Undetectable 2.47.0 : Chromium 149, contournement de la validation Google et déverrouillage des profils via API

L’équipe Undetectable a préparé une nouvelle version pour vous. Dans la version 2.47.0, nous avons non seulement actualisé la base du navigateur, mais aussi retravaillé les mécanismes d’automatisation et d’interaction avec les services Google. Voyons comment ces changements rendront votre routine quotidienne plus simple et vos profils plus fiables.

Chromium 149

Nous avons mis à jour le noyau du navigateur vers la version actuelle 149. Aujourd’hui, ce n’est pas une simple formalité, mais votre principale protection contre des filtres IA de plus en plus intelligents. Les systèmes de sécurité modernes sont entraînés sur d’énormes volumes de données en temps réel.

Ils savent précisément quels micro-délais de rendu ou quelles particularités du fonctionnement de JavaScript correspondent aux dernières versions de Chrome. Si votre noyau est en retard, les algorithmes marquent instantanément la session comme suspecte, réduisant ainsi le niveau de confiance du compte. Chromium 149 permet aux profils de se fondre complètement dans le trafic des vrais utilisateurs. Vous bénéficiez d’un fonctionnement stable avec n’importe quels comptes publicitaires, sans mauvaises surprises.

Nouvelle méthode dans l’API

Pour ceux qui développent leurs projets grâce à l’automatisation, nous avons ajouté une nouvelle méthode dans l’API – /profile/unlock/<profileID> . Auparavant, en cas d’échec d’un script tiers ou de rupture soudaine de connexion, un profil pouvait rester techniquement verrouillé. Cela ralentissait toute la chaîne d’actions automatisées et nécessitait une intervention.

Désormais, ce problème peut être résolu instantanément. Il suffit d’envoyer une seule requête pour retirer de force le verrouillage d’un profil spécifique et le remettre en service. Cela rend vos tunnels automatisés beaucoup plus tolérants aux pannes. Vous n’avez plus besoin de perdre du temps avec des redémarrages manuels si un script "trébuche" sans raison apparente.

Ce que nous avons corrigé

Nous avons corrigé un bug qui gênait la gestion confortable des farms de comptes sur des machines distantes. Auparavant, le programme pouvait se fermer soudainement si vous vous connectiez à un serveur en cours d’exécution via RDP (Remote Desktop Protocol).

Désormais, Undetectable maintient la session stable lors de toutes les reconnexions au bureau à distance. Vous pouvez passer librement d’un serveur à l’autre sans craindre d’interrompre un processus important de multiaccounting. La gestion à distance est devenue réellement fiable et fluide.

Ce que nous avons amélioré

Dans cette version, nous avons renforcé les mécanismes internes de masquage afin de vous permettre de travailler plus facilement avec les plateformes les plus exigeantes.

Masquage parfait pour Google. Nous avons modifié la logique de génération de l’en-tête x-browser-validation . Ce paramètre est utilisé par tous les sites de l’écosystème Google pour une vérification stricte de la "dimension humaine" du navigateur. Désormais, notre imitation de Chrome est encore plus précise, ce qui réduit réellement les risques de bans sur les services du géant de la recherche.

Nous avons modifié la logique de génération de l’en-tête . Ce paramètre est utilisé par tous les sites de l’écosystème Google pour une vérification stricte de la "dimension humaine" du navigateur. Désormais, notre imitation de Chrome est encore plus précise, ce qui réduit réellement les risques de bans sur les services du géant de la recherche. Mise à jour de Widevine. Le module Widevine a été mis à jour vers la version la plus récente. Les systèmes antifraude vérifient souvent les composants DRM (technologies intégrées de protection du contenu, profondément intégrées au système d’exploitation et au matériel réel) afin d’évaluer la légitimité de l’appareil. Un Widevine à jour confirme l’intégrité de l’empreinte et écarte les soupçons inutiles de vos sessions.

Le module Widevine a été mis à jour vers la version la plus récente. Les systèmes antifraude vérifient souvent les composants DRM (technologies intégrées de protection du contenu, profondément intégrées au système d’exploitation et au matériel réel) afin d’évaluer la légitimité de l’appareil. Un Widevine à jour confirme l’intégrité de l’empreinte et écarte les soupçons inutiles de vos sessions. Recherche d’éléments dans iframe. Nous avons amélioré le fonctionnement de l’API d’automatisation avec les éléments situés à l’intérieur des iframe. Les passerelles de paiement, captchas et widgets tiers sont souvent intégrés précisément via des frames. Désormais, vos scripts trouveront les boutons nécessaires plus rapidement et sans erreurs d’interaction.

Conclusion

Undetectable 2.47.0 rend votre travail plus productif en prenant en charge la lutte contre les limitations techniques. Le passage à Chromium 149 et les améliorations ciblées du masquage pour Google garantissent un haut niveau de confiance pour vos profils. Et le nouvel endpoint de déverrouillage, ainsi que la correction des connexions RDP, apportent à l’automatisation la stabilité qui manque souvent lors du passage à l’échelle. Mettez à jour dès maintenant et constatez à quel point votre flux de travail devient plus confortable.