Comment protéger votre marque en ligne ?

La marque - un concept extensible. Et parfois, il est tellement étiré qu’il se déchire en plusieurs morceaux. Ensuite, apparaissent des “abibas”, “rebok” et autres répliques… Ce qui décourage le propriétaire de la véritable marque. Et l’anti-détection n’a rien à voir avec ça ! Enfin, ce n’est pas la cause de l’étirement du produit original, mais un moyen efficace de protéger la marque.

Et pourquoi il faut y résister ?

Les originaux sont précieux dans tous les domaines, pas seulement dans l’art. Tout le monde sait que les vêtements, les chaussures et les appareils fabriqués sous une marque de commerce réputée sont plus chers… Mais ils sont aussi confortables, efficaces et rarement défectueux ! Parce que l’entreprise qui possède la marque ne tolère pas la médiocrité de son produit. Après tout, la “non-conformité” aura un impact négatif sur l’autorité… Tout comme la dispersion de la marque dans des coins locaux.

Il est maintenant plus facile de détecter les violations des droits d’auteur dans le monde réel que en ligne. Absurde ? Non. C’est la réalité à laquelle les entreprises doivent s’adapter pour protéger leur marque. Et avec elles, la confiance des clients. Et l’anti-détection fiable Undetectable peut aider dans cette tâche.

Dans des coins où personne ne voit

Le plus souvent, les contrefaçons de produits originaux sur Internet sont attribuées à des petites boutiques locales. C’est-à-dire des plateformes commerciales qui opèrent sur des marchés régionaux où il n’y a pas de représentation des marques qu’elles contrefont. Et pour que les services de sécurité et les organismes gouvernementaux de contrôle ne puissent pas les accuser de contrefaçon, les malfaiteurs ciblent leur public en fonction de l’adresse IP et des paramètres linguistiques du navigateur.

Beaucoup d’entreprises pensent à tort qu’elles doivent traquer et attraper les contrefacteurs uniquement dans leurs coins d’origine. Mais dans les pays européens et aux États-Unis, les organismes gouvernementaux veillent attentivement au respect des droits d’auteur.

Mais en réalité, sur Amazon ou eBay, vous pouvez trouver des répliques de produits de nos fabricants nationaux. Et les modérateurs des places de marché ne prêteront pas attention à cette violation tant qu’on ne leur montrera pas une contrefaçon chinoise vendue à la vue de tous. Mais comment détecter cette réplique ? Seulement avec l’aide d’un accès multi-compte à la plateforme, fermé aux utilisateurs des pays d’origine de la marque. C’est précisément pour cela que le navigateur anti-détection Undetectable est conçu.

Principe de fonctionnement des anti-détections

Les navigateurs anonymes sont largement utilisés par des professionnels de différents domaines. Cet outil permet de visiter des sites bloqués et d’accéder à plusieurs comptes.

La plupart de ceux qui ont déjà entendu parler des anti-détections les considèrent comme des solutions spécialisées. Principalement pour l’arbitrage du trafic, la promotion SMM, la gestion de nombreux comptes clients, etc. Mais le champ d’application des navigateurs anonymes est beaucoup plus large. Parce qu’ils peuvent naturellement protéger les profils des utilisateurs contre les blocages. Et contourner facilement toutes les barrières érigées sur les sites. Y compris pour cacher la vente de répliques de produits.

L’anti-détection est un navigateur ordinaire dans lequel la substitution, la génération et la configuration des empreintes digitales sont mises en œuvre. On les appelle aussi des traces numériques.

Les empreintes digitales sont utilisées par les systèmes de sécurité des services et des sites Web pour filtrer le public en fonction de certaines caractéristiques. Et aussi pour bloquer les visites du site par des utilisateurs qui ne répondent pas aux critères définis.

Sur la base des empreintes digitales, il est possible de trier le public par géographie, langue, heure locale, fournisseur d’accès Internet, système d’exploitation, type d’appareil et autres indicateurs. Tous ces paramètres font partie des empreintes digitales.

Le navigateur anonyme permet de remplacer une empreinte existante par l’empreinte d’un autre utilisateur qui répond aux critères d’un site spécifique. Avec l’aide d’un anti-détection comme Undetectable, il est possible de gérer de nombreuses empreintes. Ce qui permet aux marques de couvrir massivement les sites “suspects” de vendre des contrefaçons et de détecter plus rapidement les contrefacteurs parmi eux.

Il convient également de mentionner que les anti-détections fonctionnent en collaboration avec des proxys. Les navigateurs anonymes assurent la conformité des empreintes aux exigences uniquement pour les paramètres énumérés ci-dessus. Ainsi que pour les valeurs transmises par les navigateurs des utilisateurs dans la chaîne User-Agent.

Les adresses IP proxy permettent aux empreintes digitales de correspondre à la géolocalisation, au fournisseur d’accès Internet et à l’opérateur de téléphonie mobile, si des proxys mobiles sont utilisés. Par conséquent, l’efficacité de l’anti-détection dépend en grande partie de la qualité des adresses IP fournies par le fournisseur de proxy.

Simulons une situation où une marque a besoin d’un navigateur anti-détection fiable :

Supposons que le site du fabricant finlandais de rondelles de hockey commence à recevoir des commentaires négatifs de clients en Afrique et en Australie. Bien que l’entreprise n’ait jamais livré ses produits dans ces régions qui ne sont pas du tout hivernales.

Toutes les tentatives du service qualité du fabricant pour contacter les auteurs des commentaires négatifs ont été pratiquement infructueuses. Seuls deux clients australiens ont pris contact et ont expliqué qu’ils étaient des représentants de l’équipe olympique de hockey des jeunes. Pour réduire le coût de l’équipement, ils ont acheté les rondelles auprès de vendeurs inconnus sur le marché local.

Les rondelles achetées ont duré seulement quelques matchs. Après quoi elles se sont cassées en plusieurs morceaux. Bien que le fabricant offre une garantie de trois ans sur tous ses produits.

La situation s’est aggravée lorsque Google a commencé à afficher les commentaires négatifs des résultats locaux dans les résultats de recherche principaux. Cela a eu un impact négatif sur la réputation globale de la marque et a entraîné une baisse de 7% des ventes en ligne des produits de la marque. De plus, les clients australiens mécontents exigeaient une indemnisation morale et matérielle pour les pertes subies. Ils menaçaient également de poursuivre en justice l’entreprise fabricante d’équipement sportif.

Pour déterminer l’étendue du marché des contrefaçons des produits de la marque, les spécialistes de l’entreprise doivent étudier en détail la région où les répliques des produits sont vendues. C’est là qu’Undetectable entre en jeu.

Voici les étapes à suivre pour protéger la marque :

Inscrivez-vous sur le site de l’anti-détection. Vérifiez votre compte par e-mail. Téléchargez la version appropriée du navigateur anonyme - il est disponible pour Windows, MacOS et sous forme de machine virtuelle pour une installation sur un serveur dédié. Après le lancement du programme, connectez-vous à Undetectable. Créez un nouveau profil. Dans les paramètres du profil, configurez la configuration de l’empreinte digitale de l’appareil de l’utilisateur - système d’exploitation, langue, navigateur, taille et résolution de l’écran, User-Agent, etc. Dans l’onglet “Proxy”, téléchargez les packs d’adresses IP du fournisseur du pays où les répliques des produits ont été détectées. Pour faciliter la configuration, activez la configuration automatique des empreintes réseau dans la section “Empreintes réseau”. Les valeurs correspondant aux caractéristiques des proxys téléchargés seront automatiquement remplies. Passez le bloc de configuration de l’empreinte système. Si nécessaire, téléchargez les fichiers cookies.

L’historique de navigation augmente la confiance des empreintes digitales pour les systèmes anti-détection de différents services. Y compris les places de marché.

Ensuite, cliquez sur le bouton de démarrage à côté du profil créé. Ensuite, utilisez Undetectable comme un navigateur ordinaire : entrez l’URL de la plateforme où les contrefacteurs ont été repérés dans la barre d’adresse. Exposez-les et privez-les d’oxygène : rassemblez des preuves contre les malfaiteurs et fournissez-les aux spécialistes de la place de marché où les répliques des produits de la marque sont vendues.

Pour exécuter cette séquence d’actions, il n’est pas nécessaire de souscrire à un abonnement payant à l’anti-détection. Dans le cadre du plan tarifaire gratuit d’Undetectable, toutes les fonctionnalités principales, cinq profils cloud et un ensemble de 10 empreintes digitales, dont l’actualité est mise à jour chaque mois, sont disponibles. Cela est tout à fait suffisant pour mettre en œuvre des mesures visant à protéger la marque en identifiant les plateformes vendant des contrefaçons.

Risques de l’utilisation des anti-détections

La technologie des empreintes digitales est largement utilisée dans les systèmes de sécurité des services en ligne. Les empreintes digitales permettent une identification précise de l’utilisateur avec une précision de 95%. Ce qui rend pratiquement impossible l’anonymat de la navigation sur Internet. C’est pourquoi les anti-détections sont l’un des moyens les plus efficaces et légaux de garantir la confidentialité en ligne. Leur utilisation n’est interdite dans aucun pays du monde.

Cependant, l’utilisation de navigateurs anonymes nécessite une connaissance au moins superficielle des composants de l’Internet. Ainsi qu’une expérience minimale de leur utilisation.

Pourquoi Undetectable ?

Les anti-détections de qualité, comme tout outil professionnel, ne peuvent pas être bon marché. Il existe des navigateurs anonymes entièrement gratuits sur le marché… Mais leur gratuité est souvent compensée par le vol de données des utilisateurs.

Undetectable est le seul anti-détection professionnel avec un plan tarifaire gratuit, offrant des fonctionnalités suffisantes pour protéger la marque. Et si nécessaire, ses limites peuvent être étendues en souscrivant à un abonnement payant ou en achetant des profils cloud supplémentaires.

Inscrivez-vous sur le service et installez la version appropriée du navigateur anti-détection pour lutter avec succès contre ceux qui s’attaquent à la réputation de votre marque. Parce que c’est à la portée d’Undetectable… Tout comme beaucoup d’autres choses !