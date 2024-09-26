Undetectable 2.25.0：新功能、错误修复和更新

Undetectable 2.25.0 更新：有什么新内容？
我们不断改进 Undetectable，为您提供更好的工作体验。在9月更新中，我们新增了几个新功能，修复了一些错误，并提高了浏览器性能。在本文中，我们将介绍所有更新内容，以及它们如何帮助您在日常工作中使用我们的产品。
新功能
记住最后选择的语言选项
现在，通过启用这个功能，浏览器会自动记住上次选择的语言，创建配置文件时所有后续的配置文件将使用该语言，无需每次都调整设置。这对于经常在不同语言之间切换的用户特别方便。例如，如果您今天选择了波兰语，所有配置文件将以波兰语创建。明天，如果您切换到塞尔维亚语，所有配置文件将以塞尔维亚语创建。不再需要在设置中多做额外步骤。
根据选择的配置数量批量创建个人资料
通过此选项，批量创建的配置文件数量仅取决于所选配置的数量。配置文件将不再像以前那样通过循环创建。
Mango Proxy支持
我们继续扩大我们的合作伙伴代理服务列表，现在Mango Proxy已经被添加到Undetectable。现在直接从程序中使用代理更加简单和方便。生成代理而无需访问合作伙伴网站，为您节省时间。
问题修复
更改筛选器时随机选择配置
先前，在创建新配置文件和更改配置过滤器时，列表中的顶部配置总是默认选择的。这种行为已被更改：更改过滤器后，现在会随机选择一个配置，使配置文件创建过程更加多样化和不可预测。
改进
Chromium 核心更新至 129 版
为确保您的浏览器始终保持高性能和安全性，我们已更新Chromium核心至129版本。这意味着您将获得与安全性、速度和现代网络技术支持相关的最新改进。
结论
2.25.0更新引入了更便捷高效地使用反检测浏览器的变化。我们始终努力考虑您的反馈并不断发展我们的产品。如果您对更新有建议或疑问，请随时联系我们的支持团队或通过单击主程序窗口上的“反馈”按钮留下反馈。
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