Comment gérer plusieurs comptes de médias sociaux?

Voulez-vous entendre une blague ? Un gestionnaire SMM est assis devant son ordinateur et essaie de débloquer le compte client sur les réseaux sociaux. Il essaie pendant longtemps… Pendant ce temps, son petit-fils a déjà eu le temps de se marier, d’avoir des enfants et de prendre sa retraite. Pas drôle la blague ? Mais elle reflète toute la douleur de cette profession. En effet, gérer des comptes sur les réseaux sociaux n’est pas si simple à cause des systèmes anti-fraude stupides. Mais tout cela peut être changé avec l’aide d’un anti-détecteur fiable.

Quel est le problème ?

Les réseaux sociaux sont devenus bien plus qu’une simple plateforme pour des conversations agréables. Pour les utilisateurs ordinaires, l’importance des médias sociaux n’a pas changé. Mais pour les marques, les réseaux sociaux sont devenus une mine d’or de public cible, qu’il n’est pas nécessaire de chercher profondément. C’est pourquoi la promotion par le biais de commentaires et de critiques a un taux de conversion élevé avec des coûts de promotion bas grâce à l’utilisation de bots. Ensuite, le bouche-à-oreille se propage rapidement parmi le public cible, annonçant un produit intéressant ou une offre avantageuse. Mais pour cela, il est nécessaire de maintenir un profil régulièrement mis à jour, ce qui est préférable de confier à un gestionnaire SMM professionnel.

Cependant, il est difficile de trouver des professionnels pour toutes les marques qui se font promouvoir sur les réseaux sociaux. De plus, il n’est pas rentable pour un gestionnaire de gérer et de faire croître l’activité sociale sur une seule page. C’est pourquoi un gestionnaire expérimenté gère plusieurs dizaines de profils. Mais comment parvient-il à gérer autant de comptes clients ? C’est difficile et dangereux. Les réseaux sociaux punissent sévèrement le multi-compte, même s’il est utilisé à des fins légitimes, comme la gestion de profils clients.

Pour obtenir un profit décent, un gestionnaire doit gérer au moins plusieurs pages sociales. D’un autre côté, cela peut coûter à un spécialiste sa réputation professionnelle… et son emploi en général. En effet, un gestionnaire de compte avec une réputation ternie n’est pas très recherché.

L’image entière du gestionnaire peut être détruite en un instant à cause du blocage d’un seul compte client. Et très probablement, ce blocage ne sera pas de la faute du spécialiste qui cherche simplement à gagner un revenu décent et est obligé de gérer plusieurs profils sociaux ou chaînes YouTube. Mais pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi les médias sociaux ne reconnaissent-ils pas le droit du gestionnaire de gérer plusieurs comptes ? On peut seulement le deviner… Il vaut mieux simplement les tromper avec l’aide d’un anti-détecteur fiable, Undetectable.

En réalité, personne n’interdit à un spécialiste de gérer autant de comptes qu’il le souhaite. Mais pas simultanément. Il peut travailler sur un profil, se déconnecter, puis se connecter à un autre en utilisant l’authentification à deux facteurs. S’il doit se connecter à un profil à nouveau pendant la gestion des comptes, il devra déranger à nouveau le client et lui demander un code de validation. Et cela plusieurs fois par jour. Finalement, la patience du client s’épuisera et il refusera simplement les services du gestionnaire.

Mais même la procédure décrite ci-dessus est dangereuse pour le gestionnaire de compte. En effet, les systèmes des réseaux sociaux surveillent attentivement les connexions et les déconnexions de chaque utilisateur. Et à chaque connexion ultérieure, ils comparent les empreintes avec celles laissées lors de la session précédente. Et si elles sont trouvées sur la poignée de porte menant à un autre profil utilisateur, cela signifie la fin de la gestion des comptes. C’est pourquoi il est impossible de parler de travail d’équipe dans le domaine de la gestion de compte et de la promotion SMM grâce au multi-compte. Creusons un peu plus…

Où est le problème ?

Le problème des systèmes anti-fraude des réseaux sociaux peut être résolu de deux manières :

Gérer plusieurs comptes sur Instagram, mais utiliser un appareil différent pour chaque compte.

Cela signifie que si vous gérez et promouvez dix pages clients avec des commentaires et des publications, préparez-vous à acheter autant d’ordinateurs portables ou de smartphones. La solution est correcte, mais économiquement peu rentable.

Essayer de contourner et de tromper les systèmes de protection des réseaux sociaux. Surtout que pour cela, des outils fiables ont déjà été inventés - les navigateurs anti-détecteurs.

Mais comment les systèmes anti-fraude parviennent-ils à identifier avec précision leurs utilisateurs… et à entraver efficacement la gestion des comptes sur les réseaux sociaux ? Ils utilisent pour cela la technologie des empreintes numériques laissées par chaque utilisateur qui parcourt Internet.

Les empreintes numériques sont également appelées empreintes digitales. Elles sont constituées d’un ensemble de caractéristiques grâce auxquelles les algorithmes de protection des réseaux sociaux peuvent reconnaître les utilisateurs avec une précision de 94 %.

Il est évident qu’en se connectant à son profil, l’utilisateur ne laisse aucune empreinte digitale de ses doigts ou de ses pieds. L’identification se fait en fonction de la combinaison des caractéristiques techniques de l’appareil de l’utilisateur, de son adresse IP, de ses paramètres locaux, des valeurs de la chaîne User-Agent et d’autres paramètres.

User-Agent est une chaîne envoyée par l’application Web (y compris le navigateur) en réponse à une demande du serveur. La chaîne contient des informations de base sur le système d’exploitation de l’appareil et le moteur du navigateur.

Les empreintes digitales sont les râteaux sur lesquels le gestionnaire trébuche lors de la gestion des comptes clients sur les réseaux sociaux. Elles entravent également la promotion massive de l’activité sociale des comptes, les likes et les followings en masse. Mais de nos jours, il est très facile de contourner cet obstacle grâce à un anti-détecteur fiable, Undetectable.

Les empreintes digitales sont un concept complexe. Elles comprennent de nombreuses caractéristiques qui peuvent être modifiées à l’aide d’un anti-détecteur. C’est précisément la fonction de remplacement des paramètres des empreintes digitales qui distingue les navigateurs anonymes des navigateurs ordinaires. Sinon, ils sont très similaires car ils utilisent les mêmes moteurs de navigation.

Les anti-détecteurs sont livrés avec un ensemble spécifique d’empreintes digitales pour remplacer l’empreinte digitale naturelle du navigateur de l’appareil. De plus, grâce à la structure combinée des empreintes digitales, ce logiciel permet de modifier les valeurs de chaque paramètre d’empreinte. Ce qui facilite grandement la gestion multi-compte sur les réseaux sociaux.

Sur la base de l’empreinte, un profil de navigateur est créé pour gérer un compte social spécifique. Et il peut y avoir autant de profils que nécessaire dans l’anti-détecteur. Cela élimine complètement le risque de blocage du compte utilisateur. Et il n’est plus nécessaire de se connecter et de se déconnecter des comptes et de déranger les clients pour passer par une authentification à deux facteurs.

La gestion multi-compte pour le SMM avec l’aide d’un anti-détecteur se déroule comme suit :

Pour passer à un autre compte, le gestionnaire lance ou crée un nouveau profil de navigateur basé sur une empreinte digitale unique.

Grâce aux navigateurs anti-détecteurs, chaque profil apparaît comme un utilisateur unique distinct pour les systèmes anti-fraude des réseaux sociaux.

De plus, dans l’anti-détecteur, chaque compte peut être ouvert dans un onglet séparé. Ainsi, la gestion multi-compte dans Undetectable ressemble à un simple basculement entre les onglets d’un navigateur ordinaire.

Il convient de comprendre que pour un accès multi-utilisateur efficace, vous aurez besoin non seulement d’un anti-détecteur fiable. Il ne garantit la validité des profils utilisateur pour les systèmes de protection des réseaux sociaux que sur la base de quelques ensembles de paramètres :

Caractéristiques techniques de l’appareil - système d’exploitation, architecture, résolution de l’écran, etc.

Paramètres locaux - langue et heure.

Valeurs spécifiées dans la chaîne User-Agent.

Mais le navigateur anti-détecteur ne peut pas garantir la validité des multi-comptes en fonction de la géolocalisation, de l’adresse IP et du fournisseur d’accès à Internet. Pour cela, vous aurez besoin de proxies de qualité.

Un autre avantage des anti-détecteurs est la possibilité d’un accès multi-utilisateur aux comptes clients. Cela permet au responsable de déléguer la gestion des comptes et la promotion SMM à un autre gestionnaire. Ce processus reste en dehors de la portée des systèmes anti-fraude des réseaux sociaux, car le transfert du compte se fait au niveau du profil de navigateur dans l’anti-détecteur. Mais comment fonctionne la gestion dans un navigateur pour le multi-compte ?

Description des principales étapes de travail dans un anti-détecteur

Les navigateurs anonymes sont des outils professionnels. C’est pourquoi la plupart des anti-détecteurs ne prêtent pas une attention suffisante à l’optimisation des fonctionnalités utilisateur. Une exception agréable à cette règle est Undetectable.

Pour commencer à utiliser cet anti-détecteur pour gérer plusieurs profils, il suffit de suivre quelques étapes simples :

S’inscrire sur le site Undetectable. Télécharger et installer la version appropriée du logiciel. Créer un profil de navigateur et définir une empreinte digitale appropriée. Importer des proxies. Chauffer le profil à l’aide du bot de cookies intégré - qui visitera automatiquement une liste de sites que vous spécifiez dans l’ordre indiqué, augmentant ainsi la confiance des comptes pour les systèmes anti-fraude des réseaux sociaux. Donner accès au profil à un ou plusieurs membres de l’équipe afin qu’ils puissent gérer plusieurs comptes en même temps.

Inconvénients de l’utilisation des anti-détecteurs

Les navigateurs anonymes sont non seulement efficaces, mais aussi tout à fait légaux. Aucune interdiction légale n’a été imposée à leur utilisation dans aucun pays. Alors utilisez-les en toute tranquillité. Après tout, c’est la meilleure façon de gérer des comptes sur les réseaux sociaux qui existe aujourd’hui.

La seule chose à craindre, ce sont les proxies de mauvaise qualité. Leur utilisation peut entraîner le blocage partiel ou total des comptes clients. Alors ne lésinez pas et achetez des adresses IP résidentielles uniquement auprès de fournisseurs de confiance.

Mais Undetectable est quand même le meilleur !

Pensez-vous que gérer tous les comptes en même temps est coûteux et réservé aux agences digitales riches ? Undetectable détruit ce mythe ! C’est le premier anti-détecteur professionnel avec un plan tarifaire gratuit, qui offre suffisamment de fonctionnalités pour promouvoir et gérer plusieurs profils sans entrave :

Dix configurations mises à jour chaque mois.

Cinq profils cloud.

Possibilité d’acheter jusqu’à 40 profils, qui s’ajoutent à ceux fournis gratuitement.

De plus, les grandes agences digitales ont accès à trois abonnements payants offrant des fonctionnalités plus étendues :

Profils locaux et cloud - sur n’importe quel plan tarifaire d’Undetectable, vous pouvez créer des profils cloud et un nombre illimité de profils locaux. Cela permet au gestionnaire de travailler avec n’importe quel nombre de comptes et améliore également la sécurité des données en permettant de les stocker sur les appareils des clients.

Gestion des accès aux profils avec des rôles et des groupes - permet de mettre en place la hiérarchie d’accès appropriée aux comptes clients sur les réseaux sociaux sans transmettre les informations d’identification, mais en déléguant leur gestion via les profils dans l’anti-détecteur, où l’authentification a déjà été effectuée.

Achat du nombre de configurations souhaité - la boutique de configurations est mise à jour plusieurs fois par mois.

Bot de cookies pour chauffer le profil - améliore la fiabilité des profils utilisés pour gérer les comptes clients en visitant automatiquement les sites que vous spécifiez.

Outil de création de profils en masse - économise le temps du gestionnaire de compte en évitant de remplir chaque profil manuellement.

Connexion à votre propre serveur anti-détecteur - permet à l’agence de stocker n’importe quel nombre de profils sur son propre espace virtuel.

Maintenant, vous savez que vous pouvez promouvoir et gérer plusieurs profils clients en toute tranquillité, sans craindre pour votre réputation. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire sur le service pour mettre en pratique toutes ces connaissances avec l’un des navigateurs anonymes les plus fiables, Undetectable !