Comment utiliser le navigateur Undetectable pour la comparaison des prix de détail ?

Je veux tellement acheter quelque chose qui me plaît. Mais nous repoussons son achat pendant encore trois ans. Ou peut-être que cet article est moins cher quelque part sur Internet à l’étranger ? Il faut vérifier les prix ! Mais comment, si nous ne sommes pas originaires de là-bas, donc la place de marché ne nous permet pas d’accéder à ses pages ?

Ils sont moins chers

Internet a élargi les possibilités d’achat. Maintenant, les utilisateurs d’un bout du monde peuvent acheter des produits vendus dans un magasin à l’autre bout. Mais malheureusement, les possibilités de ces achats intercontinentaux sont fortement réduites.

De nombreux sites de commerce et places de marché ne veulent pas s’embêter avec les étrangers. Il est plus facile pour eux de travailler avec un public local, afin de ne pas se compliquer la vie avec l’organisation de la livraison du produit à l’autre bout du monde ou avec son retour. Pour cela, les boutiques en ligne filtrent les utilisateurs par géolocalisation sur leurs sites web. En conséquence, l’utilisateur perd la possibilité de comparer les prix des produits sur les places de marché étrangères avec les prix sur le marché local.

Les utilisateurs ne sont pas les seuls à souffrir de ces interdictions stupides, les spécialistes du marketing aussi. En raison des blocages sur les sites commerciaux, ils ne peuvent pas non plus accéder aux places de marché étrangères pour déterminer le prix adéquat des produits dans les boutiques en ligne dont ils sont responsables.

L’absence de vision globale des détaillants sur le marché étranger a un impact négatif sur la politique de prix globale. En conséquence, les produits sur les places de marché nationales sont vendus à un prix trop élevé, que le consommateur local n’est pas prêt à payer. Les vendeurs et les acheteurs en souffrent.

Le filtrage des visiteurs par pays a également un impact négatif sur le développement des magasins qui utilisent de telles restrictions. Ils perdent non seulement des clients potentiels, mais aussi incitent les concurrents à mettre en place les mêmes restrictions.

Les places de marché mondiales utilisent également la filtration de l’audience par pays. Par exemple, un vendeur qui vend sur Amazon ou eBay peut configurer la visibilité pour les acheteurs en fonction de leur géolocalisation. En conséquence, l’assortiment de sa boutique et les prix régionaux seront affichés uniquement aux utilisateurs de la liste spécifiée de pays et de villes.

Et n’oublions pas les réseaux sociaux, où il y a aussi un grand nombre de produits. Ici, il n’y a certainement aucune barrière entre l’acheteur cible et la place de marché. Il y en a, et en plus, elles sont mises en œuvre au niveau des comptes.

Il s’avère que tous les utilisateurs ont besoin d’un moyen de contourner le ciblage régional. Et un tel outil existe - le navigateur anti-détection.

Qu’est-ce que c’est ?

L’anonymat des actions de l’utilisateur sur le World Wide Web était assuré il y a 10-15 ans à l’apogée de son développement. Et maintenant, Internet ressemble de plus en plus au monde réel, en adoptant ses phénomènes et ses lois. Y compris les lois physiques. Après tout, toute personne qui navigue sur Internet y laisse des traces numériques.

Maintenant, chaque mouvement de l’utilisateur sur le Web est facilement traçable. Les empreintes digitales numériques, également appelées empreintes digitales, permettent d’identifier l’utilisateur avec une précision de plus de 90 %. Il est clair qu’à partir de ces traces, on ne peut pas déterminer la couleur de vos yeux. Mais la géolocalisation, la langue, les caractéristiques techniques de l’appareil et les sites visités précédemment - c’est facile. Ce sont ces indicateurs, qui font partie des empreintes digitales, qui sont utilisés par les systèmes des ressources Internet pour identifier les utilisateurs.

C’est-à-dire que les traces numériques sont la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vérifier les prix dans différents pays et acheter un produit à un prix plus avantageux. C’est pourquoi nous avons besoin d’un outil qui peut rendre ces traces aussi naturelles que possible pour les systèmes anti-fraude. Et cet outil est Undetectable. Mais nous parlerons de ses talents plus tard. Pour l’instant, revenons aux indices numériques.

Toutes les restrictions et interdictions actuellement mises en œuvre sur différents types de ressources Internet fonctionnent d’une manière ou d’une autre sur les empreintes digitales. Cette technologie est le moyen le plus précis de filtrer l’audience d’une plateforme. Mais les empreintes digitales sont une arme à double tranchant. Un outil qui non seulement construit des barrières, mais les détruit aussi.

Les anti-détections sont largement utilisées pour la promotion multi-comptes sur les réseaux sociaux. Mais dans les réalités d’aujourd’hui, ils sont également demandés par les utilisateurs ordinaires. Bien que ce logiciel ait longtemps été considéré comme une solution spécialisée.

Les navigateurs anti-détection ont de nombreuses compétences. Cela inclut la capacité de contourner les restrictions établies dans les réseaux sociaux, les places de marché et les boutiques en ligne par des systèmes de protection. C’est pourquoi avec l’aide d’Undetectable, vous pouvez comparer les prix de détail sans trier les visiteurs par géolocalisation, ce que font de nombreuses places de marché.

Principes de fonctionnement des anti-détections :

Le mécanisme des navigateurs anonymes et ordinaires est en grande partie similaire - les deux sont basés sur les mêmes moteurs.

Les navigateurs anonymes incluent des outils pour remplacer et éditer les empreintes digitales.

Les anti-détections les plus avancées, y compris Undetectable, sont livrées avec un catalogue d’empreintes digitales dont les paramètres peuvent être modifiés à votre guise.

Les navigateurs anti-détection sont le seul moyen efficace d’utiliser la promotion multi-comptes même dans les services et plateformes les plus sécurisés : places de marché, réseaux sociaux et publicitaires, etc.

Les anti-détections permettent d’utiliser simultanément un nombre pratiquement illimité d’empreintes digitales et d’accéder à une ressource Internet avec plusieurs utilisateurs.

Grâce à la promotion multi-comptes, il est possible de déterminer la valeur et la dispersion des prix fixés par le vendeur pour ses produits pour les utilisateurs de différentes régions et pays.

De nombreux détaillants opérant sur le marché international utilisent la technologie des empreintes digitales pour augmenter leurs revenus. Cela se fait en vendant le même produit à des prix différents aux acheteurs de différents pays. Le produit sera vendu à un prix plus élevé aux utilisateurs de régions plus riches, et à un prix moins cher aux utilisateurs de pays moins riches. C’est pourquoi la comparaison des prix de détail à l’aide d’anti-détections est si efficace.

Pour un fonctionnement de qualité, les navigateurs anti-détection nécessitent non seulement des empreintes digitales de qualité, mais aussi des proxys et des fichiers cookies.

Les empreintes digitales indiquent les paramètres suivants : l’heure locale, la langue, le système d’exploitation de l’appareil, la version du moteur du navigateur, la résolution de l’écran. Ainsi que la chaîne User-Agent envoyée par le navigateur en réponse à la demande du serveur. Mais pour contourner les blocages géographiques, les anti-détections nécessitent des adresses IP d’un pays spécifique et d’un fournisseur d’accès Internet qui fournit ses services dans cette région. Il est donc important de choisir des proxys de qualité. Les proxys résidentiels - des adresses IP blanches uniques fournies à une seule personne - conviennent le mieux pour les achats dans des magasins étrangers.

Les fichiers cookies sont nécessaires pour donner aux empreintes digitales utilisées une apparence plus naturelle. Étant donné que l’historique des visites est perçu par les systèmes anti-détection des réseaux sociaux et des places de marché comme une preuve de la nature du compte utilisateur.

Sur l’exemple du navigateur anti-détection de qualité Undetectable.

De nombreux utilisateurs qui connaissent l’existence des navigateurs anonymes les considèrent comme des outils complexes à configurer. En réalité, même un utilisateur inexpérimenté peut maîtriser ce logiciel. Pour le prouver, examinons étape par étape le processus de configuration et d’utilisation d’Undetectable :

Inscrivez-vous sur le site du service. Téléchargez la version appropriée de l’application de bureau du navigateur - pour macOS ou Windows. Installez le programme et lancez-le. Connectez-vous. Créez un nouveau profil. Modifiez ses paramètres - choisissez la configuration matérielle souhaitée, la langue et d’autres paramètres. Chargez des proxys de qualité préalablement achetés. Activez le mode “Auto” dans la section “Empreintes réseau” - après quoi tous les paramètres réseau, y compris la géolocalisation, seront générés automatiquement par Undetectable en fonction des proxys utilisés. Si nécessaire, chargez des fichiers cookies. Et après le lancement du profil créé, vous pouvez acheter un produit qui vous plaît dans un magasin étranger à un prix inférieur. Parce que Undetectable fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire du shopping illimité gratuitement avec un abonnement gratuit.

Est-ce que cela aurait pu être fait autrement ?

Nous affirmons avec certitude que l’utilisation des anti-détections n’est interdite dans aucun pays du monde. Ainsi, l’utilisation de navigateurs anonymes est totalement sûre du point de vue juridique. Mais ce qu’il faut craindre, ce sont les proxys de mauvaise qualité, qui peuvent entraîner le blocage du compte. Il est donc préférable de ne pas utiliser de profils d’utilisateurs personnels dans les anti-détections.

Il n’est pas non plus nécessaire de chercher des alternatives à Undetectable. Sur le marché, c’est le seul navigateur anti-détection professionnel qui offre un ensemble complet d’outils pour contourner efficacement les blocages dans un abonnement gratuit. Alors inscrivez-vous rapidement, téléchargez le navigateur et réalisez votre rêve reporté de trois ans dès maintenant. Grâce à Undetectable, vous pouvez acheter un produit qui vous plaît dans un autre pays… Et à un autre prix !