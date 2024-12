Comment gérer plusieurs comptes publicitaires pour les agences ? - Undetectable.io

Les navigateurs anti-détection résolvent de nombreux problèmes pour les spécialistes du marketing. Grâce à eux, les agences pourront protéger les comptes clients contre le blocage. Mais comment ? Cela est expliqué en détail dans cet article.

Comment les agences gérant plusieurs comptes publicitaires peuvent-elles les protéger contre le blocage ?

Inconfort, désespoir, déception… Cette liste d’émotions négatives que ressentent les directeurs peut encore être prolongée. Et la raison de ces sentiments amers est une seule - l’absence d’un outil efficace pour gérer de nombreux comptes publicitaires et sociaux… Ou l’ignorance de l’existence du navigateur indétectable.

L’efficacité de la promotion diminue, l’insatisfaction des clients augmente, et la confiance des spécialistes du marketing de l’agence en leurs propres compétences professionnelles tombe en dessous du niveau du sol. Que faire ? Fermer boutique ?

Dans la plupart des cas, le problème réside dans l’optimisation de la gestion de la publicité. Par conséquent, la mise en œuvre de l’outil approprié peut augmenter la fidélité des clients et redonner aux spécialistes du marketing leur estime professionnelle. Mais comment mettre en œuvre cette stratégie en pratique ?

Pourquoi les spécialistes du marketing ne dorment-ils pas la nuit ?

Le marketing Internet moderne repose sur deux piliers - les plateformes publicitaires de publicité contextuelle et les réseaux sociaux. Mais en raison de l’obsession de ces deux types de plateformes pour la sécurité et du désir de surveiller chaque mouvement de leurs utilisateurs, la gestion des comptes devient une course d’obstacles. Pourquoi :

L’absence de possibilité de basculer rapidement entre les comptes publicitaires - lors de la gestion des profils clients sur les plateformes publicitaires, les spécialistes du marketing doivent constamment passer d’un compte à l’autre. Sortir d’un profil et se connecter immédiatement à un autre compte. Toutes ces actions semblent suspectes aux systèmes anti-fraude. Par conséquent, le système de la plateforme demande au visiteur le code PIN reçu par SMS sur le téléphone du propriétaire du compte. Et cette procédure peut se répéter deux fois par jour. En conséquence, la patience des clients s’épuise. Et avec cela, le doute de l’audience cible quant au professionnalisme des spécialistes de l’agence augmente. Ce qui, combiné à d’autres facteurs négatifs, entraîne non seulement des pertes de réputation, mais aussi des pertes financières importantes pour l’entreprise.

Le bannissement des profils clients sur les médias sociaux - mais ce problème est amplifié lors de la gestion des comptes sur les réseaux sociaux. En effet, leurs systèmes de sécurité sont plus sensibles au multi-compte, et l’utilisation de celui-ci peut entraîner le bannissement de tous les profils avec lesquels le spécialiste du marketing SMM travaille. Après cela, les débloquer et prouver aux modérateurs des réseaux sociaux que vous gérez plusieurs comptes sur des bases légales sera très difficile. De telles situations ne contribuent pas non plus à la réputation de l’agence. Il vaut donc mieux les éviter.

Déléguer la gestion des comptes clients à d’autres membres de l’agence - est également lié à l’apparition des problèmes mentionnés ci-dessus.

Utilisation sécurisée de bots pour améliorer la réputation des marques - est réalisée grâce à des commentaires et des avis laissés sur les pages des entreprises sur les réseaux sociaux, les sites d’avis, les forums, etc.

Gestion des rôles et des autorisations accordées à chaque employé de l’agence - cela renforce la sécurité des profils clients.

Protéger les données des clients contre le vol - les navigateurs anti-détection modernes permettent de déléguer la gestion du compte client à un spécialiste sans lui donner les données d’identification. Cela est réalisé en utilisant des profils de navigateur, auxquels on accède par le biais d’un transfert de fichier local ou via le cloud.

Mais que faire dans une telle situation ? Comment sauver la réputation de l’agence et protéger les comptes clients sur les réseaux sociaux et les plateformes publicitaires ?

Une réponse fiable pour sept problèmes du spécialiste du marketing

Malheureusement, la plupart des réseaux publicitaires n’ont pas de comptes d’agence. L’ajout d’un tel outil à la fonctionnalité des plateformes faciliterait la vie des agences numériques et de leurs clients. En attendant, les problèmes décrits ci-dessus ne peuvent être résolus qu’avec l’aide de navigateurs anonymes, qui facilitent le travail des spécialistes du marketing avec les profils clients et les protègent contre le blocage. Cet effet est obtenu grâce à plusieurs talents des navigateurs sans tête :

Anonymisation de l’activité du spécialiste du marketing sur les plateformes publicitaires et les réseaux sociaux en neutralisant les actions des systèmes anti-fraude - cela est réalisé en “alimentant” les empreintes digitales numériques et réseau générées à partir de véritables empreintes digitales.

Optimisation de la gestion de plusieurs comptes - les navigateurs anti-détection fournissent une interface commune pour basculer rapidement entre les profils clients.

Transfert sécurisé des comptes de l’agence et des clients entre les membres de l’agence - cela est réalisé en utilisant des empreintes digitales numériques.

Informations complémentaires :

Empreintes digitales numériques - un ensemble de caractéristiques uniques de l’appareil, de la connexion réseau et du navigateur, par lesquelles les systèmes de sécurité spécialisés identifient l’utilisateur. Ces caractéristiques comprennent : l’adresse IP, le système d’exploitation de l’appareil, son type, sa résolution, son fuseau horaire, sa langue, son pays, etc. Les empreintes digitales sont également appelées empreintes digitales.

Principe de fonctionnement des navigateurs anti-détection

Les navigateurs anonymes assurent un multi-compte sécurisé en utilisant les empreintes digitales des appareils et des navigateurs, qui sont perçues par les systèmes de protection des plateformes publicitaires et des réseaux sociaux comme des utilisateurs normaux.

Les navigateurs sans tête incluent des empreintes digitales d’utilisateurs réels, sur la base desquelles le spécialiste du marketing peut générer d’autres empreintes digitales. La gestion sécurisée de nombreux profils d’utilisateurs est réalisée en basculant entre les empreintes digitales numériques enregistrées. Dans le même temps, la gestion des profils clients dans le navigateur anti-détection pour le multi-compte ressemble à la commutation entre les onglets ouverts dans un navigateur Internet ordinaire.

La délégation de la gestion des comptes à un autre membre de l’agence numérique dans un navigateur anonyme se fait également en toute sécurité. Les meilleurs logiciels, dont fait partie Undetectable Browser, comprennent un gestionnaire de rôles et d’autorisations utilisateur. Cela permet au responsable de l’agence de coordonner facilement les tâches des spécialistes du marketing. Y compris la gestion des comptes clients, à chacun desquels est attachée une empreinte digitale avec des caractéristiques uniques.

Ainsi, le transfert de la gestion du compte client se fait du côté du navigateur anti-détection. Par conséquent, ce processus reste invisible pour le système anti-fraude des réseaux sociaux.

Sinon, le principe de fonctionnement des anti-détecteurs est similaire à celui des navigateurs ordinaires. Car les uns et les autres sont basés sur les mêmes moteurs de navigation. Par exemple, Chromium.

Les avantages des anti-détecteurs pour les besoins des agences numériques

Les caractéristiques des navigateurs anti-détection sont les suivantes :

Facilitent le travail avec de nombreux comptes utilisateurs.

Permettent une promotion efficace sur les réseaux sociaux grâce à un grand nombre de profils.

Utilisation sécurisée du multi-compte.

Offrent un large éventail de paramètres modifiables - y compris le type d’appareil, le système d’exploitation, la géolocalisation, l’heure locale et la langue.

Modification des valeurs de l’agent utilisateur.

Génération de profils de navigateur basés sur de véritables empreintes digitales.

Connexion de proxy.

Prise en charge d’un grand nombre de comptes.

Connexion à chaque compte avec un nombre illimité d’empreintes digitales.

La configuration du navigateur pour le multi-compte et son utilisation se déroulent comme suit :

Installez la version de bureau du programme sur votre ordinateur. Connectez-vous au système du service. Créez un compte utilisateur et spécifiez les informations de connexion pour le réseau social ou la plateforme publicitaire. Configurez le proxy. Connectez l’une des empreintes digitales par défaut. Modifiez les paramètres de l’empreinte digitale ou générez une nouvelle empreinte digitale basée sur celle-ci. Configurez l’accès au compte client des spécialistes du marketing de l’agence. Profitez des résultats de la promotion, de la gratitude des clients et calculez les bénéfices obtenus.

Les informations fournies dans les sections précédentes prouvent l’efficacité des anti-détecteurs. Mais comment leur utilisation est-elle perçue par la loi ?

Utilisez-les en toute tranquillité !

L’utilisation de navigateurs anonymes est tout à fait légale. Les législations russe et internationale ne contiennent pas de dispositions interdisant leur utilisation. C’est pourquoi ces outils sont largement utilisés par les spécialistes du marketing professionnels du monde entier.

La seule chose que les agences doivent craindre, ce sont les logiciels non testés et non fiables qui ne garantissent pas l’anonymat. Et qui sont livrés avec des empreintes digitales de mauvaise qualité, pouvant entraîner le blocage des comptes clients.

Avant de choisir un anti-détecteur pour votre agence, étudiez les avis laissés sur Internet. Et en vous basant sur eux, déterminez le meilleur navigateur anti-détection pour le multi-compte. Il est fort probable que ce soit Undetectable Browser.

Pourquoi lui ?

Contrairement aux concurrents, les fonctionnalités d’Undetectable sont constamment mises à jour. De plus, sa fiabilité est prouvée par des centaines d’avis positifs de spécialistes du marketing. Ils soulignent les avantages suivants de notre solution :

Tarif gratuit - permet d’utiliser gratuitement l’anti-détecteur de manière permanente. Ce plan d’abonnement prend en charge jusqu’à 5 profils cloud et comprend dix empreintes digitales, dont l’actualité est mise à jour chaque mois.

Possibilité d’ajouter le nombre souhaité de profils payants, qui s’ajoutent même aux cinq disponibles dans le plan d’abonnement gratuit.

Stockage et création d’un nombre illimité de profils de navigateur locaux - leur nombre est limité uniquement par les capacités techniques de l’ordinateur. L’utilisation de profils locaux permet de se passer de leur synchronisation via le cloud.

Échange de profils via un stockage cloud - facilite leur exportation et leur importation entre les spécialistes de l’agence. Et facilite également la gestion des utilisateurs de profils, des rôles et le suivi de leurs sessions et de leurs statuts.

Utilise uniquement de véritables empreintes digitales de navigateurs - la collection d’empreintes digitales peut être étendue en achetant les configurations nécessaires dans une boutique spécialisée. Sa base d’empreintes digitales est mise à jour deux fois par mois.

Importation de comptes et création en masse de nouveaux comptes - chaque profil généré peut être rendu unique en important l’agent utilisateur, les cookies, les identifiants de connexion, les mots de passe et d’autres paramètres.

Bot de cookies intégré pour le préchauffage des profils - génère automatiquement un historique de visite de sites à partir d’une liste d’URL chargée. L’utilisation du bot permet d’économiser du temps au spécialiste du marketing et d’augmenter la confiance dans les empreintes digitales numériques pour les systèmes anti-fraude.

Stockage personnel dans le cloud - permet à l’agence de connecter son propre serveur au service et de stocker un nombre illimité de profils dessus.

Documentation détaillée sur Undetectable Browser dans plusieurs langues.

Le navigateur anti-détection Undetectable est la meilleure solution pour toute agence de marketing qui tient à sa réputation. Il facilite non seulement la gestion de nombreux comptes clients, mais assure également une promotion sûre et efficace. Et si vous aspirez à cela, il est temps de passer à la prochaine étape de l’évolution du marketing numérique. Il vous suffit de vous inscrire sur le site d’Undetectable Browser et de vérifier tout ce qui a été dit ci-dessus en pratique… Sur votre propre pratique !