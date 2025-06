Undetectable 2.35.0 : Chromium 137, gestion des tags améliorée et correction de bugs

Dans cette version, nous avons mis l'accent sur la stabilité et la simplicité d'utilisation, en corrigeant plusieurs problèmes techniques et en ajoutant de petites améliorations importantes pour faciliter le travail avec les profils.

Moteur Chromium mis à jour vers la version 137

Nous avons mis à jour le noyau Chromium vers la dernière version, la 137. Les mises à jour régulières sont essentielles pour garantir un navigateur sécurisé, stable et pleinement compatible avec les sites web modernes. Elles permettent aussi de contourner plus efficacement les nouvelles techniques de détection et de suivi.

Gestion des tags améliorée

La recherche de tags a été ajoutée à la fenêtre principale et au gestionnaire de profils. Vous pouvez maintenant retrouver rapidement des profils en saisissant le nom d’un tag. Cela est particulièrement utile si vous utilisez beaucoup de tags et devez passer souvent d’un groupe de profils à un autre.

Le tri par tags est désormais disponible dans le gestionnaire de profils. Vous pouvez organiser vos profils en fonction des tags, ce qui facilite la navigation dans de grands volumes de données et simplifie les opérations en masse.

Autres améliorations

La recherche multiple vous permet de trouver plusieurs profils à la fois en entrant les noms séparés par des virgules.

Il est maintenant possible de sélectionner des profils à l’aide des flèches du clavier dans le gestionnaire de profils. Maintenez la touche Shift enfoncée et poursuivez la sélection avec les flèches directionnelles. Cela rend la gestion beaucoup plus rapide et fluide.

enfoncée et poursuivez la sélection avec les flèches directionnelles. Cela rend la gestion beaucoup plus rapide et fluide. Nous avons apporté de légères améliorations au processus d’installation des mises à jour et à l’envoi des profils vers le cloud. Ces actions sont désormais plus rapides et plus fiables.

Bugs corrigés

Correction d’un problème empêchant le lancement d’un profil après l’échec de la vérification du proxy, sauf après redémarrage complet du navigateur.

Le mode Headless a été entièrement corrigé et fonctionne désormais correctement.

Correction d’un bug empêchant l’attribution de tags aux profils cloud via le menu contextuel.

Les profils restaurés depuis la corbeille ne sont plus dupliqués dans le gestionnaire.

Correction du retrait incorrect des proxies lors de leur modification via le gestionnaire de profils.

Suppression des doublons de proxies dans le gestionnaire lors du chargement de profils cloud.

En résumé

La version 2.35.0 marque une nouvelle étape dans l’amélioration du navigateur Undetectable. Grâce à ces mises à jour et correctifs, votre travail quotidien avec les profils sera encore plus fluide et fiable. Nous restons à l’écoute de vos retours et réagissons rapidement à vos besoins.