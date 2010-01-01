发布说明

了解最新功能和改进，保持更新

v2.29.0
2024-12-04
改进
  • 添加了在程序中更改文件夹和组的顺序的功能；
  • 机器人已经改进：它现在会记住上次选择的设置；
修复
  • 修复了在使用移动设备配置时，某些网站字段上的输入文本未显示的问题；
  • 解决了云配置文件在关闭后发送到服务器时由于连接中断而被阻止的问题；
  • 修复了通过API进行地理位置更新时自动地理位置请求接受选项被禁用的错误；
  • 修复了在导入带有空值字段的 Cookie 后出现的 Cookie 问题；
  • 修复了通过配置管理器导入 cookie 时出现的错误；
  • 修复了 WebRTC 欺骗的问题，在某些 WebRTC 设置下，网站上的 IP 地址没有被欺骗；
功能
  • 在程序设置中添加了启用新代理系统的选项;
v2.28.0
2024-11-19
改进
  • 将Chromium核心版本升级至131;
  • 通过新增动作算法（滚动、点击、鼠标移动）改进了机器人;
  • 加强了在远程站点框架上的屏幕分辨率欺骗;
  • 更改了个人资料设置中“高级”标签页的设计;
修复
  • 修复了禁用WebRTC欺骗选项的问题;
  • 在创建云配置文件时，在“分组”字段中未选择任何组时添加了红色突出显示;
功能
  • 将自动接受网站的地理位置请求选项添加到配置文件设置中；
  • 将一个试验性选项添加到程序设置中，可隐藏使用自动化功能，可通过DevTools协议检测。
v2.27.0
2024-10-22
改进
  • 更新了 Chromium 核心到 130 版本；
修复
  • 修复了一个问题，当 IOS 18.1 配置未显示在配置列表中时；
功能
  • 在个人资料设置中添加了一个请求合作伙伴代理的按钮；
v2.26.0
2024-10-10
改进
  • 改进了 WebRTC 替换;
  • 改进了字体替换;
  • 改进了浏览器中的编解码器处理;
  • 在 userAgentData 中添加了 FormFactors 替换;
修复
  • 修复了移动配置中设备方向的替换；
功能
  • 为Yandex浏览器添加了配置到配置商店；
v2.25.0
2024-09-26
改进
  • 铬内核已更新至版本129;
修复
  • 在创建新配置文件时更改筛选条件时，现在将随机选择一种配置，而不是以前的顶部配置；
功能
  • 在默认配置文件设置中增加了记住上次选择语言的选项；
  • 在批量创建配置文件时，增加了根据选择的配置数量创建配置文件的选项；
  • 将MangoProxy加到合作伙伴代理列表中；
v2.24.0
2024-08-27
改进
  • Chromium 核心更新至 128 版本;
  • 在 API /list 和 /getinfo 中添加了有关个人资料所属群组的信息;
  • 错误输出改进;
  • 在新配置文件中改进了 storage.estimate 的替代功能;
  • 对程序管理器进行了轻微的设计改进;
修复
  • 修复了一个问题，即在配置文件管理器中，个人资料中的屏幕分辨率显示不正确的情况；
v2.23.1
2024-08-01
修复
  • 修复了在没有 WebGPU 的配置中未禁用 WebGPU 的问题；
  • 修复MediaDevices与配置数据不匹配，仅显示一台设备的问题；
v2.23.0
2024-07-30
改进
  • 将Chromium内核升级至127版本;
  • 管理器中的搜索现在还可以搜索备注;
  • 改进了一些替换内容，以更好地模仿Chrome浏览器;
修复
  • 修复了在配置文件中带有 Iphone + Chrome 的情况下浏览器版本更新。
功能
  • 已添加用于在浏览器中清除缓存的API请求 /profile/clearcache/
v2.22.0
2024-07-03
改进
  • 改进了移动配置的触摸输入仿真
  • 在主窗口（文件夹、组）中增强了过滤功能
  • 改进浏览器指纹替换
修复
  • 程序现在正确显示了 Windows 11 的配置
  • 修复了与合作伙伴代理 Asocks 的集成
功能
  • 在配置文件卡片上下文菜单中添加了配置文件解锁选项
  • 在代理管理器中添加了更改代理IP的功能，附带更改地址的链接（适用于移动代理)
v2.21.0
2024-06-18
改进
  • 更新Chromium内核至126版本；
  • 优化处理大量配置文件时的配置文件管理器和主屏幕；
  • 添加了将 cookie 文件传输到 cookie 树以供导入的功能；
  • 改进了回收站的工作，配置文件管理器中添加了打开回收站的按钮，设置中添加了禁用回收站和配置清空回收站之前的天数的功能；
  • 更新程序框架；
修复
  • 登录应用程序时，回车按钮不再将您带到网站；
功能
  • 设置中添加了一个选项，可以在配置文件启动时自动更新配置文件中的浏览器版本；
  • 配置商店中添加了来自 IOS + Chrome 的配置；
  • 将 ABCProxy 添加到合作伙伴代理列表中；
v2.20.1
2024-05-23
修复
  • 修复了一个问题，即未将曾经启动过的配置文件中的Cookie导入；
v2.20.0
2024-05-21
改进
  • 将Chromium核心更新至125版本;
功能
  • 通过配置管理器进行大规模帐户导入，您可以选择多个配置文件并为它们上传多个帐户文件，如果选择的配置文件比帐户文件多，帐户将循环导入；
  • 在配置文件列表的上下文菜单中添加了更改云配置文件组的功能；
v2.19.0
2024-04-23
改进
  • 将Chromium内核更新至124版本;
  • “复制”功能已重设计为“克隆”，允许选择克隆数量并创建部分克隆或完全克隆（部分克隆将创建一个具有与主配置相同的新配置文件，保留浏览器类型、操作系统、附加设置、语言、代理、标签、文件夹、群组、配置文件类型、内核、主页和书签，但不传输Cookie、配置文件缓存、帐户或笔记。完全克隆会传输所有数据，类似于旧版“复制”功能);
  • 重新设计了主设置界面;
修复
  • 修复了“关闭配置文件时清除不重要的缓存”功能，导致扩展关闭不正确，需要重新启动配置文件才能正常运行；
功能
  • 程序的左侧菜单中添加了一个“反馈”按钮，用于分享想法、建议和报告问题；
  • 添加了“随机”模式的字体替换选项。激活后，即使使用相同的配置，它也会生成一份独特的字体列表。默认情况下，字体来自配置；
  • API中添加了与代理管理器交互的功能；
  • 现在可以选择多个配置文件和cookie文件进行导入。如果选择的配置文件比文件多，那么cookie将以轮询方式导入；
v2.18.0
2024-03-26
改进
  • 更新Chromium内核至123版本；
  • 重新设计了主设置中的Main选项卡；
  • 创建和更新API新增设置时区的功能；
修复
  • 通过 API 启动配置文件时，启用“如果代理不活动，请勿运行配置文件”选项，如果代理不工作，则会添加错误文本；
  • 修复云配置文件从回收站错误恢复的回收问题；
功能
  • API增加了仅清除配置文件cookie的功能，而不清除其他数据；
  • 添加了向 API 请求时区列表的功能；
  • 设置中添加了一个复选框，该复选框将隐藏浏览器地址栏中的配置文件名称；
  • 新增检查代理时复制IP地址的按钮；
  • 代理管理器中添加代理克隆功能；
v2.17.0
2024-02-26
改进
  • 更新Chromium内核至122版本；
  • 在新配置文件的默认设置中，为屏幕、RAM、CPU 参数添加了随机选项；启用后，这些参数将在每次创建配置文件时随机化，而不是从配置中获取；
  • API中添加了检查代理的功能；
修复
  • 修复了程序中配置文件组发生变化的错误，即使从服务器收到错误也是如此；
  • 修复了如果您使用“快速启动”按钮创建个人资料、注销帐户并重新登录时程序会关​​闭的错误；
功能
  • 添加了配置文件的本地回收站。 当您删除配置文件时，它会首先被发送到垃圾箱 2 周，然后您可以在其中恢复它。 2 周后，该配置文件将自动删除。 要查看购物车中的配置文件，您需要在配置文件管理器中的过滤器中选择“已删除”状态；
  • 设置中添加了一个选项，启用后，将不会启动具有非工作代理的配置文件；
  • 机器人中添加了一个选项，可以在无头模式下启动配置文件；
  • 在设置中添加了替代代理检查器的选择；
v2.16.1
2024-01-30
修复
  • 修复了一个错误，导致未将 cookie 导入到曾经启动过的配置文件中;
v2.16.0
2024-01-29
改进
  • 将 Chromium 内核更新到 121 版本；
  • 改进了新配置中的字体替换；
  • 在配置商店中更准确地确定操作系统版本（稍后我们将将其添加到程序中）；
  • 在配置文件启动队列中添加了超时时间（当同时启动多个配置文件时，如果一个配置文件一分钟内未启动，将抛出错误并启动队列中的下一个配置文件）；
  • 在使用未知 UA 创建配置文件时，Accept language 将自动填充默认值；
  • 添加了在配置文件设置中编辑保存的代理的功能；
  • 添加了在运行中的配置文件中按帐户搜索的功能；
  • 通过配置文件管理器批量安装代理（在配置文件管理器中，您可以选择多个配置文件并为它们选择多个代理，代理将按顺序分配给配置文件）；
  • 添加了为新配置文件设置起始页的功能；
  • 通过配置文件管理器批量安装起始页和启动选项；
修复
  • 修复了一个错误，导致私人存储设置失败并且未创建配置文件；
  • 修复了使用 –headless=new 标志时的错误；
  • 修复了在恢复的标签上触摸屏模拟无法正常工作的 Android 配置错误；
v2.15.1
2023-12-19
改进
  • 改进了WebGL元数据替换
修复
  • 修复在Macos上使用粘贴时崩溃的问题
v2.15.0
2023-12-11
改进
  • 将 Chromium 内核更新到 120 版本；
  • 改进了向音频指纹添加噪音的功能；
  • 添加了对启动配置文件的内核的检查。如果团队成员没有更新到最新版本，则之前在新版本中启动的配置文件将无法在其计算机上启动；
  • 改进了连接检查，速度更快；
  • 添加了禁用 WebRTC 的功能；
  • 创建 Google 帐户时包括保存密码的提示；
修复
  • 在批量创建配置文件时，从文件导入数据时，第一行列名是可选的；
  • 删除了具有 Android 配置的配置文件中的系统 SpeechSynthesis；
  • 修复了使用 Playwright 库编写的脚本在结束时出现的错误；
  • 修复了通过扩展管理器中的链接安装扩展的问题；
功能
  • 在设置中添加了传输 IndexedDB 的选项，当禁用时，将文件或云端导出的配置文件减少体积，从云端下载配置文件时可以节省时间和流量；
v2.14.2
2023-11-14
修复
  • 时区替换修复
v2.14.1
2023-11-14
修复
  • 修复了在与系统DPR不同的配置中的设备像素比错误
v2.14.0
2023-11-07
改进
  • 将Chromium内核更新到版本119
v2.13.0
2023-10-31
改进
  • 将Chromium内核更新到118版本；
  • 改进DevicePixelRatio替代；
  • 更改音频格式支持以更好地模拟不同的浏览器；
修复
  • 修复移动配置中的Google广告显示问题；
  • 修复外部媒体中的电子签名证书在浏览器中不显示的错误；
v2.12.0
2023-10-24
改进
  • 改进了MediaDevices的替换
  • 更改了像人类一样粘贴的速度
  • 对于具有Android配置的配置文件，添加了可在实际设备上使用的navigator.contacts参数
  • 改进了Headers的替换，头部的顺序与常规浏览器相对应
修复
  • 修复了一些在浏览器中无法运行的扩展的工作
  • 添加了对代理密码中特殊语言字符的支持
  • 修复了WebRTC替换为IPv6
功能
  • 在任务栏中显示配置文件名称
  • 在高级选项卡中添加禁用WebGPU欺骗的功能
  • 在高级选项卡中添加禁用SpeechSynthesis替换的功能
  • 在Windows任务栏上，当您将鼠标悬停在浏览器图标上时，网站名称前将显示配置文件名称
v2.11.0
2023-09-28
改进
  • 将Chromium内核更新到117版本;
  • 改进了storage.estimate的替换，现在从配置中获取空闲内存数据并添加噪音;
  • 改进了Paste like a human功能，在某些网站上修复了打印停止的问题;
  • 添加了通过API打开具有特定标签的配置文件的功能;
  • 改进了某些错误的输出;
修复
  • 修复了一个bug，当您在关闭程序后关闭配置文件时，云配置文件未解锁;
  • 修复了一个bug，通过API创建配置文件时安装了来自另一个配置文件的代理;
  • 修复了一个bug，通过API创建的云配置文件的信息未返回;
功能
  • 配置文件同步器;
  • 通过配置文件管理器将书签文件导入配置文件;
v2.10.0
2023-08-24
改进
  • 在**/update*-和**/create*-中的API中添加了从网站导入账户的功能
  • 设置窗口在与主窗口相同的屏幕上打开
  • 在配置文件管理器中添加了一个内核类型列
  • 在MacOS上添加了粘贴特殊字符的快捷键（cmd+b
  • 小的设计改进
修复
  • 修复了多个用户同时从同一服务器上工作时出现的问题
  • 修复了下载时云配置文件可能重复的错误
  • 修复了登出按钮可能导致程序多次打开的错误
  • 修复了导入Cookie后可能在某些网站上重复的错误
  • 修复了页面Json错误
  • 修复了粘贴特殊字符时的人工操作
  • 修复了在链接中的网站上的证书不正确时通过IP更改链接更改IP的错误
功能
  • 从WebEngine转换到Chromium的配置文件转换器
  • 在云面板角色设置中，我们添加了在程序中禁用账户选项卡的功能，以便那些希望隐藏网站的登录/密码的用户
v2.9.2
2023-08-11
修复
  • 修复了IFrame中的JSON错误
v2.9.1
2023-08-09
修复
  • 修复了批量启动本地配置文件时导致错误的错误
  • 修复了WebRTC替代中的错误
v2.9.0
2023-08-08
改进
  • 将Chromium核心更新到115版本；
  • 改进了WebRTC替代；
  • 改进了Paste like a human的工作，在某些网站上修复了工作问题；
  • API中的/list添加了有关更新日期和创建日期的信息；
  • API中的/create添加了从特定配置创建配置文件的参数；
  • 现在，如果向不存在的地址发送请求，API会返回错误；
  • API中的/create和/update添加了更改配置文件类型（云端/本地）的参数。
修复
  • 修复了在代理格式的批量创建配置文件时，没有正确保存没有登录密码的代理的错误；
  • 修复了具有来自移动设备的配置的配置文件中开发人员工具的工作；
  • 修复了通过配置文件管理器批量启动配置文件时的配置文件重复问题；
  • 修复了在API同步期间配置文件重复的问题；
  • 修复了通过API运行配置文件时出现任何错误时配置文件挂起的问题；
  • 修复了通过更新API更改标签时清除注释的错误；
  • 修复了导入相同cookie时出现的错误，现在会覆盖cookie。
功能
  • 在默认配置文件书签设置中，您现在可以选择从任何基于Chromium的浏览器导出的书签文件，并将书签导入到每个新配置文件中；
  • 添加通过配置文件列表的上下文菜单转到配置文件文件夹的功能；
  • 在MacOS上的浏览器图标中添加配置文件名称（需要允许通知）；
  • API操作/configslist用于发出配置列表；
  • API操作/updatebrowser用于更新配置文件中的浏览器版本；
  • API操作/getinfo用于获取有关配置文件的完整信息；
  • API操作/groupslist用于获取组列表；
  • API操作/tocloud用于批量将配置文件发送到云端；
  • API操作/tolocal用于批量更改配置文件类型为本地。
v2.8.3
2023-07-11
改进
  • 改进了Chromium的错误日志
修复
  • 修复了在云配置文件和导出/导入配置文件时未传递IndexedDb的错误，因此可能导致某些网站退出登录
  • 修复了在配置文件中无法使用localhost链接的错误
  • 在配置文件设置中使用系统选项时改进了WebRTC操作
  • 修复了同时启动多个云配置文件时启动顺序无效的问题
v2.8.1
2023-06-16
修复
  • 修复了个人资料中 cookie 消失的错误
v2.8.2
2023-06-16
改进
  • 添加了通过API创建配置文件时设置配置文件语言的功能
  • 小的图形改进
修复
  • 修复了WebEngine配置文件中启动时选项的状态未保存的错误
v2.8.0
2023-06-15
改进
  • 添加了从配置文件列表中检查代理的功能
  • 通过/profile/create和/profile/update/ API添加了设置标签的功能
  • 通过API /profile/create和/profile/update/添加了设置地理位置的功能
  • 改进了与设备内存检测相关的欺骗
  • 更改了一些浏览器请求头的替换
  • 进行了一些小的图形改进
修复
  • 在本地API中，创建具有空参数的配置文件时，现在将考虑默认设置，而不会使用随机数据
  • 修复了一些小错误
功能
  • 暗黑主题
  • 在设置中添加了一个复选框，以启用在配置文件中同步Google帐户的功能
  • 如果有保存的数据，则自动登录到程序
  • 添加了一种新的格式，用于批量创建具有设置地理位置坐标功能的配置文件
v2.7.0
2023-05-31
改进
  • 改进了字体替换功能，现在字体更改在浏览器内部进行，更难检测
  • 改进了地理位置替换功能
  • 阻止从Windows注册表安装扩展
  • 在机器人中保存使用IP更改链接复选框的状态
  • 在API /profile/create中添加了设置CPU、内存和配置文件屏幕分辨率的功能
  • 在配置管理器中按配置ID搜索
  • 在通过API /profile/create创建配置文件时添加了指定特定Windows版本的功能
  • 新的设置设计
  • 改进了Android和MacOS配置的蓝牙API欺骗，蓝牙将始终启用，对于Windows将设置为随机值
  • 在配置文件中添加启用通知和其他权限的功能
  • 在代理管理器和配置文件管理器中添加了修改时间和创建时间（不仅仅是日期）
  • 其他小的图形改进
修复
  • 修复了通过主窗口的配置文件列表将配置文件上传到云端后下载的问题
  • 通过API使用–headless标志启动配置文件时正确关闭配置文件
  • 修复了同时运行大量配置文件时的错误，添加了启动顺序
功能
  • 将Chromium核心更新到版本113
  • 创建配置文件时设置CPU和内存
  • 在Chromium中添加类似人类的粘贴功能
  • 在Chrome 113及更高版本中添加navigator.gpu替代
v2.6.3
2023-05-22
修复
  • 修复了代理在检查时出现空白错误的问题
  • 与代理服务Asocks的集成变更
v2.6.1
2023-05-05
改进
  • 添加了有关添加新代理字段的代理插入格式提示
修复
  • 修复了连接不良时云配置文件更新卡住的问题
  • 修复了添加代理时的验证错误
v2.6.2
2023-05-05
修复
  • 修复了缺少配置的问题
v2.6.0
2023-05-03
改进
  • 在授权窗口中添加了错误说明
  • 主配置文件设置选项卡的新设计
  • 在配置文件管理器中通过Enter按钮的上下文菜单创建新标签
  • 其他小的图形改进
修复
  • 修复了API从存档配置创建配置文件的问题
  • 修复了MacOS上的语言切换问题
  • 修复了在缩小比例系统上的扩展窗口大小问题
  • 修复了禁用窗口大小时的availheight和availwidth
  • 修复与Asocks代理服务集成的问题
  • 其他小修复
功能
  • 适用于Chromium核心配置文件的机器人
  • 添加了“复制”按钮以备忘录
  • 通过上下文菜单添加了在配置文件列表中的所有窗口之上显示配置文件窗口的功能
  • 添加了在配置文件管理器中关闭配置文件的按钮
  • 添加了在配置文件管理器中清除配置文件数据的按钮
v2.5.5
2023-04-20
修复
  • 修复了在启动未正确关闭的配置文件时出现的”配置文件已在使用中”错误，以防止进一步的配置文件使用问题。
v2.5.4
2023-04-19
改进
  • 优化云配置文件的更新和下载，减少对服务器的请求次数
v2.5.3
2023-04-13
修复
  • 修复了多次运行一个配置文件的可能性
  • 关闭后快速配置文件将被正确删除
v2.5.2
2023-04-05
修复
  • 修复 Asocks 服务中的代理国家选择问题
v2.5.1
2023-03-29
修复
  • 当选择筛选器时，如果进行排序，不在筛选器中的个人资料卡会出现
  • 通过托盘或按钮关闭程序
  • 在MacOS中关闭程序会正确关闭程序和所有个人资料
  • 修复了导入旧个人资料时出现的错误
  • 修复了通过批量创建创建的新个人资料的Cookies选项卡上出现的错误
v2.5.0
2023-03-27
改进
  • 在大量配置文件上优化了工作速度
  • 创建配置文件时，配置列表显示使用该配置创建的配置文件数量
  • 添加了启用/禁用将过时Cookie导入默认配置文件设置的选项
  • 添加了手动对配置文件进行排序的功能
  • 图形改进
修复
  • 修复了更改配置文件文件夹时文件夹列表未清除的问题
  • 修复了编辑或创建新配置文件时出现的错误
功能
  • 添加了在API中创建配置文件、导出和导入Cookie、清除数据和更改配置文件文件夹的功能
  • 在设置中添加了一个复选标记，允许在关闭时清除不重要的配置文件缓存（节省空间）
v2.4.1
2023-03-07
修复
  • 添加了文件夹过滤器以选择没有文件夹的配置文件
  • 修复了文件夹选项卡中的文件夹选择问题
  • 修复了云配置文件更新时存在过多配置文件的问题
  • 修复了使用Chromium浏览器启动配置文件时出现错误的问题，该配置文件具有大量代理
v2.4.0
2023-03-06
改进
  • 图形改进
  • 交换改进
  • 将Chromium内核更新到110版本
  • 现在可以在本地API中使用Chromium标志运行配置文件
  • 主菜单现在允许通过拖放导入配置文件
  • 现在可以为标签选择颜色，标签管理器已移至设置
修复
  • 修复了导出时代理名称中的西里尔字符变为问号的问题
  • 下载云配置文件时，现在在创建新配置文件时不会丢失任何数据
  • 修复了导致云配置文件开始下载的错误
  • 修复了在Chromium上禁用图片下载功能的错误
功能
  • 在系统指纹设置中添加了一个复选框，用于启用/禁用clientRects交换
  • 在账户选项卡中添加了一个手动检查新云配置文件的按钮
  • 添加了使用Chrome、Edge、Opera、Firefox浏览器在配置文件管理器中更新浏览器版本的功能
  • 添加了复制所有配置文件信息的按钮
v2.3.3
2023-01-26
修复
  • 修复了与在免费套餐上创建个人资料相关的错误
v2.3.2
2023-01-26
改进
  • 程序中相同类型的弹出消息现在合并为一个
修复
  • 修复了在配置文件激活时保存按钮无法使用的问题
功能
  • 添加与ASocks代理服务的集成
v2.3.1
2023-01-23
修复
  • 修复了在某些系统上无法启动程序的错误
v2.3.0
2023-01-19
改进
  • 交换改进。
  • 现在以Google Chrome格式导入/导出网站账户
  • 优化云配置文件的群组操作
  • Chromium配置文件中的收藏夹窗格现在始终显示
  • 添加了对API的配置数据更新和删除请求
  • 现在在”配置文件信息”字段中添加了配置文件ID
  • 更新了管理器设计
  • 将账户和许可信息移至单独的”账户”选项卡
  • 代理验证现在还检查对Google、FB、Yandex服务的访问权限
  • 各种图形改进
修复
  • 修复了扩展在运行配置文件中不显示的问题
  • 修复了在chromium默认标签中脚本无法工作的错误
  • 修复了Opera和Edge浏览器在Android配置中无法检测到的错误
功能
  • 代理管理器添加了与ipidea.net服务的集成
  • 运行配置文件时添加了保存备注的功能
  • 在主窗口中使用热键与配置文件一起工作（使用上/下箭头选择配置文件
  • 使用左/右箭头打开/关闭信息，使用回车键启动配置文件，使用删除键删除配置文件）
v2.2.2
2022-12-28
改进
  • 改进字体替换
v2.2.1
2022-12-09
修复
  • 修复了浏览器中语言替换的错误
v2.2.0
2022-12-08
改进
  • 在存在大量配置文件时优化程序性能
  • 改进了基于 Chromium 核心创建的配置文件的替换
修复
  • 修复了安装某些扩展（例如 EditThisCookies、TrustWallet 等）的错误。
功能
  • 添加本地 API v1.0 以通过 puppeteer、playwright 等自动化处理配置文件。
v2.1.0
2022-10-27
改进
  • 在Chromium内核配置文件中改进了与某些代理服务的工作
  • 在Chromium内核配置文件中改进和加速了某些替换的工作
修复
  • 修复了在使用Android或IOS上的Chromium内核时，网站未放置在配置文件中的错误
  • 修复了清除配置文件数据会重置打开最近标签设置的问题
  • 修复了Chromium内核配置文件中重定向的错误
  • 修复了将配置文件从Windows转移到MacOS时重置Metamask扩展数据的错误
v2.0.5
2022-10-06
修复
  • 修复了Bot无法收集所有cookie的错误
v2.0.2
2022-09-20
改进
  • 加速配置文件导入过程
  • 图形改进
修复
  • 修复了在配置文件卡片中显示开始按钮的错误
  • 本地化修复
功能
  • 添加通过按下Ctrl + S保存配置文件更改的功能
v2.0.1
2022-09-16
修复
  • 修复了与在MacOS上安装扩展相关的错误
  • 修复了与Kyiv时区相关的错误
v2.0.0
2022-09-15
改进
  • 在机器人窗口中添加了一个热门网站生成器；
  • 界面改进
修复
  • 修复了与保存配置文件相关的错误
  • 修复了与将配置文件发送到云存储相关的错误
  • 修复了一些小错误
功能
  • 添加了从数据文件批量创建配置文件的功能
  • 添加了基于Chromium的第二个浏览器”Undetected”，支持WebGL 2，并具有安装扩展的功能
  • 添加了扩展管理器
v1.2.6
2022-09-05
功能
  • 通过Chromium添加程序的技术更新以添加新的浏览器内核
v1.2.5
2022-08-23
修复
  • 修复了一个问题，即在批量更改云配置文件后程序关闭的错误；
  • 修复了创建新配置文件时“快速启动”按钮无效的错误；
  • 修复了与重置网络指纹（时区、地理位置）相关的错误；
  • 修复了关于需要保存新配置文件更改的指示出现的错误。
v1.2.4
2022-08-10
修复
  • 修复了机器人中“停止”按钮的功能
  • 修复了机器人中所有选定的云配置文件的锁定
功能
  • 添加了连接私人云存储的功能
  • 现在保存修改后的配置文件设置需要通过保存按钮进行确认
  • 添加了有关未保存更改的通知
v1.2.3
2022-06-28
修复
  • 修复了导入 Cookie 后在新配置文件中显示的错误；
  • 修复了更新云配置文件时显示组和代理不正确的错误；
  • 修复了从配置文件管理器中删除云配置文件的错误；
  • 修复了没有权限导出时阻止删除和检查代理按钮的错误；
  • 当配置文件正在运行或被阻止时，阻止添加帐户和 Cookie 的按钮。
v1.2.2
2022-06-21
改进
  • 将配置文件的创建和修改时间添加到配置文件信息中;
  • 改进了代理检查数据的显示;
  • 图形改进。
修复
  • 通过云端传输时，保存了浏览器中最后打开的标签页;
  • 修复了机器人窗口中网站生成器的链接;
  • 如果保存或更改了配置文件，则不会将其从文件夹移动到主目录;
  • 修复了关闭配置文件后，保存和启动按钮在 5 秒延迟后解锁的错误;
  • 修复了本地化问题。
功能
  • 从配置文件管理器将配置文件批量发送到云端;
  • 配置文件管理器添加了列: 配置文件类型、组、配置文件状态;
  • 在设置中添加了禁用本地代理重定向的选项 (适用于直接使用本地代理的用户);
  • 在批量创建配置文件时可以设置文件夹。
v1.2.1
2022-06-08
改进
  • 增加了导入带有过期参数的cookie的功能
修复
  • 修复了配置存储令牌的错误
  • 修复了在云配置文件中保存笔记的错误
  • 修复了在创建新配置文件时保存旧配置文件的cookie的错误
  • 修复了授权过程中无限错误的错误
功能
  • 在面板上，合作伙伴按钮被帮助按钮取代，其中有链接到文档、合作伙伴、技术支持
v1.2.0
2022-06-07
改进
  • 小的图形改进。
修复
  • 修复了保存登录/密码时的错误，其中值在保存窗口中被分开;
  • 修复了在新配置文件中显示最后连接标志的错误;
  • 小的错误修复;
功能
  • 添加了配置文件的云存储;
  • 新的网络面板 - cloud.undetectable.io，用于管理用户、组、角色、会话;
  • 新的管理员帐户 - app.undetectable.io
  • 新的收费计划: 免费、基础、专业、自定义;
  • 更改了许可证续订期间的折扣;
  • 添加了保存付款方式（银行卡）以进行自动续订;
  • 新的自动付款方式: Capitalist;
  • 账户存储和配置存储的余额是分开的。您可以使用账户余额支付订阅并补充配置存储的余额。您只能使用配置存储的余额支付配置;
  • 所有用户的联盟计划为7%;
  • 关闭错误窗口的计时器;
  • 更新的主页;
v1.1.16
2022-03-02
改进
  • 在配置文件管理器中选择代理和标签时添加搜索功能
  • 在浏览器（RBM）中添加前进/后退键选择器，您可以选择要前往的页面
  • coinlist.co 的登录/密码自动替换
  • 删除配置文件时，在消息中指示其名称
  • 在配置管理器中添加了上下文菜单（RBM），您可以在其中存档配置或复制信息
  • 在配置文件设置中添加了复制帐户数据（登录/密码）的可能性
修复
  • 与本地化相关的修复
  • 小的图形修复
  • 修复了有关新配置文件显示连接国家的错误
v1.1.14
2022-02-15
改进
  • 改进了与客户端提示相关的浏览器欺骗功能
修复
  • 修复了通过代理链接更改IP时出现的错误
  • 修复了与清除缓存相关的错误
  • 在更改代理并返回到新代理时，“新代理”字段中的值也保留了代理类型
  • 修复了移动配置的新标签显示
  • 美化修复
  • 本地化修复
功能
  • 在浏览器的配置文件设置中添加了”删除所有Cookie”按钮
  • 为移动配置添加了缩放功能（Shift + 按住左键）
v1.1.13
2022-02-04
改进
  • 新标签现在在当前标签右侧打开，而不是最后
  • 通过配置文件设置中的链接加速了代理IP更改
  • 智能代理插入支持更改IP的链接
  • “删除所有数据”功能在清除后关闭浏览器中的所有标签
修复
  • 修复了一些网站重定向的问题
  • 主窗口可以通过Windows任务栏最小化
  • 在更改代理并返回新代理时，“新代理”字段中的值也保存了更改IP和名称的链接
v1.1.12
2022-02-01
改进
  • 程序界面的小改进
  • 在导入Cookies时正确获取expires_timestamp参数
修复
  • 在导出/导入配置文件时，缺少更改IP的链接
  • 修复了标签选择和项目批量选择的小部件
  • 修复了尝试重新启动软件时最小化/卸载到/从托盘和最大化的问题
  • 删除大量的Cookies会导致软件崩溃
  • 修复了在配置文件管理器窗口中使用上下文菜单添加代理时显示大量代理的错误。
功能
  • 添加了检查输入的User-Agent与配置的兼容性功能
  • 添加了扩展备注字段的能力
  • 现在的配置文件信息包括：CPU核心数、RAM容量、创建和修改日期。
  • 添加了一个按钮，用于清除除了Cookies、设置、书签和账户之外的所有配置文件数据
v1.1.11
2022-01-18
改进
  • 优化配置管理器加载
  • 按区域排序的时区
  • 改进浏览器中的 Cookie 处理
  • 优化批量生成配置文件
  • 改进 UserAgentData（客户端提示）替换
  • 扩展 Mass Creator 的 ID 值
修复
  • 修复代理管理器中按端口排序的问题
  • 修复配置和配置文件管理器表格中按日期排序的问题
  • 修复了机器人在运行过程中停止然后重新启动的错误
功能
  • 编辑 Cookie 的新设计和功能
  • 添加一次删除多个不同 Cookie 的能力
  • 添加更改 Cookie 值的能力
  • 添加新 Cookie 到当前 Cookie 的能力
  • 将多个 Cookie 导出到剪贴板
  • 运行中的配置文件可以使用配置文件卡片上的“置顶”按钮显示在其他窗口上方。
v1.1.10
2022-01-10
改进
  • 改进了时区替换
  • 对程序界面进行了轻微改进
  • 在批量创建配置文件时，代理以均匀但随机的方式分布
修复
  • 修复了在macOS上停止机器人时的错误
  • 修复了在打开浏览器窗口之前按下”停止”按钮时机器人冻结的问题
  • 修复了机器人运行时的间隔选择
  • 修复了网站上Prompt类型的模态窗口的工作
功能
  • 在检查时的代理管理器中添加显示有关国家、城市、ISP的信息
v1.1.9
2021-12-23
修复
  • 修复在MacOS上保存更改网页比例的问题
  • 修复停止机器人时的错误
  • 修复通过按钮停止配置文件的工作（在配置文件卡片中）
v1.1.8
2021-12-22
改进
  • 改进配置文件屏幕分辨率模拟
  • 改进替换和通过像素扫描测试（Chrome配置+系统操作系统和关闭WebGl图像哈希）
  • 关闭浏览器后保存所选页面缩放
  • 程序界面的小改进
修复
  • 修复更新时的错误
  • 修复无法启动机器人而无选项卡的问题
  • 修复保存图片时关闭浏览器的问题
  • 修复自动填充密码的问题（coinlist.co
功能
  • 在移动配置文件中模拟触摸事件
  • 添加保存访问特定网站相机/麦克风权限的功能，无需确认第二个请求。还可以重置所有权限。
  • 在MacOS版本中添加浏览器快捷键
v1.1.7
2021-12-19
改进
  • 对程序界面进行了许多改进
修复
  • 如果选择了按Mac OS过滤配置，则不显示Mac OS + FF的配置
  • 导入大量代理后，程序会冻结
  • 启动机器人并通过工具栏关闭机器人窗口后，软件崩溃
  • 在配置文件管理器窗口中，打开按钮无效的错误
  • 在主窗口快速删除配置文件时，可能会意外删除两次配置文件，导致崩溃并关闭undetectable.exe
功能
  • 在机器人中添加了按标签和文件夹筛选配置文件的功能
  • 添加了配置文件名称和代理名称的字符数限制
  • 添加了自定义工具提示
  • 代理管理器：添加了按主机和外部IP搜索以及在字段中复制值的功能
  • 在设置窗口中添加了将起始页字段留空的功能
v1.1.6
2021-12-05
修复

修复了与服务器证书的错误

v1.1.5
2021-11-25
改进
  • 配置文件管理器在搜索时突出显示文本（按名称、按注释、按配置ID）
修复
  • 如果其他配置文件正在运行并以任何方式更改，新的配置文件创建设置将被重置
  • 修复了临界错误导致配置文件关闭
  • 修复了在创建新配置文件时从现有配置文件中添加帐户
  • 修复了检查代理时重置网络指纹
  • 修复了在更新配置列表时批量创建时选择所有配置
  • 在创建新配置文件页面上添加了字符限制
  • 空白的”记住我”复选框不会在身份验证窗口中重置密码
  • 修复了”配置文件当前正在使用”错误
功能

新的个人资料卡设计，在个人资料中添加了上次连接的地理位置标志

v1.1.4
2021-11-16
改进
  • 在身份验证窗口中，添加了通过按Enter键登录的功能
  • 在默认配置文件设置中，添加了选择代理类型作为单独字段的选项
  • 在配置文件管理器中，添加了按列搜索的功能：名称，配置，用户代理，备注
修复
  • 在启动带有Bot窗口的配置文件时，程序会关闭并显示错误
  • 修复了第一次运行后关闭身份验证窗口后进程冻结的问题
功能
  • 添加了打开多个相同配置文件窗口的功能
v1.1.3
2021-11-09
修复

修复了登录Google帐户的问题。

v1.1.2
2021-11-08
修复
  • 修复各种程序错误。
功能
  • 将程序翻译成葡萄牙语。
  • 将程序翻译成中文。
  • 从配置文件管理器中批量导出Cookie和帐户。
v1.1.1
2021-11-02
改进
  • 更新浏览器中主配置文件设置的设计。
修复
  • Rambler注册表单未显示。
  • 保存主页时出现问题。
功能
  • 通过PCM进行批量分配文件夹
  • 添加文件夹过滤器
  • 添加”文件夹”列
  • 将具有ID和配置文件名称匹配的文件添加到设置文件夹中。
v1.1.0
2021-10-26
改进
  • 改进了指纹替换。
  • UI设计改进。
修复
  • 修复了导出/导入配置文件后浏览器窗口位置的问题。
功能
  • 添加了用于分组配置文件的文件夹功能。
  • 添加了导出和复制单个Cookie的功能。
v1.0.9
2021-09-27
改进
  • 可以在已运行的配置文件中更改标签。
  • 小的界面设计修复。
修复
  • 修复了在某些网站上自动填充密码的问题。
功能
  • 通过模板进行新的代理批量导入。
  • 向浏览器添加快捷键。
  • Win/Command+Shift+T键组合在队列中打开最后关闭的标签页。
  • 添加了从配置文件卡片的上下文菜单中编辑标签的功能。
v1.0.8
2021-09-16
改进
  • 改进了与数据库的组操作。
  • 界面设计进行了一些小的更改。
修复
  • 修复了浏览器中的上下文菜单项。
功能
  • 添加了三种不同方式更改配置文件存储位置的功能：只需更改存储文件夹（不带配置文件的空文件夹），通过将当前配置文件复制到文件夹中更改文件夹，通过将配置文件从当前文件夹转移到新文件夹更改文件夹。
  • 使用标签导入/导出浏览器配置文件。
  • 添加了通过右键单击配置文件添加上下文菜单的功能。
  • 代理主机现在接受字符”_”，并且带有此字符的域名将正常工作。
  • 添加了完全复制配置文件及其所有设置的功能
v1.0.7
2021-09-07
改进
  • 浏览器优化；
  • 通过上下文菜单打开新标签时，它会在不切换到该标签的情况下打开。
修复
  • 如果您先关闭软件，然后关闭配置文件，会话将关闭；
  • 界面设计修复；
  • 网站的小修复。
功能
  • 在使用多个显示器工作时，浏览器将在上次使用的窗口中打开。
v1.0.6
2021-09-02
改进
  • 加快浏览器速度，减少延迟；
  • 粘贴为人类的热键：Ctrl+B。
修复
  • 在批量创建配置文件时，启动配置文件时会打开主页。
功能
  • 无图像运行机器人；
  • 通过配置文件管理器批量设置代理；
  • 添加一个复选框以禁用浏览器中的图像加载；
  • 添加了一个配置文件状态检查：现在无法对已启动的配置文件进行编辑。
v1.0.4
2021-08-25
改进
  • 改进了对Netscape缩写Cookie格式的支持;
修复
  • 在已经有标签的个人资料上通过Enter创建新标签时，标签不会消失;
  • 在生成期间关闭个人资料批量创建窗口时，程序不会关闭;
  • 修复了个人资料排序问题;
功能
  • 具有手写仿真的插入文本功能;
v1.0.1
2021-08-24
功能
  • 添加配置管理器；
  • 更新默认设置；
  • 在程序设置中的版本号旁边添加版本类型（VM或Windows）；
  • 在帐户令牌字段中，现在可以指定另一个帐户的令牌并连接配置存储；
  • 添加了在启动配置文件时启动多个默认选项卡的可能性，链接用空格写入；
  • 添加了默认共享选项卡；
  • 添加了从浏览器运行的脚本；
  • 添加了1280x800的分辨率；
v0.9.150
2021-07-28
改进
  • 从浏览器中删除了水平滚动条
  • 在发布说明中添加了一个指向网站的链接
修复
  • 修复了在某些Windows系统上显示界面时出现黑色条的错误
  • 修复了在浏览器打开时打开Cookies选项卡的错误
v0.9.149
2021-07-26
改进
  • 改进了代理插入的验证器
  • 重构代码并提高性能
修复
  • 修复了按标签排序和过滤的问题
  • 修复了标准搜索，现在搜索结果以所选配置文件语言显示
  • 在某些条件下创建新配置文件后，Cookie树没有被清除
功能
  • 更新了Windows和MacOS版本的浏览器，改进了指纹替换
  • 发布了适用于虚拟机的独立版本
  • 添加了通过点击鼠标滚轮从搜索栏建议中打开新标签页的功能
v0.9.148
2021-07-02
修复
  • 修复了重命名配置文件的问题
v0.9.147
2021-07-02
修复
  • 大量配置文件导入失败
  • 改进网站
功能
  • 添加通过链接更改代理IP的功能
  • 添加设置中的按钮以打开包含配置文件的文件夹位置
  • 添加在默认设置中从已保存的代理中选择的机会
  • 添加合作伙伴菜单项
v0.9.144
2021-06-21
改进
  • 优化了Cookies选项卡的工作
修复
  • 修复了重命名配置文件的错误
  • 界面修复
功能
  • 批量创建配置文件
  • 每次生成最多可即时创建99个配置文件
  • 可以多选配置、代理和屏幕尺寸
  • 配置文件名称的动态模板
v0.9.143
2021-06-16
功能
  • 保存帐户数据
  • 您现在可以立即在配置文件设置中保存登录和密码以供登录使用
  • 从浏览器保存密码
  • 自动填充登录和密码字段
  • 可以导入/导出 .tsv 格式的授权数据
v0.9.141
2021-05-19
修复
  • 导入代理时未导入 ipchange 链接
  • 导出代理时导出所有代理，而不仅仅是选定的代理
功能
  • 新机器人
  • 在创建新配置文件时基于 filt 进行随机配置选择
v0.9.140
2021-05-12
改进
  • 界面设计的小改进
  • 在代理管理器中更改了添加代理窗口
修复
  • 修复了导入Netscape cookies的错误
  • 修复了cookies和代理检查器中的小错误
功能
  • 导入带有多余文本的Cookies
  • 导入JSON时，删除Json行之前和之后的所有行
  • 导入Netscape时，删除不符合格式的所有行
  • 更新主菜单设计。
v0.9.138
2021-05-05
改进
  • 自动保存最后输入的代理
  • 添加了复制代理检查结果的功能
  • 更改了代理和标签管理器中的数据编辑过程
  • 改进了添加标签的过程
修复
  • 修复了 User-Agent 替换
  • 修复了在连接差的情况下启动浏览器
  • 在配置文件信息中 Geolocation: Auto 时显示的数据不正确
  • 界面设计中的小修复
功能
  • 导入过期的 Cookie
  • 导入 Netscape Cookie
  • 支持 IPv6 代理
v0.9.137
2021-04-28
改进
  • 关闭浏览器后，Cookie列表现在会自动更新
  • 添加了F5键以刷新浏览器页面
修复
  • 当一个配置文件打开时，创建一个新配置文件有时会导致重置为默认设置
功能
  • 新的配置文件管理器
  • 添加了新的列
  • 根据标签和状态进行筛选
  • 可以自定义列输出
  • 编辑配置文件名称、标签和备注
v0.9.136
2021-04-20
改进
  • 代理管理器：单击而不是双击即可编辑字段
  • 改进的代理检查器和代理欺骗
修复
  • 默认配置文件设置未保存Socks5代理类型
  • MacOS和iOS配置中的第二个默认语言
功能
  • 删除配置文件和Cookie时会弹出确认消息
  • 将操作系统和浏览器过滤器添加到默认设置中
  • 将更多语言添加到列表中
  • 将时区名称更改为GMT
v0.9.133-0.9.135
2021-04-14
修复
  • 授权后关闭程序
  • 导入配置文件时出错
  • 切换标签页时URL被重置
  • 界面设计微调
  • 保存最后输入的代理。切换到无代理时不清除数据
功能
  • Cookies：能够删除部分导入的文件
v0.9.132
2021-04-13
改进
  • 配置文件卡片：字体放大
  • ✅ 导入以点-点格式表示的过期日期Cookie
  • ✅ 代理管理器：可编辑的列宽
  • 菜单按钮：突出显示活动部分
  • 完成保存软件位置，以防止超出屏幕
  • 代理检查按钮的状态（背光）
  • 系统设置的新样式
修复
  • 修复了机器人
  • 配置文件管理器：使用搜索按下全选时，只选择找到的配置
  • 修复了突然关闭程序的问题
  • 小的设计修复
  • 修复了浏览器地址栏的问题
  • 更新了MaxMind数据库
功能
  • 添加默认代理类型设置：无代理，HTTP，Socks5
  • 添加了一个复选标记以禁用系统打印中的字体交换
  • 基于过滤器的随机化功能用于配置选择
v0.9.131
2021-04-08
改进
  • 默认设置中选择的代理类型无效
  • 保存程序在屏幕上的位置
修复
  • 修复0.9.130版本更新后启动时的错误
  • 修复与某些代理的工作问题
功能
  • 默认情况下创建新配置文件时不使用代理
  • 更新maxmind数据库
v0.9.130
2021-04-07
改进
  • 删除字段开头和结尾的空白字符
  • 改进代理输入的格式，并删除不必要的验证器以支持所有主机
  • 可以使用删除按钮和Command + Delete在macOS上删除Cookie文件
修复
  • 修复了在谷歌网站上复选框的错误
  • 浏览器标签随意打开/关闭
  • 修复了Windows 7中的更新启动器
  • 小界面修复
功能
  • 配置管理器移至程序设置
  • 添加代理管理器！现在您可以保存、编辑、导入和导出代理
  • 添加代理检查器
v0.9.128
2021-03-29
改进
  • 通过按Enter键保存配置文件名称
修复
  • 在某些Windows系统上浏览器渲染问题，按钮移动
  • 修复了自动更改网络设置的错误
  • 重命名配置文件时，如果已经创建了具有新名称的配置文件，则保存按钮被阻止
  • HDPI缩放-将设置发送到浏览器
  • 按Esc关闭软件
  • 翻译中的小修正
功能
  • 我们添加了1366x768的屏幕分辨率
  • 在默认配置文件设置中添加了起始页和代理类型选择
v0.9.127
2021-03-25
改进
  • 对配置文件卡片进行轻微更改，更改了控制按钮的顺序和距离以提高便利性
  • 界面设计的小修复
修复
  • 在定义公共IP时阻止了公共IP字段
  • 标签管理器允许创建空标签
  • 修复YouTube网站
  • 创建新配置文件时未保存笔记
  • 修复程序的翻译
  • 在工作时禁止更改配置文件名称
  • 可以在IP字段中使用域名添加代理
  • 保存后代理登录和密码未更改
功能
  • 我们在主设置中添加了一个开关来强制程序渲染（SwiftShaders）
v0.9.123
2021-03-17
改进
  • 添加机器人翻译
  • 机器人工作后自动更新Cookie列表
  • 界面设计的小修复
  • 翻译的小修复
修复
  • 修复通过在配置文件设置中按Enter键添加标签的问题，修复配置文件计数器和添加到过滤器的问题
  • 修复在浏览器中通过IP打开资源而不是开始搜索的问题
  • 修复剩余的缩放问题
  • 修复Safari浏览器配置文件的语言问题
功能
  • 添加屏幕尺寸修改
v0.9.122
2021-03-15
修复
  • 修复了自动替换网络指纹的错误
  • 界面微调
功能
  • 添加设置以解决缩放问题（适用于高分辨率的显示器）
v0.9.121
2021-03-11
功能
  • 根据外部IP自动填充WebRTC、地理位置、时区
v0.9.119
2021-03-10
改进
  • 机器人重构
  • 排序翻译
  • 许多小的界面改进
  • 更新了错误通知的设计
修复
  • 修复了Cookie导入问题
  • 修复了计数器的错误
  • 修复了WebRTC的错误
  • 导入时代理类型被重置
功能
  • 更新设置：设计和功能
v0.9.118
2021-03-04
改进
  • 许多小的界面改进
  • 更新配置管理器界面
  • 对Cookie导入进行微小更改
修复
  • 修正俄语翻译
  • 修复配置文件卡片
  • 修复标签
功能
  • 添加配置文件排序功能
v0.9.117
2021-03-03
改进
  • 在配置文件列表中进行更改（标签输出）
  • 界面改进
修复
  • 修复Edge浏览器配置问题
功能
  • 添加手动修改用户代理
  • 在配置文件信息中输出WebGL
  • 启用手动修改语言标头（Accept-Language）
  • 添加标签管理器
v0.9.111
2021-02-04
改进
  • 改进了 cookie 导入
修复
  • 界面设计中的许多小修复
  • 修复了 macOS 中的关键错误
功能
  • 在不同格式中自动完成代理
  • 通过输入更新配置文件名称
v0.9.107
2021-01-29
改进
  • 更新了macOS上的应用程序图标
修复
  • 修复浏览器中区域切换的错误
  • 修复了MacOS中的WebGL
  • 修复了Google账户登录问题