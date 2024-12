Undetectable 2.25.0 : Nouvelles fonctionnalités, corrections de bugs et mises à jour

Nous améliorons constamment Undetectable afin que vous puissiez bénéficier d'une meilleure expérience de travail. Dans la mise à jour de Septembre, nous avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités, corrigé des bugs et amélioré les performances du navigateur. Dans cet article, nous passerons en revue toutes les mises à jour et comment elles peuvent vous aider dans votre travail quotidien avec notre produit.

Nouvelles fonctionnalités

Se souvenir de la dernière option de sélection de langue

En activant cette fonction, le navigateur se souvient automatiquement de la dernière langue sélectionnée lors de la création d'un profil, et toutes les profils suivants l'utiliseront sans avoir besoin d'ajuster les paramètres à chaque fois. Ceci est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui changent régulièrement entre différentes langues. Par exemple, si vous choisissez le polonais aujourd'hui, tous les profils seront créés en polonais. Demain, si vous passez en serbe, tous les profils seront créés en serbe. Plus besoin de manipulations supplémentaires dans les paramètres.

Création de Profils en Vrac Basée sur la Quantité de Configurations Sélectionnées

Avec cette option, le nombre de profils créés en masse dépendra uniquement du nombre de configurations sélectionnées. Les profils ne seront plus créés en boucle en utilisant des configurations comme auparavant.

Support de proxy Mango

Corrections de bugs

Sélection aléatoire de la configuration lors du changement de filtre

Auparavant, lors de la création d'un nouveau profil et du changement du filtre de configuration, la configuration en haut de la liste était toujours sélectionnée par défaut. Ce comportement a été modifié : après avoir changé le filtre, une configuration aléatoire sera désormais sélectionnée, rendant le processus de création de profil plus varié et moins prévisible.

Améliorations

Mise à jour du noyau de Chromium vers la version 129

Pour vous assurer que votre navigateur reste à la pointe des performances et de la sécurité, nous avons mis à jour le noyau Chromium en version 129. Cela signifie que vous bénéficierez de toutes les dernières améliorations liées à la sécurité, à la vitesse et au support des technologies web modernes.

Conclusion

La mise à jour 2.25.0 introduit des changements qui rendront le travail avec le navigateur antidétect plus pratique et productif. Nous nous efforçons toujours de prendre en compte vos commentaires et de continuer à développer notre produit. Si vous avez des suggestions ou des questions sur la mise à jour, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support ou à laisser un commentaire dans la fenêtre principale du programme en cliquant sur le bouton "feedback".