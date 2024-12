Comment utiliser Undetectable pour le commerce électronique et le dropshipping ?

Maintenant, même pour les pantoufles, les gens ne vont plus au marché, mais sur les places de marché en ligne. C’est pourquoi grâce au commerce électronique, les vendeurs n’ont plus besoin de geler sur le marché en hiver ou de souffrir de la chaleur en été. Pourquoi le faire, si les utilisateurs viennent d’eux-mêmes sur la plateforme de commerce… Peut-être qu’ils viendront. Après tout, il y a suffisamment de détaillants en ligne. Cela signifie que le vendeur doit tout faire pour que les acheteurs préfèrent son offre commerciale. Et pour cela, un anti-détectable fiable sera nécessaire. Comme Undetectable.

Le commerce en ligne peut être différent

Le commerce de détail en ligne a encore progressé. Maintenant, pour un vendeur, il n’est même pas nécessaire d’investir dans l’achat de marchandises, leur stockage et leur livraison pour générer des revenus. Après tout, il existe le dropshipping, qui permet de vendre des produits au prix de détail sans les acheter en gros. Ce qui distingue avantageusement cette méthode de commerce de la méthode traditionnelle de commerce électronique.

Comparons ces modèles de vente en ligne de manière plus visuelle :

Dans le commerce de détail traditionnel, le vendeur investit dans le développement, le lancement et la promotion d’un site commercial ou d’une boutique en ligne sur une place de marché. Ensuite, il achète des marchandises, paie leur stockage et leur livraison. Et en cas de vente de produits défectueux, il doit les rembourser.

Dans le dropshipping, le commerçant n’a pas besoin d’investir dans l’achat de marchandises, leur stockage et leur livraison. Toutes ces tâches, ainsi que le traitement, la réception des paiements et la livraison des achats, sont prises en charge par le fournisseur de produits. Ce qui réduit la tâche du vendeur en ligne à la promotion de sa plateforme commerciale et au traitement des commandes.

Il s’avère que les dropshippers réalisent le même bénéfice que les détaillants traditionnels. Mais sans risquer leurs propres fonds et en évitant plusieurs étapes de la chaîne de vente au détail traditionnelle.

Cependant, ce modèle de livraison directe présente quelques inconvénients importants :

Absence de contrôle des prix pour le vendeur - le détaillant ne peut pas modifier indépendamment les prix des produits vendus. Cela ne peut être fait qu’avec l’autorisation du fournisseur de produits.

Limitation des moyens de protection de la réputation du commerce électronique - la fidélité du client envers la marque commerciale, qui a été construite pendant longtemps, peut être ruinée en raison de retards de livraison ou de détérioration de la qualité des produits.

Concurrence élevée - en raison de la simplicité du processus de vente, de nombreux détaillants pratiquent le dropshipping. Ce qui crée une forte concurrence dans ce créneau.

Mais malgré ces différences significatives, les dropshippers et les détaillants en ligne traditionnels sont confrontés à un problème commun - la promotion de leur entreprise… Ce qui ne peut pas réussir sans un navigateur anti-détectable pour le commerce électronique.

Pourquoi un vendeur a-t-il besoin d’un anti-détectable ?

De nombreux détaillants en ligne n’ont même pas entendu parler des navigateurs anonymes. Et ceux qui en ont entendu parler considèrent ces outils plus comme des fonctionnalités de marketing professionnelles. Mais en réalité, les anti-détectables peuvent amener les ventes en ligne à un niveau plus significatif.

Pourquoi les vendeurs devraient utiliser un anti-détectable fiable :

Pour augmenter le volume des ventes sur les places de marché - la plupart des agrégateurs commerciaux n’encouragent pas l’utilisation de multi-comptes. Les systèmes de protection des places de marché comme Amazon et eBay bloquent définitivement ou temporairement le compte du vendeur s’il utilise plus d’un profil pour les ventes. Ce qui le prive de son principal canal de vente et de sa source de revenus réguliers. Bien sûr, vous pouvez créer un nouveau profil commercial ou essayer de débloquer l’ancien. Mais la mise en place d’un nouveau compte nécessitera du temps et des investissements financiers importants. Et l’examen de l’appel pour lever le blocage de l’ancien compte peut prendre plusieurs mois.

Les anti-détectables permettent de créer un nombre illimité de comptes sur les agrégateurs commerciaux et d’augmenter ainsi la portée de l’audience cible et le niveau des ventes.

Gestion de la réputation de la marque - pour tout utilisateur, les avis sont le principal critère de fiabilité d’une marque. Mais la fidélité de l’audience cible, qui a été construite pendant longtemps, peut être ruinée par quelques avis négatifs laissés par des concurrents malhonnêtes. Un navigateur anonyme pour le commerce électronique permet de restaurer la confiance du client dans la fiabilité de la marque en “compensant” les avis négatifs par un plus grand nombre d’avis positifs. Pour cela, le détaillant aura besoin d’un accès multi-comptes sécurisé, fourni par les anti-détectables.

Analyse des concurrents - devenir un commerçant en ligne prospère n’est pas si simple. Tout d’abord, l’entrepreneur doit effectuer une analyse du marché pour comprendre quels types de produits sont rentables dans une région donnée. Ensuite, il doit évaluer quels produits de quel fabricant sont les plus demandés ici. Pour cela, le détaillant doit visiter plusieurs places de marché concurrentes, consulter le catalogue des produits et enregistrer leurs prix… Un travail minutieux qui peut être accéléré à l’aide de parseurs.

Les parseurs permettent d’accéder à ces places de marché sur les agrégateurs commerciaux et les boutiques en ligne. Les parseurs extraient les données nécessaires à l’analyse de ces ressources et les enregistrent. Ensuite, le détaillant peut analyser les informations collectées et identifier les catégories de produits populaires. Ainsi que les produits qui sont demandés par l’audience d’une région spécifique. Mais pour mettre en œuvre le multi-comptes dans le commerce électronique, vous aurez besoin d’un anti-détectable fiable. Il permet un accès multi-utilisateurs sécurisé aux places de marché spécifiées par le parseur.

Analyse globale du marché - les places de marché locales et les sites commerciaux bloquent délibérément l’accès à leur plateforme aux utilisateurs d’autres pays. Mais il est possible d’adopter des méthodes efficaces d’augmentation des ventes et de promotion auprès de collègues étrangers. Les anti-détectables permettent de contourner ces blocages et de collecter des données à partir de ces plateformes.

Il s’avère que les navigateurs anti-détectables sont un puissant outil pour stimuler les ventes et gérer la réputation grâce aux avis pour le commerce électronique. Mais comment les anti-détectables parviennent-ils à atteindre une telle efficacité ? Pour comprendre cela, examinons de plus près le principe de leur fonctionnement.

Les anti-détectables fonctionnent sur la base de moteurs de navigateur populaires. Par exemple, Undetectable utilise le moteur Chromium. Avec leur aide, tout comme avec les navigateurs Internet, vous pouvez visiter des sites… Tous les sites. Pour cela, les navigateurs anti-détectables utilisent la substitution des empreintes digitales numériques laissées par chaque utilisateur lors de la navigation sur Internet.

Les empreintes digitales numériques ou les empreintes digitales sont un ensemble de caractéristiques permettant aux solutions spécialisées d’identifier la personnalité numérique de presque n’importe quel utilisateur. Cela permet aux systèmes de sites web et de services de collecter des informations analytiques sur leur public. Et de segmenter les visiteurs en fonction des critères définis, en bloquant l’accès au contenu et aux fonctionnalités du site pour ceux qui ne répondent pas aux paramètres établis.

Les navigateurs anti-détectables sont capables de substituer et de modifier les empreintes digitales. Ce qui permet aux systèmes anti-fraude des places de marché et d’autres plateformes de reconnaître les utilisateurs qui répondent aux critères définis.

Les anti-détectables professionnels permettent d’utiliser un nombre illimité d’empreintes digitales. C’est pourquoi avec Undetectable, vous pouvez lancer autant de comptes que vous le souhaitez sur les places de marché et les réseaux sociaux. Chacun d’entre eux sera perçu par les systèmes de protection comme naturel.

Guide rapide d’utilisation des navigateurs anonymes

Pour commencer à utiliser un navigateur anti-détectable pour le commerce électronique et le dropshipping :

Accédez au site Undetectable et inscrivez-vous. Téléchargez la version de bureau appropriée de l’application. Installez-le. Créez un nouveau profil. Dans les paramètres, définissez le système d’exploitation, la configuration de l’appareil utilisateur, l’User-Agent et d’autres paramètres. Chargez des proxys. Pour faciliter la configuration ultérieure, activez le mode “Auto” dans les autres paramètres. Ainsi, le navigateur anonyme remplira automatiquement les valeurs pertinentes en fonction du proxy. Si nécessaire, chargez des fichiers cookies.

Les cookies renforcent la nature des empreintes digitales pour les systèmes anti-fraude. Du point de vue des empreintes digitales, les empreintes digitales avec un historique de visite d’autres sites semblent plus valides. De plus, l’outil Undetectable comprend un bot pour la collecte automatique de cookies. Dans les paramètres du navigateur anonyme pour le commerce électronique, vous pouvez spécifier une liste de ressources à visiter, l’ordre de visualisation des pages Web et d’autres options.

L’utilisation des anti-détectables est-elle sûre ?

La technologie des empreintes digitales est largement utilisée sur Internet. Les plateformes analytiques et publicitaires utilisent les empreintes digitales pour identifier les entités numériques des utilisateurs. Et les données obtenues à leur sujet sont utilisées pour le ciblage publicitaire ou revendues à des tiers. C’est pourquoi l’utilisation de navigateurs anonymes est justifiée du point de vue moral et n’est interdite par la loi d’aucun pays.

La seule chose à craindre est une utilisation incorrecte des anti-détectables et l’utilisation de proxys de mauvaise qualité. Dans ce cas, la sécurité du multi-comptes est réduite et la probabilité de blocage des profils est augmentée.

Pourquoi choisir Undetectable ?

Contrairement à d’autres navigateurs anonymes, Undetectable offre une fonctionnalité plus étendue pour le multi-comptes sécurisé dans le commerce électronique :

Fonctionnalités avancées pour le travail en équipe - profils cloud et locaux, division des utilisateurs en rôles et groupes.

Boutique officielle de configurations avec une gamme constamment mise à jour.

Bot de cookies pour la création automatique de l’historique de navigation.

Importation-exportation facile des données - cookies, proxys et profils locaux.

Plan tarifaire gratuit - qui comprend cinq profils cloud et dix empreintes digitales.

Comme vous pouvez le voir, même les détaillants en ligne ne peuvent pas se passer d’un anti-détectable fiable.