主配置相同的新配置文件，保留浏览器类型、操作系统、附加设置、语言、代理、标签、文件夹、群组、配置文件类型、内核、主页和书签，但不传输Cookie、配置文件缓存、帐户或笔记。完全克隆会传输所有数据，类似于旧版“复制”功能);
- 重新设计了主设置界面;
- 修复了“关闭配置文件时清除不重要的缓存”功能，导致扩展关闭不正确，需要重新启动配置文件才能正常运行；
- 程序的左侧菜单中添加了一个“反馈”按钮，用于分享想法、建议和报告问题；
- 添加了“随机”模式的字体替换选项。激活后，即使使用相同的配置，它也会生成一份独特的字体列表。默认情况下，字体来自配置；
- API中添加了与代理管理器交互的功能；
- 现在可以选择多个配置文件和cookie文件进行导入。如果选择的配置文件比文件多，那么cookie将以轮询方式导入；
v2.18.0
2024-03-26
v2.17.0
2024-02-26
改进修复功能
- 更新Chromium内核至122版本；
- 在新配置文件的默认设置中，为屏幕、RAM、CPU 参数添加了随机选项；启用后，这些参数将在每次创建配置文件时随机化，而不是从配置中获取；
- API中添加了检查代理的功能；
- 修复了程序中配置文件组发生变化的错误，即使从服务器收到错误也是如此；
- 修复了如果您使用“快速启动”按钮创建个人资料、注销帐户并重新登录时程序会关闭的错误；
- 添加了配置文件的本地回收站。 当您删除配置文件时，它会首先被发送到垃圾箱 2 周，然后您可以在其中恢复它。 2 周后，该配置文件将自动删除。 要查看购物车中的配置文件，您需要在配置文件管理器中的过滤器中选择“已删除”状态；
- 设置中添加了一个选项，启用后，将不会启动具有非工作代理的配置文件；
- 机器人中添加了一个选项，可以在无头模式下启动配置文件；
- 在设置中添加了替代代理检查器的选择；
v2.16.1
2024-01-30
修复
- 修复了一个错误，导致未将 cookie 导入到曾经启动过的配置文件中;
v2.16.0
2024-01-29
改进修复
- 将 Chromium 内核更新到 121 版本；
- 改进了新配置中的字体替换；
- 在配置商店中更准确地确定操作系统版本（稍后我们将将其添加到程序中）；
- 在配置文件启动队列中添加了超时时间（当同时启动多个配置文件时，如果一个配置文件一分钟内未启动，将抛出错误并启动队列中的下一个配置文件）；
- 在使用未知 UA 创建配置文件时，Accept language 将自动填充默认值；
- 添加了在配置文件设置中编辑保存的代理的功能；
- 添加了在运行中的配置文件中按帐户搜索的功能；
- 通过配置文件管理器批量安装代理（在配置文件管理器中，您可以选择多个配置文件并为它们选择多个代理，代理将按顺序分配给配置文件）；
- 添加了为新配置文件设置起始页的功能；
- 通过配置文件管理器批量安装起始页和启动选项；
- 修复了一个错误，导致私人存储设置失败并且未创建配置文件；
- 修复了使用 –headless=new 标志时的错误；
- 修复了在恢复的标签上触摸屏模拟无法正常工作的 Android 配置错误；
v2.15.0
2023-12-11
改进修复功能
- 将 Chromium 内核更新到 120 版本；
- 改进了向音频指纹添加噪音的功能；
- 添加了对启动配置文件的内核的检查。如果团队成员没有更新到最新版本，则之前在新版本中启动的配置文件将无法在其计算机上启动；
- 改进了连接检查，速度更快；
- 添加了禁用 WebRTC 的功能；
- 创建 Google 帐户时包括保存密码的提示；
- 在批量创建配置文件时，从文件导入数据时，第一行列名是可选的；
- 删除了具有 Android 配置的配置文件中的系统 SpeechSynthesis；
- 修复了使用 Playwright 库编写的脚本在结束时出现的错误；
- 修复了通过扩展管理器中的链接安装扩展的问题；
- 在设置中添加了传输 IndexedDB 的选项，当禁用时，将文件或云端导出的配置文件减少体积，从云端下载配置文件时可以节省时间和流量；
v2.14.2
2023-11-14
修复
- 时区替换修复
v2.14.1
2023-11-14
修复
- 修复了在与系统DPR不同的配置中的设备像素比错误
v2.14.0
2023-11-07
改进
- 将Chromium内核更新到版本119
v2.13.0
2023-10-31
v2.12.0
2023-10-24
v2.11.0
2023-09-28
v2.10.0
2023-08-24
改进修复功能
- 在**/update*-和**/create*-中的API中添加了从网站导入账户的功能
- 设置窗口在与主窗口相同的屏幕上打开
- 在配置文件管理器中添加了一个内核类型列
- 在MacOS上添加了粘贴特殊字符的快捷键（cmd+b）
- 小的设计改进
- 修复了多个用户同时从同一服务器上工作时出现的问题
- 修复了下载时云配置文件可能重复的错误
- 修复了登出按钮可能导致程序多次打开的错误
- 修复了导入Cookie后可能在某些网站上重复的错误
- 修复了页面Json错误
- 修复了粘贴特殊字符时的人工操作
- 修复了在链接中的网站上的证书不正确时通过IP更改链接更改IP的错误
- 从WebEngine转换到Chromium的配置文件转换器
- 在云面板角色设置中，我们添加了在程序中禁用账户选项卡的功能，以便那些希望隐藏网站的登录/密码的用户
v2.9.2
2023-08-11
修复
- 修复了IFrame中的JSON错误
v2.9.1
2023-08-09
修复
- 修复了批量启动本地配置文件时导致错误的错误
- 修复了WebRTC替代中的错误
v2.9.0
2023-08-08
改进修复功能
- 将Chromium核心更新到115版本；
- 改进了WebRTC替代；
- 改进了Paste like a human的工作，在某些网站上修复了工作问题；
- API中的/list添加了有关更新日期和创建日期的信息；
- API中的/create添加了从特定配置创建配置文件的参数；
- 现在，如果向不存在的地址发送请求，API会返回错误；
- API中的/create和/update添加了更改配置文件类型（云端/本地）的参数。
- 修复了在代理格式的批量创建配置文件时，没有正确保存没有登录密码的代理的错误；
- 修复了具有来自移动设备的配置的配置文件中开发人员工具的工作；
- 修复了通过配置文件管理器批量启动配置文件时的配置文件重复问题；
- 修复了在API同步期间配置文件重复的问题；
- 修复了通过API运行配置文件时出现任何错误时配置文件挂起的问题；
- 修复了通过更新API更改标签时清除注释的错误；
- 修复了导入相同cookie时出现的错误，现在会覆盖cookie。
- 在默认配置文件书签设置中，您现在可以选择从任何基于Chromium的浏览器导出的书签文件，并将书签导入到每个新配置文件中；
- 添加通过配置文件列表的上下文菜单转到配置文件文件夹的功能；
- 在MacOS上的浏览器图标中添加配置文件名称（需要允许通知）；
- API操作/configslist用于发出配置列表；
- API操作/updatebrowser用于更新配置文件中的浏览器版本；
- API操作/getinfo用于获取有关配置文件的完整信息；
- API操作/groupslist用于获取组列表；
- API操作/tocloud用于批量将配置文件发送到云端；
- API操作/tolocal用于批量更改配置文件类型为本地。
v2.8.3
2023-07-11
v2.8.1
2023-06-16
修复
- 修复了个人资料中 cookie 消失的错误
v2.8.0
2023-06-15
改进修复功能
- 添加了从配置文件列表中检查代理的功能
- 通过/profile/create和/profile/update/ API添加了设置标签的功能
- 通过API /profile/create和/profile/update/添加了设置地理位置的功能
- 改进了与设备内存检测相关的欺骗
- 更改了一些浏览器请求头的替换
- 进行了一些小的图形改进
- 在本地API中，创建具有空参数的配置文件时，现在将考虑默认设置，而不会使用随机数据
- 修复了一些小错误
- 暗黑主题
- 在设置中添加了一个复选框，以启用在配置文件中同步Google帐户的功能
- 如果有保存的数据，则自动登录到程序
- 添加了一种新的格式，用于批量创建具有设置地理位置坐标功能的配置文件
v2.7.0
2023-05-31
改进修复功能
- 改进了字体替换功能，现在字体更改在浏览器内部进行，更难检测
- 改进了地理位置替换功能
- 阻止从Windows注册表安装扩展
- 在机器人中保存使用IP更改链接复选框的状态
- 在API /profile/create中添加了设置CPU、内存和配置文件屏幕分辨率的功能
- 在配置管理器中按配置ID搜索
- 在通过API /profile/create创建配置文件时添加了指定特定Windows版本的功能
- 新的设置设计
- 改进了Android和MacOS配置的蓝牙API欺骗，蓝牙将始终启用，对于Windows将设置为随机值
- 在配置文件中添加启用通知和其他权限的功能
- 在代理管理器和配置文件管理器中添加了修改时间和创建时间（不仅仅是日期）
- 其他小的图形改进
- 修复了通过主窗口的配置文件列表将配置文件上传到云端后下载的问题
- 通过API使用–headless标志启动配置文件时正确关闭配置文件
- 修复了同时运行大量配置文件时的错误，添加了启动顺序
- 将Chromium核心更新到版本113
- 创建配置文件时设置CPU和内存
- 在Chromium中添加类似人类的粘贴功能
- 在Chrome 113及更高版本中添加navigator.gpu替代
v2.6.3
2023-05-22
修复
- 修复了代理在检查时出现空白错误的问题
- 与代理服务Asocks的集成变更
v2.6.2
2023-05-05
修复
- 修复了缺少配置的问题
v2.6.0
2023-05-03
改进修复功能
- 在授权窗口中添加了错误说明
- 主配置文件设置选项卡的新设计
- 在配置文件管理器中通过Enter按钮的上下文菜单创建新标签
- 其他小的图形改进
- 修复了API从存档配置创建配置文件的问题
- 修复了MacOS上的语言切换问题
- 修复了在缩小比例系统上的扩展窗口大小问题
- 修复了禁用窗口大小时的availheight和availwidth
- 修复与Asocks代理服务集成的问题
- 其他小修复
- 适用于Chromium核心配置文件的机器人
- 添加了“复制”按钮以备忘录
- 通过上下文菜单添加了在配置文件列表中的所有窗口之上显示配置文件窗口的功能
- 添加了在配置文件管理器中关闭配置文件的按钮
- 添加了在配置文件管理器中清除配置文件数据的按钮
v2.5.5
2023-04-20
修复
- 修复了在启动未正确关闭的配置文件时出现的”配置文件已在使用中”错误，以防止进一步的配置文件使用问题。
v2.5.4
2023-04-19
改进
- 优化云配置文件的更新和下载，减少对服务器的请求次数
v2.5.3
2023-04-13
修复
- 修复了多次运行一个配置文件的可能性
- 关闭后快速配置文件将被正确删除
v2.5.2
2023-04-05
修复
- 修复 Asocks 服务中的代理国家选择问题
v2.5.1
2023-03-29
修复
- 当选择筛选器时，如果进行排序，不在筛选器中的个人资料卡会出现
- 通过托盘或按钮关闭程序
- 在MacOS中关闭程序会正确关闭程序和所有个人资料
- 修复了导入旧个人资料时出现的错误
- 修复了通过批量创建创建的新个人资料的Cookies选项卡上出现的错误
v2.5.0
2023-03-27
v2.4.1
2023-03-07
修复
- 添加了文件夹过滤器以选择没有文件夹的配置文件
- 修复了文件夹选项卡中的文件夹选择问题
- 修复了云配置文件更新时存在过多配置文件的问题
- 修复了使用Chromium浏览器启动配置文件时出现错误的问题，该配置文件具有大量代理
v2.4.0
2023-03-06
改进修复功能
- 图形改进
- 交换改进
- 将Chromium内核更新到110版本
- 现在可以在本地API中使用Chromium标志运行配置文件
- 主菜单现在允许通过拖放导入配置文件
- 现在可以为标签选择颜色，标签管理器已移至设置
- 修复了导出时代理名称中的西里尔字符变为问号的问题
- 下载云配置文件时，现在在创建新配置文件时不会丢失任何数据
- 修复了导致云配置文件开始下载的错误
- 修复了在Chromium上禁用图片下载功能的错误
- 在系统指纹设置中添加了一个复选框，用于启用/禁用clientRects交换
- 在账户选项卡中添加了一个手动检查新云配置文件的按钮
- 添加了使用Chrome、Edge、Opera、Firefox浏览器在配置文件管理器中更新浏览器版本的功能
- 添加了复制所有配置文件信息的按钮
v2.3.3
2023-01-26
修复
- 修复了与在免费套餐上创建个人资料相关的错误
v2.3.1
2023-01-23
修复
- 修复了在某些系统上无法启动程序的错误
v2.3.0
2023-01-19
改进修复功能
- 交换改进。
- 现在以Google Chrome格式导入/导出网站账户
- 优化云配置文件的群组操作
- Chromium配置文件中的收藏夹窗格现在始终显示
- 添加了对API的配置数据更新和删除请求
- 现在在”配置文件信息”字段中添加了配置文件ID
- 更新了管理器设计
- 将账户和许可信息移至单独的”账户”选项卡
- 代理验证现在还检查对Google、FB、Yandex服务的访问权限
- 各种图形改进
- 修复了扩展在运行配置文件中不显示的问题
- 修复了在chromium默认标签中脚本无法工作的错误
- 修复了Opera和Edge浏览器在Android配置中无法检测到的错误
- 代理管理器添加了与ipidea.net服务的集成
- 运行配置文件时添加了保存备注的功能
- 在主窗口中使用热键与配置文件一起工作（使用上/下箭头选择配置文件
- 使用左/右箭头打开/关闭信息，使用回车键启动配置文件，使用删除键删除配置文件）
v2.2.2
2022-12-28
改进
- 改进字体替换
v2.2.1
2022-12-09
修复
- 修复了浏览器中语言替换的错误
v2.2.0
2022-12-08
v2.1.0
2022-10-27
v2.0.5
2022-10-06
修复
- 修复了Bot无法收集所有cookie的错误
v2.0.1
2022-09-16
修复
- 修复了与在MacOS上安装扩展相关的错误
- 修复了与Kyiv时区相关的错误
v2.0.0
2022-09-15
v1.2.6
2022-09-05
功能
- 通过Chromium添加程序的技术更新以添加新的浏览器内核
v1.2.5
2022-08-23
修复
- 修复了一个问题，即在批量更改云配置文件后程序关闭的错误；
- 修复了创建新配置文件时“快速启动”按钮无效的错误；
- 修复了与重置网络指纹（时区、地理位置）相关的错误；
- 修复了关于需要保存新配置文件更改的指示出现的错误。
v1.2.4
2022-08-10
v1.2.3
2022-06-28
修复
- 修复了导入 Cookie 后在新配置文件中显示的错误；
- 修复了更新云配置文件时显示组和代理不正确的错误；
- 修复了从配置文件管理器中删除云配置文件的错误；
- 修复了没有权限导出时阻止删除和检查代理按钮的错误；
- 当配置文件正在运行或被阻止时，阻止添加帐户和 Cookie 的按钮。
v1.2.2
2022-06-21
v1.2.1
2022-06-08
v1.2.0
2022-06-07
改进修复功能
- 小的图形改进。
- 修复了保存登录/密码时的错误，其中值在保存窗口中被分开;
- 修复了在新配置文件中显示最后连接标志的错误;
- 小的错误修复;
- 添加了配置文件的云存储;
- 新的网络面板 - cloud.undetectable.io，用于管理用户、组、角色、会话;
- 新的管理员帐户 - app.undetectable.io
- 新的收费计划: 免费、基础、专业、自定义;
- 更改了许可证续订期间的折扣;
- 添加了保存付款方式（银行卡）以进行自动续订;
- 新的自动付款方式: Capitalist;
- 账户存储和配置存储的余额是分开的。您可以使用账户余额支付订阅并补充配置存储的余额。您只能使用配置存储的余额支付配置;
- 所有用户的联盟计划为7%;
- 关闭错误窗口的计时器;
- 更新的主页;
v1.1.16
2022-03-02
v1.1.14
2022-02-15
v1.1.13
2022-02-04
v1.1.12
2022-02-01
v1.1.11
2022-01-18
改进修复功能
- 优化配置管理器加载
- 按区域排序的时区
- 改进浏览器中的 Cookie 处理
- 优化批量生成配置文件
- 改进 UserAgentData（客户端提示）替换
- 扩展 Mass Creator 的 ID 值
- 修复代理管理器中按端口排序的问题
- 修复配置和配置文件管理器表格中按日期排序的问题
- 修复了机器人在运行过程中停止然后重新启动的错误
- 编辑 Cookie 的新设计和功能
- 添加一次删除多个不同 Cookie 的能力
- 添加更改 Cookie 值的能力
- 添加新 Cookie 到当前 Cookie 的能力
- 将多个 Cookie 导出到剪贴板
- 运行中的配置文件可以使用配置文件卡片上的“置顶”按钮显示在其他窗口上方。
v1.1.10
2022-01-10
v1.1.9
2021-12-23
修复
- 修复在MacOS上保存更改网页比例的问题
- 修复停止机器人时的错误
- 修复通过按钮停止配置文件的工作（在配置文件卡片中）
v1.1.8
2021-12-22
改进修复功能
- 改进配置文件屏幕分辨率模拟
- 改进替换和通过像素扫描测试（Chrome配置+系统操作系统和关闭WebGl图像哈希）
- 关闭浏览器后保存所选页面缩放
- 程序界面的小改进
- 修复更新时的错误
- 修复无法启动机器人而无选项卡的问题
- 修复保存图片时关闭浏览器的问题
- 修复自动填充密码的问题（coinlist.co）
- 在移动配置文件中模拟触摸事件
- 添加保存访问特定网站相机/麦克风权限的功能，无需确认第二个请求。还可以重置所有权限。
- 在MacOS版本中添加浏览器快捷键
v1.1.7
2021-12-19
v1.1.6
2021-12-05
修复
修复了与服务器证书的错误
v1.1.5
2021-11-25
v1.1.4
2021-11-16
v1.1.3
2021-11-09
修复
修复了登录Google帐户的问题。
v1.1.1
2021-11-02
v1.1.0
2021-10-26
v1.0.9
2021-09-27
v1.0.8
2021-09-16
v1.0.7
2021-09-07
v1.0.6
2021-09-02
v1.0.4
2021-08-25
v1.0.1
2021-08-24
功能
- 添加配置管理器；
- 更新默认设置；
- 在程序设置中的版本号旁边添加版本类型（VM或Windows）；
- 在帐户令牌字段中，现在可以指定另一个帐户的令牌并连接配置存储；
- 添加了在启动配置文件时启动多个默认选项卡的可能性，链接用空格写入；
- 添加了默认共享选项卡；
- 添加了从浏览器运行的脚本；
- 添加了1280x800的分辨率；
v0.9.150
2021-07-28
v0.9.149
2021-07-26
v0.9.148
2021-07-02
修复
- 修复了重命名配置文件的问题
v0.9.147
2021-07-02
v0.9.144
2021-06-21
v0.9.143
2021-06-16
功能
- 保存帐户数据
- 您现在可以立即在配置文件设置中保存登录和密码以供登录使用
- 从浏览器保存密码
- 自动填充登录和密码字段
- 可以导入/导出 .tsv 格式的授权数据
v0.9.141
2021-05-19
v0.9.140
2021-05-12
v0.9.138
2021-05-05
v0.9.137
2021-04-28
v0.9.136
2021-04-20
v0.9.133-0.9.135
2021-04-14
v0.9.132
2021-04-13
v0.9.131
2021-04-08
v0.9.130
2021-04-07
v0.9.128
2021-03-29
v0.9.127
2021-03-25
v0.9.123
2021-03-17
v0.9.121
2021-03-11
功能
- 根据外部IP自动填充WebRTC、地理位置、时区
v0.9.119
2021-03-10
v0.9.117
2021-03-03