Comment utiliser Undetectable pour le multi-comptes et l'arbitrage du trafic ?

Si vous travaillez dans le domaine de l’arbitrage du trafic, vous devez vous assurer que tous vos nombreux comptes ne seront pas bloqués dès demain. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une excellente solution pour vous - le navigateur anti-détection Undetectable, qui permet aux spécialistes de simplifier leur travail ardu. Cet article vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur ce navigateur : comment il fonctionne, s’il est légal de l’utiliser, quels sont les risques de ne pas avoir de navigateur, etc. Alors lisez attentivement et commençons.

Comme nous l’avons déjà expliqué, Undetectable est un programme spécial qui permet aux utilisateurs de créer plusieurs profils de navigateur avec des paramètres uniques de sorte que chaque site web les voit comme un nouvel appareil. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Examinons cela de plus près.

Tout d’abord, le navigateur anti-détection vous permet d’ouvrir un autre compte d’arbitrage dans chaque onglet en utilisant des empreintes digitales numériques personnelles. Cela signifie que les filtres anti-spam du site ne pourront pas vous identifier comme le même utilisateur. Par conséquent, les cookies seront différents pour chaque compte et leurs valeurs ne se chevaucheront pas.

D’ailleurs, vous n’aurez aucun problème avec le navigateur lui-même, car il a une interface facile à utiliser qui ne diffère pas de celle à laquelle vous êtes habitué. De plus, les navigateurs anti-détection utilisent principalement le moteur Chromium, vous ne serez donc pas simplement une brebis galeuse sur Internet, mais au contraire, vous vous fondrez facilement parmi les autres utilisateurs.

Et qu’en est-il des empreintes digitales (appelées également empreintes digitales) que ce navigateur cache ? En réalité, cela fonctionne de la manière suivante : chaque fois que vous visitez des sites web, des cookies sont chargés, mais ils sont complètement différents. Voici tous ces fichiers :

Préférences (affichage de l’interface, apparence, fonctionnalités disponibles, ainsi que les paramètres régionaux et linguistiques) ;

Sécurité (utilisé pour prévenir l’accès non autorisé) ;

Processus (ces fichiers permettent au site de fonctionner correctement) ;

Campagne publicitaire (par exemple, pour afficher des publicités personnalisées pour l’arbitrage) ;

Statut de la session (informations sur l’interaction avec le contenu).

Lorsque vous visitez un site web, il vérifie les cookies sur votre ordinateur et génère des paramètres individuels. De plus, les cookies nous permettent de déterminer si vous êtes un nouvel utilisateur ou non. Grâce aux navigateurs anti-détection tels que Undetectable, vous pouvez créer un utilisateur sans cookies ou utiliser d’autres cookies.

Il existe une autre façon de suivre les personnes sur Internet - via l’adresse IP. L’adresse IP est un ensemble de chiffres utilisé pour identifier un appareil, et elle peut être utilisée pour suivre les sites web que vous visitez, ainsi que vos comptes et votre géolocalisation. Si vous utilisez un navigateur anti-détection, vous avez également la possibilité de modifier ce paramètre.

De plus, l’empreinte digitale numérique contient des données “cachées”. Les sites web demandent toujours au logiciel des paramètres de navigateur uniques et spécifiques, notamment :

User-Agent (type de logiciel, type de système d’exploitation, versions de logiciels, etc.) ;

Langue du navigateur (anglais, chinois, espagnol, etc.) ;

Fuseau horaire ;

Taille de l’écran et paramètres de couleur (profondeur des couleurs) ;

Technologies HTML5 prises en charge (chaque logiciel a ses propres différences) ;

Paramètres de protection contre le suivi ;

Plugins et leurs caractéristiques ;

Polices et leur rendu (dépend de nombreux paramètres : processeur, carte graphique, programmes préinstallés, bibliothèques, etc.).

Sur la base de ces informations, les sites web créent un identifiant (numéro d’ordre) pour chaque utilisateur, en enregistrant ensuite ce paramètre et en l’utilisant à leurs propres fins. Selon une étude de l’Electronic Frontier Foundation, la singularité du navigateur est d’environ 90%. C’est pourquoi il est très bien qu’il existe de nombreux navigateurs anti-détection, tels que Undetectable, qui permettent de masquer l’identité de l’utilisateur.

Est-il légal d’utiliser un tel navigateur anti-détection ?

Oui, c’est tout à fait légal. Les principes de fonctionnement d’Undetectable, ainsi que d’autres navigateurs anti-détection, ne violent aucune loi, mais au contraire, ces programmes aident les utilisateurs à protéger leurs données personnelles et à minimiser les risques de divulgation d’informations critiques à des endroits inappropriés.

Pourquoi devrions-nous utiliser Undetectable ?

Commençons par la première question - comment utiliser un navigateur anti-détection ? En réalité, ce n’est pas aussi difficile que cela peut paraître. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape spécial qui vous aidera à faire les choses correctement dès la première tentative.

Tout d’abord, vous devez vous inscrire sur le site officiel du navigateur anti-détection - https://undetectable.io/. Après une inscription réussie, vous devrez confirmer votre compte en utilisant le lien que vous recevrez par e-mail. Ensuite, la page d’accueil s’ouvrira automatiquement et vous serez invité à choisir une licence - il vous suffit de cliquer sur “Ajouter une nouvelle licence”. Ensuite, choisissez le plan qui vous convient le mieux. N’oubliez pas qu’après l’achat d’une licence, vous pourrez modifier votre plan. De plus, si vous avez un code promotionnel, n’oubliez pas de le saisir dans le champ obligatoire. Enfin, une fois que vous avez choisi le plan qui vous convient, une fenêtre de paiement s’affichera automatiquement à l’écran. Vous y verrez toutes les options de paiement disponibles, y compris le paiement par carte Visa et Mastercard, les crypto-monnaies via Coinbase, etc. Et voilà ! Après le paiement, vous verrez votre licence dans la section “Licences”. Vous êtes maintenant prêt à utiliser pleinement Undetectable !

Maintenant, passons à la deuxième question - pourquoi devrions-nous utiliser Undetectable ?

Nous avons déjà souligné que la principale caractéristique de ce programme est la confidentialité. Bien sûr, rien ne peut vous garantir à 100% contre les fuites de données, mais il existe plusieurs façons de minimiser les risques de divulgation d’informations critiques à des endroits inappropriés, et dans ce cas, Undetectable ne fait pas exception. En réalité, cela est rendu possible grâce à un principe de fonctionnement inhabituel - ce navigateur garantit l’anonymat en substituant les données et en configurant l’empreinte digitale numérique de l’utilisateur, laissant ainsi un minimum de traces sur le réseau. Cela signifie que les utilisateurs peuvent être sûrs de l’essentiel : si vous voulez vous protéger, Undetectable sera votre solution idéale, car son utilisation efficace élimine pratiquement la possibilité de détection.

Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser un navigateur ordinaire ?

En réalité, c’est très simple - un navigateur ordinaire ne vous offre aucune garantie de sécurité.

Il n’est pas un secret que la protection des informations privées est l’un des principaux problèmes dans le monde entier, et presque tout est sous contrôle, y compris les smartphones, les ordinateurs, les logiciels, etc. Tout d’abord, un navigateur ordinaire collecte des cookies, ce qui signifie qu’une grande partie de vos données est complètement accessible et peut être facilement volée par des pirates. Comme nous l’avons déjà mentionné, un navigateur anti-détection, en revanche, vous permet d’ouvrir un compte distinct dans chaque onglet en utilisant des empreintes digitales numériques personnelles. Grâce à cela, les cookies seront différents pour chaque compte et leurs valeurs ne se chevaucheront pas.

De plus, un tel navigateur est protégé contre les plugins Flash et WebRTC, de sorte que tout site que vous visitez ne pourra pas vérifier si vous utilisez un proxy et, par conséquent, n’obtiendra pas les caractéristiques de votre navigateur pour l’identification. Cela est très important, surtout lorsque vous travaillez avec plusieurs profils d’arbitrage.

Quels sont les risques auxquels vous pourriez être confrontés sans le navigateur Undetectable ?

En résumé, le principal risque auquel vous pourriez être confronté est le blocage de vos comptes et la perte de vos informations personnelles. En réalité, la technologie de collecte d’empreintes digitales peut être interprétée comme une vulnérabilité significative en matière de sécurité de l’information et une violation de la vie privée et de la confidentialité des utilisateurs en même temps. Pourquoi, pourriez-vous demander ?

Le fait est que la combinaison d’éléments tels que les plugins, les favoris, les résolutions d’écran, etc., que nous avons dans un navigateur, peut être comparée de manière conditionnelle aux données biométriques d’une personne - à ses véritables empreintes digitales. Dans ce cas, n’importe quel utilisateur d’Internet peut être identifié sans son consentement ni sa connaissance.

Il peut sembler que l’anonymat sur Internet vous donne une sensation de liberté, d’inaccessibilité et d’impunité, mais en réalité ce n’est pas le cas. C’est pourquoi si votre travail est étroitement lié à plusieurs comptes, vous avez besoin d’un outil spécial qui vous permettra de travailler rapidement avec eux, et c’est précisément un navigateur anti-détection. Un tel programme vous offre certaines garanties de sécurité, minimise tous les risques possibles et vous permet d’être toujours sûr de la sécurité de toutes vos données personnelles.

Quels sont les avantages de l’utilisation du navigateur Undetectable ?

Voici les principaux avantages indéniables que vous obtiendrez en utilisant le navigateur Undetectable :