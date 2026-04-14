Mise à jour Undetectable 2.45.0 : Chromium 147, RAM jusqu’à 32 GB et économie de trafic proxy

L’équipe Undetectable a préparé une nouvelle mise à jour du navigateur. Dans la version 2.45.0, nous nous sommes concentrés sur la mise à jour du noyau, l’extension des paramètres matériels et la correction de bugs qui gênaient le travail stable avec les profils. Voyons en détail ce qui a changé et comment cela influencera votre flux de travail quotidien.

Paramètres RAM étendus : 16 et 32 GB

Désormais, lors de la création de configurations, vous avez accès à l’option de sélection de 16 et 32 GB de RAM. Cela permet de créer des empreintes numériques plus puissantes et plus variées pour les plateformes exigeantes. Cependant, il existe une nuance technique importante qu’il faut connaître.

Avant la version 147, le moteur Chromium avait une limitation interne et transmettait aux sites un maximum de 8 GB via le paramètre device Memory , même si l’appareil disposait de plus de mémoire. Avec le passage à la nouvelle version, cette limite a été supprimée, et le navigateur affiche correctement 16 et 32 GB. Certains anciens vérificateurs de fingerprints ne se sont pas encore adaptés à ce changement dans la logique de Chromium. Ils peuvent afficher un avertissement concernant une valeur de mémoire incorrecte, mais pour les systèmes antifraude modernes, il s’agit d’un indicateur totalement légitime, donc ces alertes dans les vérificateurs peuvent être ignorées.

Chromium 147

Nous avons mis à jour le noyau du navigateur vers la version actuelle 147. La synchronisation régulière avec les versions du Chrome classique est une nécessité de base pour contourner efficacement la détection Sybil et les filtres antifraude stricts. Les systèmes de sécurité analysent des centaines de microparamètres, et tout retard dans la prise en charge de nouvelles Web API ou de nouveaux standards de rendu révèle instantanément l’automatisation.

Un noyau récent garantit que les profils génèrent un bruit réseau aussi naturel que possible et se fondent dans le flux général des utilisateurs réels. Vous obtenez un comportement prévisible sur tous les sites modernes, sans plantages de scripts ni erreurs de mise en page.

Choix flexible du type de lancement du profil

Pour une gestion plus pratique d’un grand nombre de sessions, nous avons ajouté une nouvelle fonction aux paramètres principaux du programme : le choix du type de lancement des profils. Vous pouvez maintenant choisir à l’avance comment les nouvelles fenêtres s’ouvriront : en plein écran, minimisées ou au premier plan.

Cette fonction est très importante lors du lancement massif de profils. Elle permettra de garder votre bureau en ordre, et vous pourrez vous concentrer sur la fenêtre principale du programme pendant le chargement des profils.

Concernant les corrections

Dans cette version, nous avons corrigé un certain nombre d’erreurs afin de rendre la gestion des sessions plus fiable.

Premièrement, le bug de connexion automatique a été corrigé. Auparavant, le programme pouvait effectuer une connexion même lorsque la case d’autorisation était décochée ; désormais, vous avez un contrôle absolument strict sur l’accès à vos données locales.

Deuxièmement, le problème de fermeture inattendue de la fenêtre principale a été résolu. Auparavant, l’interface pouvait planter pour des raisons internes, tandis que les fenêtres des profils de navigateur restaient ouvertes et continuaient de fonctionner. Nous avons corrigé ce bug, et maintenant le programme fonctionne de manière stable.

Troisièmement, nous avons corrigé la possibilité de cliquer sur les liens dans les commentaires Facebook lors de l’utilisation de configurations mobiles. Il s’agit d’une correction critique pour les tâches SMM et le travail avec le trafic mobile, qui rétablit une navigation complète au sein du réseau social.

Concernant les améliorations

Nous avons sérieusement optimisé l’algorithme de vérification des adresses IP pendant le fonctionnement du navigateur. Le nombre de requêtes de fond vers les proxys pour vérifier la connexion a été considérablement réduit. Si vous travaillez avec de grandes fermes de comptes ou utilisez des proxys mobiles rotatifs avec une facturation au trafic, cette mise à jour réduira sensiblement vos coûts.

Conclusion

La version Undetectable 2.45.0 rend le multi-accounting encore plus prévisible et économique. Le Chromium 147 actuel et les limites RAM étendues assurent un haut niveau de confiance de la part des systèmes de protection. La réduction des requêtes IP économise le trafic proxy, tandis que les nouveaux paramètres de lancement des fenêtres et les corrections de bugs éliminent les tâches routinières. Mettez à jour et continuez à faire évoluer vos tâches avec un maximum de confort.