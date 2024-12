Conditions d'utilisation

Accord de service et conditions générales d’Undetectable

Cet accord de service d’abonnement logiciel (SaaS) (l’”Accord”) établit les obligations et conditions entre vous (le “Client”) et Undetectable, concernant votre utilisation des services définis ici. Veuillez lire attentivement cet Accord. Votre utilisation des Services est expressément conditionnée à votre acceptation de cet Accord. EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE “J’ACCEPTE” CI-DESSOUS ET/OU EN UTILISANT LES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE CET ACCORD. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS UNE QUELCONQUE CONDITION DE CET ACCORD, N’UTILISEZ PAS LES SERVICES ET QUITTEZ IMMÉDIATEMENT EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE “JE N’ACCEPTE PAS” CI-DESSOUS.

Politique de remboursement

Nous ne remboursons aucun paiement que vous avez effectué une fois que votre abonnement a commencé. Cependant, nous envisageons de modifier les plans au cas par cas ; pour cela, vous pouvez contacter notre équipe de support.

Préambules

Le fournisseur est le propriétaire d’un logiciel informatique propriétaire appelé Undetectable, utilisé pour créer plusieurs comptes d’utilisateurs sur des sites web. Le fournisseur fournit et vend des abonnements permettant aux abonnés d’accéder et d’utiliser le logiciel via undetectable.io ou tout autre site web notifié aux abonnés de temps à autre (les “Services”). Le client souhaite utiliser les Services à des fins internes, notamment la création de profils par les clients sur différents sites web ainsi que l’utilisation de services de proxy, conformément aux termes et conditions énoncés. Le fournisseur est disposé à fournir l’accès aux Services à des fins internes de l’entreprise du client, conformément aux termes et conditions énoncés ici. Le fournisseur et le client reconnaissent et conviennent que cet Accord sera effectif et en vigueur immédiatement à la date à laquelle le client clique sur l’icône “J’accepte” ci-dessous (la “Date d’effet”). PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des promesses mutuelles contenues dans les présentes et d’autres contreparties valables et précieuses, les parties conviennent ce qui suit :

1. Abonnement logiciel.

a. Le fournisseur accorde au client et le client accepte du fournisseur un droit limité, non exclusif et non transférable d’accéder et d’utiliser, et de permettre aux utilisateurs autorisés d’accéder et d’utiliser les Services uniquement à des fins internes de l’entreprise du client. Les Services ne doivent pas être utilisés par le client ou par des utilisateurs autorisés pour le compte de tiers non autorisés en vertu de cet Accord. Le client fera tout son possible pour s’assurer que les utilisateurs autorisés utilisent les Services conformément aux termes et conditions de cet Accord. Le client reconnaît que son droit d’utiliser les Services sera exclusivement basé sur le web conformément aux termes de cet Accord et que le logiciel ne sera pas installé sur des serveurs ou d’autres équipements informatiques appartenant ou contrôlés par le client ou autrement fournis au client.

b. L’utilisation des Services par le client ou par tout utilisateur autorisé en vertu de cet Accord sera soumise à tout accord de l’utilisateur final, conditions d’utilisation et/ou politique de confidentialité applicable à undetectable.io ou à tout autre site web utilisé pour accéder aux Services.

c. Toute négociation conclue entre le fournisseur et le client sera confidentielle, le client ne partagera pas les négociations confidentielles avec d’autres clients. Le fournisseur se réserve le droit d’annuler une négociation pour quelque raison que ce soit et sans préavis, notamment s’il est établi que le client a enfreint cette section.

2. Droits de propriété intellectuelle.

a. Le client reconnaît que tous les droits, titres et intérêts sur les Services et le logiciel, ainsi que ses codes, séquences, œuvres dérivées, organisation, structure, interfaces, toute documentation, données, noms commerciaux, marques de commerce ou autres matériaux connexes (collectivement, la “Propriété intellectuelle du fournisseur”), appartiennent et appartiendront en tout temps exclusivement au fournisseur. La Propriété intellectuelle du fournisseur contient des secrets commerciaux et des informations propriétaires appartenant au fournisseur et est protégée par les lois américaines sur le droit d’auteur (et autres lois relatives à la propriété intellectuelle). À l’exception du droit d’utiliser les Services, tel que prévu expressément dans les présentes, cet Accord n’accorde au client aucun droit sur les brevets, droits d’auteur, droits de base de données, secrets commerciaux, noms commerciaux, marques de commerce (enregistrées ou non) ou tout autre droit ou licence concernant les Services ou le logiciel.

b. Le client ne doit pas tenter, ni permettre directement ou indirectement à un utilisateur autorisé ou à un tiers de tenter de copier, modifier, dupliquer, créer des œuvres dérivées, encadrer, reproduire, compiler en sens inverse, désassembler, décompiler, télécharger, transmettre ou distribuer tout ou partie des Services et/ou du logiciel, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit.

3. Frais d’abonnement/Coût mensuel minimum/Tarification.

a. Le client doit payer au fournisseur les coûts accumulés des services pour la durée que le client a choisie, ou les frais d’utilisation mensuels minimum (les “Frais d’abonnement”) dans le montant d’un tarif minimum existant, et convenu conformément à la page d’inscription à cet Accord. Le client accepte les conditions de tarification énoncées dans undetectable.io lors de l’acceptation de cet accord. (Voir https://undetectable.io/pricing/)

b. Les frais d’abonnement pour la première période d’abonnement (la date immédiatement suivant la période d’essai de 10 jours jusqu’au dernier jour du mois), au début de la durée de cet Accord, seront payés à la date d’effet du premier jour du mois suivant. Les frais d’abonnement pour toutes les périodes d’abonnement ultérieures de la durée de cet Accord seront payés au fournisseur le premier jour de chaque période d’abonnement ultérieure, conformément au paragraphe d ci-dessous.

c. Le montant des frais d’abonnement n’inclut pas les taxes applicables. Le client est responsable de toutes les taxes applicables.

d. Le client doit fournir une carte de crédit valide ou un autre moyen de paiement acceptable au fournisseur et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour autoriser le paiement automatique des frais d’abonnement et des coûts de service. En acceptant cet Accord, le client autorise par la présente le fournisseur à débiter automatiquement ledit moyen de paiement pour toutes les périodes d’abonnement pendant la durée de cet Accord. Si, pour quelque raison que ce soit, le paiement automatique est refusé, le client doit payer les frais d’abonnement applicables et tous les coûts de tarification d’utilisation de l’abonnement au fournisseur dans les cinq (5) jours suivant la notification du fournisseur.

e. Toute autre modalité de paiement entre le fournisseur et le client doit être convenue par écrit et énoncée dans une facture, un accord de facturation ou tout autre document écrit.

4. Accessibilité/Performance

Le fournisseur s’efforcera raisonnablement de rendre les Services disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la durée, sauf : (i) les sauvegardes système planifiées ou toute autre maintenance continue requise et planifiée à l’avance par le fournisseur, ou (ii) pour toute cause imprévue échappant au contrôle raisonnable du fournisseur, y compris, mais sans s’y limiter, les pannes de fournisseur de services Internet ou de réseau de communication, les attaques de déni de service ou les attaques similaires, ou tout autre événement de force majeure prévu dans cet Accord. Le fournisseur surveillera les indicateurs de performance des systèmes et de l’infrastructure réseau (la sienne et celle des fournisseurs tiers) afin d’évaluer la performance globale de ses services d’hébergement, et prendra des mesures raisonnables pour remédier aux problèmes des systèmes et de l’infrastructure réseau, le cas échéant, afin de maintenir une performance satisfaisante du logiciel. Le fournisseur se réserve en outre le droit de surveiller et de restreindre raisonnablement la capacité du client, sans notification, à utiliser les Services si le client utilise des ressources informatiques excessives qui affectent les performances des Services pour les autres abonnés.

5. Maintenance et support

Le fournisseur assurera la maintenance du logiciel et/ou des services et fournira tous les correctifs et correctifs au logiciel et/ou aux services sans frais supplémentaires. Toutefois, ladite maintenance n’inclura pas les versions majeures de nouvelles versions du logiciel, les fonctionnalités supplémentaires ou la programmation personnalisée, que le fournisseur, à sa discrétion, pourra fournir moyennant des frais supplémentaires convenus entre les parties.

6. Durée.

La durée de cet Accord commencera à la date d’effet et se poursuivra jusqu’à sa résiliation conformément aux dispositions des présentes. Le client choisira si la durée sera constituée de périodes annuelles ou mensuelles (chaque “Période d’abonnement”). L’Accord sera automatiquement renouvelé pour les périodes d’abonnement ultérieures, sauf si l’une ou l’autre des parties donne un préavis écrit de sa décision de ne pas renouveler cet Accord au moins quinze (15) jours avant la fin de la période d’abonnement en cours, ou résilie autrement cet Accord conformément aux termes des présentes. À la résiliation de cet Accord pour quelque raison que ce soit, tous les droits et abonnements accordés au client prendront fin immédiatement, et le client cessera d’utiliser les Services et interdira aux utilisateurs autorisés d’utiliser les Services.

7. Défaut

Le client sera en défaut de cet Accord s’il ne fait pas un paiement à son échéance et ne remédie pas à ce défaut dans les cinq (5) jours suivant la réception d’un avis écrit du fournisseur à cet effet. En plus de la violation monétaire décrite dans la phrase précédente, l’une ou l’autre des parties sera en défaut de cet Accord si elle viole de manière substantielle cet Accord et ne remédie pas à cette violation dans les quinze (15) jours suivant la réception d’un avis écrit du non-respect de la partie. En cas de défaut d’une partie, l’autre partie peut résilier cet Accord ou rechercher tout autre recours prévu par la loi ou en équité, sauf disposition contraire des présentes. Dans le cas où le client enfreint ou tente de violer l’une des dispositions du présent Accord, le fournisseur aura le droit, en plus de tout autre recours disponible, d’obtenir une injonction interdisant une telle violation ou tentative de violation, le client reconnaissant par la présente l’insuffisance de tout recours en droit.

8. Confidentialité

a. En plus des exigences relatives à la Propriété intellectuelle du fournisseur énoncées à la Section 2 du présent Accord, le client fera tous les efforts raisonnables (mais en aucun cas moins d’efforts que ceux utilisés pour protéger ses propres informations propriétaires de nature similaire) pour protéger toutes les informations confidentielles, propriétaires et/ou non publiques relatives ou liées de quelque manière que ce soit au logiciel, aux Services, aux affaires financières, professionnelles et/ou autres du fournisseur, et à cet Accord (les “Informations confidentielles”).

b. Le client ne doit pas divulguer ou rendre public les Informations confidentielles sans le consentement écrit préalable du fournisseur.

c. Le client fera tous les efforts raisonnables (mais en aucun cas moins d’efforts que ceux utilisés pour protéger ses propres informations propriétaires de nature similaire) pour ne pas divulguer et ne pas utiliser les Informations confidentielles à son propre avantage ou au bénéfice de toute autre personne, tiers, entreprise ou société d’une manière incompatible avec l’objet du présent Accord.

d. Les termes de confidentialité et de non-divulgation contenus dans les présentes expireront cinq (5) ans à compter de la date de résiliation de cet Accord. e. Les restrictions de divulgation ne s’appliqueront pas aux informations qui étaient : (i) généralement disponibles au public au moment de la divulgation, ou ultérieurement disponibles au public autrement que par la faute du client ; (ii) déjà connues du client avant la divulgation en vertu du présent Accord ; (iii) obtenues à tout moment légalement auprès d’un tiers dans des circonstances permettant son utilisation ou sa divulgation à d’autres ; ou (iv) requises par la loi ou par une ordonnance judiciaire pour être divulguées.

9. Garantie limitée

Le fournisseur garantit qu’il a le pouvoir et l’autorité d’accorder l’abonnement aux Services accordé au client par les présentes. À L’EXCEPTION DE LA GARANTIE ÉNONCÉE ICI, LES SERVICES SONT FOURNIS “TEL QUEL”, ET LE FOURNISSEUR DÉCLINE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Limitation du recours et de la responsabilité. Le client déclare qu’il accepte la responsabilité exclusive et complète :

(a) de la sélection des Services pour atteindre les résultats souhaités par le client ;

(b) de l’utilisation des Services ;

(c) des résultats obtenus à partir des Services ; et

(d) des termes de tout contrat entre le client et les utilisateurs autorisés. Le fournisseur ne garantit pas que l’utilisation des Services par le client sera ininterrompue ou exempte d’erreurs. Le client ne doit pas faire valoir de réclamations contre le fournisseur sur la base de théories de négligence, de négligence grave, de responsabilité stricte, de fraude ou de fausse déclaration, et le client doit défendre le fournisseur contre toute demande ou réclamation, et indemniser et tenir le fournisseur indemne de toutes les pertes, coûts, dépenses ou dommages, y compris les honoraires d’avocat raisonnables, résultant directement ou indirectement de l’utilisation des Services par le client, de l’utilisation des Services par un utilisateur autorisé et/ou de tout accord entre le client et un utilisateur autorisé fondé sur ou lié de quelque manière que ce soit aux Services.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS LE FOURNISSEUR NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, INDIRECT, CONSÉCUTIF, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU QUELCONQUE DOMMAGE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D’ACTIVITÉ, PERTE D’INFORMATIONS COMMERCIALES OU TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LES SERVICES, QUE CE SOIT SUR LA BASE D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT, MÊME SI LE FOURNISSEUR A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En tout état de cause, en aucun cas le fournisseur ne sera responsable d’une perte, de coûts, de dépenses ou de dommages pour le client d’un montant supérieur aux frais d’abonnement effectivement payés par le client au fournisseur au cours des douze (12) mois précédents.

10. Divers

a. Avis et demandes. Tout avis, demande ou autre communication devant être donné en vertu du présent Accord par l’une ou l’autre des parties à l’autre sera réputé donné ou livré de manière suffisante s’il est envoyé par courrier recommandé ou certifié, affranchi, avec demande de réception ou livré en personne. Sauf si le fournisseur en est autrement informé par écrit, l’adresse du client à des fins de notification sera l’adresse du client fournie dans les informations de facturation du client.

b. Loi applicable ; Choix du tribunal. Cet Accord sera exclusivement régi par les lois de l’État du Texas, sans égard à ses principes de conflits de lois. Toute action en vertu de cet Accord ou concernant cet Accord sera portée exclusivement devant le tribunal de district du comté de Grayson, Texas. Les parties conviennent irrévocablement que ledit tribunal est pratique et a compétence pour entendre et décider de toute telle action.

c. Conformité aux lois. Le client utilisera les Services conformément à toutes les lois locales, étatiques et fédérales applicables.

d. Titres. Les titres de paragraphes dans cet Accord sont uniquement pour faciliter la lecture et ne font pas partie de l’Accord et n’affecteront pas son interprétation.

e. Divisibilité. Si une disposition de cet Accord est jugée illégale, nulle ou inapplicable, les parties restantes resteront en vigueur.

f. Pas de renonciation. Le retard ou le défaut de l’une ou l’autre des parties à exercer un droit en vertu de cet Accord ou à prendre des mesures contre l’autre partie en cas de violation de cet Accord constitue une renonciation à ce droit, ou à tout autre droit, ou à cette violation, ou à toute violation future, en vertu de cet Accord.

g. Cession. Le client ne peut pas céder ou transférer cet Accord.

h. Pas de partenariat ou d’agence. Rien dans cet Accord n’est destiné à créer un partenariat entre les parties, ni à autoriser l’une ou l’autre partie à agir en tant qu’agent de l’autre, et aucune des parties n’aura le pouvoir d’agir au nom ou pour le compte de l’autre de quelque manière que ce soit.

i. Force majeure. Le fournisseur ne sera pas tenu responsable de tout retard ou défaut d’exécution d’une partie de cet Accord dans la mesure où ce retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants de la volonté raisonnable du fournisseur, y compris, mais sans s’y limiter, l’incendie, les inondations, les tempêtes, les actes de Dieu, la guerre, les dommages malveillants, la défaillance d’un service public ou d’un réseau de transport ou de télécommunications.

j. Accord complet. Cet Accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne les Services, et remplace toutes les ententes ou accords antérieurs ou contemporains, qu’ils soient écrits ou oraux. Aucune modification ou modification de cet Accord ne sera contraignante à moins d’être réduite à l’écrit et signée par des représentants dûment autorisés des parties et que cet écrit fasse expressément référence à cet Accord et à son intention en tant qu’amendement aux présentes. La société peut apporter des modifications à cet accord à tout moment sans préavis requis au client lorsque la loi le permet.

EN CLIQUANT SUR “J’ACCEPTE” ET/OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU CET ACCORD, L’AVOIR COMPRIS ET ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR SES TERMES ET CONDITIONS. VOUS ACCEPTEZ EN OUTRE QUE CET ACCORD PRÉVAUDRA ET REMPLACERA TOUTE DISPOSITION CONFLICTUELLE OU INCONSISTANTE CONTENUE DANS TOUTE COMMANDE D’ACHAT, AUTRES DOCUMENTS FOURNIS À LA SOCIÉTÉ PAR VOUS, D’AUTRES DOCUMENTS FOURNIS À VOUS PAR LA SOCIÉTÉ OU DES ACCORDS PRÉCÉDEMMENT CONCLUS ENTRE LES PARTIES. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE CET ACCORD, N’INSTALLEZ PAS OU N’UTILISEZ PAS L’APPLICATION LOGICIELLE ET/OU LES DONNÉES, ET QUITTEZ MAINTENANT EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE “JE N’ACCEPTE PAS” CI-DESSOUS.