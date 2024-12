Undetectable 2.26.0 : Amélioration du Spoofing et de la Sécurité

Une mise à jour mineure mais significative pour la version 2.26.0 de Undetectable, rendant le navigateur encore plus sûr et pratique à utiliser. Voici un aperçu détaillé de la mise à jour dans cet article.

Quoi de neuf ?

Configurations du Navigateur Yandex dans ConfigShop

Une des principales nouveautés est l'inclusion des configurations du navigateur Yandex dans ConfigShop. Désormais, vous pouvez choisir et personnaliser des profils en utilisant les paramètres du navigateur Yandex, élargissant vos options pour créer encore plus de configurations anti-détection fiables. Cette nouveauté vous permettra de travailler avec une encore plus grande variété de profils, améliorant significativement votre expérience en matière de multi-comptes et de protection contre le suivi.

Comment le spoofing s'est-il amélioré?

Amélioration du détournement de WebRTC - Le détournement de WebRTC est devenu encore plus réaliste et fiable, offrant une meilleure protection contre les fuites de véritable adresse IP et l'exposition des données de l'appareil.

Amélioration du leurre de police de caractères - Le mécanisme de leurre de police de caractères a été amélioré pour fonctionner de manière plus fluide et précise. Cette mise à jour aidera à éviter les incohérences suspectes lors de l'utilisation de différentes configurations et augmentera vos chances de rester indétecté.

Gestion optimisée des codecs du navigateur - La gestion des codecs multimédias dans le navigateur a été optimisée, ce qui entraîne une émulation plus précise des paramètres utilisateur et réduit la probabilité de détection.

Form Factors Spoofing Ajouté aux Données de l'UtilisateurAgent — Le spoofing des Form Factors a maintenant été ajouté aux Données de l'UtilisateurAgent. Cet amélioration vous permet d'émuler différents appareils et leurs caractéristiques avec une précision accrue, rendant vos profils encore plus convaincants et plus difficiles à détecter.

Qu'est-ce qui a été corrigé ?

Leurrage de l'orientation de l'appareil dans les configurations mobiles - Le leurrage de l'orientation de l'appareil a été corrigé, améliorant la fonctionnalité des profils mobiles et éliminant les problèmes rencontrés précédemment.

En conclusion

La mise à jour 2.26.0 apporte un certain nombre de changements importants qui rendent le navigateur Undetectable encore plus sûr et puissant pour travailler avec la gestion multi-comptes et la protection contre le suivi. Les nouvelles fonctionnalités, corrections et améliorations visent toutes à offrir une flexibilité et une sécurité maximales lors de vos activités en ligne.

Restez connecté pour plus de nouvelles et mises à jour, et n'oubliez pas de profiter de toutes les nouvelles possibilités offertes par la mise à jour 2.26.0. Si vous avez des questions ou des suggestions, nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires!