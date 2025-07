Undetectable Mise à jour 2.36.0 : Chromium 138, fonction de transfert de profil vers un autre abonnement, nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs

La version 2.36.0 est maintenant disponible - et ce n'est pas juste une mise à jour esthétique. Nous avons ajouté des fonctionnalités utiles, amélioré l'ergonomie et corrigé un certain nombre de bugs ennuyeux. Voici un aperçu bref et concis de toutes les modifications.

Chrome 138 : Pourquoi il est important de mettre à jour à temps

Nous suivons les traditions et mettons à jour Chromium chaque mois vers la version la plus récente. Chromium 138 n'est pas seulement un numéro ; c'est une garantie de sécurité, de pertinence et de compatibilité.

Lorsque vous travaillez dans une niche où le camouflage et la reproduction précise du comportement utilisateur typique sont importants, un noyau obsolète peut poser problème. Cela peut :

impression de navigateur obsolète affichée,

provoquer des bogues lors de l'ouverture de sites web modernes,

augmenter le risque de blocages.

La dernière version de Chromium offre non seulement le support des nouvelles normes web, mais également une empreinte digitale plus "vive" pour lutter contre la fraude. Cela se traduit par moins de soupçons, une stabilité accrue et plus de confiance lors de la manipulation du trafic.

Fonction de transfert de profil vers une autre licence

Vous pouvez maintenant transférer des profils cloud entre licences.

Comment ça fonctionne :

Clique droit sur le profil cloud → Exporter → Exporter vers un autre compte.

Fonctionne uniquement à partir de la fenêtre principale pour le moment. Sera ajouté ultérieurement au gestionnaire de profils et à l'API.

Seuls les profils de cloud peuvent être transférés, et uniquement entre les formules payantes (Base, Pro, Custom).

Le destinataire est l'administrateur email d'une autre licence. L'élément principal est d'avoir de l'espace libre dans la licence pour un nouveau profil. Ainsi, si vous avez dépassé la limite de profils, il est nécessaire de l'augmenter ou de libérer de l'espace dans votre abonnement actuel.

Tout est transféré : notes, cookies, proxies, extensions, etc.

Après le transfert, le profil est supprimé de l'expéditeur.

Qui pourrait avoir besoin de ceci?

Propriétaires d'agences où les profils sont créés par une personne puis transmis à d'autres ;

Pour ceux qui travaillent avec des comptes clients et veulent partager des profils de manière sécurisée sans avoir à exporter en .zip.

Veuillez noter : cette option n'est disponible que pour les administrateurs de licence par défaut. Vous pouvez accorder le droit de transférer des profils à d'autres participants dans des rôles. Vous pouvez configurer les rôles et activer l'option de transfert de profil dans une autre licence dans le tableau de bord cloud.

Plus de nouvelles fonctionnalités

Nouveau script dans le bot pour la culture de cookies

Maintenant, le bot génère une liste de sites web individuellement pour chaque profil. Cela permet un réchauffement plus précis et "naturel" adapté au comportement de chaque compte - particulièrement utile pour les nouveaux arrivants dans les sujets anti-détection et ceux travaillant avec une masse de profils similaires.

Pour utiliser cette fonctionnalité, allez dans le bot, sélectionnez l'option "générer une nouvelle liste pour chaque profil" dans le champ "Script".

Sélection automatique du thème de l'interface

Un nouveau mode Auto a été ajouté aux paramètres pour choisir le thème du programme. Désormais, le thème clair ou sombre changera automatiquement en fonction des paramètres système de votre OS. Un petit détail mais très utile, surtout si vous travaillez jour et nuit.

Pour l'activer, allez dans les paramètres du programme → section "Principal" → champ "thème" → option "auto".

Améliorations

Les informations de profil sont désormais entièrement affichées dans la section Informations de profil - pratique pour une consultation et une copie rapides des paramètres.

Agrandi la liste des langues lors de la création d'un profil. Utile pour une localisation plus précise lors du travail avec des comptes dans différents pays.

Amélioration de la falsification de géolocalisation. Désormais, l'imitation de la position géographique fonctionne de manière encore plus réaliste et précise, utile lors de l'utilisation de services locaux.

Ce qui a été corrigé

Les pages de démarrage de l'API fonctionnent désormais correctement - seuls les liens transmis sont ouverts, sans onglets anciens.

Correction d'un problème de fausse demande de réactualisation après redémarrage du programme.

La confusion avec les mandataires a été résolue : désormais, les pays sélectionnés dans les mandataires partenaires sont réellement demandés.

Correction d'un bug entraînant la réinitialisation de l'ordre des profils et des groupes lors de la fermeture du programme sur l'écran de connexion.

Les profils WebRTC sur Android affichent désormais l'adresse IP locale comme sur de vrais appareils.

Dans MediaDevices, les profils avec configurations Android n'affichent plus les identifiants matériels comme dans les appareils réels, rendant les profils plus anonymes.

Les comptes de connexion/mot de passe vides ne sont plus affichés dans les paramètres du profil.

L'API renvoie désormais correctement un code d'état 200 même lorsque les erreurs sont liées non pas à la demande d'API elle-même, mais au traitement interne, et les détails de l'erreur seront fournis dans le corps de la demande.

Quelle est la conclusion

Undetectable La version 2.36.0 n'est pas seulement une mise à jour stable, mais un pas en avant pour tous ceux qui s'investissent sérieusement dans la multi-comptabilité, l'arbitrage du trafic et l'automatisation. La fonction de transfert de profil, Chromium mis à jour et des corrections réfléchies rendent le travail encore plus pratique et sécurisé. Cela signifie plus de temps pour les résultats et moins de temps passé à lutter contre les bugs.

Mise à jour effectuée, Undetectable désormais utilisé à pleine puissance.